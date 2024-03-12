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27 吋全高清 IPS 顯示器
所有規格
顯示
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尺寸 (英寸)
27
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尺寸 (cm)
68.6
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解像度
1920 x 1080
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屏幕類型
IPS
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屏幕比例
16:9
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像素間距
0.3114 x 0.3114 mm
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亮度 (最少)
200 cd/m²
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亮度 (典型)
250 cd/m²
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色域 (典型)
NTSC 72% (CIE1931)
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色彩深度 (顏色數)
16.7M
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對比度 (最少)
600:1
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對比度 (典型)
1000:1
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反應時間
5ms
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可視角度 (CR≥10)
178°(右/左), 178°(上/下)
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表面處理
防眩光, 3H 硬度
色彩表現及校正
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顏色校正出廠
支援
功能特色
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不閃爍屏幕
支援
-
閱讀模式
支援
-
色弱模式
支援
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Super Resolution+
支援
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1ms 動態模糊抑制
支援
-
RADEON FreeSync™
支援
-
黑色穩定器
支援
-
動態動作同步
支援
-
十字線
支援
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智能節能
支援
軟件支援
-
OnScreen Control (LG Screen Manager)
支援
連接性
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D-Sub
1
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D-Sub (最高解像度, Hz)
1920 x 1080 at 60Hz
-
HDMI
2
-
HDMI (最高解像度, Hz)
1920 x 1080 at 75Hz
-
耳機輸出
支援
電源
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類型
外置電源 (變壓器)
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AC 電源輸入
100-240Vac, 50/60Hz
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耗電量 (典型)
25.5W
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耗電量 (最大)
28W
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耗電量 (能源之星)
20.3W
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耗電量 (睡眠模式)
少於 0.3W
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耗電量 (DC 電源關閉)
少於 0.3W
機械設計
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可調節座檯架
傾斜
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掛牆架支援
100 x 100 mm
尺寸及重量
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連座檯架尺寸 (寬x高x深)
611.2 x 453.9 x 209.4 mm
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不連座檯架尺寸 (寬x高x深)
611.2 x 362.6 x 72.7 mm
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出貨尺寸 (寬x高x深)
690 x 432 x 143 mm
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連座檯架重量 (kg)
4.8 kg
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不連座檯架重量 (kg)
4.3 kg
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運輸重量 (kg)
6.1 kg