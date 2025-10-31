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32 吋 UltraFine™evo 6K Nano IPS Black 顯示器，支援 Thunderbolt™ 5
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*https://www.thunderbolttechnology.net/products
屢獲殊榮的卓越表現
*「CES 創新獎」的評核以提交給評審的描述性資料為依據。CTA 並未核實任何呈交的資料或聲明的準確性，亦未對獲獎項目進行測試。
不含影像
6K 解像度配合 224ppi
更寬廣的工作空間，細節清晰呈現
6K 顯示屏 (6144 × 3456、224ppi) 的像素比標準 4K 超高清 (3840 × 2160) 多出達 156%，可提供額外的屏幕空間，可同時進行多項工作。您可以在原始解像度下處理 4K 檔案，同時享有額外的工作空間，用於時間軸、工具列和其他創作工具。該顯示屏具有超高 224ppi (每吋像素) 帶來接近原始的清晰度和精確的細節，為專業創作者確保更高的準確度。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
1) Nano IPS 指使用屏幕 LED 上的納米粒子的一項先進 IPS 技術。
2) 6K 解像度 (6144 × 3456) 帶來 21,233,664 像素，即約 2,123 萬像素，與具有 8,294,400 像素的 4K 超高清解像度 (3840 × 2160) 相比，多出 156% 的細節。
專業級顯示屏。
專業級性能。
專為高要求專業工作流程而度身訂造的高性能顯示屏，提供精準的色彩準確度、廣闊的視覺空間，以及無縫兼容性，以支援剪接師、攝影師、3D 藝術家、AI 創作者和網頁設計師工作，同時最大限度地提高每項任務的效率。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
Thunderbolt™ 5 技術支援新一代兼容性
使用支援 Thunderbolt™ 5 的 6K 顯示器，讓工作流程更上一層樓。Thunderbolt™ 5 確保與新一代產品兼容，提供 2 倍**傳輸速度、6K Daisy Chain 和 DisplayPort 2.1，完美支援關鍵工作流程。對創作者、剪接師和 AI 藝術家而言，其強大性能和可擴展性，有助於連接和執行多工作業。此外，支援快速可靠的 96W 充電，從而提高工作效率。具備建立面向未來的高效工作流程所需的一切。
為確保正常運作，請使用包裝內隨附的 Thunderbolt 5 連接線，並連接至顯示器的 Thunderbolt 5 連接埠。
*如要存取所有功能，包括 96W 充電和 6144 × 3456 解像度，裝置必須支援 Thunderbolt 5 或 USB-C 及 DisplayPort 2.1。
*產品包裝內包括 DP、HDMI、USB-C 及 Thunderbolt 連接線。
*Mac 為 Apple Inc. 於美國及其他地區註冊的商標。
*產品包裝內包括 1 x DP、1 x HDMI、1 x USB-C、1 x 電源線和 1 x Thunderbolt 連接線。
*視乎連接的 Mac 電腦和 PC 的效能，Daisy Chain 的功能、解像度和更新率或會受到限制。
**Thunderbolt™ 5 支援高達 120 Gbps (單向) 的顯示頻寬，與 Thunderbolt™ 4 相比，效能高達 2 倍。Thunderbolt™ 5 的效能是基於 Intel 官方的規格。
詳情請參閱 Intel 官方網站。
※ 備註 ※
Windows：視乎 Intel 處理器和 Windows OS 版本，顯示器或無法正常運作。
*最低要求：Intel 12th Gen 或更高版本、Windows 11 或更高版本。
macOS：視乎 macOS 版本，顯示器或無法在非 Apple Silicon 裝置上正常運作。
*最低要求：macOS Sequoia (版本 15) 或以上。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*產品包裝內包括 1x DP、1x HDMI、1x USB-C、1x 電源線和 1x Thunderbolt 連接線。
*Mac 為 Apple Inc. 於美國及其他地區註冊的商標。本產品並非 Apple 附屬產品，恕不提供任何 Apple 服務或保用。
無縫體驗 Mac 電腦
享受與 Mac 電腦的無縫兼容。UltraFine evo 6K 顯示器具備 Studio 模式、高 PPI 清晰度和 M-Control 功能，專為兼容 Mac 電腦而設。
Studio 模式*，為 Mac 電腦輕鬆調校色彩
UltraFine evo 6K 顯示器的 Studio 模式提供三種預設色彩，有助調校顯示屏顏色，以配合 Mac 電腦。該模式能修正細微變化，使整個畫面保持一致的顏色。
* Studio 模式可透過 LG Switch 軟件 (3.05 版本) 使用。模式的可用性和更新日程或因應地區而有所差異；詳情請參閱您所在地區的 LG 網站。
** PPI 的比較是基於 LG 32 吋 4K 顯示器 (32GX870A 型號)。圖片為模擬影像，僅供說明之用。
*** M-Control 功能的開啟或關閉均需要使用 LG Switch 軟件。
**** Mac 為 Apple Inc. 於美國及其他地區註冊的商標。本產品並非 Apple 附屬產品，恕不提供任何 Apple 服務或保用。
***** 模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
※ 顯示器軟件更新通知 ※
使用 Studio 模式需要透過 LG Switch 軟件將顯示器軟件更新至於 2025 年 10 月推出的 3.05 或更高版本。當電腦連接至互聯網，並透過以下方法連接至顯示器時，可使用 LG Switch 自動或手動進行更新：(1) USB-C 轉 A 或 USB-A 轉 B 連接線，或 (2) USB-C 轉 C 或 Thunderbolt 連接線
*此更新要求在 Windows 上使用 LG Switch 的 7.3.3 或更高版本，或在 Mac 上使用 7.5.5 或更高版本。
**更新日程或因應地區而有所差異。詳情請參閱您所在地區的 LG 網站。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
專業級色彩掌控，像素級精細呈現
支援 Adobe RGB 99.5% 和 DCI-P3 98% (Typ.)，帶來比標準 sRGB 顯示屏更寬廣、更準確的色域範圍。真 10-bit 色彩深度透過流暢無縫的過渡詮釋各種色調，非常適合追求精準細節的 HDR 和高解像度創作。
全屏幕影像上的設計程式顯示鮮豔色彩。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*亮度：450nits (Typ.)、色域：DCI-P3 98% (Typ.)
*Nano IPS 指使用屏幕 LED 上的納米粒子的一項先進 IPS 技術。
2000:1 對比度
1000:1 對比度
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*Nano IPS 指使用屏幕 LED 上的納米粒子的一項先進 IPS 技術。
2000:1 對比度呈現深邃黑色和豐富陰影
畫面對比度會影響色彩呈現的準確度，因此 Nano IPS Black 將標準 IPS 對比度從 1000:1 增強至 2000:1，為物體、陰影和背景呈現鮮豔色彩和更銳利的細節。在畫面上體驗深邃黑色和更豐富的陰影，同時保持一致的色彩表現，增強真實感，並自然地傳達視覺效果。
通過 TÜV Rheinland 護眼認證
UltraFine evo 6K 顯示器通過 TÜV Rheinland Eye Comfort 認證，有效減少藍光，並帶來舒適的觀賞體驗。即使長時間工作或觀看內容，亦能減低雙眼疲勞。
*模擬影像以提升對功能的理解，
*TÜV Rheinland 認證 ID (低藍光 - 硬件解決方案)：1111305154
不含影像
纖薄支架，最大調節性
4 邊近無邊框設計提升沉浸感，而纖薄簡約的 L 型支架，則讓工作空間保持乾淨整潔。設計從每個角度都經過改進，將視覺清晰度與人體工學靈活性融為一體。屏幕可調整傾斜度、旋軸和高度，並可沿任意方向旋轉 90° 至垂直模式，適合用來檢視長篇文件、編寫程式碼或瀏覽網頁。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
快速切換、激發無限創意
LG Switch 應用程式讓您善用顯示器，同時滿足工作和玩樂所需。使用個人化 Picture Wizard，輕鬆自訂您喜好的畫質和亮度。您亦可透過 11 種方式分割顯示屏畫面，並迅速啟動視像通話平台。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
*最新的 LG Switch 應用程式可在 LG.com 下載
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。
主要規格
Display - Size [Inch]
31.47
Display - Resolution
6144 x 3456
Display - Panel Type
IPS Black
Display - Aspect Ratio
16:9
Display - Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)
Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]
450
Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Display - Response Time
5ms (GtG at Faster)
Mechanical - Display Position Adjustments
Tilt/Height/Pivot
所有規格
DIMENSIONS/WEIGHTS
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
718.4 X 582.3 X 198.2
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
718.4 X 413.5 X 26.5
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
937 X 183 X 490
Weight with Stand [kg]
9.5
Weight without Stand [kg]
6
Weight in Shipping [kg]
14
FEATURES
HDR 10
YES
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™ 600
HDR Effect
YES
Nano IPS™ Technology
YES (IPS Black)
Color Calibrated in Factory
YES
HW Calibration
HW Calibration Ready
Auto Brightness
YES
Flicker Safe
YES
Reader Mode
YES
Color Weakness
No
Super Resolution+
YES
Black Stabilizer
YES
Dynamic Action Sync
YES
User Defined Key
YES
Auto Input Switch
YES
PBP
2PBP
PIP
YES
Smart Energy Saving
YES
INFO
Product name
32U990A-S
Year
Y25
CONNECTIVITY
HDMI
YES(1ea)
DisplayPort
YES(1ea)
DP Version
2.1 (UHBR 13.5 DSC)
Thunderbolt
Yes(1 in/out)
Thunderbolt (Data Transsmission)
YES
Thunderbolt (Power Delivery)
96W
USB-C
Yes (1Up / 2Down)
USB-C (Data Transsmission)
YES
Daisy Chain
YES(6K/60Hz)
USB Upstream Port
YES(via Thunderbolt/1ea, via USB-C/1ea)
USB Downstream Port
YES (USB-C / 2ea / ver3.2 Gen2, 15W)
Built-in KVM
YES
POWER
Type
External Power(Adapter)
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Power Consumption (Typ.)
55
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 1.2W
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
ACCESSORY
HDMI
YES
Thunderbolt
YES
USB-C
YES
Display Port
YES (ver 2.1)
DISPLAY
Size [Inch]
31.47
Size [cm]
79.94
Resolution
6144 x 3456
Panel Type
IPS Black
Aspect Ratio
16:9
Pixel Pitch [mm]
0.1134(H)mm x 0.1134(V)mm
Brightness (Min.) [cd/m²]
360
Brightness (Typ.) [cd/m²]
450
Color Gamut (Min.)
DCI-P3 94% (CIE1976), Adobe 95%(CIE1931)
Color Gamut (Typ.)
DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Contrast Ratio (Min.)
1400:1
Contrast Ratio (Typ.)
2000:1
Response Time
5ms (GtG at Faster)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
60
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
SW APPLICATION
LG Calibration Studio (True Color Pro)
YES
Dual Controller
YES
SOUND
Speaker
5W x 2
MECHANICAL
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Pivot
Wall Mountable [mm]
100 x 100