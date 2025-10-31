We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
31.5 吋 4K 超高清 IPS 智能顯示器 Swing，配備觸控屏幕與可移動座地支架
屢獲殊榮的卓越表現
*「CES 創新獎」的評核以提交給評審的描述性資料為依據。CTA 並未核實任何呈交的資料或聲明的準確性，亦未對獲獎項目進行測試。
靈活兼顧工作與娛樂
配備觸控式屏幕與可移動座地支架的 LG 智能顯示器，可輕鬆調整觀看角度與位置，提供無縫靈活的體驗。流暢的觸控式操作、寬廣的 31.5 吋顯示屏，加上令人驚豔的 4K 畫質，工作與娛樂兩不誤。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
LG Swing 智能顯示器適用於不同需求的使用場景
31.5 吋 4K 超高清 IPS 觸控式屏幕
栩栩如生的影像，觸手可及
透過 31.5 吋 4K 超高清 IPS 顯示屏，沉醉於鮮豔色彩與細膩畫質之中。直觀的觸控式屏幕讓用家快速調整設定，順暢操控裝置。透過 95% DCI-P3 廣闊色域與 350nits 亮度，享受清晰影像與精準色彩。體驗令人驚嘆的清晰度與栩栩如生的影像，讓影視內容躍然呈現。
圖片展示一名女性與三名孩子正在使用 LG Swing 智能顯示器遊玩。
*亮度：350nits (Typ.)，色域：DCI-P3 95% (Typ.)
輕鬆調整，迎合不同視角
智能顯示器搭配靈活座地支架，採用扭力彈簧鉸鏈設計，提供傾斜、旋轉、高度調整及縱向模式，讓角度調整更加輕鬆方便。方形底座穩固安全，灰白色調的流線型外觀優雅大方，可以完美融入各種家居或工作環境。
*支架可承受 4 - 6.5 kg 顯示器重量，超過此限制而造成的損壞並不包括在保養範圍之內。
隱藏式轉接設計 及 可移動座地支架
憑藉堅固的滾輪設計，顯示器可輕鬆移動至所需位置，同時提供流暢且穩定的操控體驗。此外，隱藏式轉接設計巧妙地收納連接線，確保整潔俐落的外觀。
*內置轉接設計或因應地區而有所差異。
靈活性提高效率
USB-C
輕鬆連接 提升效率
三個 USB-C 連接埠方便用家進行畫面顯示、資料傳輸及為裝置充電 (最高 65W)，只需使用一條 USB-C 連接線，即可為手提電腦提供完善支援。
一部手提電腦透過 USB-C 連接至 LG Swing 智能顯示器，在充電的同時，屏幕畫面亦與電腦相同。
*為確保正常運作，請使用包裝內隨附的 USB-C 連接線，並連接至顯示器的 USB-C 連接埠。請注意，隨附的連接線或因應地區而有所差異。
LG Switch 應用程式
LG Switch
輕鬆善用顯示器
LG Switch 應用程式能善用顯示器，同時滿足工作和生活所需。您可以使用鍵盤和滑鼠快速導覽並選擇智能功能，亦能利用快捷鍵輕鬆在電腦和 webOS 之間進行切換。此外，您可以輕鬆將顯示屏分割為最多 6 個顯示區域、更改主題設計，或以自訂快捷鍵啟動視像通話平台。
快速控制
體驗 LG Swing 智能顯示器的「快速控制」功能，透過鍵盤與滑鼠的簡單操作，輕鬆存取功能列表。此外，透過鍵盤快捷鍵，顯示器可在電腦和 webOS 之間無縫切換。
*LG Switch 應用程式僅適用於電腦。
*最新的 LG Switch 應用程式可在 LG.com 下載。
AirPlay 2 + 螢幕分享 + 藍牙
直接從裝置螢幕鏡像輸出畫面
您可以透過 AirPlay 2* (適用於 Apple 裝置) 或螢幕分享功能** (適用於 Android 裝置) 輕鬆將智能裝置中的內容分享到顯示器。只需輕按幾下便能立即連接，並可在更大的屏幕上享受流暢的視聽體驗。
透過 AirPlay 2 和螢幕分享功能，將屏幕同步到 LG Swing 智能顯示器、手提電腦、平板電腦和智能手機上。
*Apple 及相關標記和標誌是 Apple Inc. 的商標。支援的功能可能因地區而異。
*若要在顯示器上使用 AirPlay 和 HomeKit，建議安裝最新版本的 iOS、iPadOS 或 macOS。Apple、AirPlay 及 HomeKit 為 Apple Inc. 於美國及其他地區註冊的商標。Works with Apple Home 標誌是 Apple Inc. 的商標。
*螢幕分享：支援 Android 或 Windows 10 或以上版本。
*裝置須連接至顯示器相同的 Wi-Fi 網絡。
屢獲殊榮的 webOS Re:New 計劃
在五年內為您的電視進行升級
透過 5 年內共 4 次更新享受最新的功能和軟件。作為 CES 創新獎網路安全類別的獲獎者，webOS 每次更新都會保障您的私隱和數據安全，讓您安枕無憂。
*webOS Re:New 計劃適用於預計在 2025 年推出、搭載 webOS 24 的 LG 智能顯示器型號。
*LG 智能顯示器型號將計劃更新至 webOS 26 版本，而非 webOS 25。
*功能或會有所更改，某些功能、應用程式和服務更新或因應型號而有所差異。
*自產品發布起五年內，webOS 最多可升級四次。功能和更新或因應型號和地區而有所差異。
webOS
流暢切換頻道，無縫觀賞體驗
透過 webOS 無縫連接 Netflix、Prime Video、Disney+、YouTube、Apple TV 等內置的串流服務瀏覽各種精彩節目。此外，還可以獲得個人化推薦，探索體育及遊戲等應用程式，只需輕觸屏幕或使用遙控器輕鬆控制一切。纖薄白色機身採用 3 邊無邊框設計，提升沉浸感，同時 5W x 2 立體聲喇叭呈現清晰純淨的音效，帶來極致觀賞體驗。
*內置串流服務和應用程式或因不同地區而有所差異。
*需要連接互聯網及訂閱串流服務。個別服務或需付費訂閱，LG 並不提供該訂閱服務 (用戶須另行購買)。
*為每個註冊帳戶度身訂造一系列應用程式及服務，當中包括音樂、體育、居家辦公以及雲端遊戲。
亮度控制
智能亮度控制，適應明暗環境
亮度控制功能可偵測環境光源，自動調整屏幕亮度，確保不論日間還是晚上，都能呈現清晰銳利的畫面。
左側影像顯示了日間的亮度調整效果，而右側圖像則展示了晚上時的效果。
Dynamic Tone Mapping
色彩絢麗 對比鮮明 畫面栩栩如生
Dynamic Tone Mapping 技術調整亮度及對比度，呈現最細膩真實的影像，完美展現創作者所設想的場景。電影與遊戲畫面栩栩如生，帶來親臨其境的體驗與始終如一的高質畫面。
*僅在 HDR 影像輸入時可用。
*若要使用 ThinQ 功能，請在智能手機上透過 Google Play 商店或 Apple App Store 安裝 LG ThinQ 應用程式，並連接 Wi-Fi。詳細的使用說明請參考應用程式的說明部分。
*家中需要無線連接互聯網，才能在 LG ThinQ 應用程式註冊家電。
*LG ThinQ 應用程式的實際功能或因應產品和型號而有所不同。
*此產品在 LG ThinQ 應用程式中被登記為電視。您可以在 LG ThinQ 應用程式中更改已註冊裝置的名稱。
*透過 LG ThinQ 應用程式，您可以控制音量、光標以及電源功能。
Magic Remote 遙控器語音操控功能
功能更全面，將多媒體體驗提升至另一層次，成為娛樂與工作的中心。以上所有功能僅需使用 Magic Remote 遙控器即可實現。
一名女士正在使用 Magic Remote 神奇遙控器調高 LG Smart Monitor Swing 的音量。
*您需要將 LG Smart Monitor 連接到 ThinQ 應用程式。
*畫面上顯示的圖像可能有別於實際應用程式。服務或因地區或應用程式版本而異。
*您可以變更語言及地區設定，可選擇 146 個地區及 22 種語言：英語 / 韓語 / 西班牙語 / 法語 / 德語 / 意大利語 / 葡萄牙語 /俄語 / 波蘭語 / 土耳其語 / 日語 / 阿拉伯語 (沙地阿拉伯 / 阿聯酋) / 越南語 / 泰語 / 瑞典語 / 台語 / 印尼語 / 丹麥語 / 荷蘭語 / 挪威語 / 希臘語 / 以色列語 。(例如選擇美國+英語)。
**包裝內包括遙控器。
**Magic Remote 搖控器另行發售，且產品或因地區而有所不同。
打破空間限制 提升工作效率
透過多功能顯示器提升業務效率
顯示器具備多種功能、可調式座地支架與升級連接性，能輕鬆適應各種工作環境，滿足您的多元需求。無論身處辦公室、客戶現場或是遙距工作，顯示器都能助您更迅速、更有效率地完成工作。
個人辦公室：LG 智能顯示器提供靈活解決方案，適用於個人辦公室的小型簡報會與會議。
小型企業：LG 智能顯示器透過簡單觸控，輕鬆實現高效協作與創意發想。
醫院：LG 智能顯示器可調整觀看角度，讓患者無需移動即可舒適地查看檢測結果。
室內高爾夫球練習場：將 LG 智能顯示器放置於室內空間，輕鬆打造專屬高爾夫球練習區。
零售：LG 智能顯示器可播放宣傳影片或活動廣告，有效提升業務推廣能力。
VIP 貴賓室：LG 智能顯示器可作為貴賓室內 VIP 客戶的私人屏幕，播放新聞資訊或檢視文件。
酒店房間：LG 智能顯示器內置 webOS，提供各種應用程式與服務，助您高效工作。
遙距學習：LG 智能顯示器擁有大尺寸的高解像度顯示屏與靈活的座地支架，助您在家中亦能專注學習。
主要規格
Display - Size [Inch]
31.5
Display - Resolution
3840 x 2160
Display - Panel Type
IPS
Display - Aspect Ratio
16:9
Display - Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 95%
Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]
350
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Display - Response Time
5ms (GtG at Faster)
Mechanical - Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel/Pivot
所有規格
DIMENSIONS/WEIGHTS
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
727.4 x 1312.3 x 420
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
727.4 x 437.4 x 27.8
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
900 x 617 x 337
Weight with Stand [kg]
21.2kg
Weight without Stand [kg]
6.1kg
FEATURES
HDR 10
YES
Auto Brightness
YES
Flicker Safe
YES
Smart Energy Saving
YES
INFO
Product name
32U889SA-W
Year
2025
CONNECTIVITY
HDMI
YES(2ea)
USB-C
YES(3ea)
USB-C (Data Transsmission)
YES
USB-C (Power Delivery)
65W
USB Upstream Port
YES (USB-C, 1ea)
USB Downstream Port
YES (USB-C, 2ea)
POWER
Type
External Power(Adapter)
AC Input
100~240Vac, 50/60Hz
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.5W
SMART FEATURES
Wi-Fi
YES
ACCESSORY
HDMI
YES
USB-C
YES (Korea) / NO (Overseas)
Remote Controller
YES (Slim Remote)
DISPLAY
Size [Inch]
31.5
Size [cm]
80
Resolution
3840 x 2160
Panel Type
IPS
Aspect Ratio
16:9
Pixel Pitch [mm]
0.18159 x 0.18159
Brightness (Min.) [cd/m²]
280
Brightness (Typ.) [cd/m²]
350
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 90%
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 95%
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Contrast Ratio (Min.)
700:1
Contrast Ratio (Typ.)
1000:1
Response Time
5ms (GtG at Faster)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
SOUND
Speaker
5W x2
Bluetooth Connectivity
YES
MECHANICAL
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel/Pivot
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
