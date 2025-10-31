About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

27 吋 UltraGear™ QHD 第 4 代 OLED 遊戲顯示器 | 支援 Dual-Mode (720Hz@HD、540Hz@QHD)、0.02ms(GtG)、DP2.1、VESA DisplayHDR True Black 500

27 吋 UltraGear™ QHD 第 4 代 OLED 遊戲顯示器 | 支援 Dual-Mode (720Hz@HD、540Hz@QHD)、0.02ms(GtG)、DP2.1、VESA DisplayHDR True Black 500

27GX790B-B
27GX790B 的正視圖
27GX790B 的 -15 度側視圖
27GX790B 的 +15 度側視圖
27GX790B 的側視圖
燈光亮起時，27GX790B 的後視圖
燈光關閉後，27GX790B 的後視圖
27GX790B 的後透視圖
支架調低後，27GX790B 的正視圖
傾斜的 27GX790B +15 度側視圖
傾斜的 27GX790B 側視圖
27GX790B 的頂視圖
+30 度旋轉的 27GX790B 頂視圖
-30 度旋轉的 27GX790B 頂視圖
27GX790B 的後方徽章近視圖
27GX790B 的連接埠特寫
27GX790B 的正視圖
27GX790B 的 -15 度側視圖
27GX790B 的 +15 度側視圖
27GX790B 的側視圖
燈光亮起時，27GX790B 的後視圖
燈光關閉後，27GX790B 的後視圖
27GX790B 的後透視圖
支架調低後，27GX790B 的正視圖
傾斜的 27GX790B +15 度側視圖
傾斜的 27GX790B 側視圖
27GX790B 的頂視圖
+30 度旋轉的 27GX790B 頂視圖
-30 度旋轉的 27GX790B 頂視圖
27GX790B 的後方徽章近視圖
27GX790B 的連接埠特寫

主要功能

  • 27 吋 QHD (2560x1440) OLED 顯示屏
  • VESA DisplayHDR™ True Black 500
  • 支援 Dual Mode (QHD 540Hz ↔ HD 720Hz) 的 OLED 顯示屏
  • 0.02ms (GtG) 反應時間
  • 支援 NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
  • 人體工學設計支援傾斜、旋轉、旋軸，高度調整及掛牆安裝
更多

屢獲殊榮的卓越表現

2025 年 Digital Trends 大獎標誌圖片

2025 Digital Trends

 「讀者之選」專為遊戲玩家和高品質效能而設的最佳顯示器陣容

UltraGear™ OLED GX7 標誌影像。



支援 Dual-Mode 的 27 吋 540Hz 第 4 代 Tandem OLED 遊戲顯示器

LG UltraGear™ 27GX790B 遊戲顯示器放置於升高的平台上，屏幕上展示高速光線光軌圖像。地板投影顯示「第 4 代 OLED」，強調產品的 OLED 代數。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

LG OLED 技術的複合宣傳圖像，包括五個部分：「LG 最明亮的 OLED」配有 RGB 光束圖像、「完美視覺體驗」配有太空人角色及多項認證圖示、分割遊戲畫面標示「QHD 540Hz – HD 720Hz Dual Mode」、紫藍漸變色面板顯示「VESA DisplayHDR True Black 500」、彩色粒子爆發效果配有「DCI-P3 99.5%」字樣

LG OLED 技術的複合宣傳圖像，包括五個部分：「LG 最明亮的 OLED」配有 RGB 光束圖像、「完美視覺體驗」配有太空人角色及多項認證圖示、分割遊戲畫面標示「QHD 540Hz – HD 720Hz Dual Mode」、紫藍漸變色面板顯示「VESA DisplayHDR True Black 500」、彩色粒子爆發效果配有「DCI-P3 99.5%」字樣

「DISPLAY」字樣以大型漸變字母呈現在深色背景中央，左側延伸出一個幼線框。

LG 最明亮*的第 4 代 OLED

隆重介紹 LG 採用第 4 代 OLED 面板及革命性 Primary RGB Tandem 技術的遊戲顯示器，最高亮度可達 1500 nits。即使在明亮的環境下，也能呈現更清晰的遊戲畫面，助您看清到畫面細節。在節奏快速或陽光充足的遊戲場景中，增強平均圖像電平 (APL) 和降低自動亮度控制 (ABL) 有助保持穩定亮度，避免影像變暗。新一代 OLED 顯示器呈現經 UL 驗證的完美純黑及完美色彩，並支援 VESA DisplayHDR™ True Black 500，提供理想的對比度和清晰度，讓遊戲玩家能更快反應、看得更清楚，並沉醉於每格畫面之中。

LG UltraGear™ 27GX790B 顯示器放置於書桌上，背景是黃昏時分的城市天際線，畫面正顯示一名披斗篷角色站立於雪山環境中夢幻遊戲場景。顯示器周圍有喇叭、鍵盤、時鐘、小型公仔人偶以及馬克杯

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*截至 2025 年 11 月，在所有採用第 4 代 OLED 面板之前的 WOLED 型號中，27GX700B 提供的亮度最高。

新一代 OLED 的
卓越亮度

27GX790B 採用支援 Primary RGB Tandem 技術的第 4 代 OLED，相對之前的第 3 代 OLED，可透過更低的耗電量提供更明亮的畫面，最高亮度更可達 1500 nits。其升級的 4 層 RGB 結構可帶來更深邃的對比度、更銳利的細節以及令人驚豔的色彩精準度。每格畫面都能讓您體驗更清晰的陰影、更深沉浸感和一致的視覺效果 - 專為專業遊戲體驗而設。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

UL 驗證的完美視覺體驗，無論明暗環境都能保持一致

完美純黑

完美純黑經 UL 驗證，證實無論環境光暗亦能顯示極致純黑，增強感知亮度和對比度。

完美色彩和 100% 色彩還原度

完美色彩和 100% 色彩還原度，無論明暗環境都能呈現準確的色彩表現。

完美色彩再現

經 UL 驗證的完美色彩再現技術將實際遊戲內容在屏幕上忠實呈現，無論明暗環境中，都能維持預期的色彩和細節。與以靜態影像為基礎的指標不同，此認證反映了實際影像內容再現的準確度。

三個認證標籤，突顯 LG OLED 的性能：經 UL 驗證，黑色電平低於 0.24 nit (在最高 500 lux 的環境下)；經 UL 驗證，色彩一致性超過 99% (在最高 500 lux 的環境下)；經 Intertek 認證，測量 125 種色板達到 100% 色彩還原度 (在最高 500 lux 的環境下)。
並排比較非 WOLED 和第 4 代 WOLED 顯示屏品質，右側採用第 4 代 WOLED 技術，呈現更高亮度、更豐富色彩及更清晰畫面。顯示器放置於書桌上，同時擺放著遊戲遙控器、鍵盤和耳機。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

VESA DisplayHDR™ True Black 500 帶來更深邃細節

支援 VESA DisplayHDR™ True Black 500，即使在昏暗的場景下也能呈現細緻純黑，為您帶來無與倫比的深度，以及逼真生動的真實感。顯示器具備 DCI-P3 99.5% (Typ.) 色域，確保顯示的色彩能如預期一樣，呈現出真實細節。

VESA DisplayHDR™ True Black 500 帶來更深邃細節

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

經 UL 認證的升級護眼技術

LG WOLED 支援防眩光和低反射 (AGLR)，其升級護眼技術經 UL 認證能最大程度減少反射，讓雙眼保持舒適，確保保持清晰穩定的遊戲畫面。產品通過 UL 認證，可降低有害藍光及避免閃爍光線的干擾。不論是在明亮環境還是佈置 LED 照明的空間內，均能提供舒適、流暢的遊戲體驗。

LG UltraGear™ 27GX790B 顯示器放置於書桌上，「未應用」和「已應用」標示的畫面並排比較，展示科幻裝甲角色的不同視覺狀態。桌上擺放著控制器、喇叭、機械鍵盤和可動式公仔模型。影像底部顯示多項 UL 認證，包括無閃爍、無不適眩光、低藍光和護眼認證。

LG UltraGear™ 27GX790B 顯示器放置於書桌上，「未應用」和「已應用」標示的畫面並排比較，展示科幻裝甲角色的不同視覺狀態。桌上擺放著控制器、喇叭、機械鍵盤和可動式公仔模型。影像底部顯示多項 UL 認證，包括無閃爍、無不適眩光、低藍光和護眼認證。

*模擬影像僅供參考。

*LG WOLED 面板已通過 UL 不閃爍、無不適眩光及低藍光認證。

*證書編號：不閃爍顯示屏 (OLED) - A196009、無不適眩光 - V563481 (UGR 小於 22)、白金硬件級低藍光 - V745051、Eyesafe 3.0 CPF60 - V745354、Eyesafe 3.0 RPF40 - V275741。

*上述功能或因應用家的電腦使用環境或情況而有所不同。

「SPEED」字樣以大型漸變字母呈現在深色背景中央，左側延伸出一個幼線框。

「SPEED」字樣以大型漸變字母呈現在深色背景中央，左側延伸出一個幼線框。

720Hz (@HD) – 540Hz (@QHD)
Dual Mode 隨意切換

透過經 VESA 認證的 Dual-Mode，以 720Hz 前所未有的最高更新率享受 UltraGear™ 最高速的遊戲性能。在 QHD 540Hz (呈現細緻視覺效果) 和 HD 720Hz (享受極速動作遊戲) 之間無縫切換。您可透過 On-Screen Display 選擇最佳更新率和屏幕尺寸，亦可透過 LG Switch 即時切換，更好遊玩各種類型遊戲。

圖像比較兩個遊戲場景：左側以 540Hz QHD 呈現 的幻想戰士，右邊以 720Hz HD 呈現的拉力賽車。兩個場景與藍、紅色抽象動態背景略有重疊，影像旁顯示「540Hz QHD」和「720Hz HD」標籤。

圖像比較兩個遊戲場景：左側以 540Hz QHD 呈現 的幻想戰士，右邊以 720Hz HD 呈現的拉力賽車。兩個場景與藍、紅色抽象動態背景略有重疊，影像旁顯示「540Hz QHD」和「720Hz HD」標籤。

DisplayPort 2.1 帶來高速的遊戲體驗

27GX790B 支援最新的 DisplayPort 2.1，即使在極高更新率下亦能夫提供穩定的遊戲性能，專為超高速遊戲而設。USB-C 連接埠擴大連接範圍，只需單一連接線即可支援流暢的輸出和資料傳輸，簡單的連接適合追求靈活度的現代化配置。完成配置後，雙 HDMI 2.1 連接埠可與最新遊戲主機和遊戲電腦無縫兼容，在裝置間建立全面整合的高效能環境。

DisplayPort 2.1 帶來高速的遊戲體驗

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*產品內含 DP 及 HDMI 電線。

*產品不包含顯示卡。

快如閃電，全程投入遊戲之中

0.02ms 超快反應時間 (GtG) 大大減少出現殘影的機會，讓您享受全新的遊戲性能。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

「TECHNOLOGY」字樣以大型漸變字母呈現在深色背景中央，左側延伸出一個幼線框。

「TECHNOLOGY」字樣以大型漸變字母呈現在深色背景中央，左側延伸出一個幼線框。

通過廣泛採用的技術認證

支援 AMD FreeSync™ Premium Pro、經 NVIDIA 驗證的 G-SYNC® 相容性，以及 VESA AdaptiveSync™ 認證，確保提供無撕裂，低延遲的流暢畫面，帶來無與倫比的遊戲體驗。

流暢遊戲的比較圖像 - 左圖有撕裂，右圖無撕裂。

NVIDIA G-SYNC、VESA AdaptiveSync 和 AMD FreeSync Premium Pro 標誌。

NVIDIA G-SYNC、VESA AdaptiveSync 和 AMD FreeSync Premium Pro 標誌。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*性能與未應用技術的型號作對比。

*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。

ClearMR 21000 帶來流暢動作表現，實現無限暢玩體驗

通過 VESA ClearMR 21000 認證，顯示器甚至能捕捉移動中物體邊緣周圍出現的輕微模糊，展示快速移動動作的銳利度和細節。同時助您掌握致勝先機。

ClearMR 21000 帶來流暢動作表現，實現無限暢玩體驗

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync 有助減少輸入延遲，讓遊戲玩家可以實時捕捉關鍵時刻，快速回應對手的一舉一動。

Black Stabilizer

Black Stabilizer 於黑暗場景中增強視野，揭示隱藏的細節並提高清晰度，在陰暗環境或突如其來的光線變化中，能有更流暢的體驗。

Crosshair 功能

把目標點固定在中心，改善射擊準確度，大增勝出機會。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

LG Switch 讓您智能操控，無縫切換

透過 LG Switch 應用程式，您可以善用顯示器配合您的遊戲和生活所需。輕鬆管理顯示器設定 - 按您的喜好調整畫質和亮度，然後透過快捷鍵瞬間套用設定。您亦可透過 11 種畫面佈局分割顯示屏畫面。更可一鍵啟動視像通話平台。

展示 LG UltraGear 的 LG Switch 功能的短片，突顯 2025 UltraGear 顯示器系列流暢的輸入來源切換和已提升的使用者控制功能，為用家帶來更出色的遊戲體驗。

Graphic comparing two gaming scenes: a fantasy warrior rendered in QHD at 540Hz on the left, and a rally race car rendered in HD at 720Hz on the right. The two scenes overlap slightly against a dynamic abstract blue and red background, with ‘540Hz QHD’ and ‘720Hz HD’ labels displayed beside each image

*本影片僅供參考，可能無法反映 27GX790B 的實際產品規格。

*LG Switch 應用程式及操作手冊需要從 LG.com 下載才能使用。

4 極耳機線連接至顯示器。

沉浸式
音效插件

透過四極耳機輸出輕鬆連線，享受遊戲樂趣同時進行語音聊天。此外，您還可以透過 DTS Headphone:X 的虛擬 3D 音效享受更加身臨其境的體驗。

*耳機需另行購買。

精巧時尚

體驗近無邊框設計，配備可調節底座，支援旋轉、傾斜、旋軸和高度調整。乾淨利落的纖薄支架和寬廣旋轉調節的設計，能佔用極小桌面空間，最大程度減少死角，同時增添更俐落、精緻的外觀。

可調校旋轉角度的圖示。

旋轉角度

-30° ~ 30°

可調整傾斜度的圖示。

傾斜度

-5° ~ 21°

可調校高度的圖示。

高度

110mm

旋軸的圖示。

旋軸

順時針

LG UltraGear™ 27GX790B 遊戲顯示器放置於書桌上，展示著有太空船發射推力器的太空戰鬥場景。右側展示兩張特寫畫面，突顯顯示器的纖薄支架設計和底座細節，強調其佔位極少和俐落流線外型

LG UltraGear™ 27GX790B 遊戲顯示器放置於書桌上，展示著有太空船發射推力器的太空戰鬥場景。右側展示兩張特寫畫面，突顯顯示器的纖薄支架設計和底座細節，強調其佔位極少和俐落流線外型

DisplayPort 圖示。

DisplayPort2.1 x1

支援 DSC

USB Type-C 圖示。

USB Type-C™ (DP alt.) x1

HDMI 圖示。

HDMI™ 2.1 x2

USB-C 圖示。

USB3.0 2dn

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

UltraGear™ OLED 遊戲顯示器 3 年顯示屏老化 (燒印) 保養

UltraGear™ OLED 遊戲顯示器 3 年顯示屏老化 (燒印) 保養

從購買日起提供 3 年保養期，僅適用於內部和功能零件 (包括 OLED 面板)。

*有限保養服務。條款及細則或因應地區而有所差異。

列印

主要規格

  • Display - Size [Inch]

    26.5

  • Display - Resolution

    2560 x 1440

  • Display - Panel Type

    OLED

  • Display - Aspect Ratio

    16:9

  • Display - Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 99.5% (CIE1976)

  • Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]

    335cd/m²

  • Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    540

  • Display - Response Time

    0.02ms (GtG)

  • Mechanical - Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

所有規格

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    605.2x527.6x220(Up)/605.2x397.6x220(Down)

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    605.2x351.0x51.2

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    790x182x496

  • Weight with Stand [kg]

    6.8

  • Weight without Stand [kg]

    4.3

  • Weight in Shipping [kg]

    9.8

FEATURES

  • HDR 10

    Yes

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™500 TRUE BLACK

  • HDR Effect

    Yes

  • Color Calibrated in Factory

    Yes

  • HW Calibration

    HW Calibration Ready

  • Reader Mode

    Yes

  • Color Weakness

    Yes

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • VRR

    Yes

  • Black Stabilizer

    Yes

  • Dynamic Action Sync

    Yes

  • Crosshair

    Yes

  • FPS Counter

    Yes

  • User Defined Key

    Yes

  • Auto Input Switch

    Yes

  • RGB LED Lighting

    Unity Hexagon Lighting

  • Smart Energy Saving

    Yes

INFO

  • Product name

    UltraGear

  • Year

    Y26

CONNECTIVITY

  • HDMI

    Yes (2ea)

  • DisplayPort

    Yes (1ea)

  • DP Version

    2.1

  • USB-C

    Yes

  • USB-C (Data Transsmission)

    Yes

  • USB Upstream Port

    Yes (via USB-C)

  • USB Downstream Port

    Yes (2ea/ver3.0)

  • Headphone out

    4-pole (Sound+Mic)

POWER

  • Type

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (Typ.)

    25W

  • Power Consumption (Max.)

    46.32W

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

ACCESSORY

  • HDMI

    Yes (2ea)

  • Display Port

    Yes (ver 2.1)

DISPLAY

  • Size [Inch]

    26.5

  • Size [cm]

    67.3

  • Resolution

    2560 x 1440

  • Panel Type

    OLED

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2292 x 0.2292 mm

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    335cd/m²

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 94.0% (CIE1976)

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 99.5% (CIE1976)

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Contrast Ratio (Min.)

    1200000:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1500000:1

  • Response Time

    0.02ms (GtG)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    540

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

SW APPLICATION

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    Yes

  • Dual Controller

    Yes

MECHANICAL

  • Borderless Design

    Yes

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100

用家意見

LG 為您精選