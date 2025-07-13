About Cookies on This Site

27 吋 UltraGear™ 4K UHD 遊戲顯示器 | 支援 180Hz、Dual-Mode、DCI-P3 95% (Typ.)、VESA DisplayHDR™ 400、1ms GtG、HDMI 2.1

27 吋 UltraGear™ 4K UHD 遊戲顯示器 | 支援 180Hz、Dual-Mode、DCI-P3 95% (Typ.)、VESA DisplayHDR™ 400、1ms GtG、HDMI 2.1

27 吋 UltraGear™ 4K UHD 遊戲顯示器 | 支援 180Hz、Dual-Mode、DCI-P3 95% (Typ.)、VESA DisplayHDR™ 400、1ms GtG、HDMI 2.1

27G810A-B
27G810A 的前視圖
支架調低後，27G810A 的顯示器正視圖
傾斜的 27G810A 顯示器 +15 度側視圖
27G810A 的後透視圖
27G810A 的前視圖
主要功能

  • 27 吋 4K 超高清 (3840x2160) IPS 顯示器
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • 180Hz 更新率
  • 1ms (GtG) 反應時間
  • 支援 NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium
更多
UltraGear™ 27G810A 遊戲顯示器的正面影像。

UltraGear™ 27G810A 遊戲顯示器的正面影像。

支援 Dual-Mode、180Hz 的
27 吋 4K IPS 遊戲顯示器

LG UltraGear™27G810A 遊戲顯示器位於六邊形底座的前視圖，設置於未來感十足的霓虹燈走廊背景；屏幕顯示鮮紫色和紅色渦流畫面，中間有 UltraGear™ 標誌。

LG UltraGear™27G810A 遊戲顯示器位於六邊形底座的前視圖，設置於未來感十足的霓虹燈走廊背景；屏幕顯示鮮紫色和紅色渦流畫面，中間有 UltraGear™ 標誌。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

5 幅特色圖像拼貼，突顯 LG UltraGear™ 27G810A 特點：左上角顯示奇幻戰場，並附有文字 “27″ 4K 超高清 3840 × 2160”；右上角描繪穿著裝甲的科幻戰士，其上標示 “DCI-P3 95% (Typ.) 和 VESA DisplayHDR™ 400”；左下角結合賽車和奇幻場景，並標示“Dual-Mode 4K UHD 180 Hz - FHD 360 Hz”；中下方顯示地球上空的太空船。旁邊標示“1 ms (GtG)”；右下方顯示 HDMI 2.1 連接線特寫。

5 幅特色圖像拼貼，突顯 LG UltraGear™ 27G810A 特點：左上角顯示奇幻戰場，並附有文字 “27″ 4K 超高清 3840 × 2160”；右上角描繪穿著裝甲的科幻戰士，其上標示 “DCI-P3 95% (Typ.) 和 VESA DisplayHDR™ 400”；左下角結合賽車和奇幻場景，並標示“Dual-Mode 4K UHD 180 Hz - FHD 360 Hz”；中下方顯示地球上空的太空船。旁邊標示“1 ms (GtG)”；右下方顯示 HDMI 2.1 連接線特寫。

「DISPLAY」字樣以大型漸變字母呈現在深色背景中央，左側延伸出一個幼線框。

「DISPLAY」字樣以大型漸變字母呈現在深色背景中央，左側延伸出一個幼線框。

LG UltraGear™ 27G810A 的主頁橫幅：騎馬的夢幻戰士走近被幽暗森林環繞且沐浴在陽光中的廢墟。標題顯示“以理想尺寸掌控戰場”，隨後是有關 4K 清晰度和 Dual-Mode 速度的內文。畫面角落疊層顯示主要規格 “27″ | 4K UHD | 180 Hz”。

LG UltraGear™ 27G810A 的主頁橫幅：騎馬的夢幻戰士走近被幽暗森林環繞且沐浴在陽光中的廢墟。標題顯示“以理想尺寸掌控戰場”，隨後是有關 4K 清晰度和 Dual-Mode 速度的內文。畫面角落疊層顯示主要規格 “27″ | 4K UHD | 180 Hz”。

調整至最理想尺寸

27 吋遊戲顯示器具備 4K 解像度，讓用家體驗原生 4K 超高清清晰度。 啟用 Dual-Mode 功能追求超高速體驗：以 4K 180 Hz 享受更一致的畫面細節和流暢度，或切換至 FHD 360 Hz，呈現極致流暢畫面——全部支援 1ms GtG 反應時間，讓每個動作都清晰銳利。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

DisplayHDR 600 | DCI-P3 99%

沉浸享受真實色彩，征服遊戲大小戰場

顯示器支援寬廣色譜，DCI-P3 色域覆蓋率高達 95% (Typ.)，並透過 VESA DisplayHDR 400 技術呈現逼真色彩，帶來如幻似真的遊戲體驗。

未來主義風格的武裝戰士，於霓虹燈照亮的城市中以能量武器作戰。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

「SPEED」字樣以大型漸變字母呈現在深色背景中央，左側延伸出一個幼線框。

「SPEED」字樣以大型漸變字母呈現在深色背景中央，左側延伸出一個幼線框。

透過 Dual-Mode 選擇
將畫面於 360Hz 與 185Hz 間切換

透過經 VESA 認證的 Dual-Mode ，在 4K 超高清 180Hz (適用於影像豐富的遊戲) 和 FHD 360Hz (適用於快節奏動作遊戲) 之間無縫切換。兩種更新率 (180Hz、360Hz) 任君選擇，利用屏幕顯示設定輕鬆選擇喜歡的畫面尺寸。此外，您亦可以透過 LG Switch 輕鬆切換實體快捷鍵或鍵盤快捷鍵，更好遊玩各種類型遊戲。

騎士和賽車展示 180Hz 4K 超高清和 360Hz 全高清畫質。

騎士和賽車展示 180Hz 4K 超高清和 360Hz 全高清畫質。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*Dual-Mode 的表現或因應遊戲類型、電腦顯示卡規格和配置而有所不同。

快如閃電，
全程投入遊戲之中

1ms 超快反應時間 (GtG) 大大減少出現殘影的機會，享受全新的遊戲性能。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*選擇「加速模式」，執行「0.03ms 反應速度」(遊戲模式 → 反應時間 → 加速模式)。

「TECHNOLOGY」字樣以大型漸變字母呈現在深色背景中央，左側延伸出一個幼線框。

「TECHNOLOGY」字樣以大型漸變字母呈現在深色背景中央，左側延伸出一個幼線框。

通過廣泛採用的技術認證

支援 AMD FreeSync™ Premium、經 NVIDIA 驗證的 G-SYNC® 相容性，以及 VESA AdaptiveSync™ 認證，確保提供無撕裂，低延遲的流暢畫面，帶來無與倫比的遊戲體驗。

流暢遊戲的比較圖像 - 左圖有撕裂，右圖無撕裂。

NVIDIA G-SYNC、VESA AdaptiveSync 和 AMD FreeSync Premium 標誌。

NVIDIA G-SYNC、VESA AdaptiveSync 和 AMD FreeSync Premium 標誌。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*性能與未應用技術的型號作對比。

*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync 有助減少輸入延遲，讓遊戲玩家可以實時捕捉關鍵時刻，快速回應對手的一舉一動。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

Black Stabilizer

Black Stabilizer 幫助遊戲玩家輕鬆發現潛伏於暗角的狙擊手，並在爆發的槍火中迅速穿梭。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

Crosshair 功能

把目標點固定在中心，改善射擊準繩度，大增勝出機會。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

4 極耳機線連接至顯示器。

四極耳機輸出

沉浸式
音效插件

透過四極耳機輸出輕鬆連線，享受遊戲樂趣同時進行語音聊天。此外，您還可以透過 DTS Headphone:X 的虛擬 3D 音效享受更加身臨其境的體驗。

*耳機需另行購買。

乾淨利落的時尚設計

體驗 Hexagon 照明和三邊近無邊框設計，配備可調節底座，支援旋轉、傾斜和高度調整。乾淨利落的 L 型支架和寬廣旋轉調節的設計，能佔用極小桌面空間，最大程度減少死角。

可調校旋轉角度的圖示。

旋轉角度

-30° ~ 30°

可調整傾斜度的圖示。

傾斜度

-5° ~ 21°

可調校高度的圖示。

高度

130mm

雙向旋軸可調整圖示。

旋軸

雙向

UltraGear™ 27G640A 遊戲顯示器的前視圖和後視圖，顯示未來風格的賽車場景。

UltraGear™ 27G640A 遊戲顯示器的前視圖和後視圖，顯示未來風格的賽車場景。

HDMI 圖示。

HDMI™ 2.1 x2

DisplayPort 圖示。

DisplayPort1.4 x1 

支援 DSC

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

列印

主要規格

  • Size [Inch]

    27

  • Resolution

    3840 x 2160

  • Panel Type

    IPS

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    180

  • Response Time

    1ms (GtG at Faster)

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

所有規格

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    613.5x534.5x220(UP) / 613.5x404.5x220(DOWN)

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    613.5 x 371.6 x 51.3

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    691 x 168 x 523

  • Weight with Stand [kg]

    7.4kg

  • Weight without Stand [kg]

    4.9kg

  • Weight in Shipping [kg]

    9.9kg

FEATURES

  • HDR 10

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • Color Calibrated in Factory

    YES

  • HW Calibration

    HW Calibration Ready

  • Flicker Safe

    YES

  • Reader Mode

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • VRR

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • User Defined Key

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • Smart Energy Saving

    YES

INFO

  • Product name

    UltraGear

  • Year

    Y25

CONNECTIVITY

  • HDMI

    YES(2ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • DP Version

    1.4 (DSC)

  • USB Upstream Port

    YES(1ea/ver3.0)

  • USB Downstream Port

    YES(2ea/ver3.0)

  • Headphone out

    4-pole (Sound+Mic)

POWER

  • Type

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

ACCESSORY

  • HDMI

    YES (ver 2.1)

  • Thunderbolt

    YES

DISPLAY

  • Size [Inch]

    27

  • Size [cm]

    68.4

  • Resolution

    3840 x 2160

  • Panel Type

    IPS

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.1554 x 0.1554 mm

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    320cd/m²

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    400cd/m²

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Contrast Ratio (Min.)

    700:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1000:1

  • Response Time

    1ms (GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    180

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

SW APPLICATION

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    YES

  • Dual Controller

    YES

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100

