34 吋 UltraGear™ WQHD 遊戲顯示器 | 支援 240Hz、DCI-P3 95% (Typ.)、VESA DisplayHDR™ 400、1ms (GtG)、USB-C (PD 15W)
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
34 吋顯示屏，清晰度由您掌控
UltraGear 顯示器配備寬廣的 34 吋 WQHD (3440×1440) 屏幕，提供一幅更寬廣的視覺畫布，帶來更好的清晰度及畫面細節。WQHD 解像度有助呈現更銳利的影像，而寬廣的屏幕能提供更多顯示空間，為重視屏幕尺寸和解像度的用家提供更具吸引力的體驗。
更寬闊的 21:9 屏幕
享受最佳遊戲視野
21:9 WQHD 弧形顯示器改良後的平衡比例，為遊戲及不同娛樂內容締造引人入勝的體驗。
沉浸享受真實色彩，征服遊戲大小戰場
顯示器支援寬廣色譜，DCI-P3 色域覆蓋率高達 95% (Typ.)，並透過 VESA DisplayHDR™ 400 技術呈現逼真色彩，帶來如幻似真的遊戲體驗。
快如閃電，
全程投入遊戲之中
1ms 超快反應時間 (GtG) 大大減少出現殘影的機會，讓您享受全新的遊戲性能。
*選擇「加速模式」，執行「1ms 反應速度」 (遊戲調校 → 反應時間 → 加速模式)。
流暢動作
無限暢玩
WQHD 遊戲顯示器支援 AMD FreeSync™ Premium 技術，確保將畫面撕裂和延遲降至最低，
帶來清晰無比的遊戲畫面。
*性能與未應用技術的型號作對比。
*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。
乾淨利落的時尚設計
近無邊框設計的顯示器，配備支援旋轉、傾斜、高度和旋軸調整的底座。乾淨利落的 L 型支架能佔用極小桌面空間，最大程度減少死角。
主要規格
Size [Inch]
34
Resolution
3440 x 1440
Panel Type
VA
Aspect Ratio
21:9
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
300cd/m²
Curvature
1500R
Refresh Rate (Max.) [Hz]
240
Response Time
1ms (GtG at Faster)
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel
所有規格
DIMENSIONS/WEIGHTS
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
808 x 512.47 x 235mm(Up)/
808 x 392.47 x 235mm(Down)
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
808 x 363.92 x 107.11mm
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
980 x 475 x 170mm
Weight with Stand [kg]
7.3kg
Weight without Stand [kg]
5.3kg
Weight in Shipping [kg]
10.5kg
FEATURES
HDR 10
YES
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 400
Color Calibrated in Factory
YES
Flicker Safe
YES
Reader Mode
YES
Color Weakness
YES
AMD FreeSync™
FreeSync Premium
VRR
YES
Black Stabilizer
YES
Crosshair
YES
FPS Counter
YES
User Defined Key
YES
Auto Input Switch
YES
PBP
2PBP
PIP
YES
Smart Energy Saving
YES
INFO
Product name
UltraGear
Year
Y25
CONNECTIVITY
HDMI
YES(2ea)
DisplayPort
YES(1ea)
DP Version
1.4
USB-C
Yes (1Up / 2Down)
USB-C (Power Delivery)
15W
USB Upstream Port
YES(1ea/ver3.2 Gen1)
USB Downstream Port
YES(2ea/ver3.2 Gen1)
Headphone out
3-pole (Sound Only)
POWER
Type
External Power(Adapter)
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
ACCESSORY
HDMI
YES (ver 2.1)
Display Port
YES
DISPLAY
Size [Inch]
34
Size [cm]
86.4
Resolution
3440 x 1440
Panel Type
VA
Aspect Ratio
21:9
Pixel Pitch [mm]
0.2317 x 0.2317mm
Brightness (Min.) [cd/m²]
250cd/m²
Brightness (Typ.) [cd/m²]
300cd/m²
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 90% (CIE1976)
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 95% (CIE1976)
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Contrast Ratio (Min.)
3200:1
Contrast Ratio (Typ.)
4000:1
Response Time
1ms (GtG at Faster)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
240
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Curvature
1500R
SOUND
Speaker
5W x 2
MECHANICAL
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
LG 為您精選
購買任何顯示器 1 部，可以半價加購 xboom Grab / Bounce 喇叭 1 部
*請將 1 部顯示器與 1 個 xboom 喇叭同時加入購物車以享優惠。數量有限，售完即止。