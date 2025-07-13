We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
27 吋 UltraGear™ 4K UHD 遊戲顯示器 | 支援 180Hz、Dual-Mode、DCI-P3 95% (Typ.)、VESA DisplayHDR™ 400、1ms GtG、HDMI 2.1
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
DisplayHDR 600 | DCI-P3 99%
沉浸享受真實色彩，征服遊戲大小戰場
顯示器支援寬廣色譜，DCI-P3 色域覆蓋率高達 95% (Typ.)，並透過 VESA DisplayHDR 400 技術呈現逼真色彩，帶來如幻似真的遊戲體驗。
未來主義風格的武裝戰士，於霓虹燈照亮的城市中以能量武器作戰。
透過 Dual-Mode 選擇
將畫面於 360Hz 與 185Hz 間切換
透過經 VESA 認證的 Dual-Mode ，在 4K 超高清 180Hz (適用於影像豐富的遊戲) 和 FHD 360Hz (適用於快節奏動作遊戲) 之間無縫切換。兩種更新率 (180Hz、360Hz) 任君選擇，利用屏幕顯示設定輕鬆選擇喜歡的畫面尺寸。此外，您亦可以透過 LG Switch 輕鬆切換實體快捷鍵或鍵盤快捷鍵，更好遊玩各種類型遊戲。
*Dual-Mode 的表現或因應遊戲類型、電腦顯示卡規格和配置而有所不同。
快如閃電，
全程投入遊戲之中
1ms 超快反應時間 (GtG) 大大減少出現殘影的機會，享受全新的遊戲性能。
*選擇「加速模式」，執行「0.03ms 反應速度」(遊戲模式 → 反應時間 → 加速模式)。
通過廣泛採用的技術認證
支援 AMD FreeSync™ Premium、經 NVIDIA 驗證的 G-SYNC® 相容性，以及 VESA AdaptiveSync™ 認證，確保提供無撕裂，低延遲的流暢畫面，帶來無與倫比的遊戲體驗。
流暢遊戲的比較圖像 - 左圖有撕裂，右圖無撕裂。
*性能與未應用技術的型號作對比。
*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。
Dynamic Action Sync
Dynamic Action Sync 有助減少輸入延遲，讓遊戲玩家可以實時捕捉關鍵時刻，快速回應對手的一舉一動。
Black Stabilizer
Black Stabilizer 幫助遊戲玩家輕鬆發現潛伏於暗角的狙擊手，並在爆發的槍火中迅速穿梭。
Crosshair 功能
把目標點固定在中心，改善射擊準繩度，大增勝出機會。
*耳機需另行購買。
乾淨利落的時尚設計
體驗 Hexagon 照明和三邊近無邊框設計，配備可調節底座，支援旋轉、傾斜和高度調整。乾淨利落的 L 型支架和寬廣旋轉調節的設計，能佔用極小桌面空間，最大程度減少死角。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
主要規格
Size [Inch]
27
Resolution
3840 x 2160
Panel Type
IPS
Aspect Ratio
16:9
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Refresh Rate (Max.) [Hz]
180
Response Time
1ms (GtG at Faster)
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel/Pivot
所有規格
DIMENSIONS/WEIGHTS
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
613.5x534.5x220(UP) / 613.5x404.5x220(DOWN)
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
613.5 x 371.6 x 51.3
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
691 x 168 x 523
Weight with Stand [kg]
7.4kg
Weight without Stand [kg]
4.9kg
Weight in Shipping [kg]
9.9kg
FEATURES
HDR 10
YES
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
Color Calibrated in Factory
YES
HW Calibration
HW Calibration Ready
Flicker Safe
YES
Reader Mode
YES
Color Weakness
YES
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
VRR
YES
Black Stabilizer
YES
Dynamic Action Sync
YES
Crosshair
YES
FPS Counter
YES
User Defined Key
YES
Auto Input Switch
YES
Smart Energy Saving
YES
INFO
Product name
UltraGear
Year
Y25
CONNECTIVITY
HDMI
YES(2ea)
DisplayPort
YES(1ea)
DP Version
1.4 (DSC)
USB Upstream Port
YES(1ea/ver3.0)
USB Downstream Port
YES(2ea/ver3.0)
Headphone out
4-pole (Sound+Mic)
POWER
Type
External Power(Adapter)
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
ACCESSORY
HDMI
YES (ver 2.1)
Thunderbolt
YES
DISPLAY
Size [Inch]
27
Size [cm]
68.4
Resolution
3840 x 2160
Panel Type
IPS
Aspect Ratio
16:9
Pixel Pitch [mm]
0.1554 x 0.1554 mm
Brightness (Min.) [cd/m²]
320cd/m²
Brightness (Typ.) [cd/m²]
400cd/m²
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Contrast Ratio (Min.)
700:1
Contrast Ratio (Typ.)
1000:1
Response Time
1ms (GtG at Faster)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
180
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
SW APPLICATION
LG Calibration Studio (True Color Pro)
YES
Dual Controller
YES
MECHANICAL
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Wall Mountable [mm]
100 x 100