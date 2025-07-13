32 吋 UltraGear™ 4K UHD OLED 遊戲顯示器 | 支援 Dual-Mode、0.03ms (GtG)、DisplayHDR™ True Black 400，配備鏡面面板

透過經 VESA 認證的 Dual-Mode ，在 UHD 165Hz (適用於影像豐富的遊戲) 和 FHD 330Hz (適用於快節奏動作遊戲) 之間無縫切換。Dual-Mode 提供的多種可選設定，可透過透過 On-Screen Display 選擇喜歡的畫面尺寸和更新率 (165Hz、330Hz)。此外，您亦可以透過 LG Switch 輕鬆切換實體快捷鍵或鍵盤快捷鍵，更好遊玩各種類型遊戲。