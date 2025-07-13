27 吋 UltraGear™ 全高清 IPS 遊戲顯示器 | 支援 144Hz (超頻)、兼容 NVIDIA G-SYNC® 及 sRGB 99% (Typ.)

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
從生動色彩投入競賽
顯示器支援 HDR10，並提供 99% sRGB 覆蓋率，其 IPS 顯示屏可呈現寬廣色譜及逼真色彩，帶來身歷其境的遊戲體驗。它可讓玩家體驗遊戲開發者所設想的震撼場景。
LG UltraGear 顯示器上的 HDR、sRGB 99% 和 IPS 顯示屏，呈現生動色彩的太空作戰遊戲場景。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*1ms 動態模糊抑制功能 (MBR) 會降低亮度，此功能開啟時不能使用以下功能：AMD FreeSync™Premium / DAS (Dynamic Action Sync)
*1ms 動態模糊抑制功能 (MBR) 運行時或會導致畫面閃爍。
通過廣泛採用的技術認證
支援 AMD FreeSync™ Premium Pro、經 NVIDIA 驗證的 G-SYNC® 相容性，確保提供無撕裂，低延遲的流暢畫面，帶來無與倫比的遊戲體驗。
快節奏遊戲中操作者的分割屏幕畫面，呈現更清晰流暢的視覺效果。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*性能與未應用技術的型號作對比。
*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。
Dynamic Action Sync
Dynamic Action Sync 有助減少輸入延遲，讓遊戲玩家可以實時捕捉關鍵時刻，快速回應對手的一舉一動。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
Black Stabilizer
Black Stabilizer 幫助遊戲玩家輕鬆發現潛伏於暗角的狙擊手，並在爆發的槍火中迅速穿梭。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
Crosshair 功能
把目標點固定在中心，改善射擊準繩度，大增勝出機會。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
LG Switch 應用程式
迅速切換影像
您可以輕鬆地將整個顯示屏畫面分割為多達 6 個顯示區域，更改主題設計，甚至以自訂快捷鍵啟動視像通話平台。另外還支援 PBP 和 PIP 模式，同時於多個輸入源間進行高效多工作業。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*請在 LG.com 支援主頁中，搜尋並下載最新的 LG Switch 應用程式。
近無邊框設計及纖薄支架底座
超薄設計，畫面近乎漂浮般呈現
採用近無邊框設計及簡約風格的纖薄支架底座，帶來更大畫面，同時減少干擾。漂浮般的支架更簡潔輕盈，而無縫屏幕則帶來親臨其境的視覺體驗，無論是雙顯示器設置還是簡約辦公空間，這款顯示器都是理想選擇。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*傾斜 (-5~20°)、掛牆安裝 (100x100)。
主要規格
Size [Inch]
27
Resolution
1920 x 1080
Panel Type
IPS
Aspect Ratio
16:9
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
250cd/m²
Refresh Rate (Max.) [Hz]
144 (O/C)
Response Time
5ms (GtG at Faster)
Display Position Adjustments
Tilt
所有規格
DIMENSIONS/WEIGHTS
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
611.5 x 452.4 x 220mm
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
611.5 x 357.8 X 38.5mm
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
690 x 141 X 430mm
Weight with Stand [kg]
3.8kg
Weight without Stand [kg]
2.9kg
Weight in Shipping [kg]
5.3kg
FEATURES
HDR 10
YES
Flicker Safe
YES
Reader Mode
YES
Color Weakness
YES
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync
VRR
YES
Black Stabilizer
YES
Dynamic Action Sync
YES
Crosshair
YES
FPS Counter
YES
OverClocking
YES
User Defined Key
YES
Smart Energy Saving
YES
Motion Blur Reduction Tech.
YES
INFO
Product name
UltraGear
Year
Y25
CONNECTIVITY
HDMI
YES(1ea)
DisplayPort
YES(1ea)
DP Version
1.4
Headphone out
3-pole (Sound Only)
POWER
Type
External Power(Adapter)
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
ACCESSORY
HDMI
YES
DISPLAY
Size [Inch]
27
Size [cm]
68.5
Resolution
1920 x 1080
Panel Type
IPS
Aspect Ratio
16:9
Pixel Pitch [mm]
0.3114 x 0.3114 mm
Brightness (Min.) [cd/m²]
220cd/m²
Brightness (Typ.) [cd/m²]
250cd/m²
Color Gamut (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Color Depth (Number of Colors)
16.7M
Contrast Ratio (Min.)
1050:1
Contrast Ratio (Typ.)
1500:1
Response Time
5ms (GtG at Faster)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
144 (O/C)
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
MECHANICAL
Display Position Adjustments
Tilt
Wall Mountable [mm]
100 x 100