34 吋 UltraGear™ WQHD 遊戲顯示器 | 支援 240Hz、DCI-P3 95% (Typ.)、VESA DisplayHDR™ 400、1ms (GtG)、USB-C (PD 15W)

34 吋 UltraGear™ WQHD 遊戲顯示器 | 支援 240Hz、DCI-P3 95% (Typ.)、VESA DisplayHDR™ 400、1ms (GtG)、USB-C (PD 15W)

34 吋 UltraGear™ WQHD 遊戲顯示器 | 支援 240Hz、DCI-P3 95% (Typ.)、VESA DisplayHDR™ 400、1ms (GtG)、USB-C (PD 15W)

34G630A-B
34G630A 的正視圖
34G630A 的'左斜角正視圖
34G630A 的右斜角正視圖
調整傾斜度後，34G630A 的右側視圖
調整高度後，34G630A 的正視圖
34G630A 的右側視圖
調整傾斜度後，34G630A 的右側視圖
34G630A 的頂視圖
向右旋轉後，34G630A 的頂視圖
向左旋轉後，34G630A 的頂視圖
34G630A 的後視圖
34G630A 的左後角度視圖
34G630A 的支架特寫後視圖
34G630A 的連接埠特寫後視圖
34G630A 的連接埠及 VESA 支架特寫後視圖

主要功能

  • 34 吋 WQHD (3440x1440)
  • 1ms (GtG) 反應時間
  • DisplayHDR™ 400、DCI-P3 95%
  • AMD FreeSync™ Premium
  • 近無邊框設計
  • 乾淨利落的 L 型支架
更多
LG UltraGear™ G6 標誌。

LG UltraGear™ G6 標誌。

支援 240Hz 的
34 吋 WQHD 遊戲顯示器

遊戲顯示器的正面影像，其置於未來感十足的霓虹燈光房間中。

遊戲顯示器的正面影像，其置於未來感十足的霓虹燈光房間中。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

遊戲顯示器功能概覽，重點包括：21:9 WQHD 3440x1440 解像度、DCI-P3 95% 色域、VESA DisplayHDR 400、240Hz 更新率、1ms (GtG) 反應時間、支援 AMD FreeSync Premium 的 Adaptive Sync 技術。

遊戲顯示器功能概覽，重點包括：21:9 WQHD 3440x1440 解像度、DCI-P3 95% 色域、VESA DisplayHDR 400、240Hz 更新率、1ms (GtG) 反應時間、支援 AMD FreeSync Premium 的 Adaptive Sync 技術。

顯示屏

顯示屏

34 吋顯示屏，清晰度由您掌控

UltraGear 顯示器配備寬廣的 34 吋 WQHD (3440×1440) 屏幕，提供一幅更寬廣的視覺畫布，帶來更好的清晰度及畫面細節。WQHD 解像度有助呈現更銳利的影像，而寬廣的屏幕能提供更多顯示空間，為重視屏幕尺寸和解像度的用家提供更具吸引力的體驗。

34 吋 21:9 WQHD 顯示器，顯示未來感十足的戰鬥場景，巨型機械人在科幻都市中激戰。

34 吋 21:9 WQHD 顯示器，顯示未來感十足的戰鬥場景，巨型機械人在科幻都市中激戰。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

更寬闊的 21:9 屏幕
享受最佳遊戲視野

21:9 WQHD 弧形顯示器改良後的平衡比例，為遊戲及不同娛樂內容締造引人入勝的體驗。

21:9 UltraWide WQHD 弧形顯示器 (3440x1440)，顯示未來感十足的城市天際線，太空船正在燈光閃爍的摩天大樓上方飛越。

21:9 UltraWide WQHD 弧形顯示器 (3440x1440)，顯示未來感十足的城市天際線，太空船正在燈光閃爍的摩天大樓上方飛越。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

沉浸享受真實色彩，征服遊戲大小戰場

顯示器支援寬廣色譜，DCI-P3 色域覆蓋率高達 95% (Typ.)，並透過 VESA DisplayHDR™ 400 技術呈現逼真色彩，帶來如幻似真的遊戲體驗。

顯示器呈現未來感十足的城市戰鬥場景，武裝士兵在霓虹燈光下揮舞著發光能量武器。

顯示器呈現未來感十足的城市戰鬥場景，武裝士兵在霓虹燈光下揮舞著發光能量武器。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

速度

速度

顯示器顯示在霓虹燈照耀下城市街道上的高速電單車競賽，突顯 240Hz 更新率下的流暢動態。

240Hz 更新率
動作快速流暢

240Hz 更新率有效降低動態模糊，呈現清晰流暢的視覺效果。

每格畫面都讓您更沉醉於遊戲之中。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

快如閃電，
全程投入遊戲之中

1ms 超快反應時間 (GtG) 大大減少出現殘影的機會，讓您享受全新的遊戲性能。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*選擇「加速模式」，執行「1ms 反應速度」 (遊戲調校 → 反應時間 → 加速模式)。

技術

技術

流暢動作
無限暢玩

WQHD 遊戲顯示器支援 AMD FreeSync™ Premium 技術，確保將畫面撕裂和延遲降至最低，

帶來清晰無比的遊戲畫面。

在 AMD FreeSync Premium 功能下呈現的賽車遊戲場景，顯示一輛鮮綠色跑車在賽道上領先，多輛賽車緊隨其後。

在 AMD FreeSync Premium 功能下呈現的賽車遊戲場景，顯示一輛鮮綠色跑車在賽道上領先，多輛賽車緊隨其後。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*性能與未應用技術的型號作對比。

*視乎網絡連接狀況，或會發生錯誤或延遲。

Dynamic Action Sync

Dynamic Action Sync 有助減少輸入延遲，讓遊戲玩家可以實時捕捉關鍵時刻，快速回應對手的一舉一動。

Black Stabilizer

Black Stabilizer 幫助遊戲玩家輕鬆發現潛伏於暗角的狙擊手，並在爆發的槍火中迅速穿梭。

Crosshair 功能

把目標點固定在中心，改善射擊準繩度，大增勝出機會。

FPS 計數器

FPS 計數器讓您看到內容加載情況。無論是剪輯、遊戲還是看電影，每幀畫面都至關重要，而 FPS 計數器可以提供實時數據。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

乾淨利落的時尚設計

近無邊框設計的顯示器，配備支援旋轉、傾斜、高度和旋軸調整的底座。乾淨利落的 L 型支架能佔用極小桌面空間，最大程度減少死角。

可調整傾斜度的圖示。

傾斜度

-5° ~ 20°

可調校旋轉角度的圖示。

旋轉角度

-30° ~ +30°

可調校高度的圖示。

高度

120mm

可調節的掛牆安裝圖示。

可掛牆安裝

100x100

UltraGear™ 34G630A 遊戲顯示器的正視圖和後視圖，屏幕顯示未來風格的賽車場景。

UltraGear™ 34G630A 遊戲顯示器的正視圖和後視圖，屏幕顯示未來風格的賽車場景。

USB Type-C 圖示。

USB-C (PD 15W)

HDMI 圖示。

HDMI™ 2.1 x2

DisplayPort 圖示。

DisplayPort1.4 x1 

支援 DSC

喇叭圖示。

2 個 5W 喇叭

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

列印

主要規格

  • Size [Inch]

    34

  • Resolution

    3440 x 1440

  • Panel Type

    VA

  • Aspect Ratio

    21:9

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Curvature

    1500R

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    240

  • Response Time

    1ms (GtG at Faster)

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel

所有規格

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    808 x 512.47 x 235mm(Up)/
    808 x 392.47 x 235mm(Down)

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    808 x 363.92 x 107.11mm

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    980 x 475 x 170mm

  • Weight with Stand [kg]

    7.3kg

  • Weight without Stand [kg]

    5.3kg

  • Weight in Shipping [kg]

    10.5kg

FEATURES

  • HDR 10

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 400

  • Color Calibrated in Factory

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • Reader Mode

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium

  • VRR

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Crosshair

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • User Defined Key

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • PBP

    2PBP

  • PIP

    YES

  • Smart Energy Saving

    YES

INFO

  • Product name

    UltraGear

  • Year

    Y25

CONNECTIVITY

  • HDMI

    YES(2ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • DP Version

    1.4

  • USB-C

    Yes (1Up / 2Down)

  • USB-C (Power Delivery)

    15W

  • USB Upstream Port

    YES(1ea/ver3.2 Gen1)

  • USB Downstream Port

    YES(2ea/ver3.2 Gen1)

  • Headphone out

    3-pole (Sound Only)

POWER

  • Type

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

ACCESSORY

  • HDMI

    YES (ver 2.1)

  • Display Port

    YES

DISPLAY

  • Size [Inch]

    34

  • Size [cm]

    86.4

  • Resolution

    3440 x 1440

  • Panel Type

    VA

  • Aspect Ratio

    21:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2317 x 0.2317mm

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    250cd/m²

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 90% (CIE1976)

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 95% (CIE1976)

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Contrast Ratio (Min.)

    3200:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    4000:1

  • Response Time

    1ms (GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    240

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Curvature

    1500R

SOUND

  • Speaker

    5W x 2

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

