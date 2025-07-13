24 吋 UltraGear™ 全高清 IPS 遊戲顯示器 | 支援 144Hz (超頻)、兼容 NVIDIA G-SYNC® 及 sRGB 99% (Typ.)

About Cookies on This Site

24G411A-B
  • 24G411A 的正視圖
主要功能

  • 24 吋全高清 (1920x1080) IPS 顯示屏
  • 120Hz (超頻 144Hz) 更新率 / 1ms 動態模糊抑制 (MBR)
  • 支援 NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium Pro
UltraGear™ 24G411A 遊戲顯示器的正面影像。

24 吋 144Hz (超頻)
全高清 IPS 遊戲顯示器

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

24 吋全高清 IPS 1920x1080、sRGB 99%、HDR 10、120Hz 更新率、1ms MRB、超薄設計
顯示屏以大楷字母書寫。

從生動色彩投入競賽

顯示器支援 HDR10，並提供 99% sRGB 覆蓋率，其 IPS 顯示屏可呈現寬廣色譜及逼真色彩，帶來身歷其境的遊戲體驗。它可讓玩家體驗遊戲開發者所設想的震撼場景。

LG UltraGear 顯示器上的 HDR、sRGB 99% 和 IPS 顯示屏，呈現生動色彩的太空作戰遊戲場景。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

IPS™ 顯示屏

LG IPS™ 顯示器以廣闊視角呈現精準色彩。

HDR10

HDR10 (高動態範圍) 支援特定的色彩與亮度等級。

sRGB 99% (Typ.)

顯示器提供 99% sRGB (Typ.) 覆蓋率，是精準色彩顯示的理想之選。

速度以大楷字母書寫。
支援超快反應時間和 120Hz 高更新率的賽車遊戲場景。

120Hz (超頻 144Hz) 更新率
動作快速流暢

120Hz (超頻 144Hz) 更新率有效降低動態模糊，呈現清晰流暢的視覺效果。

每格畫面都讓您更沉醉於遊戲之中。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

屏幕上顯示一輛黃色的賽車向前疾馳，白色方框內的部分清晰可見，而框外則模糊不清。

用難以置信的速度
取勝

1ms 動態模糊抑制功能 (MBR)* 可減少模糊和殘影的情況，帶來流暢的遊戲體驗。在戰況激烈的畫面中仍能清晰呈現快速移動的動態影像，在任何戰場上都能佔盡優勢。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*1ms 動態模糊抑制功能 (MBR) 會降低亮度，此功能開啟時不能使用以下功能：AMD FreeSync™Premium / DAS (Dynamic Action Sync)

*1ms 動態模糊抑制功能 (MBR) 運行時或會導致畫面閃爍。

通過廣泛採用的技術認證

支援 AMD FreeSync™ Premium Pro、經 NVIDIA 驗證的 G-SYNC® 相容性，確保提供無撕裂，低延遲的流暢畫面，帶來無與倫比的遊戲體驗。

快節奏遊戲中操作者的分割屏幕畫面，呈現更清晰流暢的視覺效果。

NVIDIA G-SYNC、AMD FreeSync Premium Pro 標誌。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*性能與未應用技術的型號作對比。

*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync 有助減少輸入延遲，讓遊戲玩家可以實時捕捉關鍵時刻，快速回應對手的一舉一動。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

Black Stabilizer

Black Stabilizer 幫助遊戲玩家輕鬆發現潛伏於暗角的狙擊手，並在爆發的槍火中迅速穿梭。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

Crosshair 功能

把目標點固定在中心，改善射擊準繩度，大增勝出機會。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

可用性以大楷字母書寫。

LG Switch 應用程式

迅速切換影像

您可以輕鬆地將整個顯示屏畫面分割為多達 6 個顯示區域，更改主題設計，甚至以自訂快捷鍵啟動視像通話平台。另外還支援 PBP 和 PIP 模式，同時於多個輸入源間進行高效多工作業。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*請在 LG.com 支援主頁中，搜尋並下載最新的 LG Switch 應用程式。

近無邊框設計及纖薄支架底座

超薄設計，畫面近乎漂浮般呈現

採用近無邊框設計及簡約風格的纖薄支架底座，帶來更大畫面，同時減少干擾。漂浮般的支架更簡潔輕盈，而無縫屏幕則帶來親臨其境的視覺體驗，無論是雙顯示器設置還是簡約辦公空間，這款顯示器都是理想選擇。

無邊框設計圖示。

無邊框設計

搭配纖薄支架底座

可調整傾斜度的圖示。

傾斜度

-5~20º

掛牆安裝圖示。

掛牆架

100X100

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*傾斜 (-5~20°)、掛牆安裝 (100x100)。

列印

主要規格

  • Size [Inch]

    23.8

  • Resolution

    1920 x 1080

  • Panel Type

    IPS

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    144 (O/C)

  • Response Time

    5ms (GtG at Faster)

  • Display Position Adjustments

    Tilt

所有規格

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    539.4 x 412 x 220mm

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    539.4 x 317.1 x 38.7mm

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    620 x 134 x 385mm

  • Weight with Stand [kg]

    3.3kg

  • Weight without Stand [kg]

    2.4kg

  • Weight in Shipping [kg]

    4.6kg

FEATURES

  • HDR 10

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • Reader Mode

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync

  • VRR

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • OverClocking

    YES

  • User Defined Key

    YES

  • Smart Energy Saving

    YES

  • Motion Blur Reduction Tech.

    YES

INFO

  • Product name

    UltraGear

  • Year

    Y25

CONNECTIVITY

  • HDMI

    YES(1ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • DP Version

    1.4

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

POWER

  • Type

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

ACCESSORY

  • HDMI

    YES

DISPLAY

  • Size [Inch]

    23.8

  • Size [cm]

    60.4

  • Resolution

    1920 x 1080

  • Panel Type

    IPS

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2745 × 0.2745 mm

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    220cd/m²

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Color Gamut (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Color Depth (Number of Colors)

    16.7M

  • Contrast Ratio (Min.)

    1050:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1500:1

  • Response Time

    5ms (GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    144 (O/C)

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    Tilt

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100

