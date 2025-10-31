32 吋 UltraFine™evo 6K Nano IPS Black 顯示器，支援 Thunderbolt™ 5

為確保正常運作，請使用包裝內隨附的 Thunderbolt 5 連接線，並連接至顯示器的 Thunderbolt 5 連接埠。

*如要存取所有功能，包括 96W 充電和 6144 × 3456 解像度，裝置必須支援 Thunderbolt 5 或 USB-C 及 DisplayPort 2.1。

*產品包裝內包括 DP、HDMI、USB-C 及 Thunderbolt 連接線。

*Mac 為 Apple Inc. 於美國及其他地區註冊的商標。

*產品包裝內包括 1 x DP、1 x HDMI、1 x USB-C、1 x 電源線和 1 x Thunderbolt 連接線。

*視乎連接的 Mac 電腦和 PC 的效能，Daisy Chain 的功能、解像度和更新率或會受到限制。

**Thunderbolt™ 5 支援高達 120 Gbps (單向) 的顯示頻寬，與 Thunderbolt™ 4 相比，效能高達 2 倍。Thunderbolt™ 5 的效能是基於 Intel 官方的規格。

詳情請參閱 Intel 官方網站。