27 吋 UltraGear™ QHD 第 4 代 OLED 遊戲顯示器 | 支援 Dual-Mode (720Hz@HD、540Hz@QHD)、0.02ms(GtG)、DP2.1、VESA DisplayHDR True Black 500
屢獲殊榮的卓越表現
2025 Digital Trends
「讀者之選」專為遊戲玩家和高品質效能而設的最佳顯示器陣容
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
LG 最明亮*的第 4 代 OLED
隆重介紹 LG 採用第 4 代 OLED 面板及革命性 Primary RGB Tandem 技術的遊戲顯示器，最高亮度可達 1500 nits。即使在明亮的環境下，也能呈現更清晰的遊戲畫面，助您看清到畫面細節。在節奏快速或陽光充足的遊戲場景中，增強平均圖像電平 (APL) 和降低自動亮度控制 (ABL) 有助保持穩定亮度，避免影像變暗。新一代 OLED 顯示器呈現經 UL 驗證的完美純黑及完美色彩，並支援 VESA DisplayHDR™ True Black 500，提供理想的對比度和清晰度，讓遊戲玩家能更快反應、看得更清楚，並沉醉於每格畫面之中。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*截至 2025 年 11 月，在所有採用第 4 代 OLED 面板之前的 WOLED 型號中，27GX700B 提供的亮度最高。
新一代 OLED 的
卓越亮度
27GX790B 採用支援 Primary RGB Tandem 技術的第 4 代 OLED，相對之前的第 3 代 OLED，可透過更低的耗電量提供更明亮的畫面，最高亮度更可達 1500 nits。其升級的 4 層 RGB 結構可帶來更深邃的對比度、更銳利的細節以及令人驚豔的色彩精準度。每格畫面都能讓您體驗更清晰的陰影、更深沉浸感和一致的視覺效果 - 專為專業遊戲體驗而設。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
UL 驗證的完美視覺體驗，無論明暗環境都能保持一致
完美純黑
完美純黑經 UL 驗證，證實無論環境光暗亦能顯示極致純黑，增強感知亮度和對比度。
完美色彩和 100% 色彩還原度
完美色彩和 100% 色彩還原度，無論明暗環境都能呈現準確的色彩表現。
完美色彩再現
經 UL 驗證的完美色彩再現技術將實際遊戲內容在屏幕上忠實呈現，無論明暗環境中，都能維持預期的色彩和細節。與以靜態影像為基礎的指標不同，此認證反映了實際影像內容再現的準確度。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
VESA DisplayHDR™ True Black 500 帶來更深邃細節
支援 VESA DisplayHDR™ True Black 500，即使在昏暗的場景下也能呈現細緻純黑，為您帶來無與倫比的深度，以及逼真生動的真實感。顯示器具備 DCI-P3 99.5% (Typ.) 色域，確保顯示的色彩能如預期一樣，呈現出真實細節。
VESA DisplayHDR™ True Black 500 帶來更深邃細節
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
經 UL 認證的升級護眼技術
LG WOLED 支援防眩光和低反射 (AGLR)，其升級護眼技術經 UL 認證能最大程度減少反射，讓雙眼保持舒適，確保保持清晰穩定的遊戲畫面。產品通過 UL 認證，可降低有害藍光及避免閃爍光線的干擾。不論是在明亮環境還是佈置 LED 照明的空間內，均能提供舒適、流暢的遊戲體驗。
*模擬影像僅供參考。
*LG WOLED 面板已通過 UL 不閃爍、無不適眩光及低藍光認證。
*證書編號：不閃爍顯示屏 (OLED) - A196009、無不適眩光 - V563481 (UGR 小於 22)、白金硬件級低藍光 - V745051、Eyesafe 3.0 CPF60 - V745354、Eyesafe 3.0 RPF40 - V275741。
*上述功能或因應用家的電腦使用環境或情況而有所不同。
720Hz (@HD) – 540Hz (@QHD)
Dual Mode 隨意切換
透過經 VESA 認證的 Dual-Mode，以 720Hz 前所未有的最高更新率享受 UltraGear™ 最高速的遊戲性能。在 QHD 540Hz (呈現細緻視覺效果) 和 HD 720Hz (享受極速動作遊戲) 之間無縫切換。您可透過 On-Screen Display 選擇最佳更新率和屏幕尺寸，亦可透過 LG Switch 即時切換，更好遊玩各種類型遊戲。
DisplayPort 2.1 帶來高速的遊戲體驗
27GX790B 支援最新的 DisplayPort 2.1，即使在極高更新率下亦能夫提供穩定的遊戲性能，專為超高速遊戲而設。USB-C 連接埠擴大連接範圍，只需單一連接線即可支援流暢的輸出和資料傳輸，簡單的連接適合追求靈活度的現代化配置。完成配置後，雙 HDMI 2.1 連接埠可與最新遊戲主機和遊戲電腦無縫兼容，在裝置間建立全面整合的高效能環境。
DisplayPort 2.1 帶來高速的遊戲體驗
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*產品內含 DP 及 HDMI 電線。
*產品不包含顯示卡。
快如閃電，全程投入遊戲之中
0.02ms 超快反應時間 (GtG) 大大減少出現殘影的機會，讓您享受全新的遊戲性能。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
通過廣泛採用的技術認證
支援 AMD FreeSync™ Premium Pro、經 NVIDIA 驗證的 G-SYNC® 相容性，以及 VESA AdaptiveSync™ 認證，確保提供無撕裂，低延遲的流暢畫面，帶來無與倫比的遊戲體驗。
流暢遊戲的比較圖像 - 左圖有撕裂，右圖無撕裂。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*性能與未應用技術的型號作對比。
*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。
ClearMR 21000 帶來流暢動作表現，實現無限暢玩體驗
通過 VESA ClearMR 21000 認證，顯示器甚至能捕捉移動中物體邊緣周圍出現的輕微模糊，展示快速移動動作的銳利度和細節。同時助您掌握致勝先機。
ClearMR 21000 帶來流暢動作表現，實現無限暢玩體驗
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
LG Switch 讓您智能操控，無縫切換
透過 LG Switch 應用程式，您可以善用顯示器配合您的遊戲和生活所需。輕鬆管理顯示器設定 - 按您的喜好調整畫質和亮度，然後透過快捷鍵瞬間套用設定。您亦可透過 11 種畫面佈局分割顯示屏畫面。更可一鍵啟動視像通話平台。
*本影片僅供參考，可能無法反映 27GX790B 的實際產品規格。
*LG Switch 應用程式及操作手冊需要從 LG.com 下載才能使用。
*耳機需另行購買。
精巧時尚
體驗近無邊框設計，配備可調節底座，支援旋轉、傾斜、旋軸和高度調整。乾淨利落的纖薄支架和寬廣旋轉調節的設計，能佔用極小桌面空間，最大程度減少死角，同時增添更俐落、精緻的外觀。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*有限保養服務。條款及細則或因應地區而有所差異。
主要規格
Display - Size [Inch]
26.5
Display - Resolution
2560 x 1440
Display - Panel Type
OLED
Display - Aspect Ratio
16:9
Display - Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 99.5% (CIE1976)
Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]
335cd/m²
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
540
Display - Response Time
0.02ms (GtG)
Mechanical - Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel/Pivot
所有規格
DIMENSIONS/WEIGHTS
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
605.2x527.6x220(Up)/605.2x397.6x220(Down)
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
605.2x351.0x51.2
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
790x182x496
Weight with Stand [kg]
6.8
Weight without Stand [kg]
4.3
Weight in Shipping [kg]
9.8
FEATURES
HDR 10
Yes
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™500 TRUE BLACK
HDR Effect
Yes
Color Calibrated in Factory
Yes
HW Calibration
HW Calibration Ready
Reader Mode
Yes
Color Weakness
Yes
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
VRR
Yes
Black Stabilizer
Yes
Dynamic Action Sync
Yes
Crosshair
Yes
FPS Counter
Yes
User Defined Key
Yes
Auto Input Switch
Yes
RGB LED Lighting
Unity Hexagon Lighting
Smart Energy Saving
Yes
INFO
Product name
UltraGear
Year
Y26
CONNECTIVITY
HDMI
Yes (2ea)
DisplayPort
Yes (1ea)
DP Version
2.1
USB-C
Yes
USB-C (Data Transsmission)
Yes
USB Upstream Port
Yes (via USB-C)
USB Downstream Port
Yes (2ea/ver3.0)
Headphone out
4-pole (Sound+Mic)
POWER
Type
External Power(Adapter)
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Power Consumption (Typ.)
25W
Power Consumption (Max.)
46.32W
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
ACCESSORY
HDMI
Yes (2ea)
Display Port
Yes (ver 2.1)
DISPLAY
Size [Inch]
26.5
Size [cm]
67.3
Resolution
2560 x 1440
Panel Type
OLED
Aspect Ratio
16:9
Pixel Pitch [mm]
0.2292 x 0.2292 mm
Brightness (Min.) [cd/m²]
300cd/m²
Brightness (Typ.) [cd/m²]
335cd/m²
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 94.0% (CIE1976)
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 99.5% (CIE1976)
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Contrast Ratio (Min.)
1200000:1
Contrast Ratio (Typ.)
1500000:1
Response Time
0.02ms (GtG)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
540
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
SW APPLICATION
LG Calibration Studio (True Color Pro)
Yes
Dual Controller
Yes
MECHANICAL
Borderless Design
Yes
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Wall Mountable [mm]
100 x 100
