27 吋全高清 IPS 顯示器 | 支援 120 Hz、sRGB 99% (Typ.)、HDR 10 以及 1ms MBR，採用四邊近無邊框設計

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
27 吋全高清 IPS 顯示屏
超薄機身設計 呈現真實色彩
全高清 (1920x1080) 屏幕提供 sRGB 99% (Typ.) 色域和 250 nits (Typ.) 亮度，加上 1500:1 對比度，呈現清晰的視覺效果。
27 吋全高清 IPS 顯示器擺放在現代化的桌面上，展示色彩繽紛的相集。場景突顯出顯示器的超薄機身設計、sRGB 99% (Typ.) 生動精準的色彩，以及銳利的全高清解像度。鍵盤、滑鼠、咖啡杯和耳機，讓整潔的辦公空間更圓滿。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*包裝內並不包括鍵盤和滑鼠。
無邊框設計及纖薄支架底座
超薄設計，畫面近乎漂浮般呈現
採用 4 邊近無邊框設計及簡約風格的纖薄支架底座，帶來更大畫面，同時減少干擾。漂浮般的支架更簡潔輕盈，而無縫屏幕則帶來親臨其境的視覺體驗，無論是雙顯示器設置還是簡約辦公空間，這款顯示器都是理想選擇。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*更新率功能可能因使用者的電腦配置而異。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*1ms 動態模糊抑制功能 (MBR) 會降低亮度，此功能開啟時不能使用以下功能：Adaptive sync / DAS (Dynamic Action Sync)
*1ms 動態模糊抑制功能 (MBR) 運行時或會導致畫面閃爍。
支援 sRGB 99% (Typ) 及 HDR10
從生動色彩投入競賽
顯示器支援 HDR10，並提供 99% sRGB 覆蓋率，可呈現寬廣色譜及逼真色彩，帶來身歷其境的遊戲體驗。生動的色彩表現亦使其成為創意、工作、休閒娛樂時的理想選擇。
LG Switch 應用程式
迅速切換影像
LG Switch 應用程式配合您的工作和生活需要，充分發揮顯示器的功能。您可以輕鬆地將整個顯示屏畫面分割為 6 個顯示區域、更改主題設計，甚至以自訂快捷鍵輕鬆啟動視像通話平台。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*最新的 LG Switch 應用程式可在 LG.com 下載。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*上述功能，可能因使用者實際使用條件而異。
支援 -5º 到 20º 的傾斜度
可調整傾斜度，方便使用
無論是觀看影片、參加虛擬會議，還是在不同應用程式之間切換，可調整傾斜度的顯示屏都能讓您的雙眼保持準確對焦。透過從 -5° 到 20° 的流暢角度控制，減少疲勞並享受更自然的使用體驗。
主要規格
-
Size [Inch]
27
-
Resolution
1920 x 1080
-
Panel Type
IPS
-
Aspect Ratio
16:9
-
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
250
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
120
-
Response Time
5ms (GtG at Faster)
所有規格
DIMENSIONS/WEIGHTS
-
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
611.6 x 458.2 x 220
-
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
611.6 x 357.7 x 37.5
-
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
690 x 450 x 140
-
Weight with Stand [kg]
4.2
-
Weight without Stand [kg]
3.3
-
Weight in Shipping [kg]
5.4
FEATURES
-
HDR 10
YES
-
HDR Effect
YES
-
Flicker Safe
YES
-
Reader Mode
YES
-
Color Weakness
YES
-
Super Resolution+
YES
-
VRR
YES
-
Black Stabilizer
YES
-
Dynamic Action Sync
YES
-
Crosshair
YES
-
Auto Input Switch
YES
-
Smart Energy Saving
YES
-
Motion Blur Reduction Tech.
YES
INFO
-
Product name
PC Monitor
-
Year
Y25
CONNECTIVITY
-
D-Sub
YES(1ea)
-
HDMI
YES(1ea)
-
Headphone out
3-pole (Sound Only)
POWER
-
Type
External Power(Adapter)
-
AC Input
100~240V (50/60Hz)
-
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
-
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
ACCESSORY
-
HDMI
YES
DISPLAY
-
Size [Inch]
27
-
Size [cm]
68.5
-
Resolution
1920 x 1080
-
Panel Type
IPS
-
Aspect Ratio
16:9
-
Pixel Pitch [mm]
0.3114(H)x0.3114(V)
-
Brightness (Min.) [cd/m²]
220
-
Brightness (Typ.) [cd/m²]
250
-
Color Gamut (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
-
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
-
Color Depth (Number of Colors)
16.7M
-
Contrast Ratio (Min.)
1050:1
-
Contrast Ratio (Typ.)
1500:1
-
Response Time
5ms (GtG at Faster)
-
Refresh Rate (Max.) [Hz]
120
-
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
MECHANICAL
-
Wall Mountable [mm]
100 x 100