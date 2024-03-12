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LG MyView Smart Monitor 標誌

一個屏幕 無限可能

專屬空間
專屬屏幕

使用 MyView Smart Monitor 智能顯示器，締造非凡體驗。直觀的導航功能助您遊走於工作與娛樂之間。輕鬆連接到您喜愛的影視內容，透過個人化屏幕，讓您的空間更加完美。在舒適房間內，盡情享受完美觀影體驗。

探索 LG MyView Smart Monitor

LG MyView Smart Monitor 上正顯示 webOS 主頁 UI ，被放置在狹小的個人空間之中。

*圖片只供參考，以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。不同產品的功能和規格或有所不同，詳情請查閱產品頁面。

*內置的串流服務和應用程式或因地區而有所差異。

*所有提及的獎項僅適用於 32SR85U 型號。

瞭解 LG MyView Smart Monitor
智能顯示器

一個屏幕 無限可能

LG webOS 帶來了另一個層次的使用體驗，以生動高清畫質為您呈現最喜愛的節目，為你展示心水的影視內容最好的一面。盡情享受高質音效，聆聽為您度身訂造的播放清單。無需遊戲機，讓您暢玩遊戲。獲取您關注的新聞、助您完成工作、控制智能家居設備，更配備多種連接埠肋您流暢連接不同設備 - 智能顯示器為您締造完美空間。

包括顯示器的所有基本功能

心水影視內容應有盡有

*圖片只供參考，以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。不同產品的功能和規格或有所不同，詳情請查閱產品頁面。

*MyView Smart Monitor 會根據您的喜好向您推介流行歌曲。

*您可以透過 ThinQ Home 信息中心，輕鬆控制智能家居裝置。如欲獲取更多資料，請參考以下功能。

*您可以將 MyView Smart Monitor 連接至個人電腦，作為輔助顯示器使用。

永不錯過愛隊賽事

時刻緊貼您最喜愛的球隊，獲取個人化消息、即時更新及最新賽事精華。更可透過 MyView Smart Monitor 身臨其境般、以最前排的視角，感受球場上精彩的過人、進攻及入球。

動聽音樂

聆聽音樂助您放鬆充電。透過內置立體聲喇叭呈現豐富音效，讓您享受音樂的樂趣。享受根據您喜好推介的播放清單，並以全螢幕欣賞精美的封面藝術，盡情陶醉在智能顯示器帶來的音樂盛宴之中。

暢玩遊戲

無需連接遊戲主機或電腦輕鬆連接至雲端遊戲平台，包括 PlayStation、Twitch、Xbox 和 YouTube，即可輕鬆暢玩您最喜愛的遊戲，LG 智能顯示器締造革命性遊戲體驗。盡情投入到遊戲當中，在上親身體驗每一次勝利、每一個跳躍、每一發子彈，以及每一次駕駛所帶來的刺激感受。

*圖片只供參考，以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。不同產品的功能和規格或有所不同，詳情請查閱產品頁面。

*需要連接互聯網及訂閱串流服務。

*內置的串流服務和應用程式或因地區而有所差異。

不止是顯示器。那是甚麼？

影片顯示孩子正獨自使用 LG MyView Smart Monitor 玩樂，而父親不受干擾地專心工作。

曾經想過回到過去嗎？

不止是顯示器，更是頂級的育兒助手。

影片顯示一位女士在床上舒適地享受在 LG MyView Smart Monitor 寬大屏幕上觀看串流影片的快樂時光。

你有試過被手機砸到臉嗎？

不止是顯示器，更是種方便觀看影片的方式。

影片顯示一名男子在屏幕上盡情暢玩遊戲，沒有其他家庭成員打擾。

曾經有人搶走你的電視嗎？

不止是顯示器，更是您放鬆的好辨法。

影片顯示 LG MyView Smart Monitor 取代了手提電腦和顯示器等各種物品，呈現整潔的桌面空間。

曾經覺得自己像烏龜一樣慢嗎？

不止是顯示器，更是一位科技專家。

影片顯示如何在沒有電腦的情況下，在床上使用 LG MyView Smart Monitor 舒適地工作。

曾經覺得自己的床是您的安全領域嗎？

不止是顯示器，更是舒適的辦公空間。

影片顯示回家後如何利用 LG MyView Smart Monitor 輕鬆處理家中的緊急任務。

曾否想過可以同時身處兩個地方？

不止顯示器，更是你放鬆的時候。

*圖片只供參考，以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。不同產品的功能和規格或有所不同，詳情請查閱產品頁面。

標題 - 最新的 LG MyView Smart Monitor 產品目錄。

立即購買 LG MyView Smart Monitor 智能顯示器

標題 - LG MyView Smart Monitor 的主要功能

為工作增添一絲新意

將桌上的 LG MyView Smart Monitor 調整至視線舒適的角度，方便使用。

影像清晰鮮明助您舒適工作

以 4K 畫質處理文件，看清智能顯示器的每一個像素，實現在家辦公專業化，竭盡全力提升工作效率。可調整傾斜度的顯示器，以及支援的護眼技術，能有效減少長期使用的疲勞感。大屏幕更可助您同時開啟多個視窗，多工處理不同工作，讓您事半功倍。

*圖片只供參考，以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。不同產品的功能和規格或有所不同，詳情請查閱產品頁面。

*4K UHD 屏幕只適用於 32SR85U 和 32SR83U 型號。

一名男子正邊享受以 LG MyView Smart Monitor 觀看串流影片，邊等待手提電腦完成任務。

充份利用每分每秒

在家工作時，抽空查看分數、新聞、聆聽音樂。在休息時，觀看 Netflix、Disney+、Apple TV+、YouTube 等的串流服務。更可將手機或其他裝置上的畫面投射到顯示器上欣賞，LG MyView Smart Monitor 讓您輕鬆善用每一刻。

充份利用每分每秒 了解更多

*圖片只供參考，以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。不同產品的功能和規格或有所不同，詳情請查閱產品頁面。

*需要連接互聯網及訂閱串流服務。個別服務或需付費訂閱，LG 並不提供該訂閱服務 (用戶須另行購買)。

*內置的串流服務和應用程式或因地區而有所差異。

*如要進行投影，請使用 AirPlay 連接 Apple 裝置，或使用螢幕分享功能連接 Android 裝置。你的智能裝置必須先連接到顯示器正使用的 Wi-Fi 網絡。

LG MyView Smart Monitor 以時尚設計著稱。

LG MyView Smart Monitor 智能顯示器為您締造專屬個人空間

簡約時尚

將您的房間變得更完美，而非更混亂。以纖薄、可調節傾斜度的智能顯示器節省空間，同時為您的空間增添一點時尚感覺。

了解更多

Versatile usage scenes of the LG MyView Smart Monitor that seamlessly fits into various spaces such as desks, kitchens, living rooms, and bedrooms.

*圖片只供參考，以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。不同產品的功能和規格或有所不同，詳情請查閱產品頁面。

標題 - LG MyView Smart Monitor 的各種功能

流暢連接、簡單操控的

LG MyView Smart Monitor 智能顯示器

LG MyView Smart Monitor 能夠與各種智能設備無線連接，如手機和平板電腦。手機或平板電腦的螢幕能夠清晰地顯示。

輕鬆連接其他裝置

全新 USB-C 同 HDMI 連接埠，令您輕鬆連接到您喜愛的設備和多個智能顯示器，帶來更震撼的體驗。Wireless Mirroring 功能更可讓你將手機螢幕內容投射至大型螢幕，以便更廣泛地查看、展示和分享影視內容。

*圖像只供參考，以便更清晰地了解功能，實際使用情況可能略有不同。請查閱每項產品的詳細資料，以獲取完整功能和規格資訊，不同產品的資料可能有所不同。

*如要進行投影，請使用 AirPlay 連接 Apple 裝置，使用屏幕共享連接 Android 裝置。你的智能裝置必須連接到顯示器正使用的 Wi-Fi 網路。

透過 LG ThinQ 應用程式和遙控器
輕鬆進行控制

個人化和定制的製定讓一切變得更加方便。簡潔易用的導航使設定更改更容易。只需發出聲音，即可使用手機上的 LG ThinQ 應用程式或 LG Magic Remote，從而體驗使用終極智能顯示器。

透過應用程式控制 LG MyView Smart Monitor。/ 使用聲音控制 Magic Remote，以操控 LG MyView Smart Monitor。/ 以 LG MyView Smart Monitor 的遙控來重新排列選單順序。

簡單操控智能家居

透過智能顯示器，輕鬆操控您的智能家居設備。輕鬆一觸即可查看及管理智能家電，您可透過連接互聯網的 LG MyView Smart Monitor 輕鬆管理家電功能和設定。

*圖片只供參考，以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。不同產品的功能和規格或有所不同，詳情請查閱產品頁面。

*如何連結 ThinQ Home 信息中心：1. 在手機上安裝 LG ThinQ 應用程式，並登記您的 LG 裝置。2. 將 LG ThinQ 應用程式上登記的裝置連接到 ThinQ Home 信息中心。

*在 ThinQ 應用程式上新增裝置時，LG MyView Smart Monitor 可能會顯示為「電視」。您可以選擇更改產品名稱。(裝置設定 → 編輯暱稱)。

Q.

甚麼是智能顯示器？

A.

智能顯示器是您所需要的一站式影視中心。LG MyView Smart Monitor 將多種功能集於一身，不論是為了工作、欣賞串流影片及音樂，還是暢玩遊戲，您都可找到相關的功能。

 

*需要連接互聯網及訂閱串流服務。

*不同產品的功能和規格或有所不同，詳情請查閱產品頁面。

 

立即按此探索更多關於 LG MyView Smart Monitor 的資料。

Q.

智能顯示器 vs. 智能電視：分別在於？

A.

智能顯示器和智能電視之間存在相似之處。不過，MyView Smart Monitor 配備了一系列附加功能。

 

例如，提供方便在家辦公的功能，讓您將其打造成自己的個人工作站。如果您正在使用 MyView Smart Monitor 觀看串流影片，您可以傾斜並調整屏幕以獲得最佳觀賞效果。而對於需要長時間工作或觀看影片的人來說，更可以調整護眼設定，締造最舒適的體驗。

 

*需要連接互聯網及訂閱串流服務。

*不同產品的功能和規格或有所不同，詳情請查閱產品頁面。

 

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Q.

MyView Smart Monitor 可以當作電視嗎？

A.

您可以在 LG MyView Smart Monitor 上盡情享受以前在電視上觀看的影視內容。連接 Wi-Fi 後，您可以觀賞來自 Netflix 和 YouTube 等串流平台的節目。然而，智能顯示器並沒有內置電視接收器。

 

*需要連接互聯網及訂閱串流服務。

*不同產品的功能和規格或有所不同，詳情請查閱產品頁面。

 

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Q.

我是否需要電腦才能使用 MyView Smart Monitor 呢？

A.

智能顯示器已內置所需技術，因此無需連接桌上、手提電腦或其他智能裝置，即可使用。只需將顯示器連接到互聯網，即可輕鬆使用您熟悉的應用程式及觀看影視內容。另外，智能顯示器支援 USB-C 和 HDMI 連接，讓您在需要時連接電腦和其他裝置。

 

*不同產品的功能和規格或有所不同，詳情請查閱產品頁面。

 

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