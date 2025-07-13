About Cookies on This Site

27 吋 UltraGear™ QHD IPS 遊戲顯示器 | 支援 300Hz、DCI-P3 95% (Typ.)、VESA DisplayHDR™ 400、1ms (GtG)、USB-C (PD 15W)

27 吋 UltraGear™ QHD IPS 遊戲顯示器 | 支援 300Hz、DCI-P3 95% (Typ.)、VESA DisplayHDR™ 400、1ms (GtG)、USB-C (PD 15W)

27 吋 UltraGear™ QHD IPS 遊戲顯示器 | 支援 300Hz、DCI-P3 95% (Typ.)、VESA DisplayHDR™ 400、1ms (GtG)、USB-C (PD 15W)

27G640A-B
  • 27G640A 的前視圖
  • 27G640A 的 '-15 度側視圖
  • 27G640A 的 +15 度側視圖
  • 支架調低後，27G640A 的顯示器前視圖
  • 27G640A 的垂直前視圖
  • 27G640A 的左後角度視圖
  • 傾斜的 27G640A 後側視圖
  • 27G640A 的左側視圖
  • 27G640A 的右側視圖
  • 27G640A 的上後視圖
  • 向左旋轉後，27G640A 的上後視圖
  • 向右旋轉後，27G640A 的上後視圖
  • 27G640A 的後視圖
  • 27G640A 的左後角度視圖
  • 27G640A 的右後角度視圖
主要功能

  27 吋 QHD (2560x1440) IPS 顯示屏
  1ms (GtG) 反應時間
  DisplayHDR 400 / DCI-P3 95%
  支援 NVIDIA® G-SYNC® Compatible / AMD FreeSync™ Premium
  三邊近無邊框設計
  乾淨利落的 L 型支架
更多
位於充滿未來感和霓虹燈光的房間內的 UltraGear™ 27G640A 遊戲顯示器的前置影像。

位於充滿未來感和霓虹燈光的房間內的 UltraGear™ 27G640A 遊戲顯示器的前置影像。

支援 300Hz、1ms (GtG) 的
27 吋 QHD 遊戲顯示器

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

遊戲顯示器功能概覽：16：9 QHD IPS 2560x1440 解像度、DCI-P3 95% 色域、VESA DisplayHDR 400、300Hz 更新率、1ms (GtG) 反應時間、15W 供電 USB-C 和 HDMI 2.1、配合 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync™ Premium 支援的 Adaptive Sync 技術。

遊戲顯示器功能概覽：16：9 QHD IPS 2560x1440 解像度、DCI-P3 95% 色域、VESA DisplayHDR 400、300Hz 更新率、1ms (GtG) 反應時間、15W 供電 USB-C 和 HDMI 2.1、配合 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync™ Premium 支援的 Adaptive Sync 技術。

顯示屏

顯示屏

清晰度由您掌控

顯示器配備 27 吋 QHD (2560x1440) 屏幕，提供栩栩如一的視覺效果和始終如一的畫質，帶來更好的清晰度和畫面深度。1440p 解像度和 16:9 長闊比提供平衡的全屏畫面，不但提升遊戲的空間感，更可輕鬆觀察到關鍵的視覺元素，讓您沉醉於遊戲體驗之中。

特寫科幻遊戲場景的 UltraGear™ 27G640A 顯示器，展示其 16:9 QHD 2560x1440 解像度。

特寫科幻遊戲場景的 UltraGear™ 27G640A 顯示器，展示其 16:9 QHD 2560x1440 解像度。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

沉浸享受真實色彩，征服遊戲大小戰場

顯示器支援寬廣色譜，DCI-P3 色域覆蓋率高達 95% (Typ.)，並透過 VESA DisplayHDR 400 技術呈現逼真色彩，帶來如幻似真的遊戲體驗。

UltraGear™ 27G640A 顯示器上充滿未來感的戰場場景，透過高達 95% 的 DCI-P3 色域和 VESA DisplayHDR™ 400 認證，呈現生動鮮艷的色彩。

UltraGear™ 27G640A 顯示器上充滿未來感的戰場場景，透過高達 95% 的 DCI-P3 色域和 VESA DisplayHDR™ 400 認證，呈現生動鮮艷的色彩。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

速度

速度

摩托車賽車場景展示 UltraGear™ 27G640A 的 300Hz 更新率，呈現流暢、清晰的遊戲動作。

300Hz 更新率
動作快速流暢

300Hz 更新率有效降低動態模糊，呈現清晰流暢的視覺效果。

每格畫面都讓您更沉醉於遊戲之中。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

1ms (GtG) 快如閃電，
全程投入遊戲之中

1ms 超快反應時間 (GtG) 大大減少出現殘影的機會，享受全新的遊戲性能。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*選擇「加速模式」，執行「1ms 反應速度」 (遊戲模式 → 反應時間 → 加速模式)。

技術

技術

流暢動作　無限暢玩

支援 AMD FreeSync™ Premium 技術以及經 NVIDIA 測試和官方驗證的 G-SYNC® 兼容性，確保將 4K 遊戲顯示器的畫面撕裂和延遲降至最低，帶來清晰無比的遊戲畫面。

UltraGear™ 27G640A 顯示器上展示《神力科莎出賽準備：競爭》遊戲的賽車場景，支援 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync™ Premium。

UltraGear™ 27G640A 顯示器上展示《神力科莎出賽準備：競爭》遊戲的賽車場景，支援 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync™ Premium。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*性能與未應用技術的型號作對比。

*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync 有助減少輸入延遲，讓遊戲玩家可以實時捕捉關鍵時刻，快速回應對手的一舉一動。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

Black Stabilizer

Black Stabilizer 幫助遊戲玩家輕鬆發現潛伏於暗角的狙擊手，並在爆發的槍火中迅速穿梭。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

Crosshair 功能

把目標點固定在中心，改善射擊準繩度，大增勝出機會。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

FPS 計數器

FPS 計數器讓您看到內容加載情況。無論是剪輯、遊戲還是看電影，每幀畫面都至關重要，而 FPS 計數器可以提供實時數據。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

乾淨利落的時尚設計

體驗 Hexagon 照明和三邊近無邊框設計，配備可調節底座，支援旋轉、傾斜、高度和旋軸調整。乾淨利落的 L 型支架能佔用極小桌面空間，最大程度減少死角。

可調校旋轉角度的圖示。

旋轉角度

-45° ~ 45°

可調整傾斜度的圖示。

傾斜度

-5° ~ 21°

可調校高度的圖示。

高度

150mm

可調校旋軸的圖示。

旋軸

-90° ~ 90°

UltraGear™ 27G640A 遊戲顯示器的前視圖和後視圖，顯示未來風格的賽車場景。

UltraGear™ 27G640A 遊戲顯示器的前視圖和後視圖，顯示未來風格的賽車場景。

USB Type-C 圖示。

USB Type-C™ 

PD 15W

HDMI 圖示。

HDMI™ 2.1 x2

DisplayPort 圖示。

DisplayPort1.4 x1 

支援 DSC

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

列印

主要規格

  • Size [Inch]

    27

  • Resolution

    2560 x 1440

  • Panel Type

    IPS

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI P3 95% (CIE1976)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    300

  • Response Time

    1ms (GtG at Faster)

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

所有規格

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    613.68×539.1x239(UP) / 613.68x389.1x239(DOWN)

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    613.68×365.77×57.44mm

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    810×165×465mm

  • Weight with Stand [kg]

    5.47kg

  • Weight without Stand [kg]

    3.4kg

  • Weight in Shipping [kg]

    7.4kg

FEATURES

  • HDR 10

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • Color Calibrated in Factory

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • Reader Mode

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • VRR

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • User Defined Key

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • Smart Energy Saving

    YES

INFO

  • Product name

    UltraGear

  • Year

    Y25

CONNECTIVITY

  • HDMI

    Yes(2ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • DP Version

    1.4

  • USB-C

    YES(1ea)

  • USB-C (Power Delivery)

    15W

  • USB Upstream Port

    YES(1ea/ver3.0)

  • USB Downstream Port

    YES(2ea/ver3.0)

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

POWER

  • Type

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

ACCESSORY

  • HDMI

    YES (Ver 2.1)

  • Display Port

    YES

DISPLAY

  • Size [Inch]

    27

  • Size [cm]

    68.378

  • Resolution

    2560 x 1440

  • Panel Type

    IPS

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    232.8 × 232.8 mm

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    320cd/m²

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Color Gamut (Min.)

    DCI P3 90% (CIE1976)

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI P3 95% (CIE1976)

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Contrast Ratio (Min.)

    600:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1300:1

  • Response Time

    1ms (GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    300

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

SOUND

  • Speaker

    5W x 2

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100

