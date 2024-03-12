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LG StanbyME 觸控螢幕 + XT7S 喇叭 套裝
* 內置電池支援長達 3 小時無線使用（3 小時是以標準模式為基礎計算，但電池的實際用量會視乎使用情況而有差別）。
* StanbyME 只支援以 Wi-Fi 為基礎的內容，所以必須連接到無線網絡。
* 產品畫面顯示一個模擬影像，或與實際產品有所不同。
* 視乎所使用的應用程式而定，垂直螢幕模式可能以不同方式運作。
* 這產品並不防水。
* 主屏幕和支援的應用程式可能因應不同國家而有差別，而且可能會在沒有預早通知下改變。
與您的 StanbyME 無縫配合運作
即使添加了喇叭，仍像同一裝置般運作。XT7S 會自動與您的 StanbyME 進行同步，提供全方位的音效，極為方便。
從配對到播放，一氣呵成
開啟 XT7S，它會立即與您的 StanbyME 配對，保持自動連接。只需使用螢幕的遙控器即可輕易開關。
LG StanbyME 喇叭 XT7S 連接著客廳的 LG StanbyME。螢幕顯示主畫面。圖像的右下角顯示 LG 魔術遙控器。
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LG StanbyME - 27" 可移動觸控螢幕
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LG StanbyME 喇叭 XT7S
所有規格
PICTURE (DISPLAY)
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顯示類型
-
FHD
-
解像度
-
Full HD (1,920 x 1,080)
-
背光技術
-
Edge
-
刷新率
-
60Hz Native
PICTURE (PROCESSING)
-
影像處理器
-
α7 Gen 4 處理器
-
人工智能倍線技術
-
Resolution Upscaler
-
動態色調配對
-
支援
-
HDR
-
HDR10 / HLG
-
影像模式
-
8 (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, ISF Bright Room, ISF Dark Room)
GAMING
-
電競界面
-
支援 (遊戲界面)
SMART TV
-
Apple Homekit
-
支援
-
Apple Airplay2
-
支援
-
系統
-
webOS Smart
-
賽事提醒
-
支援
-
ThinQ
-
支援
-
智能家電界面
-
支援
-
USB 鏡頭連接
-
支援
ACCESSIBILITY
-
High Contrast
-
支援
-
Gray Scale
-
支援
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Invert Colors
-
支援
DIMENSIONS AND WEIGHTS
-
機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
-
621 x 361 x 29.9
-
機身連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
-
621 x 1077 x 397
-
包裝盒尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
-
1265 x 207 x 580
-
檯架 (闊 x 深, mm)
-
397 x 397
-
機身不連座檯架重量 (kg)
-
4.8
-
機身連座檯架重量 (kg)
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17.5
-
連包裝盒重量 (kg)
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23.0
AUDIO
-
AI 聲學調音
-
AI 聲學調音
-
專業清晰語音
-
清晰語音
-
Bluetooth Surround Ready
-
Yes (2 Way Playback)
CONNECTIVITY
-
Bluetooth Support
-
支援 (v 5.0)
-
Simplink (HDMI CEC)
-
支援
所有規格
一般
-
頻道數量
-
1ch (2Way)
-
輸出功率
-
20W
EQ
-
Sound Boost
-
是
-
標準
-
是
-
自訂 EQ (應用程式)
-
是
音訊格式
-
SBC
-
是
-
AAC
-
是
連接性
-
藍牙版本
-
5.1
電源
-
USB C-type
-
是
電池
-
充電時間 (小時)
-
4
-
電量 (小時)
-
16
耗電量
-
開機模式
-
6 W
-
待機模式
-
0.5 W
方使性
-
多點配對
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是
-
Upgrade Manager (FOTA)
-
是
-
藍牙應用程式 (Android/iOS)
-
是
-
Lighting
-
是
-
防水/防濺
-
IPX5
-
電量顯示燈
-
是
尺寸 (WXHXD)
-
喇叭
-
326 x 78 x 87 mm
-
紙箱
-
365 x 136 x 152 mm
喇叭
-
低音單元
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42 x 80 mm
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高音單元體積
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20mm x 2
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高音單元類型
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Cone
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被動輻射器
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是
重量
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淨重
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0.9 kg
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總重量
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1.68 kg
配件
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保養卡
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是
-
USB C type 連接線
-
是