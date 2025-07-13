27 吋 UltraGear™ QHD IPS 遊戲顯示器 | 支援 300Hz、DCI-P3 95% (Typ.)、VESA DisplayHDR™ 400、1ms (GtG)、USB-C (PD 15W)

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
清晰度由您掌控
顯示器配備 27 吋 QHD (2560x1440) 屏幕，提供栩栩如生的視覺效果和始終如一的畫質，帶來更好的清晰度和畫面深度。1440p 解像度和 16:9 長闊比提供平衡的全屏畫面，不但提升遊戲的空間感，更可輕鬆觀察到關鍵的視覺元素，讓您沉醉於遊戲體驗之中。
沉浸享受真實色彩，征服遊戲大小戰場
顯示器支援寬廣色譜，DCI-P3 色域覆蓋率高達 95% (Typ.)，並透過 VESA DisplayHDR 400 技術呈現逼真色彩，帶來如幻似真的遊戲體驗。
1ms (GtG) 快如閃電，
全程投入遊戲之中
1ms 超快反應時間 (GtG) 大大減少出現殘影的機會，享受全新的遊戲性能。
*選擇「加速模式」，執行「1ms 反應速度」 (遊戲模式 → 反應時間 → 加速模式)。
流暢動作 無限暢玩
支援 AMD FreeSync™ Premium 技術以及經 NVIDIA 測試和官方驗證的 G-SYNC® 兼容性，確保將 4K 遊戲顯示器的畫面撕裂和延遲降至最低，帶來清晰無比的遊戲畫面。
*性能與未應用技術的型號作對比。
*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。
Dynamic Action Sync
Dynamic Action Sync 有助減少輸入延遲，讓遊戲玩家可以實時捕捉關鍵時刻，快速回應對手的一舉一動。
Black Stabilizer
Black Stabilizer 幫助遊戲玩家輕鬆發現潛伏於暗角的狙擊手，並在爆發的槍火中迅速穿梭。
Crosshair 功能
把目標點固定在中心，改善射擊準繩度，大增勝出機會。
FPS 計數器
FPS 計數器讓您看到內容加載情況。無論是剪輯、遊戲還是看電影，每幀畫面都至關重要，而 FPS 計數器可以提供實時數據。
乾淨利落的時尚設計
體驗 Hexagon 照明和三邊近無邊框設計，配備可調節底座，支援旋轉、傾斜、高度和旋軸調整。乾淨利落的 L 型支架能佔用極小桌面空間，最大程度減少死角。
主要規格
Size [Inch]
27
Resolution
2560 x 1440
Panel Type
IPS
Aspect Ratio
16:9
Color Gamut (Typ.)
DCI P3 95% (CIE1976)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Refresh Rate (Max.) [Hz]
300
Response Time
1ms (GtG at Faster)
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel/Pivot
所有規格
DIMENSIONS/WEIGHTS
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
613.68×539.1x239(UP) / 613.68x389.1x239(DOWN)
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
613.68×365.77×57.44mm
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
810×165×465mm
Weight with Stand [kg]
5.47kg
Weight without Stand [kg]
3.4kg
Weight in Shipping [kg]
7.4kg
FEATURES
HDR 10
YES
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
Color Calibrated in Factory
YES
Flicker Safe
YES
Reader Mode
YES
Color Weakness
YES
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
VRR
YES
Black Stabilizer
YES
Dynamic Action Sync
YES
Crosshair
YES
FPS Counter
YES
User Defined Key
YES
Auto Input Switch
YES
Smart Energy Saving
YES
INFO
Product name
UltraGear
Year
Y25
CONNECTIVITY
HDMI
Yes(2ea)
DisplayPort
YES(1ea)
DP Version
1.4
USB-C
YES(1ea)
USB-C (Power Delivery)
15W
USB Upstream Port
YES(1ea/ver3.0)
USB Downstream Port
YES(2ea/ver3.0)
Headphone out
3-pole (Sound Only)
POWER
Type
External Power(Adapter)
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
ACCESSORY
HDMI
YES (Ver 2.1)
Display Port
YES
DISPLAY
Size [Inch]
27
Size [cm]
68.378
Resolution
2560 x 1440
Panel Type
IPS
Aspect Ratio
16:9
Pixel Pitch [mm]
232.8 × 232.8 mm
Brightness (Min.) [cd/m²]
320cd/m²
Brightness (Typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Color Gamut (Min.)
DCI P3 90% (CIE1976)
Color Gamut (Typ.)
DCI P3 95% (CIE1976)
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Contrast Ratio (Min.)
600:1
Contrast Ratio (Typ.)
1300:1
Response Time
1ms (GtG at Faster)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
300
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
SOUND
Speaker
5W x 2
MECHANICAL
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Wall Mountable [mm]
100 x 100