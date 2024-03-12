LG StanbyME 觸控螢幕 + XT7S 喇叭 套裝

* 內置電池支援長達 3 小時無線使用（3 小時是以標準模式為基礎計算，但電池的實際用量會視乎使用情況而有差別）。

* StanbyME 只支援以 Wi-Fi 為基礎的內容，所以必須連接到無線網絡。

* 產品畫面顯示一個模擬影像，或與實際產品有所不同。

* 視乎所使用的應用程式而定，垂直螢幕模式可能以不同方式運作。

* 這產品並不防水。

* 主屏幕和支援的應用程式可能因應不同國家而有差別，而且可能會在沒有預早通知下改變。