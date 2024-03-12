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專屬空間
專屬屏幕
使用 MyView Smart Monitor 智能顯示器，締造非凡體驗。直觀的導航功能助您遊走於工作與娛樂之間。輕鬆連接到您喜愛的影視內容，透過個人化屏幕，讓您的空間更加完美。在舒適房間內，盡情享受完美觀影體驗。
*圖片只供參考，以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。不同產品的功能和規格或有所不同，詳情請查閱產品頁面。
*內置的串流服務和應用程式或因地區而有所差異。
*所有提及的獎項僅適用於 32SR85U 型號。
瞭解 LG MyView Smart Monitor
智能顯示器
一個屏幕 無限可能
LG webOS 帶來了另一個層次的使用體驗，以生動高清畫質為您呈現最喜愛的節目，為你展示心水的影視內容最好的一面。盡情享受高質音效，聆聽為您度身訂造的播放清單。無需遊戲機，讓您暢玩遊戲。獲取您關注的新聞、助您完成工作、控制智能家居設備，更配備多種連接埠肋您流暢連接不同設備 - 智能顯示器為您締造完美空間。
*圖片只供參考，以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。不同產品的功能和規格或有所不同，詳情請查閱產品頁面。
*MyView Smart Monitor 會根據您的喜好向您推介流行歌曲。
*您可以透過 ThinQ Home 信息中心，輕鬆控制智能家居裝置。如欲獲取更多資料，請參考以下功能。
*您可以將 MyView Smart Monitor 連接至個人電腦，作為輔助顯示器使用。
*圖片只供參考，以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。不同產品的功能和規格或有所不同，詳情請查閱產品頁面。
*需要連接互聯網及訂閱串流服務。
*內置的串流服務和應用程式或因地區而有所差異。
不止是顯示器。那是甚麼？
*圖片只供參考，以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。不同產品的功能和規格或有所不同，詳情請查閱產品頁面。
*圖片只供參考，以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。不同產品的功能和規格或有所不同，詳情請查閱產品頁面。
*4K UHD 屏幕只適用於 32SR85U 和 32SR83U 型號。
*圖片只供參考，以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。不同產品的功能和規格或有所不同，詳情請查閱產品頁面。
*需要連接互聯網及訂閱串流服務。個別服務或需付費訂閱，LG 並不提供該訂閱服務 (用戶須另行購買)。
*內置的串流服務和應用程式或因地區而有所差異。
*如要進行投影，請使用 AirPlay 連接 Apple 裝置，或使用螢幕分享功能連接 Android 裝置。你的智能裝置必須先連接到顯示器正使用的 Wi-Fi 網絡。
簡約時尚
將您的房間變得更完美，而非更混亂。以纖薄、可調節傾斜度的智能顯示器節省空間，同時為您的空間增添一點時尚感覺。
*圖片只供參考，以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。不同產品的功能和規格或有所不同，詳情請查閱產品頁面。
LG MyView Smart Monitor 智能顯示器
*圖像只供參考，以便更清晰地了解功能，實際使用情況可能略有不同。請查閱每項產品的詳細資料，以獲取完整功能和規格資訊，不同產品的資料可能有所不同。
*如要進行投影，請使用 AirPlay 連接 Apple 裝置，使用屏幕共享連接 Android 裝置。你的智能裝置必須連接到顯示器正使用的 Wi-Fi 網路。
透過 LG ThinQ 應用程式和遙控器
輕鬆進行控制
個人化和定制的製定讓一切變得更加方便。簡潔易用的導航使設定更改更容易。只需發出聲音，即可使用手機上的 LG ThinQ 應用程式或 LG Magic Remote，從而體驗使用終極智能顯示器。
簡單操控智能家居
透過智能顯示器，輕鬆操控您的智能家居設備。輕鬆一觸即可查看及管理智能家電，您可透過連接互聯網的 LG MyView Smart Monitor 輕鬆管理家電功能和設定。
*圖片只供參考，以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。不同產品的功能和規格或有所不同，詳情請查閱產品頁面。
*如何連結 ThinQ Home 信息中心：1. 在手機上安裝 LG ThinQ 應用程式，並登記您的 LG 裝置。2. 將 LG ThinQ 應用程式上登記的裝置連接到 ThinQ Home 信息中心。
*在 ThinQ 應用程式上新增裝置時，LG MyView Smart Monitor 可能會顯示為「電視」。您可以選擇更改產品名稱。(裝置設定 → 編輯暱稱)。
甚麼是智能顯示器？
智能顯示器是您所需要的一站式影視中心。LG MyView Smart Monitor 將多種功能集於一身，不論是為了工作、欣賞串流影片及音樂，還是暢玩遊戲，您都可找到相關的功能。
*需要連接互聯網及訂閱串流服務。
*不同產品的功能和規格或有所不同，詳情請查閱產品頁面。
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智能顯示器 vs. 智能電視：分別在於？
智能顯示器和智能電視之間存在相似之處。不過，MyView Smart Monitor 配備了一系列附加功能。
例如，提供方便在家辦公的功能，讓您將其打造成自己的個人工作站。如果您正在使用 MyView Smart Monitor 觀看串流影片，您可以傾斜並調整屏幕以獲得最佳觀賞效果。而對於需要長時間工作或觀看影片的人來說，更可以調整護眼設定，締造最舒適的體驗。
*需要連接互聯網及訂閱串流服務。
*不同產品的功能和規格或有所不同，詳情請查閱產品頁面。
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MyView Smart Monitor 可以當作電視嗎？
您可以在 LG MyView Smart Monitor 上盡情享受以前在電視上觀看的影視內容。連接 Wi-Fi 後，您可以觀賞來自 Netflix 和 YouTube 等串流平台的節目。然而，智能顯示器並沒有內置電視接收器。
*需要連接互聯網及訂閱串流服務。
*不同產品的功能和規格或有所不同，詳情請查閱產品頁面。
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我是否需要電腦才能使用 MyView Smart Monitor 呢？
智能顯示器已內置所需技術，因此無需連接桌上、手提電腦或其他智能裝置，即可使用。只需將顯示器連接到互聯網，即可輕鬆使用您熟悉的應用程式及觀看影視內容。另外，智能顯示器支援 USB-C 和 HDMI 連接，讓您在需要時連接電腦和其他裝置。
*不同產品的功能和規格或有所不同，詳情請查閱產品頁面。
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