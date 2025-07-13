About Cookies on This Site

27 吋全高清 IPS 顯示器 | 支援 120 Hz、sRGB 99% (Typ.)、HDR 10 以及 1ms MBR，採用四邊近無邊框設計

27U411A-B
27U411A 的正視圖
27U411A 的 -15 度側視圖
27U411A 的 +15 度側視圖
27U411A 的透視圖
27U411A 的側視圖
27U411A 的後視圖
27U411A 的後透視圖
27U411A 的連接埠特寫

主要功能

  • 全高清
  • 120 Hz 更新率、1ms 動態模糊抑制 (MBR)
  • 四邊近無邊框設計
  • 支援 HDR 10 / sRGB 99% (Typ.)
  • 支援 -5° 至 20° 傾斜度的人體工學設計
  • Dynamic Action Sync / Black Stabilizer
更多

27 吋全高清 IPS 顯示屏

超薄機身設計　呈現真實色彩

全高清 (1920x1080) 屏幕提供 sRGB 99% (Typ.) 色域和 250 nits  (Typ.) 亮度，加上 1500:1 對比度，呈現清晰的視覺效果。

27 吋全高清 IPS 顯示器擺放在現代化的桌面上，展示色彩繽紛的相集。場景突顯出顯示器的超薄機身設計、sRGB 99% (Typ.) 生動精準的色彩，以及銳利的全高清解像度。鍵盤、滑鼠、咖啡杯和耳機，讓整潔的辦公空間更圓滿。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*包裝內並不包括鍵盤和滑鼠。

顯示器的網格式功能概覽，重點顯示主要規格：全高清 IPS 顯示屏、120 Hz 更新率、sRGB 99% (Typ.) 及 HDR10、近無邊框設計、纖薄支架底座、1ms 動態模糊抑制 (MBR)，以及可調整傾斜度。每項功能均以具代表性的影像或圖示予以顯示。

無邊框設計及纖薄支架底座 

超薄設計，畫面近乎漂浮般呈現

採用 4 邊近無邊框設計及簡約風格的纖薄支架底座，帶來更大畫面，同時減少干擾。漂浮般的支架更簡潔輕盈，而無縫屏幕則帶來親臨其境的視覺體驗，無論是雙顯示器設置還是簡約辦公空間，這款顯示器都是理想選擇。

顯示器右上角的特寫角度視圖，展現超薄邊框和無縫螢幕設計。顯示屏呈柔和的粉紅色至藍色漸變色調，強調簡潔現代的美感，非常適合簡約主義風格佈置。

時尚黑色顯示器支架的特寫視圖，其底座呈平面長方形，支架置於白色桌上，旁邊為白色鍵盤和筆架。簡約設計強調穩定與優雅，完美融入現代辦公空間。

120 Hz 更新率顯示器的宣傳圖像。左側文字強調了流暢視覺效果和無縫工作流程等優點。右側則有多個重疊畫面，分別顯示科幻射擊類遊戲、圖表和設計軟件，藉此展現各項任務的流暢效能。

120 Hz 更新率

流暢視覺效果
無縫工作

120 Hz 高更新率在各種程式中提供流暢的畫面。

此外，還可減少畫面延遲和動態模糊，讓您享受逼真的遊戲體驗。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*更新率功能可能因使用者的電腦配置而異。

用來宣傳顯示器 1ms 動態模糊抑制技術 (MBR) 功能的賽車遊戲場景。一輛充滿未來感的亮黃色賽車在跑道上加速，並展現出動態模糊效果。右側文字強調遊戲節奏明快、減輕模糊及競爭優勢等優點。

1ms MBR

以用難以置信的
速度取勝

1ms 動態模糊抑制功能 (MBR)* 可減少模糊和殘影的情況，帶來流暢的遊戲體驗。在戰況激烈的畫面中仍能清晰呈現快速移動的動態影像，在任何戰場上都能佔盡優勢。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*1ms 動態模糊抑制功能 (MBR) 會降低亮度，此功能開啟時不能使用以下功能：Adaptive sync / DAS (Dynamic Action Sync)

*1ms 動態模糊抑制功能 (MBR) 運行時或會導致畫面閃爍。

支援  sRGB 99% (Typ) 及 HDR10

從生動色彩投入競賽

顯示器支援 HDR10，並提供 99% sRGB 覆蓋率，可呈現寬廣色譜及逼真色彩，帶來身歷其境的遊戲體驗。生動的色彩表現亦使其成為創意、工作、休閒娛樂時的理想選擇。

LG Switch 應用程式

迅速切換影像

LG Switch 應用程式配合您的工作和生活需要，充分發揮顯示器的功能。您可以輕鬆地將整個顯示屏畫面分割為 6 個顯示區域、更改主題設計，甚至以自訂快捷鍵輕鬆啟動視像通話平台。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*最新的 LG Switch 應用程式可在 LG.com 下載。

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync 有助減少輸入延遲，讓遊戲玩家可以實時捕捉關鍵時刻，快速回應對手的一舉一動。

Black Stabilizer

Black Stabilizer 幫助遊戲玩家輕鬆發現潛伏於暗角的狙擊手，並在快速定位爆發的槍火。

閱讀模式

閱讀模式可調節色溫和亮度，改善在顯示器上閱讀時的體驗。

不閃爍技術

不閃爍技術能減少螢幕上肉眼不可見的閃爍，帶來舒適觀賞體驗。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*上述功能，可能因使用者實際使用條件而異。

支援 -5º 到 20º 的傾斜度

可調整傾斜度，方便使用

無論是觀看影片、參加虛擬會議，還是在不同應用程式之間切換，可調整傾斜度的顯示屏都能讓您的雙眼保持準確對焦。透過從 -5° 到 20° 的流暢角度控制，減少疲勞並享受更自然的使用體驗。

列印

主要規格

  • Size [Inch]

    27

  • Resolution

    1920 x 1080

  • Panel Type

    IPS

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    250

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    120

  • Response Time

    5ms (GtG at Faster)

所有規格

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    611.6 x 458.2 x 220

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    611.6 x 357.7 x 37.5

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    690 x 450 x 140

  • Weight with Stand [kg]

    4.2

  • Weight without Stand [kg]

    3.3

  • Weight in Shipping [kg]

    5.4

FEATURES

  • HDR 10

    YES

  • HDR Effect

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • Reader Mode

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • Super Resolution+

    YES

  • VRR

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • Smart Energy Saving

    YES

  • Motion Blur Reduction Tech.

    YES

INFO

  • Product name

    PC Monitor

  • Year

    Y25

CONNECTIVITY

  • D-Sub

    YES(1ea)

  • HDMI

    YES(1ea)

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

POWER

  • Type

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

ACCESSORY

  • HDMI

    YES

DISPLAY

  • Size [Inch]

    27

  • Size [cm]

    68.5

  • Resolution

    1920 x 1080

  • Panel Type

    IPS

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.3114(H)x0.3114(V)

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    220

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    250

  • Color Gamut (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Color Depth (Number of Colors)

    16.7M

  • Contrast Ratio (Min.)

    1050:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1500:1

  • Response Time

    5ms (GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    120

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

MECHANICAL

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100

