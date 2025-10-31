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39 吋 UltraGear evo 5K2K OLED 遊戲顯示器 | 全球首款

39 吋 UltraGear evo 5K2K OLED 遊戲顯示器 | 全球首款

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Front view of 39 吋 UltraGear evo 5K2K OLED 遊戲顯示器 | 全球首款 39GX950B-B
LG 39 吋 UltraGear evo 5K2K OLED 遊戲顯示器 | 全球首款, 39GX950B-B
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主要功能

  • 39 吋 5K2K (5120x2160) OLED 顯示屏，143 PPI
  • 第 4 代 Tandem OLED，最高亮度：1500nits
  • VESADisplayHDR™ True black 500，支援 DCI-P3 99.5% (Typ.)
  • Dual Mode (5K2K 165Hz ↔ WFHD 330Hz)、0.03ms (GtG) 反應時間
  • DP 2.1 (UHBR 20)、USB-C (PD90W) 、HDMI 2.1
  • AI Sound 和 AI Scene Optimization
更多

屢獲殊榮的卓越表現

一張 2026 CES 創新獎白色獲獎標誌影像

CES 創新獎– 2026 得獎者

電腦硬件及配件

PC World 大獎標誌的影像

2026 年 CES 十大最佳電腦顯示器

2026 年 CES 最佳遊戲顯示器

*「CES 創新獎」的評核以提交給評審的描述性資料為依據。CTA 並未核實任何呈交的資料或聲明的準確性，亦未對獲獎項目進行測試。

未來感霓虹燈房內的 UltraGear™ evo AI 標誌。

未來感霓虹燈房內的 UltraGear™ evo AI 標誌。

39 吋 UltraGear™ evo OLED GX9，全球首款 39 吋 5K2K 遊戲顯示器 (39GX950B) ，配備 AI Upscaling 功能

39 吋 UltraGear™ evo OLED GX9，全球首款 39 吋 5K2K 遊戲顯示器 (39GX950B) ，配備 AI Upscaling 功能

*根據截至 2026 年 3 月發佈的遊戲顯示器規格，LG 39GX950B 是首款配備 39 吋 5K2K (5120x2160) OLED 顯示屏的遊戲顯示器。

**模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

UltraGear™ 39 吋 5K2K Tandem OLED 遊戲顯示器 (39GX950B) ，配備 AI upscaling 功能、完美純黑、143 PPI、以 WFHD 呈現 330Hz 和 HDR 500

UltraGear™ 39 吋 5K2K Tandem OLED 遊戲顯示器 (39GX950B) ，配備 AI upscaling 功能、完美純黑、143 PPI、以 WFHD 呈現 330Hz 和 HDR 500

*根據截至 2026 年 3 月發佈的遊戲顯示器規格，LG 39GX950B 是首款支援 AI 升級到 5K2K 解像度的遊戲顯示器。

**經內部測試，39GX950B 最高亮度為 1500 nits。實際亮度或因使用環境而有所不同。

***39GX950B 支援 Dual Mode，可於 5K2K 畫面提供 165Hz 更新率，並可於 WFHD 畫面提供 330Hz 更新率。

全球首款 39 吋 5K2K OLED

全球首款 39 吋 5K2K OLED

透過 39 吋 5K2K (5120×2160) 顯示屏，探索更上一層樓的沉浸遊戲體驗。以 21：9 UltraWide 設計，配備 1500R 弧形屏幕，比 32 吋 4K 顯示屏多出約 33% 像素，輕柔地包圍您的視野，營造身歷其境般的觀賞體驗。高密度 5K2K 解像度提供清晰細節和視覺深度，無論任何遊戲類型，均能保持每個場景清晰銳利、聚焦且引人入勝。

顯示屏從 32 吋 16：9 4K 屏幕擴展至 39 吋 21：9 5K2K 遊戲顯示器，提供更身歷其境的遊戲視覺效果

*根據截至 2026 年 3 月發佈的遊戲顯示器規格，LG 39GX950B 是首款配備 39 吋 5K2K (5120x2160) OLED 顯示屏的遊戲顯示器。

**模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

全球首款採用 5K2K AI Upscaling 技術
無需 GPU 升級*

UltraGear™ evo 內置處理器支援 5K2K AI Upscaling，可將來自任何裝置的內容提升至 5K2K 解像度。無需額外 GPU 或硬件升級，即可智能升級內容，提供更清晰細節和更高解像度。**

UltraGear™ 遊戲顯示器 (39GX950B) 配備 On-Device AI，無需 GPU 升級即能提升內容到 5K2K 解像度

採用 AI Upscaling

UltraGear™ 遊戲顯示器 (39GX950B) 配備 On-Device AI，無需 GPU 升級即能提升內容到 5K2K 解像度

無採用 AI Upscaling

*根據截至 2026 年 3 月發佈的遊戲顯示器規格，LG 39GX950B 是首款支援 AI 升級到 5K2K 解像度的遊戲顯示器。

**升級效能或因輸入源質素而有所不同。AI Upscaling 功能無需 GPU 升級。遊戲操作需要兼容的外置裝置 (電腦 / GPU / 主機)。

***模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

第 4 代 Tandem OLED
呈現 1500nits 超高亮度*

LG 39GX950B 採用第 4 代 Tandem OLED 技術，最高亮度更可達 1500 nits，提供更明亮的畫面，讓遊戲更清晰。即使在明亮的環境中，也能精準地看清屏幕上的畫面。

UltraGear™ 遊戲顯示器 (39GX950B) 以 1,500 nits 的最高亮度和第 4 代 Tandem OLED 顯示清晰的遊戲畫面

UltraGear™ 遊戲顯示器 (39GX950B) 以 1,500 nits 的最高亮度和第 4 代 Tandem OLED 顯示清晰的遊戲畫面

*根據內部測試 (@HDR，1.5% APL) 確定，39GX950B 可提供 1500 nits 的最高亮度。實際亮度或因使用環境而有所不同。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

經 UL 驗證，即使在明亮的光線下，都能達到三大完美認證

完美純黑

完美純黑經 UL 驗證，證實無論環境光暗亦能呈現完美純黑，增強感知亮度和對比度。

完美色彩和 100% 色彩還原度

完美色彩和 100% 色彩還原度，無論明暗環境都能呈現準確的色彩表現。

完美色彩再現

經 UL 驗證的完美色彩再現技術，準確的色彩、亮度和細節確保遊戲和影視內容，無論在明暗環境中都能忠實呈現。

UltraGear™ OLED 遊戲顯示器 (39GX950B) 的完美純黑、完美色彩和完美色彩再現經 UL 認證

UltraGear™ OLED 遊戲顯示器 (39GX950B) 的完美純黑、完美色彩和完美色彩再現經 UL 認證

UltraGear™ 遊戲顯示器 (39GX950B) 採用第 4 代 Tandem OLED 技術，帶來完美純黑層次和完美色彩。

UltraGear™ 遊戲顯示器 (39GX950B) 採用第 4 代 Tandem OLED 技術，帶來完美純黑層次和完美色彩。

*與 OLED 遊戲顯示器相比。模擬影像僅供參考。

**模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

極致深邃，盡顯明亮高光和清晰細節

VESA DisplayHDR™ True Black 500 增強對比度，在遊戲中呈現明亮高光和精緻陰影細節，體驗更深邃、生動的現實感。明亮、高衝擊力的效果更顯鮮明、清晰，而黑暗場景下則保留了質感和清晰度，而不會失去細節。顯示器亦具備 DCI-P3 99.5% (Typ.) 色域，確保顯示的色彩能如預期般呈現真實細節。

*模擬影像以便理解，實際使用時或有所不同。

高達 143 PPI 清晰度，無論遊戲或生產皆表現出色

143 PPI (每吋像素) 提供精準的遊戲體驗，同時提升生產力。在遊戲過程中，文字、UI 元素和細節清晰分明，使抬頭顯示屏 (HUD)、功能列表和屏幕上的資訊更一目了然。還可以為處理大量文字工作，如文件編輯、網絡瀏覽或編碼，提高清晰度。

高 PPI 精準度，提升遊戲體驗

高 PPI 清晰度，提升生產力

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

經 UL 認證的護眼技術，減少眼睛疲勞 

LG UltraGear™ 採用經 UL 認證的升級護眼技術，能最大程度減少反射，並精心設計讓雙眼保持舒適，確保清晰穩定的遊戲畫面。產品通過 UL 認證，可減少屏幕閃爍、減少眩光的干擾及降低有害藍光。不論是在明亮環境還是佈置 LED 照明的空間內，均能提供舒適、流暢的遊戲體驗。

UltraGear™ OLED 遊戲顯示器 (39GX950B) 通過 UL 認證的防眩光和低反射性能，提升眼部舒適度

UltraGear™ OLED 遊戲顯示器 (39GX950B) 通過 UL 認證的防眩光和低反射性能，提升眼部舒適度

*模擬影像僅供參考。

*LG 第 4 代 Tandem OLED 已通過 UL 不閃爍、無不適眩光、低藍光及護眼 3.0 (CPF60、RPF40) 認證。

*證書編號：不閃爍顯示屏 (OLED) - A196009、無不適眩光 - V563481 (UGR 小於 22)、白金硬件級低藍光 - V745051、Eyesafe 3.0 CPF60 - V745354、Eyesafe 3.0 RPF40 - V275741。

*上述功能或因應用家的電腦使用環境或情況而有所不同。

更寬闊的 5K2K UltraWide 畫面
提供最高生產力

UltraGear 不僅適用於遊戲，憑藉支援 143 PPI 的 5K2K 超高解像度，呈現銳利、細膩的視覺效果，對創作者與多工達人而言同樣是理想之選。典型的 16:9 雙顯示器或三顯示器配置可能會因為邊框而影響視野，而更寬闊的 21:9 長閣比則讓你能在單一屏幕上流暢進行整個工作流程。無論是修圖、影片剪接，還是搜尋參考資料，一切均一目了然。

UltraGear™ 遊戲顯示器 (39GX950B) 的 21：9 螢幕，可全面提升影片和照片編輯的生產力

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

Dual Mode 功能為各種遊戲類型帶來最佳更新率

透過經 VESA 認證的 Dual Mode 功能，以最佳更新率匹配您的遊戲類型 - 由 5K2K 165Hz (適用於 RPG、冒險等 3A 遊戲大作) 無縫切換至 WFHD 330Hz (適胖於 FPS、賽車等快節奏遊戲)。

LG UltraGear™ 遊戲顯示器 (39GX950B) 配備 Dual Mode，支援 5K2K 的 165Hz 和 WFHD 的 330Hz，涵蓋從角色扮演遊戲到第一人稱射擊遊戲等各類遊戲

LG UltraGear™ 遊戲顯示器 (39GX950B) 配備 Dual Mode，支援 5K2K 的 165Hz 和 WFHD 的 330Hz，涵蓋從角色扮演遊戲到第一人稱射擊遊戲等各類遊戲

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

0.03ms (GtG) 極速反應 搶佔致勝先機

0.03ms (GtG) 反應時間可減少殘影，有助維持更清晰的畫面轉換，帶來更流暢、反應更靈敏的遊戲體驗。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

動作酣暢淋漓，讓您沉浸其中

透過支援 NVIDIA® G-SYNC® 相容性及 AMD FreeSync™ Premium Pro 技術，減少畫面撕裂和延遲，確保將遲動態模糊和殘影降至最低，帶來清晰無比的遊戲畫面。

UltraGear™ 遊戲顯示器 (39GX950B) 配備 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync™ Premium Pro，帶來流暢、零撕裂的賽車遊戲體驗

UltraGear™ 遊戲顯示器 (39GX950B) 配備 NVIDIA G-SYNC 和 AMD FreeSync™ Premium Pro，帶來流暢、零撕裂的賽車遊戲體驗

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

頂級連接性能，締造強大且領先未來的遊戲空間

LG UltraGear™ evo AI 39GX950B 配備最新的連接埠選擇，包括 DisplayPort 2.1 (UHBR 20)、USB Type-C (PD 90W) 和 HDMI 2.1，輕鬆連接各種遊戲裝置，為您帶來終極遊戲平台。LG UltraGear™ evo AI 配備的 DisplayPort 2.1 (UHBR 20)，為高階 GPU 提供極速頻寬，輕鬆對應高解像度與高更新率的遊戲需求，帶來清晰、流暢的遊戲體驗。USB Type-C 支援透過單一連接線同時進行顯示屏輸出、資料傳輸和高達 90W 充電。而 HDMI 2.1 則可與主機及其他裝置保持穩定連接。

UltraGear™ 遊戲顯示器 (39GX950B) 透過 DisplayPort 2.1、USB Type-C 和 HDMI 2.1 連接至個人電腦、手提電腦和主機

UltraGear™ 遊戲顯示器 (39GX950B) 透過 DisplayPort 2.1、USB Type-C 和 HDMI 2.1 連接至個人電腦、手提電腦和主機

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

AI Sound 帶來更清晰的沉浸遊戲體驗

AI Sound 智能分離個別音頻元素，包括人聲、特效聲及背景音效，根據遊戲情境動態調整，帶來出極具掌控力且身臨其境的虛擬 7.1.2 聲道聽覺體驗。透過 7Wx2 內置立體聲喇叭或耳機，即使在激烈槍戰中，對話依然清晰，而腳步聲等關鍵細節也能輕鬆捕捉，助您掌握戰局。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

AI Scene Optimization 帶來最佳顯示屏設定

AI Scene Optimization 能識別屏幕上顯示的內容，自動調節色溫、色彩增強及銳利度等關鍵影像設定，以配合每種內容類型，包括辦公 (Office)、動畫 (Animation)、電影 (Movie)、遊戲 (Game) 及體育 (Sports) 模式。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

OLED Care 全面保護您的顯示屏

OLED Care 功能專為保護屏幕而設，有助降低因長時間顯示高對比靜態圖像而產生的殘影或燒屏風險，讓您的顯示屏更持久耐用。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

列印

所有規格

INFO

  • Product name

    UltraGear

  • Year

    Y26

POWER

  • Type

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

DISPLAY

  • Size [Inch]

    38.86

  • Size [cm]

    98.7

  • Resolution

    5120 x 2160

  • Panel Type

    OLED

  • Aspect Ratio

    21:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.1776 mm x 0.1776mm

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    300cd/m²

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    335cd/m²

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 94.0% (CIE1976)

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 99.5% (CIE1976)

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Contrast Ratio (Min.)

    1480000:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1850000:1

  • Response Time

    0.03ms (GtG)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    165

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Curvature

    1500R

FEATURES

  • HDR 10

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™500 TRUE BLACK

  • HDR Effect

    YES

  • Color Calibrated in Factory

    YES

  • HW Calibration

    HW Calibration Ready

  • Reader Mode

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • VRR

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • Crosshair

    YES

  • FPS Counter

    YES

  • User Defined Key

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • RGB LED Lighting

    Unity Hexagon Lighting 2.0

  • PBP

    2PBP

  • PIP

    YES

  • Smart Energy Saving

    YES

ACCESSORY

  • HDMI

    YES (ver 2.1)

  • USB-C

    YES

  • Display Port

    YES

CONNECTIVITY

  • HDMI

    YES(2ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • DP Version

    2.1

  • USB-C

    Yes (1Up)

  • USB-C (Data Transsmission)

    YES

  • USB-C (Power Delivery)

    90W

  • USB Upstream Port

    YES(via USB-C)

  • USB Downstream Port

    YES(2ea/ver3.2 Gen2)

  • Headphone out

    4-pole (Sound+Mic)

SOUND

  • Speaker

    7W x 2

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    921.4 x 605.4 x 322.8mm (UP) 921.4 x 495.4 x 322.8mm (Down)

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    921.4 x 405.0 x 118.7mm

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    1035 x 296 x 549

  • Weight with Stand [kg]

    10.7kg

  • Weight without Stand [kg]

    6.8kg

  • Weight in Shipping [kg]

    16.2kg

用家意見

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