27 吋 UltraGear™ QHD 遊戲顯示器 | 支援 200Hz、sRGB 99% (Typ.)、VESA DisplayHDR™ 400、1ms (GtG)、HDMI 2.0

27 吋 UltraGear™ QHD 遊戲顯示器 | 支援 200Hz、sRGB 99% (Typ.)、VESA DisplayHDR™ 400、1ms (GtG)、HDMI 2.0

27 吋 UltraGear™ QHD 遊戲顯示器 | 支援 200Hz、sRGB 99% (Typ.)、VESA DisplayHDR™ 400、1ms (GtG)、HDMI 2.0

27G610A-B
27G610A 的正視圖
27G610A 的後視圖
27G610A 的 -15 度側視圖
27G610A 的 +15 度側視圖
27G610A 的 -15 度後視圖
27G610A 的 +15 度後視圖
27G610A 的後方徽章近視圖
27G610A 的連接埠特寫
27G610A 的頂視圖
+30 度旋轉的 27G610A 顯示器頂視圖
-30 度旋轉的 27G610A 顯示器頂視圖
27G610A 的側視圖
傾斜的 27G610A 顯示器 +15 度側視圖
27G610A 的顯示器正視圖
支架調低後，27G610A 的顯示器正視圖
主要功能

  • 27 吋 QHD (2560x1440) 遊戲顯示器
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • 200Hz 更新率
  • 1ms (GtG) 反應時間
  • 支援 AMD FreeSync™ Premium
  • 近無邊框設計
更多
UltraGear™ 27g610a 遊戲顯示器的正面影像。

UltraGear™ 27g610a 遊戲顯示器的正面影像。

支援 200Hz 的
27 吋 QHD IPS 遊戲顯示器

LG UltraGear™ 27G610A 遊戲顯示器的正視圖，其置於六角形底座上，背景為未來感十足的霓虹燈走廊；屏幕顯示生動的紫色和紅色漩渦，中間有 UltraGear 標誌。

LG UltraGear™ 27G610A 遊戲顯示器的正視圖，其置於六角形底座上，背景為未來感十足的霓虹燈走廊；屏幕顯示生動的紫色和紅色漩渦，中間有 UltraGear 標誌。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

5 張顯示功能的方塊拼貼，突顯 LG UltraGear™ 27G610A：顯示器邊框附有「27 吋 QHD 2560×1440」的文字；科幻戰鬥場景標示「sRGB 99% (Typ.) 和 VESA DisplayHDR™ 400」；動態模糊的電單車影像標記「200Hz」；太空船影像標示「1ms (GtG)；HDMI 電纜的特寫則標示「HDMI 2.0」。

5 張顯示功能的方塊拼貼，突顯 LG UltraGear™ 27G610A：顯示器邊框附有「27 吋 QHD 2560×1440」的文字；科幻戰鬥場景標示「sRGB 99% (Typ.) 和 VESA DisplayHDR™ 400」；動態模糊的電單車影像標記「200Hz」；太空船影像標示「1ms (GtG)；HDMI 電纜的特寫則標示「HDMI 2.0」。

「DISPLAY」字樣以大型漸變字母呈現在深色背景中央，左側延伸出一個幼線框。

「DISPLAY」字樣以大型漸變字母呈現在深色背景中央，左側延伸出一個幼線框。

清晰度由您掌控

UltraGear 顯示器配備寬廣的 27 吋 QHD (2560x1440) 屏幕，帶來更好的清晰度及畫面細節。高像素密度有助呈現更銳利的影像和更精準的圖像細節，提供更具吸引力的體驗。

LG UltraGear™ 27G610A 顯示器的特寫，屏幕呈現科幻遊戲戰場，畫面中可見未來感十足的太空船和機械人。疊層文字突出標示解像度和畫面比例：「16:9 QHD 2560×1440」。

LG UltraGear™ 27G610A 顯示器的特寫，屏幕呈現科幻遊戲戰場，畫面中可見未來感十足的太空船和機械人。疊層文字突出標示解像度和畫面比例：「16:9 QHD 2560×1440」。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

沉浸享受真實色彩，征服遊戲大小戰場

顯示器支援寬廣色譜，sRGB (Typ.) 色域覆蓋率高達 99%，並透過 VESA DisplayHDR™ 400 技術呈現逼真色彩，帶來如幻似真的遊戲體驗。

未來主義風格的武裝戰士，於霓虹燈照亮的城市中以能量武器作戰。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*上述功能或因使用者實際使用條件而有所差異。

「DISPLAY」字樣以大型漸變字母呈現在深色背景中央，左側延伸出一個幼線框。

「DISPLAY」字樣以大型漸變字母呈現在深色背景中央，左側延伸出一個幼線框。

顯示器的側視圖，屏幕上顯示一位遊戲弓箭手角色的影像。

動作快速流暢

200Hz 更新率有效降低動態模糊，呈現清晰流暢的視覺效果。

每格畫面都讓您更沉醉於遊戲之中。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

快如閃電，
全程投入遊戲之中

1ms 超快反應時間 (GtG) 大大減少出現殘影的機會，享受全新的遊戲性能。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*選擇「加速模式」，執行「1ms 反應速度」 (遊戲模式 → 反應時間 → 加速模式)。

「TECHNOLOGY」字樣以大型漸變字母呈現在深色背景中央，左側延伸出一個幼線框。

「TECHNOLOGY」字樣以大型漸變字母呈現在深色背景中央，左側延伸出一個幼線框。

通過廣泛採用的技術認證

支援 AMD FreeSync™ Premium，確保提供無撕裂，低延遲的流暢畫面，帶來無與倫比的遊戲體驗。

影像展示分割屏幕，比較遊戲視覺效果：左側為停用同步技術的遊戲畫面，右側為啟用同步技術的遊戲畫面。左側畫面中，駕駛員從未來戰機望出去的視野因撕裂和延遲而扭曲變形；右側畫面中，同一場景卻呈現流暢平滑的效果，伴隨明亮的動態軌跡。標題為「通過廣泛採用的技術認證」，突顯 AMD FreeSync™ Premium 認證。

影像顯示黑色 AMD FreeSync™ Premium 認證標誌，居中置於淺米色背景上。

影像顯示黑色 AMD FreeSync™ Premium 認證標誌，居中置於淺米色背景上。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*性能與未應用技術的型號作對比。

*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync 有助減少輸入延遲，讓遊戲玩家可以實時捕捉關鍵時刻，快速回應對手的一舉一動。

Black Stabilizer

Black Stabilizer 幫助遊戲玩家輕鬆發現潛伏於暗角的狙擊手，並在爆發的槍火中迅速穿梭。

Crosshair 功能

把目標點固定在中心，改善射擊準繩度，大增勝出機會。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

精巧時尚

體驗近無邊框設計，及支援旋轉、傾斜、高度和旋軸調整的底座。乾淨利落的 L 型支架和寬廣旋轉調節的設計，能佔用極小桌面空間，最大程度減少死角。

可調校旋轉角度的圖示。

旋轉角度

-30° ~ 30°

可調整傾斜度的圖示。

傾斜度

-5° ~ 20°

可調校高度的圖示。

高度

110mm

旋軸的圖示。

旋軸

順時針

UltraGear™ 27g610a 遊戲顯示器的正視圖和後視圖，屏幕顯示未來風格的賽車場景。

UltraGear™ 27g610a 遊戲顯示器的正視圖和後視圖，屏幕顯示未來風格的賽車場景。

HDMI 圖示。

HDMI™ 2.1 x2

DisplayPort 圖示。

DisplayPort 1.4 x1 

支援 DSC

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

列印

主要規格

  • Size [Inch]

    27

  • Resolution

    2560 x 1440

  • Panel Type

    IPS

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    200

  • Response Time

    1ms (GtG at Faster)

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Swivel/Height/Pivot

所有規格

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    613.2 x 544.2 x 224.5(UP) /
    613.2 x 434.1 x 224.5(DOWN)

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    613.2 x 364.5 x 49.2

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    865.0 x 435.0 x 140.0

  • Weight with Stand [kg]

    5.3

  • Weight without Stand [kg]

    3.5

  • Weight in Shipping [kg]

    7.1

FEATURES

  • HDR 10

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR 400

  • Color Calibrated in Factory

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • Reader Mode

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • User Defined Key

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • Smart Energy Saving

    YES

INFO

  • Product name

    UltraGear

  • Year

    Y25

CONNECTIVITY

  • HDMI

    YES(2ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • DP Version

    1.4

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

POWER

  • Type

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

ACCESSORY

  • Display Port

    YES

DISPLAY

  • Size [Inch]

    27

  • Size [cm]

    68.4

  • Resolution

    2560 x 1440

  • Panel Type

    IPS

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2331 x 0.2331 mm

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    320cd/m²

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Color Gamut (Min.)

    sRGB 95% (CIE1931)

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Color Depth (Number of Colors)

    16.7M

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1000:1

  • Response Time

    1ms (GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    200

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Swivel/Height/Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

