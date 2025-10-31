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27 吋 UltraGear™ 全高清遊戲顯示器 | 支援 144Hz

27 吋 UltraGear™ 全高清遊戲顯示器 | 支援 144Hz

27G414B-B
Front view of 27 吋 UltraGear™ 全高清遊戲顯示器 | 支援 144Hz 27G414B-B
27G414B 的側視圖
27G414B 的後視圖
27G414B 遊戲顯示器正視圖，在充滿未來感的霓虹風格環境中展示。
遊戲顯示器上展示充滿未來感的戰鬥場景，透過 99% sRGB 色域、IPS 和 HDR 認證呈現生動色彩。
遊戲顯示器上顯示電單車賽車場景，展現 144Hz 更新率帶來的流暢遊戲動作。
一輛黃色賽車加速朝屏幕方向駛去，突出顯示「1ms MBR」。
遊戲顯示器上展示《神力科莎出賽準備：競爭》遊戲的賽車場景，Adaptive Sync 支援 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync™，帶來流暢無撕裂的遊戲體驗。
此影像展示桌面設置的 UltraGear™ 遊戲顯示器，正在顯示遊戲場景，圖示顯示三邊無邊框設計、高度調節、傾斜支撐和掛牆安裝兼容性。
此影像突出顯示 LG Switch 應用程式介面，顯示 Dual Mode、智能屏幕分割、啟動視像通話、個人化圖片精靈等功能，提供更智能的控制和無縫屏幕切換。
顯示連接埠的遊戲顯示器後視圖，包括一個 HDMI™ 2.1 輸入、一個 DisplayPort 1.4 連接埠，以及 3 極 H/P 輸出。
27G414B 遊戲顯示器的正視圖和側視圖，展示其整體尺寸和輪廓設計。
27G414B 顯示器的後視圖，顯示支架連接區域和背面連接埠
27G414B 的俯視圖
27G414B 的顯示器支架和底座的正面視圖
Front view of 27 吋 UltraGear™ 全高清遊戲顯示器 | 支援 144Hz 27G414B-B
27G414B 的側視圖
27G414B 的後視圖
27G414B 遊戲顯示器正視圖，在充滿未來感的霓虹風格環境中展示。
遊戲顯示器上展示充滿未來感的戰鬥場景，透過 99% sRGB 色域、IPS 和 HDR 認證呈現生動色彩。
遊戲顯示器上顯示電單車賽車場景，展現 144Hz 更新率帶來的流暢遊戲動作。
一輛黃色賽車加速朝屏幕方向駛去，突出顯示「1ms MBR」。
遊戲顯示器上展示《神力科莎出賽準備：競爭》遊戲的賽車場景，Adaptive Sync 支援 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync™，帶來流暢無撕裂的遊戲體驗。
此影像展示桌面設置的 UltraGear™ 遊戲顯示器，正在顯示遊戲場景，圖示顯示三邊無邊框設計、高度調節、傾斜支撐和掛牆安裝兼容性。
此影像突出顯示 LG Switch 應用程式介面，顯示 Dual Mode、智能屏幕分割、啟動視像通話、個人化圖片精靈等功能，提供更智能的控制和無縫屏幕切換。
顯示連接埠的遊戲顯示器後視圖，包括一個 HDMI™ 2.1 輸入、一個 DisplayPort 1.4 連接埠，以及 3 極 H/P 輸出。
27G414B 遊戲顯示器的正視圖和側視圖，展示其整體尺寸和輪廓設計。
27G414B 顯示器的後視圖，顯示支架連接區域和背面連接埠
27G414B 的俯視圖
27G414B 的顯示器支架和底座的正面視圖

主要功能

  • 27 吋全高清 (1920x1080) IPS 顯示屏
  • 144Hz 更新率、1ms MBR
  • 支援 HDR10、sRGB 99% (Typ.)、1,670 萬色彩
  • 支援 NVIDIA® G-SYNC® Compatible/AMD FreeSync™
  • 三邊近無邊框設計
  • 乾淨利落的 L 型支架
更多
未來感霓虹燈房內的 UltraGear™ G4 標誌。

未來感霓虹燈房內的 UltraGear™ G4 標誌。

27 吋 144Hz 全高清遊戲顯示器

未來感霓虹燈房內的 UltraGear™ 27G414B 遊戲顯示器前視圖。

未來感霓虹燈房內的 UltraGear™ 27G414B 遊戲顯示器前視圖。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

此影像展示了 LG 遊戲顯示器的主要功能，包括帶來流暢動作的 144Hz 更新率、配備 HDR 與 sRGB 99% 以帶來鮮明色彩的 IPS 顯示屏、帶來流暢遊戲體驗的 NVIDIA G-SYNC 與 AMD FreeSync™ 支援、實現快節奏遊戲的 1ms MBR，以及造就沉浸式設置的近無邊框設計。

此影像展示了 LG 遊戲顯示器的主要功能，包括帶來流暢動作的 144Hz 更新率、配備 HDR 與 sRGB 99% 以帶來鮮明色彩的 IPS 顯示屏、帶來流暢遊戲體驗的 NVIDIA G-SYNC 與 AMD FreeSync™ 支援、實現快節奏遊戲的 1ms MBR，以及造就沉浸式設置的近無邊框設計。

速度色彩使用性

144Hz 更新率
動作快速流暢

144Hz 更新率有效降低動態模糊，呈現清晰流暢的視覺效果。

每格畫面都讓您更沉醉於遊戲之中。 

電單車賽車場景展示 UltraGear™ 27G414B 的 144Hz 更新率，呈現流暢、清晰的遊戲動作。

電單車賽車場景展示 UltraGear™ 27G414B 的 144Hz 更新率，呈現流暢、清晰的遊戲動作。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

一輛黃色賽車加速朝屏幕方向駛去，突出顯示「1ms MBR」。白色方框內部清晰顯示，外部區域則顯得模糊。

用難以置信的速度取勝

1ms 動態模糊抑制功能 (MBR)* 可減少模糊和殘影的情況，帶來流暢的遊戲體驗。在戰況激烈的畫面中仍能清晰呈現快速移動的動態影像，在任何戰場上都能佔盡優勢。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*1ms 動態模糊抑制功能 (MBR) 會降低亮度，此功能開啟時不能使用以下功能：AMD FreeSync™/DAS (Dynamic Action Sync)

*使用 1ms 動態模糊抑制 (MBR) 時可能會導致畫面閃爍。

動作酣暢淋漓，讓您沉浸其中

透過支援 NVIDIA® G-SYNC® 相容性及 AMD FreeSync™ 技術，減少畫面撕裂和延遲，確保將遲動態模糊和殘影降至最低，帶來清晰無比的遊戲畫面。

UltraGear™ 27G414B 顯示器上顯示的賽車場景，用於比較停用模式和啟用模式，反映在 NVIDIA G-SYNC 與 AMD FreeSync™ 支援下更流暢的動作與更少畫面撕裂。

UltraGear™ 27G414B 顯示器上顯示的賽車場景，用於比較停用模式和啟用模式，反映在 NVIDIA G-SYNC 與 AMD FreeSync™ 支援下更流暢的動作與更少畫面撕裂。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*性能與未應用技術的型號作對比。

*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。

鮮艷色彩
還原真實對決

顯示器提供高達 99% sRGB 色域覆蓋率，支援寬廣色譜，並透過 IPS 顯示屏呈現逼真色彩，帶來身歷其境般的遊戲體驗，讓玩家體驗遊戲開發者設想中的震撼戰場。

IPS 顯示屏的標誌。

LG IPS™ 顯示器以廣闊視角呈現精準色彩。

HDR 10 標誌。

HDR10 (高動態範圍) 支援特定的色彩與亮度等級。

sRGB 99% 標誌。

顯示器提供 99% sRGB (Typ.) 覆蓋率，是精準色彩顯示的理想之選。

UltraGear™ 顯示器上呈現充滿未來感的太空戰鬥場景，色彩鮮豔，對比鮮明，展現出明亮的爆炸、發光的星球，以及在色彩繽紛的宇宙背景下、精緻細緻的太空船。

UltraGear™ 顯示器上呈現充滿未來感的太空戰鬥場景，色彩鮮豔，對比鮮明，展現出明亮的爆炸、發光的星球，以及在色彩繽紛的宇宙背景下、精緻細緻的太空船。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

LG Switch 讓您智能操控，無縫切換

透過 LG Switch 應用程式，您可以善用顯示器配合您的遊戲和生活所需。輕鬆管理顯示器設定 - 按您的喜好調整畫質和亮度，然後透過快捷鍵瞬間套用設定。您亦可透過 11 種畫面佈局分割屏幕畫面，更可一鍵啟動視像通話平台。

下載

這段影片展示了如何使用 LG Switch 應用程式設定屏幕。

*本影片僅供參考，或無法反映實際產品規格。

*LG Switch 需要於LG.com 下載軟件及用户指南後才能使用。

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync 有助減少輸入延遲，讓遊戲玩家可以實時捕捉關鍵時刻，快速回應對手的一舉一動。

Black Stabilizer

Black Stabilizer 於黑暗場景中增強視野，揭示隱藏的細節並提高清晰度，在陰暗環境或突如其來的光線變化中，能有更流暢的體驗。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

沉醉於清晰立體聲音效

透過 2 個 2W 立體聲喇叭，體驗清晰平衡的音質，為日常遊戲及娛樂帶來身臨其境的聽覺享受。若追求更個人化的設定，只需透過耳機輸出輕鬆連接耳機，即可在遊戲期間臻享集中音效和清晰語音通訊。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

近無邊框，解放視覺極限

採用近無邊框設計及簡約風格的纖巧底座，帶來更大畫面空間，同時減少視覺干擾。懸浮般的支架更簡潔輕盈，而無縫屏幕則帶來親臨其境的視覺體驗，無論是雙顯示器設置還是簡約辦公空間，這款顯示器都是理想之選。

無邊框設計圖示。

3 邊近無邊框設計

可調校高度的圖示。

高度

傾斜度圖示。

傾斜度

掛牆安裝 100x100 圖示。

掛牆安裝

此影像展示桌面設置的 UltraGear™ 遊戲顯示器，正在顯示遊戲場景，放大顯示屏強調無邊框顯示器設計，以及時尚的懸浮式支架。

此影像展示桌面設置的 UltraGear™ 遊戲顯示器，正在顯示遊戲場景，放大顯示屏強調無邊框顯示器設計，以及時尚的懸浮式支架。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

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