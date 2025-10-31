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45 吋 UltraGear evo 5K2K OLED 遊戲顯示器 | 全球首款採用 AI Upscaling 技術的 45 吋 5K2K OLED
45 吋 UltraGear evo 5K2K OLED 遊戲顯示器 | 全球首款採用 AI Upscaling 技術的 45 吋 5K2K OLED
45GX950B-B
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*根據截至 2026 年 3 月發佈的遊戲顯示器規格，LG 45GX950B 是首款 45 吋 5K2K 遊戲顯示器支援 AI Upscaling 。
**模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*45GX950B 支援 Dual Mode，可於 5K2K 畫面提供 165Hz 更新率，並可於 WFHD 畫面提供 330Hz 更新率。
與 UHD (3840x2160) 顯示屏相比，45 吋 5K2K (5120x2160) OLED 顯示屏的像素增加 33%*，而與 DQHD (5120x1440) 相比，提供多出 50% 屏幕空間**。在任何環境下，5K2K OLED 都能為不同遊戲呈現更深邃的陰影、更明亮的光線和更鮮豔的色彩。
*數據是透過將水平和垂直解像度相乘後得出，16：9 超高清屏幕為 830 萬像素，而 21：9 5K2K 屏幕為 1,105 萬像素。
**屏幕空間是透過將水平和垂直解像度相乘後得出，DQHD 達 737 萬像素，而 5K2K 則達 1,105 萬像素。
***模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
5K2K AI Upscaling 技術，無需 GPU 升級*
UltraGear™ evo 內置處理器支援 5K2K AI Upscaling，可將來自任何裝置的內容提升至 5K2K 解像度。無需額外 GPU 或硬件升級，即可智能升級內容，提供更清晰細節和更高解像度。*
採用 AI Upscaling
無採用 AI Upscaling
*升級效能或因輸入源質素而有所不同。AI Upscaling 功能無需 GPU 升級。遊戲操作需要兼容的外置裝置 (電腦 / GPU / 主機)。
**模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
採用 MLA+ 技術的明亮 OLED
OLED 面板採用 Micro Lens Array+ (MLA+) 技術，透過改善光線效能並減少光線損失，提升畫面亮度和性能。與之前採用 MLA 技術的型號相比，亮度 (SDR) 提升高達 37.5%，呈現明亮生動的影像。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
更寬闊的 21:9 屏幕
享受最佳遊戲視野
告別 49 吋 32:9 顯示屏兩側，因高度過寬和縱向解像度不足而出現的魚眼效果，這款 45 吋 21:9 OLED 弧形顯示器的屏幕空間¹ 比 DQHD (5120×1440) 屏幕相比大 50%，並比 49 吋顯示屏高出 30%，改良畫面比例締造引人入勝的遊戲體驗。體驗過 45 吋 21:9 的最佳視野後，您將永遠不願再回到狹窄的遊戲世界。
1. 屏幕空間是透過將水平和垂直解像度相乘後得出，DQHD 達 737 萬像素，而 5K2K 則達 1,105 萬像素。
*模擬影像僅供參考。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
800R 理想弧度享受沉浸遊戲體驗
置身於顯示器的中心，盡情沉浸在符合人眼視覺、並提供連貫視野的 800R 弧形屏幕之中。一致的 90 度可視角度，讓您一邊探索遊戲宇宙，一邊深入體驗生動、無失真的畫面。
*觀看體驗可能會因屏幕距離和使用者姿勢而異。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
VESA DisplayHDR™ True Black 400 帶來更深邃細節
支援 VESA DisplayHDR True Black 400 技術，即使在昏暗的場景下也能呈現細緻純黑，為您帶來無與倫比的深度以及逼真生動的真實感。更擁有 1.5M 對比度、DCI-P3 98.5% (Typ.) 色域，確保顯示的色彩能如預期一樣，呈現出真實細節。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*1.5M:1 是在 25% 平均圖像電平 (APL) 運作下的對比度，以百分比方式呈現，表示黑色電平與白色參考電平之間的值。
高達 125 PPI 清晰度，無論遊戲或生產皆表現出色
125 PPI (每吋像素) 提供精準的遊戲體驗，同時提升生產力。在遊戲過程中，文字、UI 元素和細節清晰分明，使抬頭顯示屏 (HUD)、功能列表和屏幕上的資訊更一目了然。還可以為處理大量文字工作，如文件編輯、網絡瀏覽或編碼，提高清晰度。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
經 UL 認證的護眼技術，減少眼睛疲勞
LG UltraGear™ 採用經 UL 認證的升級護眼技術，能最大程度減少反射，並精心設計讓雙眼保持舒適，確保清晰穩定的遊戲畫面。產品通過 UL 認證，可減少屏幕閃爍、減少眩光的干擾及降低有害藍光。不論是在明亮環境還是佈置 LED 照明的空間內，均能提供舒適、流暢的遊戲體驗。
*模擬影像僅供參考。
*LG WOLED 面板已通過 UL 不閃爍、無不適眩光及低藍光認證。
*證書編號：不閃爍顯示屏 (OLED) - A196009、無不適眩光 - V563481 (UGR 小於 22)、白金硬件級低藍光 (Low Blue Light Hardware Solution Platinum) - V745051。
*上述功能或因應用家的電腦使用環境或情況而有所不同。
更寬闊的 5K2K UltraWide 畫面
提供最高生產力
UltraGear 不僅適用於遊戲，憑藉支援 125 PPI 的 5K2K 超高解像度，呈現銳利、細膩的視覺效果，對創作者與多工達人而言同樣是理想之選。典型的 16:9 雙顯示器或三顯示器配置可能會因為邊框而影響視野，而更寬闊的 21:9 長閣比則讓你能在單一屏幕上流暢進行整個工作流程。無論是修圖、影片剪接，還是搜尋參考資料，一切均一目了然。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
Dual Mode 功能為各種遊戲類型帶來最佳更新率
透過經 VESA 認證的 Dual Mode 功能，以最佳更新率匹配您的遊戲類型 - 由 5K2K 165Hz (適用於 RPG、冒險等 3A 遊戲大作) 無縫切換至 WFHD 330Hz (適胖於 FPS、賽車等快節奏遊戲)。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
0.03ms (GtG) 極速反應 搶佔致勝先機
0.03ms (GtG) 反應時間可減少殘影，有助維持更清晰的畫面轉換，帶來更流暢、反應更靈敏的遊戲體驗。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
動作酣暢淋漓，讓您沉浸其中
透過支援 NVIDIA® G-SYNC® 相容性及 AMD FreeSync™ Premium Pro 技術，減少畫面撕裂和延遲，確保將遲動態模糊和殘影降至最低，帶來清晰無比的遊戲畫面。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
頂級連接性能，締造強大且領先未來的遊戲空間
LG UltraGear™ evo AI 45GX950B 配備最新的連接埠選擇，包括 DisplayPort 2.1、USB Type-C (PD 90W) 和 HDMI 2.1，輕鬆連接各種遊戲裝置，為您帶來終極遊戲平台。LG UltraGear™ evo AI 配備的 DisplayPort 2.1，為高階 GPU 提供極速頻寬，輕鬆對應高解像度與高更新率的遊戲需求，帶來清晰、流暢的遊戲體驗。USB Type-C 支援透過單一連接線同時進行顯示屏輸出、資料傳輸和高達 90W 充電。而 HDMI 2.1 則可與主機及其他裝置保持穩定連接。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
AI Sound 帶來更清晰的沉浸遊戲體驗
AI Sound 智能分離個別音頻元素，包括人聲、特效聲及背景音效，根據遊戲情境動態調整，帶來出極具掌控力且身臨其境的虛擬 7.1.2 聲道聽覺體驗。透過 7Wx2 內置立體聲喇叭或耳機，即使在激烈槍戰中，對話依然清晰，而腳步聲等關鍵細節也能輕鬆捕捉，助您掌握戰局。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
AI Scene Optimization 帶來最佳顯示屏設定
AI Scene Optimization 能識別屏幕上顯示的內容，自動調節色溫、色彩增強及銳利度等關鍵影像設定，以配合每種內容類型，包括辦公 (Office)、動畫 (Animation)、電影 (Movie)、遊戲 (Game) 及體育 (Sports) 模式。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
OLED Care 全面保護您的顯示屏
OLED Care 功能專為保護屏幕而設，有助降低因長時間顯示高對比靜態圖像而產生的殘影或燒屏風險，讓您的顯示屏更持久耐用。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
主要規格
Display - Size [Inch]
44.5
Display - Resolution
5120 x 2160
Display - Panel Type
OLED
Display - Aspect Ratio
21:9
Display - Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]
275cd/m²
Display - Curvature
800R
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
165
Display - Response Time
0.03ms (GTG)
Mechanical - Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel
所有規格
INFO
Product name
UltraGear
Year
Y26
POWER
Type
External Power(Adapter)
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
DISPLAY
Size [Inch]
44.5
Size [cm]
113
Resolution
5120 x 2160
Panel Type
OLED
Aspect Ratio
21:9
Pixel Pitch [mm]
0.2035 mm × 0.2035 mm
Brightness (Min.) [cd/m²]
250cd/m²
Brightness (Typ.) [cd/m²]
275cd/m²
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 94.0% (CIE1976)
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98.5% (CIE1976)
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Contrast Ratio (Min.)
1200000:1
Contrast Ratio (Typ.)
1500000:1
Response Time
0.03ms (GTG)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
165
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Curvature
800R
FEATURES
HDR 10
YES
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
HDR Effect
YES
Color Calibrated in Factory
YES
HW Calibration
HW Calibration Ready
Reader Mode
YES
Color Weakness
YES
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
VRR
YES
Black Stabilizer
YES
Dynamic Action Sync
YES
Crosshair
YES
FPS Counter
YES
User Defined Key
YES
Auto Input Switch
YES
RGB LED Lighting
Unity Hexagon Lighting
PBP
2PBP
PIP
YES
Smart Energy Saving
YES
SW APPLICATION
LG Calibration Studio (True Color Pro)
YES
Dual Controller
YES
ACCESSORY
HDMI
YES (ver 2.1)
USB-C
YES
Display Port
YES (ver 2.1)
CONNECTIVITY
HDMI
YES(2ea)
DisplayPort
YES(1ea)
DP Version
2.1 (DSC)
USB-C
YES(1ea)
USB-C (Data Transsmission)
YES
USB-C (Power Delivery)
90W
USB Upstream Port
YES(via USB-C)
USB Downstream Port
YES(2ea/ver3.0)
Headphone out
4-pole (Sound+Mic)
SOUND
Speaker
7W x 2
MECHANICAL
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel
Wall Mountable [mm]
100 x 100mm
DIMENSIONS/WEIGHTS
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
991.6 x 665.6 x 342mm (UP) 991.6 x 545.6 x 342mm (Down)
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
991.6 x 460.7 x 225.5mm
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
1142 x 301 x 564mm
Weight with Stand [kg]
14kg
Weight without Stand [kg]
9.4kg
Weight in Shipping [kg]
20.5kg
用家意見
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