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27 吋 UltraGear™ QHD OLED 遊戲顯示器 | 240Hz, DisplayHDR™ True Black 400、0.03ms (GtG)，配備鏡面面板
27 吋 UltraGear™ QHD OLED 遊戲顯示器 | 240Hz, DisplayHDR™ True Black 400、0.03ms (GtG)，配備鏡面面板
27GX704A-B
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影像
27 吋 QHD (2560 x 1440) OLED
DisplayHDR True Black 400/DCI-P3 Typical 98.5%**
鏡面面板
速度
240Hz 更新率
0.03ms (GtG) 反應時間
支援 QHD@240Hz 的 HDMI 2.1
技術
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
AMD FreeSync™ Premium Pro
VESA certified AdaptiveSync
*模擬影像以便理解，實際使用時或有所不同。
*顯示器亮度與 LG UltraGear 27GR95QE 型號進行對比。
**DCI-P3 (Tpy.) 為 98.5%，(Min.) 為 90%。
採用 MLA+ 技術的 OLED 屏幕
極致光感，非凡體驗
絢麗的 OLED 顯示器將色彩鮮豔度提升至全新境界。顯示器的標準亮度為 275nits，最高可達 1300nits，為您保持明亮且生動的畫面，讓您可以放心暢玩遊戲。
配備 MLA+ 的高亮度 OLED 面板
*模擬影像以便理解，實際使用時或有所不同。
Micro Lens Array+
OLED 技術的進化
UltraGear™ OLED 配備 Micro Lens Array+ 技術，與 MLA 相比，亮度 (SDR) 提升 37.5%。
*模擬影像以便理解，實際使用時或有所不同。
DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%
驚艷色彩
VESA DisplayHDR True Black 400 提供 1.5M 對比度，能呈現出所有細膩場景，無論光暗環境都能以逼真的細節展示栩栩如生的影像。立即透過 DCI-P3 98.5% (Typ) 的顯示器，投入遊戲世界之中，盡情觀賞充滿活力的畫面！
*模擬影像以便理解，實際使用時或有所不同。
*True Black 400 是以 10% 平均圖像電平 (APL) 運作下所展現的，而 1.5M:1 是在 25% 平均圖像電平 (APL) 運作下的對比度。
低藍光
強力保護
免受藍光傷害
減少有害藍光，盡情體驗遊戲。LG WOLED 採用先進的技術，可降低藍光水平，同時保持生動逼真的色彩，並通過 UL 低藍光白金認證，讓色彩更加生動，提供更舒適的遊戲體驗。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*LG OLED 面板已通過 UL 不閃爍、無不適眩光及低藍光認證。
*證書編號：不閃爍顯示屏 (OLED) - A196009、無不適眩光 - V563481 (UGR 小於 22)、白金硬件級低藍光 - V745051。
*上述功能或因應用家的電腦使用環境或情況而有所不同。
*模擬影像以便理解，實際使用時或有所不同。
*當您選擇以上選項時，電力消耗可能提升。
*在高亮度模式下或有機會出現烙印現象。
*模擬影像以便理解，實際使用時或有所不同。
OLED 240Hz 更新率
驚人的速度
透過 240Hz 高更新率，玩家能看到畫面快速變換，打造流暢的遊戲影像。玩家能夠快速回應敵人的一舉一動，輕鬆瞄準目標。
*模擬影像以便理解，實際使用時或有所不同。
超快速 0.03ms 反應時間
0.03ms (GtG) 反應時間減少殘影，有助清晰渲染物件，讓您以更順暢動作和超現實視覺流暢度享受全新遊戲體驗。
*模擬影像以便理解，實際使用時或有所不同。
*支援高達 240Hz 快速更新率。需要支援 HDMI 2.1 的顯示卡和 HDMI 2.1 連接線 (包裝內隨附) 才能正常運行。
*顯示卡需另行購買。
專注流暢遊戲的技術
專注遊戲流暢度的技術
兼容 NVIDIA® G-Sync®
27GX704A 經過 NVIDIA 測試和官方驗證，兼容 G-SYNC® ，為您提供毫無撕裂、無畫面延遲的良好遊戲體驗。
AMD FreeSync™ Premium Pro
透過 FreeSync™ Premium Pro 技術，玩家可以縱享高解像度的無縫流暢遊戲體驗。畫面撕裂及延遲問題，幾乎一掃而空。
VESA certified AdaptiveSync
顯示器獲得 VESA AdaptiveSync 認證，提供高更新率和低延遲的遊戲體驗，讓您享受更流暢、無撕裂的遊戲畫面和無抖動的影像。
*模擬影像以便理解，實際使用時或有所不同。
*性能與未應用技術的型號作對比。
*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。
以玩家為本的設計
透過四邊近無邊框設計，將您的遊戲體驗提升至另一層次。可調節底座支援旋轉角度、傾斜度、高度和旋軸調較，讓您有更舒適的遊戲體驗。
以玩家為本的設計。
LG Switch 讓您智能操控，無縫切換
透過 LG Switch 應用程式，您可以善用顯示器配合您的遊戲和生活所需。輕鬆管理顯示器設定 - 按您的喜好調整畫質和亮度，然後透過快捷鍵瞬間套用設定。您亦可以 11 種畫面佈局分割顯示屏畫面。更可一鍵啟動視像通話平台。
*本影片僅供參考，或無法反映實際產品規格。
*LG Switch 需要於LG.com 下載軟件及用户指南後才能使用。
OLED Care
使用 OLED Care 保護您的顯示屏
OLED Care 有助於防止在靜態高對比圖像長時間顯示後更換新畫面時出現的殘像、顯示屏老化等問題。
*此功能只可以產品隨附的遙控器使用。
*模擬影像以便理解，實際使用時或有所不同。
*啟用 FPS 計數器時，Crosshair 功能將無法使用。
*FPS 計數器顯示的數值可能超過顯示器的最大更新率。
*模擬影像以便理解，實際使用時或有所不同。
*產品並不包含軟件及校準感測器。如欲下載最新的 LG Calibration Studio 軟件，請前往 LG.COM。
*有限保養服務。條款及細則或因應地區而有所差異。
主要規格
Display - Size [Inch]
26.5
Display - Resolution
2560 x 1440
Display - Panel Type
OLED
Display - Aspect Ratio
16:9
Display - Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]
275cd/m²
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
240
Display - Response Time
0.03ms (GTG)
Mechanical - Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel/Pivot
所有規格
INFO
Product name
UltraGear
Year
Y25
POWER
Type
External Power(Adapter)
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
DISPLAY
Size [Inch]
26.5
Size [cm]
67.32
Resolution
2560 x 1440
Panel Type
OLED
Aspect Ratio
16:9
Pixel Pitch [mm]
0.2292 x 0.2292 mm
Brightness (Min.) [cd/m²]
250cd/m²
Brightness (Typ.) [cd/m²]
275cd/m²
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 90.0% (CIE1976)
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Contrast Ratio (Min.)
1200000:1
Contrast Ratio (Typ.)
1500000:1
Response Time
0.03ms (GTG)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
240
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
FEATURES
HDR 10
YES
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
HDR Effect
YES
Color Calibrated in Factory
YES
HW Calibration
HW Calibration Ready
Reader Mode
YES
Color Weakness
YES
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
VRR
YES
Black Stabilizer
YES
Dynamic Action Sync
YES
Crosshair
YES
FPS Counter
YES
User Defined Key
YES
Auto Input Switch
YES
Smart Energy Saving
YES
SW APPLICATION
LG Calibration Studio (True Color Pro)
YES
Dual Controller
YES
ACCESSORY
HDMI
YES (ver 2.1)
Display Port
YES
USB A to B
YES
CONNECTIVITY
HDMI
YES(2ea)
DisplayPort
YES(1ea)
DP Version
1.4
USB Upstream Port
YES(1ea/ver3.2 Gen1)
USB Downstream Port
YES(2ea/ver3.2 Gen1)
Headphone out
3-pole (Sound Only)
MECHANICAL
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
DIMENSIONS/WEIGHTS
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
605.2x532.6x220(Up) / 605.2x402.6x220(Down)
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
605.2x351.0x45.3
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
673x168x529
Weight with Stand [kg]
7.2kg
Weight without Stand [kg]
4.8kg
Weight in Shipping [kg]
9.9kg
用家意見
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