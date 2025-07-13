We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
32 吋 UltraGear™ 4K UHD OLED 遊戲顯示器 | 支援 Dual-Mode、0.03ms (GtG)、DisplayHDR™ True Black 400，配備鏡面面板
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
深邃純黑 逼真色彩
VESA DisplayHDR True Black 400 技術在各種環境下，仍可呈現深邃一致的黑色層次。更擁有 DCI-P3 98.5% (Typ.) 色域及 Delta E ≦2 色彩準確度，確保顯示的色彩能如預期一樣，呈現出真實細節。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
強力保護免受藍光傷害
減少有害藍光，盡情體驗遊戲。LG WOLED 採用先進的技術，可降低藍光水平，同時保持生動逼真的色彩，並通過 UL 低藍光白金認證，讓色彩更加生動，提供更舒適的遊戲體驗。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*LG OLED面板已通過 UL 不閃爍、無不適眩光及低藍光認證。
*證書編號：不閃爍顯示屏 (OLED) - A196009、無不適眩光 - V563481 (UGR 小於 22 的條件)、白金硬件級低藍光 - V745051。
*上述功能或因應用家的電腦使用環境或情況而有所不同。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
快如閃電，
全程投入遊戲之中
0.03ms 超快反應時間 (GtG) 大大減少出現殘影的機會，讓您享受全新的遊戲性能。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*選擇「加速模式」，執行「0.03ms 反應速度」 (遊戲模式 → 反應時間 → 加速模式)。
透過 Dual-Mode 可選設定
將畫面於 330Hz 與 165Hz 間切換
透過經 VESA 認證的 Dual-Mode ，在 UHD 165Hz (適用於影像豐富的遊戲) 和 FHD 330Hz (適用於快節奏動作遊戲) 之間無縫切換。Dual-Mode 提供的多種可選設定，可透過透過 On-Screen Display 選擇喜歡的畫面尺寸和更新率 (165Hz、330Hz)。此外，您亦可以透過 LG Switch 輕鬆切換實體快捷鍵或鍵盤快捷鍵，更好遊玩各種類型遊戲。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*Dual-Mode 的表現或因應遊戲類型、電腦顯示卡規格和配置而有所不同。
流暢動作
無限暢玩
支援 AMD FreeSync™ Premium 技術以及經 NVIDIA 測試和官方驗證的 G-SYNC® 兼容性，確保將 4K 遊戲顯示器的畫面撕裂和延遲降至最低，帶來清晰無比的遊戲畫面。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*性能與未應用技術的型號作對比。
*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
LG Switch 讓您智能操控，無縫切換
透過 LG Switch 應用程式，您可以善用顯示器配合您的遊戲和生活所需。輕鬆管理顯示器設定 - 按您的喜好調整畫質和亮度，然後透過快捷鍵瞬間套用設定。您亦可透過 Dual-Mode 在 330Hz 和 165Hz 之間切換，並以 11 種畫面佈局分割顯示屏畫面。更可一鍵啟動視像通話平台。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
精巧時尚
體驗 Hexagon 照明和四邊近無邊框的簡潔設計，配備可調節底座，支援旋轉、傾斜、高度和旋軸調整。乾淨利落的 L 型支架和寬廣旋轉調節的設計，能佔用極小桌面空間，最大程度減少死角。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
主要規格
Size [Inch]
31.5
Resolution
3840 x 2160
Panel Type
OLED
Aspect Ratio
16:9
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
275cd/m²
Refresh Rate (Max.) [Hz]
165
Response Time
0.03ms (GTG)
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel/Pivot
所有規格
DIMENSIONS/WEIGHTS
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
714.1 x 620.9 x 249.8 (UP) / 714.1 x 510.9 x 249.8 (DOWN)
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
714.1x411.8x65.0
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
973x183x544
Weight with Stand [kg]
9.1㎏
Weight without Stand [kg]
4.9㎏
Weight in Shipping [kg]
13.2㎏
FEATURES
HDR 10
YES
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
Color Calibrated in Factory
YES
HW Calibration
HW Calibration Ready
Reader Mode
YES
Color Weakness
YES
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
VRR
YES
Black Stabilizer
YES
Dynamic Action Sync
YES
Crosshair
YES
FPS Counter
YES
User Defined Key
YES
Auto Input Switch
YES
Smart Energy Saving
YES
INFO
Product name
UltraGear
Year
Y25
CONNECTIVITY
HDMI
YES(2ea)
DisplayPort
YES(1ea)
DP Version
1.4 (DSC)
USB Upstream Port
YES(1ea/ver3.0)
USB Downstream Port
YES(2ea/ver3.0)
Headphone out
3-pole
POWER
Type
External Power(Adapter)
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
ACCESSORY
HDMI
YES (ver 2.1)
Display Port
YES
DISPLAY
Size [Inch]
31.5
Size [cm]
79.9
Resolution
3840 x 2160
Panel Type
OLED
Aspect Ratio
16:9
Pixel Pitch [mm]
0.1814mm x 0.1814mm
Brightness (Min.) [cd/m²]
250cd/m²
Brightness (Typ.) [cd/m²]
275cd/m²
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 94% (CIE1976)
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Contrast Ratio (Min.)
1200000:1
Contrast Ratio (Typ.)
1500000:1
Response Time
0.03ms (GTG)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
165
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
SW APPLICATION
LG Calibration Studio (True Color Pro)
YES
Dual Controller
YES
MECHANICAL
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Wall Mountable [mm]
100 x 100