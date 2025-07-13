We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
27 吋 UltraGear™ QHD 遊戲顯示器 | 支援 200Hz、sRGB 99% (Typ.)、VESA DisplayHDR™ 400、1ms (GtG)、HDMI 2.0
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
清晰度由您掌控
UltraGear 顯示器配備寬廣的 27 吋 QHD (2560x1440) 屏幕，帶來更好的清晰度及畫面細節。高像素密度有助呈現更銳利的影像和更精準的圖像細節，提供更具吸引力的體驗。
沉浸享受真實色彩，征服遊戲大小戰場
顯示器支援寬廣色譜，sRGB (Typ.) 色域覆蓋率高達 99%，並透過 VESA DisplayHDR™ 400 技術呈現逼真色彩，帶來如幻似真的遊戲體驗。
未來主義風格的武裝戰士，於霓虹燈照亮的城市中以能量武器作戰。
*上述功能或因使用者實際使用條件而有所差異。
快如閃電，
全程投入遊戲之中
1ms 超快反應時間 (GtG) 大大減少出現殘影的機會，享受全新的遊戲性能。
*選擇「加速模式」，執行「1ms 反應速度」 (遊戲模式 → 反應時間 → 加速模式)。
通過廣泛採用的技術認證
支援 AMD FreeSync™ Premium，確保提供無撕裂，低延遲的流暢畫面，帶來無與倫比的遊戲體驗。
影像展示分割屏幕，比較遊戲視覺效果：左側為停用同步技術的遊戲畫面，右側為啟用同步技術的遊戲畫面。左側畫面中，駕駛員從未來戰機望出去的視野因撕裂和延遲而扭曲變形；右側畫面中，同一場景卻呈現流暢平滑的效果，伴隨明亮的動態軌跡。標題為「通過廣泛採用的技術認證」，突顯 AMD FreeSync™ Premium 認證。
*性能與未應用技術的型號作對比。
*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。
精巧時尚
體驗近無邊框設計，及支援旋轉、傾斜、高度和旋軸調整的底座。乾淨利落的 L 型支架和寬廣旋轉調節的設計，能佔用極小桌面空間，最大程度減少死角。
主要規格
Size [Inch]
27
Resolution
2560 x 1440
Panel Type
IPS
Aspect Ratio
16:9
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Refresh Rate (Max.) [Hz]
200
Response Time
1ms (GtG at Faster)
Display Position Adjustments
Tilt/Swivel/Height/Pivot
所有規格
DIMENSIONS/WEIGHTS
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
613.2 x 544.2 x 224.5(UP) /
613.2 x 434.1 x 224.5(DOWN)
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
613.2 x 364.5 x 49.2
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
865.0 x 435.0 x 140.0
Weight with Stand [kg]
5.3
Weight without Stand [kg]
3.5
Weight in Shipping [kg]
7.1
FEATURES
HDR 10
YES
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR 400
Color Calibrated in Factory
YES
Flicker Safe
YES
Reader Mode
YES
Color Weakness
YES
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
Black Stabilizer
YES
Dynamic Action Sync
YES
Crosshair
YES
FPS Counter
YES
User Defined Key
YES
Auto Input Switch
YES
Smart Energy Saving
YES
INFO
Product name
UltraGear
Year
Y25
CONNECTIVITY
HDMI
YES(2ea)
DisplayPort
YES(1ea)
DP Version
1.4
Headphone out
3-pole (Sound Only)
POWER
Type
External Power(Adapter)
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
ACCESSORY
Display Port
YES
DISPLAY
Size [Inch]
27
Size [cm]
68.4
Resolution
2560 x 1440
Panel Type
IPS
Aspect Ratio
16:9
Pixel Pitch [mm]
0.2331 x 0.2331 mm
Brightness (Min.) [cd/m²]
320cd/m²
Brightness (Typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Color Gamut (Min.)
sRGB 95% (CIE1931)
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Color Depth (Number of Colors)
16.7M
Contrast Ratio (Typ.)
1000:1
Response Time
1ms (GtG at Faster)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
200
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
MECHANICAL
Display Position Adjustments
Tilt/Swivel/Height/Pivot
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm