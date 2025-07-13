About Cookies on This Site

32 吋 UltraGear™ 4K UHD OLED 遊戲顯示器 | 支援 Dual-Mode、0.03ms (GtG)、DisplayHDR™ True Black 400，配備鏡面面板

32 吋 UltraGear™ 4K UHD OLED 遊戲顯示器 | 支援 Dual-Mode、0.03ms (GtG)、DisplayHDR™ True Black 400，配備鏡面面板

32 吋 UltraGear™ 4K UHD OLED 遊戲顯示器 | 支援 Dual-Mode、0.03ms (GtG)、DisplayHDR™ True Black 400，配備鏡面面板

32GX850A-B
32GX850A 的正視圖
32GX850A 的 -15 度側視圖
32GX850A 的 +15 度側視圖
調整傾斜度後，32GX850A 的右側視圖
支架調低後，32GX850A 的顯示器正視圖
32GX850A 的右側視圖
調整傾斜度後，32GX850A 的右側視圖
32GX850A 的頂視圖
向右旋轉後，32GX850A 的頂視圖
向左旋轉後，32GX850A 的頂視圖
32GX850A 的後視圖
32GX850A 的左後角度視圖
32GX850A 的支架特寫後視圖
32GX850A 的連接埠特寫後視圖
32GX850A 的支架底座特寫視圖
主要功能

  • 32 吋 4K UHD (3840x2160) OLED 顯示屏
  • 0.03ms (GtG) 反應時間
  • VESA DisplayHDR™ True Black 400
  • Dual-Mode (UHD 165Hz ↔ FHD 330Hz)
  • AMD FreeSync™ Premium
  • 近無邊框設計
更多
LG UltraGear™ GX8 標誌。

LG UltraGear™ GX8 標誌。


配備 Dual-Mode 的 32 吋 4K OLED 遊戲顯示器

UltraGear™ OLED 32GX850A 遊戲顯示器的正面影像。

UltraGear™ OLED 32GX850A 遊戲顯示器的正面影像。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

遊戲顯示器功能概覽，重點包括：32 吋 4K OLED 顯示屏、採用 MLA+ 技術的 OLED 面板、VESA DisplayHDR True Black 400、Dual-Mode、0.03ms GtG、眩光面板。

遊戲顯示器功能概覽，重點包括：32 吋 4K OLED 顯示屏、採用 MLA+ 技術的 OLED 面板、VESA DisplayHDR True Black 400、Dual-Mode、0.03ms GtG、眩光面板。

顯示屏

顯示屏

戲劇感十足的奇幻遊戲場景：一名披著斗篷的戰士站在雪山山脈前，右下角標示「32 吋OLED 4K」的文字。

戲劇感十足的奇幻遊戲場景：一名披著斗篷的戰士站在雪山山脈前，右下角標示「32 吋OLED 4K」的文字。

32 吋 4K OLED 顯示屏
讓您掌控戰場

UltraGear 顯示器配備寬廣的 32 吋 4K (3440×1440) OLED 屏幕，帶來更好的清晰度及畫面細節。OLED 4K 解像度有助呈現更銳利的影像，提供更具吸引力的體驗。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

行星影像在 LG OLED 顯示器上顯得更明亮清晰。

採用 MLA+ 技術的 OLED 屏幕

絢麗的 OLED 面板採用 Micro Lens Array+ (MLA+) 技術，透過改善光線效能並減少光線損失，提升畫面亮度和性能。與之前採用 MLA 技術的型號相比，亮度 (SDR) 提升高達 37.5%，提供明亮生動的影像。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

深邃純黑　逼真色彩

VESA DisplayHDR True Black 400 技術在各種環境下，仍可呈現深邃一致的黑色層次。更擁有 DCI-P3 98.5% (Typ.) 色域及 Delta E ≦2 色彩準確度，確保顯示的色彩能如預期一樣，呈現出真實細節。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

強力保護免受藍光傷害

減少有害藍光，盡情體驗遊戲。LG WOLED 採用先進的技術，可降低藍光水平，同時保持生動逼真的色彩，並通過 UL 低藍光白金認證，讓色彩更加生動，提供更舒適的遊戲體驗。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*LG OLED面板已通過 UL 不閃爍、無不適眩光及低藍光認證。

*證書編號：不閃爍顯示屏 (OLED) - A196009、無不適眩光 - V563481 (UGR 小於 22 的條件)、白金硬件級低藍光 - V745051。

*上述功能或因應用家的電腦使用環境或情況而有所不同。 

速度

速度

顯示器顯示在霓虹燈照耀下城市街道上的高速電單車競賽，突顯 165Hz 更新率下的流暢動態。

165Hz 更新率
動作快速流暢

165Hz 更新率有效降低動態模糊，呈現清晰流暢的視覺效果。

每格畫面都讓您更沉醉於遊戲之中。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

快如閃電，
全程投入遊戲之中

0.03ms 超快反應時間 (GtG) 大大減少出現殘影的機會，讓您享受全新的遊戲性能。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*選擇「加速模式」，執行「0.03ms 反應速度」 (遊戲模式 → 反應時間 → 加速模式)。

透過 Dual-Mode 可選設定
將畫面於 330Hz 與 165Hz 間切換

透過經 VESA 認證的 Dual-Mode ，在 UHD 165Hz (適用於影像豐富的遊戲) 和 FHD 330Hz (適用於快節奏動作遊戲) 之間無縫切換。Dual-Mode 提供的多種可選設定，可透過透過 On-Screen Display 選擇喜歡的畫面尺寸和更新率 (165Hz、330Hz)。此外，您亦可以透過 LG Switch 輕鬆切換實體快捷鍵或鍵盤快捷鍵，更好遊玩各種類型遊戲。

展示騎士和賽車，呈現 165Hz WQHD 和 330Hz WFHD 的效果。

展示騎士和賽車，呈現 165Hz WQHD 和 330Hz WFHD 的效果。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*Dual-Mode 的表現或因應遊戲類型、電腦顯示卡規格和配置而有所不同。

技術

技術

流暢動作
無限暢玩

支援 AMD FreeSync™ Premium 技術以及經 NVIDIA 測試和官方驗證的 G-SYNC® 兼容性，確保將 4K 遊戲顯示器的畫面撕裂和延遲降至最低，帶來清晰無比的遊戲畫面。

在 AMD FreeSync Premium 功能下呈現的賽車遊戲場景，顯示一輛鮮綠色跑車在賽道上領先，多輛賽車緊隨其後。

在 AMD FreeSync Premium 功能下呈現的賽車遊戲場景，顯示一輛鮮綠色跑車在賽道上領先，多輛賽車緊隨其後。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*性能與未應用技術的型號作對比。

*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync 有助減少輸入延遲，讓遊戲玩家可以實時捕捉關鍵時刻，快速回應對手的一舉一動。

Black Stabilizer

Black Stabilizer 幫助遊戲玩家輕鬆發現潛伏於暗角的狙擊手，並在爆發的槍火中迅速穿梭。

Crosshair 功能

把目標點固定在中心，改善射擊準繩度，大增勝出機會。

FPS 計數器

FPS 計數器讓您看到內容加載情況。無論是剪輯、遊戲還是看電影，每幀畫面都至關重要，而 FPS 計數器可以提供實時數據。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

LG Switch 讓您智能操控，無縫切換

透過 LG Switch 應用程式，您可以善用顯示器配合您的遊戲和生活所需。輕鬆管理顯示器設定 - 按您的喜好調整畫質和亮度，然後透過快捷鍵瞬間套用設定。您亦可透過 Dual-Mode 在 330Hz 和 165Hz 之間切換，並以 11 種畫面佈局分割顯示屏畫面。更可一鍵啟動視像通話平台。

展示 LG UltraGear LG Switch 功能的短片，突顯 2025 年 UltraGear 顯示器系列流暢的輸入來源切換和提升的使用者控制功能，為用家帶來更出色的遊戲體驗。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

精巧時尚

體驗 Hexagon 照明和四邊近無邊框的簡潔設計，配備可調節底座，支援旋轉、傾斜、高度和旋軸調整。乾淨利落的 L 型支架和寬廣旋轉調節的設計，能佔用極小桌面空間，最大程度減少死角。

UltraGear™ 32GX850A 遊戲顯示器的正視圖和後視圖，屏幕顯示未來風格的賽車場景。

UltraGear™ 32GX850A 遊戲顯示器的正視圖和後視圖，屏幕顯示未來風格的賽車場景。

傾斜、高度、旋軸、旋轉和掛牆安裝的圖示。

傾斜、高度、旋軸、旋轉和掛牆安裝的圖示。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

列印

主要規格

  • Size [Inch]

    31.5

  • Resolution

    3840 x 2160

  • Panel Type

    OLED

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    165

  • Response Time

    0.03ms (GTG)

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

所有規格

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    714.1 x 620.9 x 249.8 (UP) / 714.1 x 510.9 x 249.8 (DOWN)

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    714.1x411.8x65.0

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    973x183x544

  • Weight with Stand [kg]

    9.1㎏

  • Weight without Stand [kg]

    4.9㎏

  • Weight in Shipping [kg]

    13.2㎏

FEATURES

  • HDR 10

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • Color Calibrated in Factory

    YES

  • HW Calibration

    HW Calibration Ready

  • Reader Mode

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • VRR

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • User Defined Key

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • Smart Energy Saving

    YES

INFO

  • Product name

    UltraGear

  • Year

    Y25

CONNECTIVITY

  • HDMI

    YES(2ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • DP Version

    1.4 (DSC)

  • USB Upstream Port

    YES(1ea/ver3.0)

  • USB Downstream Port

    YES(2ea/ver3.0)

  • Headphone out

    3-pole

POWER

  • Type

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

ACCESSORY

  • HDMI

    YES (ver 2.1)

  • Display Port

    YES

DISPLAY

  • Size [Inch]

    31.5

  • Size [cm]

    79.9

  • Resolution

    3840 x 2160

  • Panel Type

    OLED

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.1814mm x 0.1814mm

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    275cd/m²

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 94% (CIE1976)

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 98.5% (CIE1976)

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Contrast Ratio (Min.)

    1200000:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1500000:1

  • Response Time

    0.03ms (GTG)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    165

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

SW APPLICATION

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    YES

  • Dual Controller

    YES

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel/Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100

