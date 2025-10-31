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27 吋 UltraGear™ QHD OLED 遊戲顯示器 | 240Hz, DisplayHDR™ True Black 400、0.03ms (GtG)，配備鏡面面板

27 吋 UltraGear™ QHD OLED 遊戲顯示器 | 240Hz, DisplayHDR™ True Black 400、0.03ms (GtG)，配備鏡面面板

27GX704A-B
Front view of 27 吋 UltraGear™ QHD OLED 遊戲顯示器 | 240Hz, DisplayHDR™ True Black 400、0.03ms (GtG)，配備鏡面面板 27GX704A-B
27GX704A 的 -15 度側視圖
27GX704A 的 +15 度側視圖
27GX704A 的 +15 度向上視圖
降低支架高度後，27GX704A 的正視圖
27GX704A 的正視圖
27GX704A 的後視圖
27GX704A 的側視圖
27GX704A 的朝上側視圖
27GX704A 的頂視圖
27GX704A 的 -15 度頂視圖
27GX704A 的 +15 度頂視圖
27GX704A 的透視圖
27GX704A 的 +15 度透視圖
27GX704A 的後透視圖
Front view of 27 吋 UltraGear™ QHD OLED 遊戲顯示器 | 240Hz, DisplayHDR™ True Black 400、0.03ms (GtG)，配備鏡面面板 27GX704A-B
27GX704A 的 -15 度側視圖
27GX704A 的 +15 度側視圖
27GX704A 的 +15 度向上視圖
降低支架高度後，27GX704A 的正視圖
27GX704A 的正視圖
27GX704A 的後視圖
27GX704A 的側視圖
27GX704A 的朝上側視圖
27GX704A 的頂視圖
27GX704A 的 -15 度頂視圖
27GX704A 的 +15 度頂視圖
27GX704A 的透視圖
27GX704A 的 +15 度透視圖
27GX704A 的後透視圖

主要功能

  • 27 吋 QHD (2560 x 1440) OLED 顯示屏
  • DisplayHDR True Black 400 及高達 98.5% DCI-P3 (Typ.) 色彩覆蓋率
  • 支援 240Hz 更新率，高達 0.03ms (GtG) 反應時間及 VESA ClearMR 13000
  • 支援 NVIDIA® G-SYNC® Compatible，VESA AdaptiveSync 及 AMD FreeSync™ Premium Pro
  • 1.5M :1 對比度
  • 鏡面面板
更多
UltraGear™ OLED 遊戲顯示器。

影像

27 吋 QHD (2560 x 1440) OLED

DisplayHDR True Black 400/DCI-P3 Typical 98.5%**

鏡面面板

速度

240Hz 更新率

0.03ms (GtG) 反應時間

支援 QHD@240Hz 的 HDMI 2.1

技術

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

AMD FreeSync™ Premium Pro

VESA certified AdaptiveSync

*模擬影像以便理解，實際使用時或有所不同。

*顯示器亮度與 LG UltraGear 27GR95QE 型號進行對比。

**DCI-P3 (Tpy.) 為 98.5%，(Min.) 為 90%。

點擊錨點 - 顯示屏

採用 MLA+ 技術的 OLED 屏幕

極致光感，非凡體驗

絢麗的 OLED 顯示器將色彩鮮豔度提升至全新境界。顯示器的標準亮度為 275nits，最高可達 1300nits，為您保持明亮且生動的畫面，讓您可以放心暢玩遊戲。

配備 MLA+ 的高亮度 OLED 面板

*模擬影像以便理解，實際使用時或有所不同。

Micro Lens Array+

OLED 技術的進化

UltraGear™ OLED 配備 Micro Lens Array+ 技術，與 MLA 相比，亮度 (SDR) 提升 37.5%。

*模擬影像以便理解，實際使用時或有所不同。

DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%

驚艷色彩

VESA DisplayHDR True Black 400 提供 1.5M 對比度，能呈現出所有細膩場景，無論光暗環境都能以逼真的細節展示栩栩如生的影像。立即透過 DCI-P3 98.5% (Typ) 的顯示器，投入遊戲世界之中，盡情觀賞充滿活力的畫面！

*模擬影像以便理解，實際使用時或有所不同。

*True Black 400 是以 10% 平均圖像電平 (APL) 運作下所展現的，而 1.5M:1 是在 25% 平均圖像電平 (APL) 運作下的對比度。

低藍光

強力保護
免受藍光傷害

減少有害藍光，盡情體驗遊戲。LG WOLED 採用先進的技術，可降低藍光水平，同時保持生動逼真的色彩，並通過 UL 低藍光白金認證，讓色彩更加生動，提供更舒適的遊戲體驗。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*LG OLED 面板已通過 UL 不閃爍、無不適眩光及低藍光認證。

*證書編號：不閃爍顯示屏 (OLED) - A196009、無不適眩光 - V563481 (UGR 小於 22)、白金硬件級低藍光 - V745051。

*上述功能或因應用家的電腦使用環境或情況而有所不同。

獲得更明亮 OLED 的快速設定

[選項1] 關閉「智能省電」模式。

獲得更明亮 OLED 的快速設定

[選項 2] 將遊戲模式設定為玩家 1。

獲得更明亮 OLED 的快速設定

[選項 3] 將亮度調整至 100。

獲得更明亮 OLED 的快速設定

[選項 4] 將最高亮度調整至高。

GUI 「智能省電」模式設定的圖像。
GUI 玩家模式設定的圖像。
GUI 亮度設定的圖像。
GUI 最高亮度設定的圖像。
GUI 「智能省電」模式設定的圖像。
GUI 玩家模式設定的圖像。
GUI 亮度設定的圖像。
GUI 最高亮度設定的圖像。
GUI 「智能省電」模式設定的圖像。

獲得更明亮 OLED 的快速設定

[選項1] 關閉「智能省電」模式。

GUI 玩家模式設定的圖像。

獲得更明亮 OLED 的快速設定

[選項 2] 將遊戲模式設定為玩家 1。

GUI 亮度設定的圖像。

獲得更明亮 OLED 的快速設定

[選項 3] 將亮度調整至 100。

GUI 最高亮度設定的圖像。

獲得更明亮 OLED 的快速設定

[選項 4] 將最高亮度調整至高。

*模擬影像以便理解，實際使用時或有所不同。

*當您選擇以上選項時，電力消耗可能提升。

*在高亮度模式下或有機會出現烙印現象。

點擊錨點 - 速度
支援 240Hz 和 0.03ms (GtG) 的 OLED 顯示屏。

支援 240Hz 和 0.03ms (GtG) 的 OLED 顯示屏

快如閃電的 OLED

全新 LG UltraGear™ 顯示屏的 OLED 顯示屏上以 240Hz 更新率和 0.03ms (GtG) 反應時間呈獻超快速畫面。

*模擬影像以便理解，實際使用時或有所不同。

OLED 240Hz 更新率
驚人的速度

透過 240Hz 高更新率，玩家能看到畫面快速變換，打造流暢的遊戲影像。玩家能夠快速回應敵人的一舉一動，輕鬆瞄準目標。

*模擬影像以便理解，實際使用時或有所不同。

超快速 0.03ms 反應時間

0.03ms (GtG) 反應時間減少殘影，有助清晰渲染物件，讓您以更順暢動作和超現實視覺流暢度享受全新遊戲體驗。

*模擬影像以便理解，實際使用時或有所不同。

支援 QHD OLED@240Hz 的 HDMI 2.1。

支援 QHD OLED@240Hz 的 HDMI2.1

OLED 顯示屏放大遊戲輸出

27GX704A 透過 HDMI 2.1 提供高達 240Hz 的更新率。這意味著遊戲玩家可以透過 DisplayPort 或 HDMI 充分享受 QHD 解像度和 240Hz 更新率。

*支援高達 240Hz 快速更新率。需要支援 HDMI 2.1 的顯示卡和 HDMI 2.1 連接線 (包裝內隨附) 才能正常運行。

*顯示卡需另行購買。

點擊錨點 - 技術

專注流暢遊戲的技術

專注遊戲流暢度的技術

*模擬影像以便理解，實際使用時或有所不同。

*性能與未應用技術的型號作對比。

*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。

以玩家為本的設計

透過四邊近無邊框設計，將您的遊戲體驗提升至另一層次。可調節底座支援旋轉角度、傾斜度、高度和旋軸調較，讓您有更舒適的遊戲體驗。

以玩家為本的設計。

可調校高度的顯示屏。

旋轉角度

可調校傾斜度 / 高度的顯示屏。

傾斜度 / 高度

可調校旋軸的顯示屏。

旋軸

無邊框設計顯示屏。

無邊框設計

LG Switch 讓您智能操控，無縫切換

透過 LG Switch 應用程式，您可以善用顯示器配合您的遊戲和生活所需。輕鬆管理顯示器設定 - 按您的喜好調整畫質和亮度，然後透過快捷鍵瞬間套用設定。您亦可以 11 種畫面佈局分割顯示屏畫面。更可一鍵啟動視像通話平台。

下載

*本影片僅供參考，或無法反映實際產品規格。

*LG Switch 需要於LG.com 下載軟件及用户指南後才能使用。

OLED Care

使用 OLED Care 保護您的顯示屏

OLED Care 有助於防止在靜態高對比圖像長時間顯示後更換新畫面時出現的殘像、顯示屏老化等問題。

*此功能只可以產品隨附的遙控器使用。

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync 讓遊戲玩家可以即時捕捉關鍵時刻、減少輸入延遲以及快速回應對手的一舉一動。

Black Stabilizer

Black Stabilizer 有助遊戲玩家避免狙擊手匿藏暗處，並在槍火爆發時迅速逃脫。

Crosshair
功能

目標點固定在中心，改善射擊準繩度。

FPS 計數器

FPS 計數器讓您看到內容加載情況。無論是剪輯、遊戲還是看電影，每幀畫面都至關重要，而 FPS 計數器可以提供實時數據。

*模擬影像以便理解，實際使用時或有所不同。

*啟用 FPS 計數器時，Crosshair 功能將無法使用。

*FPS 計數器顯示的數值可能超過顯示器的最大更新率。

LG Calibration Studio。

LG Calibration Studio

更新精準色彩

透過 LG Calibration Studio，以硬件校準功能將色效極致最佳化，徹底運用 LG QHD OLED 顯示屏的廣闊色譜及一致性。

*模擬影像以便理解，實際使用時或有所不同。

*產品並不包含軟件及校準感測器。如欲下載最新的 LG Calibration Studio 軟件，請前往 LG.COM。

UltraGear™ OLED 遊戲顯示器 3 年顯示屏老化 (燒印) 保養

UltraGear™ OLED 遊戲顯示器
3 年顯示屏老化保養

*有限保養服務。條款及細則或因應地區而有所差異。

列印

主要規格

  • Display - Size [Inch]

    26.5

  • Display - Resolution

    2560 x 1440

  • Display - Panel Type

    OLED

  • Display - Aspect Ratio

    16:9

  • Display - Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    240

  • Display - Response Time

    0.03ms (GTG)

  • Mechanical - Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

所有規格

INFO

  • Product name

    UltraGear

  • Year

    Y25

POWER

  • Type

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

DISPLAY

  • Size [Inch]

    26.5

  • Size [cm]

    67.32

  • Resolution

    2560 x 1440

  • Panel Type

    OLED

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2292 x 0.2292 mm

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 90.0% (CIE1976)

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Contrast Ratio (Min.)

    1200000:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1500000:1

  • Response Time

    0.03ms (GTG)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    240

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

FEATURES

  • HDR 10

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • HDR Effect

    YES

  • Color Calibrated in Factory

    YES

  • HW Calibration

    HW Calibration Ready

  • Reader Mode

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • VRR

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • User Defined Key

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • Smart Energy Saving

    YES

SW APPLICATION

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    YES

  • Dual Controller

    YES

ACCESSORY

  • HDMI

    YES (ver 2.1)

  • Display Port

    YES

  • USB A to B

    YES

CONNECTIVITY

  • HDMI

    YES(2ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • DP Version

    1.4

  • USB Upstream Port

    YES(1ea/ver3.2 Gen1)

  • USB Downstream Port

    YES(2ea/ver3.2 Gen1)

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    605.2x532.6x220(Up) / 605.2x402.6x220(Down)

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    605.2x351.0x45.3

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    673x168x529

  • Weight with Stand [kg]

    7.2kg

  • Weight without Stand [kg]

    4.8kg

  • Weight in Shipping [kg]

    9.9kg

用家意見

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