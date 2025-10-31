27 吋 UltraGear™ QHD 第 4 代 OLED 遊戲顯示器 | 支援 Dual-Mode (720Hz@HD、540Hz@QHD)、0.02ms(GtG)、DP2.1、VESA DisplayHDR True Black 500

隆重介紹 LG 採用第 4 代 OLED 面板及革命性 Primary RGB Tandem 技術的遊戲顯示器，最高亮度可達 1500 nits。即使在明亮的環境下，也能呈現更清晰的遊戲畫面，助您看清到畫面細節。在節奏快速或陽光充足的遊戲場景中，增強平均圖像電平 (APL) 和降低自動亮度控制 (ABL) 有助保持穩定亮度，避免影像變暗。新一代 OLED 顯示器呈現經 UL 驗證的完美純黑及完美色彩，並支援 VESA DisplayHDR™ True Black 500，提供理想的對比度和清晰度，讓遊戲玩家能更快反應、看得更清楚，並沉醉於每格畫面之中。