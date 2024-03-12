LG MyView Smart Monitor 智能顯示器

*圖像只供參考，以便更清晰地了解功能，實際使用情況可能略有不同。請查閱每項產品的詳細資料，以獲取完整功能和規格資訊，不同產品的資料可能有所不同。

*如要進行投影，請使用 AirPlay 連接 Apple 裝置，使用屏幕共享連接 Android 裝置。你的智能裝置必須連接到顯示器正使用的 Wi-Fi 網路。