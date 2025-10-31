45 吋 UltraGear evo 5K2K OLED 遊戲顯示器 | 全球首款採用 AI Upscaling 技術的 45 吋 5K2K OLED

UltraGear 不僅適用於遊戲，憑藉支援 125 PPI 的 5K2K 超高解像度，呈現銳利、細膩的視覺效果，對創作者與多工達人而言同樣是理想之選。典型的 16:9 雙顯示器或三顯示器配置可能會因為邊框而影響視野，而更寬闊的 21:9 長閣比則讓你能在單一屏幕上流暢進行整個工作流程。無論是修圖、影片剪接，還是搜尋參考資料，一切均一目了然。