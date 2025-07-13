27 吋 UltraGear™ QHD 遊戲顯示器 | 支援 200Hz、sRGB 99% (Typ.)、VESA DisplayHDR™ 400、1ms (GtG)、HDMI 2.0

影像展示分割屏幕，比較遊戲視覺效果：左側為停用同步技術的遊戲畫面，右側為啟用同步技術的遊戲畫面。左側畫面中，駕駛員從未來戰機望出去的視野因撕裂和延遲而扭曲變形；右側畫面中，同一場景卻呈現流暢平滑的效果，伴隨明亮的動態軌跡。標題為「通過廣泛採用的技術認證」，突顯 AMD FreeSync™ Premium 認證。