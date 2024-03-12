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LG StanbyME 觸控螢幕 + XT7S 喇叭 套裝

功能

圖庫

規格

評論

支援

LG StanbyME 觸控螢幕 + XT7S 喇叭 套裝

27ART10CKPL.AXT7S

LG StanbyME 觸控螢幕 + XT7S 喇叭 套裝

(0)
帶有背景影像的水平模式的正視圖
此套裝中的產品數量: 2
帶有背景影像的水平模式的正視圖

27ART10CKPL

LG StanbyME - 27" 可移動觸控螢幕
正視圖

XT7S

LG StanbyME 喇叭 XT7S

電視放置在印刷本附近 - 「Always stands by me.」印刷本以深粉紅色字體寫成。有兩個剪裁成曲線的生活方式室內圖像 - 每一個都顯示電視放在書房和客廳中。LG StanbyME 的商標被置於桌面的右上角和行動視圖的左上角。

電視放在陽台的吊床前面。影像剪裁成拱形。

無線設計，
探索無限可能

內置電池讓你可以無線方式使用 StanbyME，並按需要將它放在任何地方。電池充滿一次可以維持 3 小時，足夠看一部電影、做一次運動，甚至上一堂課。

* 內置電池支援長達 3 小時無線使用（3 小時是以標準模式為基礎計算，但電池的實際用量會視乎使用情況而有差別）。
* StanbyME 只支援以 Wi-Fi 為基礎的內容，所以必須連接到無線網絡。
* 產品畫面顯示一個模擬影像，或與實際產品有所不同。
* 視乎所使用的應用程式而定，垂直螢幕模式可能以不同方式運作。
* 這產品並不防水。
* 主屏幕和支援的應用程式可能因應不同國家而有差別，而且可能會在沒有預早通知下改變。

LG StanbyME 放置在客廳中。LG StanbyME 喇叭 XT7S 放置在螢幕下方。螢幕上播放著一部科幻電影。

同時提升 StanbyME
的音效及時尚感

LG StanbyME 喇叭 XT7S 和 StanbyME 的組合可與任何室內設計完美搭配。喇叭隨螢幕移動，締造更完美的家居娛樂體驗。

與您的 StanbyME 無縫配合運作

即使添加了喇叭，仍像同一裝置般運作。XT7S 會自動與您的 StanbyME 進行同步，提供全方位的音效，極為方便。

從配對到播放，一氣呵成

開啟 XT7S，它會立即與您的 StanbyME 配對，保持自動連接。只需使用螢幕的遙控器即可輕易開關。

LG StanbyME 喇叭 XT7S 連接著客廳的 LG StanbyME。螢幕顯示主畫面。圖像的右下角顯示 LG 魔術遙控器。

列印

所有規格

PICTURE (DISPLAY)

顯示類型

FHD

解像度

Full HD (1,920 x 1,080)

背光技術

Edge

刷新率

60Hz Native

PICTURE (PROCESSING)

影像處理器

α7 Gen 4 處理器

人工智能倍線技術

Resolution Upscaler

動態色調配對

支援

HDR

HDR10 / HLG

影像模式

8 (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, ISF Bright Room, ISF Dark Room)

GAMING

電競界面

支援 (遊戲界面)

SMART TV

Apple Homekit

支援

Apple Airplay2

支援

系統

webOS Smart

賽事提醒

支援

ThinQ

支援

智能家電界面

支援

USB 鏡頭連接

支援

ACCESSIBILITY

High Contrast

支援

Gray Scale

支援

Invert Colors

支援

DIMENSIONS AND WEIGHTS

機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

621 x 361 x 29.9

機身連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

621 x 1077 x 397

包裝盒尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

1265 x 207 x 580

檯架 (闊 x 深, mm)

397 x 397

機身不連座檯架重量 (kg)

4.8

機身連座檯架重量 (kg)

17.5

連包裝盒重量 (kg)

23.0

AUDIO

AI 聲學調音

AI 聲學調音

專業清晰語音

清晰語音

Bluetooth Surround Ready

Yes (2 Way Playback)

CONNECTIVITY

Bluetooth Support

支援 (v 5.0)

Simplink (HDMI CEC)

支援

列印

所有規格

一般

頻道數量

1ch (2Way)

輸出功率

20W

EQ

Sound Boost

標準

自訂 EQ (應用程式)

音訊格式

SBC

AAC

連接性

藍牙版本

5.1

電源

USB C-type

電池

充電時間 (小時)

4

電量 (小時)

16

耗電量

開機模式

6 W

待機模式

0.5 W

方使性

多點配對

Upgrade Manager (FOTA)

藍牙應用程式 (Android/iOS)

Lighting

防水/防濺

IPX5

電量顯示燈

尺寸 (WXHXD)

喇叭

326 x 78 x 87 mm

紙箱

365 x 136 x 152 mm

喇叭

低音單元

42 x 80 mm

高音單元體積

20mm x 2

高音單元類型

Cone

被動輻射器

重量

淨重

0.9 kg

總重量

1.68 kg

配件

保養卡

USB C type 連接線

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