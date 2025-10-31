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32 吋 UltraFine™evo 6K Nano IPS Black 顯示器，支援 Thunderbolt™ 5

32 吋 UltraFine™evo 6K Nano IPS Black 顯示器，支援 Thunderbolt™ 5

32U990A-S
Front view of 32 吋 UltraFine™evo 6K Nano IPS Black 顯示器，支援 Thunderbolt™ 5 32U990A-S
32U990A 的正視圖
屏幕傾斜後，32U990A 的 15 度側視圖
32U990A 的旋軸屏幕正視圖
高度延伸後，32U990A 的 90 度側視圖
32U990A 的 90 度側視圖
屏幕傾斜後，32U990A 的 90 度側視圖
32U990A 的頂視圖
32U990A 的後視圖
拆除支架後，32U990A 的後視圖
32U990A 的支架特寫
獨特賣點：6K 解像度配合 224ppi。更寬廣的工作空間，細節清晰呈現
獨特賣點：專業級顯示屏。專業級性能
獨特賣點：Thunderbolt™ 5 技術支援新一代兼容性
獨特賣點：全面的連接埠選擇，功能強大的樞紐 — 同時適用於 Mac 和 PC
Front view of 32 吋 UltraFine™evo 6K Nano IPS Black 顯示器，支援 Thunderbolt™ 5 32U990A-S
32U990A 的正視圖
屏幕傾斜後，32U990A 的 15 度側視圖
32U990A 的旋軸屏幕正視圖
高度延伸後，32U990A 的 90 度側視圖
32U990A 的 90 度側視圖
屏幕傾斜後，32U990A 的 90 度側視圖
32U990A 的頂視圖
32U990A 的後視圖
拆除支架後，32U990A 的後視圖
32U990A 的支架特寫
獨特賣點：6K 解像度配合 224ppi。更寬廣的工作空間，細節清晰呈現
獨特賣點：專業級顯示屏。專業級性能
獨特賣點：Thunderbolt™ 5 技術支援新一代兼容性
獨特賣點：全面的連接埠選擇，功能強大的樞紐 — 同時適用於 Mac 和 PC

主要功能

  • 32 吋 6K (6144 x 3456) 解像度
  • Thunderbolt™ 5 x2、DP 2.1 x1、HDMI 2.1 x1、USB-C down x2、USB-C up x1
  • VESA DisplayHDR™ 600
  • DCI-P3 98% (Typ.)、Adobe RGB 99.5%、真 10-bit 色彩深度
  • 2,000:1 對比度
  • TÜV Rheinland Eye Comfort 認證
更多
顯示屏 兼容性使用性
LG UltraFine™ evo 32U990A 產品影像，下方顯示其標誌和獎項標誌

LG UltraFine™ evo 32U990A 產品影像，下方顯示其標誌和獎項標誌



史上首款 6K Thunderbolt™ 5 顯示屏

LG UltraFine™ evo 32U990A 產品影像，下方顯示其標誌和獎項標誌

LG UltraFine™ evo 32U990A 產品影像，下方顯示其標誌和獎項標誌

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*https://www.thunderbolttechnology.net/products

屢獲殊榮的卓越表現

Digital Trends 大奬標誌

2025 Digital Trends

「讀者之選」專為遊戲玩家和高品質效能的最佳顯示器陣容

CES 創新獎標誌

2025 CES 獲獎

CES 創新獎 - 獲獎

成像

iF 設計大獎標誌

2025 iF 設計大獎

iF 設計大獎 - 獲獎

*「CES 創新獎」的評核以提交給評審的描述性資料為依據。CTA 並未核實任何呈交的資料或聲明的準確性，亦未對獲獎項目進行測試。

6 張不同影像，文字暗示 UltraFine™ 的主要功能

6 張不同影像，文字暗示 UltraFine™ 的主要功能

不含影像

6K 解像度配合 224ppi
更寬廣的工作空間，細節清晰呈現

6K 顯示屏 (6144 × 3456、224ppi) 的像素比標準 4K 超高清 (3840 × 2160) 多出達 156%，可提供額外的屏幕空間，可同時進行多項工作。您可以在原始解像度下處理 4K 檔案，同時享有額外的工作空間，用於時間軸、工具列和其他創作工具。該顯示屏具有超高 224ppi (每吋像素) 帶來接近原始的清晰度和精確的細節，為專業創作者確保更高的準確度。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

1) Nano IPS 指使用屏幕 LED 上的納米粒子的一項先進 IPS 技術。

2) 6K 解像度 (6144 × 3456) 帶來 21,233,664 像素，即約 2,123 萬像素，與具有 8,294,400 像素的 4K 超高清解像度 (3840 × 2160) 相比，多出 156% 的細節。

專業級顯示屏。
專業級性能。

專為高要求專業工作流程而度身訂造的高性能顯示屏，提供精準的色彩準確度、廣闊的視覺空間，以及無縫兼容性，以支援剪接師、攝影師、3D 藝術家、AI 創作者和網頁設計師工作，同時最大限度地提高每項任務的效率。

2 個相同的 UltraFine™ 顯示器，上有影像，置於黑暗的工作室中。

2 個相同的 UltraFine™ 顯示器，上有影像，置於黑暗的工作室中。

5 張影像顯示使用不同工具在 UltraFine™ 顯示器上工作的創意工作者。

5 張影像顯示使用不同工具在 UltraFine™ 顯示器上工作的創意工作者。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

Thunderbolt™ 5 技術支援新一代兼容性

使用支援 Thunderbolt™ 5 的 6K 顯示器，讓工作流程更上一層樓。Thunderbolt™ 5 確保與新一代產品兼容，提供 2 倍**傳輸速度、6K Daisy Chain 和 DisplayPort 2.1，完美支援關鍵工作流程。對創作者、剪接師和 AI 藝術家而言，其強大性能和可擴展性，有助於連接和執行多工作業。此外，支援快速可靠的 96W 充電，從而提高工作效率。具備建立面向未來的高效工作流程所需的一切。

更快傳輸速度圖示

2 倍**傳輸速度

(高達 80 Gbps)

6K Daisy Chain 圖示

6K Daisy Chain

電力傳輸圖示

96W 電源輸出

兩個相同的 UltraFine 顯示器置於手提電腦旁邊，畫面顯示程式，並附有以連接線相連的儲存空間，以顯示其多重連接性能。

兩個相同的 UltraFine 顯示器置於手提電腦旁邊，畫面顯示程式，並附有以連接線相連的儲存空間，以顯示其多重連接性能。

為確保正常運作，請使用包裝內隨附的 Thunderbolt 5 連接線，並連接至顯示器的 Thunderbolt 5 連接埠。

*如要存取所有功能，包括 96W 充電和 6144 × 3456 解像度，裝置必須支援 Thunderbolt 5 或 USB-C 及 DisplayPort 2.1。

*產品包裝內包括 DP、HDMI、USB-C 及 Thunderbolt 連接線。

*Mac 為 Apple Inc. 於美國及其他地區註冊的商標。

*產品包裝內包括 1 x DP、1 x HDMI、1 x USB-C、1 x 電源線和 1 x Thunderbolt 連接線。

*視乎連接的 Mac 電腦和 PC 的效能，Daisy Chain 的功能、解像度和更新率或會受到限制。

**Thunderbolt™ 5 支援高達 120 Gbps (單向) 的顯示頻寬，與 Thunderbolt™ 4 相比，效能高達 2 倍。Thunderbolt™ 5 的效能是基於 Intel 官方的規格。

詳情請參閱 Intel 官方網站。

※ 備註 ※

 

Windows：視乎 Intel 處理器和 Windows OS 版本，顯示器或無法正常運作。

*最低要求：Intel 12th Gen 或更高版本、Windows 11 或更高版本。

 

macOS：視乎 macOS 版本，顯示器或無法在非 Apple Silicon 裝置上正常運作。

*最低要求：macOS Sequoia (版本 15) 或以上。

UltraFine 顯示器連接埠的特寫影像，顯示其具備的各種連接功能。

全面的連接埠選擇，功能強大的樞紐 — 同時適用於 Mac 和 PC

LG UltraFine evo 6K 顯示器兼容 Mac 電腦和 PC，讓您透過全面的連接埠選擇，隨意連接不同裝置，將其變成強大的樞紐。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*產品包裝內包括 1x DP、1x HDMI、1x USB-C、1x 電源線和 1x Thunderbolt 連接線。

*Mac 為 Apple Inc. 於美國及其他地區註冊的商標。本產品並非 Apple 附屬產品，恕不提供任何 Apple 服務或保用。

無縫體驗 Mac 電腦

享受與 Mac 電腦的無縫兼容。UltraFine evo 6K 顯示器具備 Studio 模式、高 PPI 清晰度和 M-Control 功能，專為兼容 Mac 電腦而設。

Studio 模式*，為 Mac 電腦輕鬆調校色彩

UltraFine evo 6K 顯示器的 Studio 模式提供三種預設色彩，有助調校顯示屏顏色，以配合 Mac 電腦。該模式能修正細微變化，使整個畫面保持一致的顏色。

支援 Mac 電腦的高 PPI**清晰度

UltraFine evo 6K 顯示器提供 224ppi，可於連接至 Mac 電腦時呈現高 PPI 清晰度。每個畫面細節都能保持清晰準確，並於大屏幕上帶來銳利細緻的觀賞體驗。

透過 M-control 功能輕鬆進行控制***

直接使用已連接至 Mac 電腦的鍵盤，輕鬆控制 UltraFine™ evo 6K 顯示器的亮度和音效。

* Studio 模式可透過 LG Switch 軟件 (3.05 版本) 使用。模式的可用性和更新日程或因應地區而有所差異；詳情請參閱您所在地區的 LG 網站。 

** PPI 的比較是基於 LG 32 吋 4K 顯示器 (32GX870A 型號)。圖片為模擬影像，僅供說明之用。

*** M-Control 功能的開啟或關閉均需要使用 LG Switch 軟件。

**** Mac 為 Apple Inc. 於美國及其他地區註冊的商標。本產品並非 Apple 附屬產品，恕不提供任何 Apple 服務或保用。

***** 模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

※ 顯示器軟件更新通知 ※

使用 Studio 模式需要透過 LG Switch 軟件將顯示器軟件更新至於 2025 年 10 月推出的 3.05 或更高版本。當電腦連接至互聯網，並透過以下方法連接至顯示器時，可使用 LG Switch 自動或手動進行更新：(1) USB-C 轉 A 或 USB-A 轉 B 連接線，或 (2) USB-C 轉 C 或 Thunderbolt 連接線

下載

*此更新要求在 Windows 上使用 LG Switch 的 7.3.3 或更高版本，或在 Mac 上使用 7.5.5 或更高版本。

**更新日程或因應地區而有所差異。詳情請參閱您所在地區的 LG 網站。 

UltraFine 顯示器正視圖，正在顯示色彩繽紛的影像，以展示顯示器的色彩有多準確。VESA CERTIFIED DisplayHDR™ 600 標誌位置下方。

完美呈現每種色彩的細微差別

VESA DisplayHDR™ 600 為創意專業人士提供明亮高光、深邃陰影和準確的色彩呈現。可提升質感、元素，以及光影的自然互動效果。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

專業級色彩掌控，像素級精細呈現

支援 Adobe RGB 99.5% 和 DCI-P3 98% (Typ.)，帶來比標準 sRGB 顯示屏更寬廣、更準確的色域範圍。真 10-bit 色彩深度透過流暢無縫的過渡詮釋各種色調，非常適合追求精準細節的 HDR 和高解像度創作。

全屏幕影像上的設計程式顯示鮮豔色彩。

超過 99.5% 的 Adobe RGB 覆蓋率

Adobe RGB 是列印相關工作中廣泛使用的色域，能讓創作者在單一顯示屏上，同時驗證數碼和印刷媒體的色彩準確度。

DCI-P3 98%

準確鮮艷的色域，非常適合進行影片剪接和調色。

真 10-bit 色彩深度

真 10-bit 色彩深度為高解像度和 HDR 內容帶來精確細膩的色彩呈現，而無需依賴模擬 8-bit + FRC 的方法。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*亮度：450nits (Typ.)、色域：DCI-P3 98% (Typ.)

*Nano IPS 指使用屏幕 LED 上的納米粒子的一項先進 IPS 技術。

1000:1 對比度的黑白山景影像圖像，顯示其與 2000:1 對比度相比的黑色表達。

2000:1 對比度

2000:1 對比度的黑白山景影像，比 1000:1 顯示更深邃的黑色。

1000:1 對比度

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*Nano IPS 指使用屏幕 LED 上的納米粒子的一項先進 IPS 技術。

2000:1 對比度呈現深邃黑色和豐富陰影

畫面對比度會影響色彩呈現的準確度，因此 Nano IPS Black 將標準 IPS 對比度從 1000:1 增強至 2000:1，為物體、陰影和背景呈現鮮豔色彩和更銳利的細節。在畫面上體驗深邃黑色和更豐富的陰影，同時保持一致的色彩表現，增強真實感，並自然地傳達視覺效果。

通過 TÜV Rheinland 護眼認證

UltraFine evo 6K 顯示器通過 TÜV Rheinland Eye Comfort 認證，有效減少藍光，並帶來舒適的觀賞體驗。即使長時間工作或觀看內容，亦能減低雙眼疲勞。

*模擬影像以提升對功能的理解，

*TÜV Rheinland 認證 ID (低藍光 - 硬件解決方案)：1111305154

不含影像

纖薄支架，最大調節性

4 邊近無邊框設計提升沉浸感，而纖薄簡約的 L 型支架，則讓工作空間保持乾淨整潔。設計從每個角度都經過改進，將視覺清晰度與人體工學靈活性融為一體。屏幕可調整傾斜度、旋軸和高度，並可沿任意方向旋轉 90° 至垂直模式，適合用來檢視長篇文件、編寫程式碼或瀏覽網頁。

無邊框設計圖示

四邊近無邊框設計

傾斜圖示

傾斜度

-5° ~ 20°

高度圖示

高度

60mm

旋軸圖示

旋軸

90°

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

快速切換、激發無限創意

LG Switch 應用程式讓您善用顯示器，同時滿足工作和玩樂所需。使用個人化 Picture Wizard，輕鬆自訂您喜好的畫質和亮度。您亦可透過 11 種方式分割顯示屏畫面，並迅速啟動視像通話平台。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

*最新的 LG Switch 應用程式可在 LG.com 下載

UltraFine 顯示器置於虛擬空間，聲波從顯示器底部向前傳遞。在畫面上，一名身穿紅色太空服的女性面朝前方。

便利的內置喇叭，滿足工作和休閒所需

兩個 5W 內置喇叭為遊戲、視像通話和電影提供清晰音效，讓您無需使用外置喇叭即可沉浸其中。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用體驗或有所不同。

列印

主要規格

  • Display - Size [Inch]

    31.47

  • Display - Resolution

    6144 x 3456

  • Display - Panel Type

    IPS Black

  • Display - Aspect Ratio

    16:9

  • Display - Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)

  • Display - Brightness (Typ.) [cd/m²]

    450

  • Display - Refresh Rate (Max.) [Hz]

    60

  • Display - Response Time

    5ms (GtG at Faster)

  • Mechanical - Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Pivot

所有規格

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    718.4 X 582.3 X 198.2

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    718.4 X 413.5 X 26.5

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    937 X 183 X 490

  • Weight with Stand [kg]

    9.5

  • Weight without Stand [kg]

    6

  • Weight in Shipping [kg]

    14

FEATURES

  • HDR 10

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™ 600

  • HDR Effect

    YES

  • Nano IPS™ Technology

    YES (IPS Black)

  • Color Calibrated in Factory

    YES

  • HW Calibration

    HW Calibration Ready

  • Auto Brightness

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • Reader Mode

    YES

  • Color Weakness

    No

  • Super Resolution+

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • User Defined Key

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • PBP

    2PBP

  • PIP

    YES

  • Smart Energy Saving

    YES

INFO

  • Product name

    32U990A-S

  • Year

    Y25

CONNECTIVITY

  • HDMI

    YES(1ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • DP Version

    2.1 (UHBR 13.5 DSC)

  • Thunderbolt

    Yes(1 in/out)

  • Thunderbolt (Data Transsmission)

    YES

  • Thunderbolt (Power Delivery)

    96W

  • USB-C

    Yes (1Up / 2Down)

  • USB-C (Data Transsmission)

    YES

  • Daisy Chain

    YES(6K/60Hz)

  • USB Upstream Port

    YES(via Thunderbolt/1ea, via USB-C/1ea)

  • USB Downstream Port

    YES (USB-C / 2ea / ver3.2 Gen2, 15W)

  • Built-in KVM

    YES

POWER

  • Type

    External Power(Adapter)

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (Typ.)

    55

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 1.2W

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

ACCESSORY

  • HDMI

    YES

  • Thunderbolt

    YES

  • USB-C

    YES

  • Display Port

    YES (ver 2.1)

DISPLAY

  • Size [Inch]

    31.47

  • Size [cm]

    79.94

  • Resolution

    6144 x 3456

  • Panel Type

    IPS Black

  • Aspect Ratio

    16:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.1134(H)mm x 0.1134(V)mm

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    360

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    450

  • Color Gamut (Min.)

    DCI-P3 94% (CIE1976), Adobe 95%(CIE1931)

  • Color Gamut (Typ.)

    DCI-P3 98% (CIE1976), Adobe 99.5%(CIE1931)

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Contrast Ratio (Min.)

    1400:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    2000:1

  • Response Time

    5ms (GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    60

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

SW APPLICATION

  • LG Calibration Studio (True Color Pro)

    YES

  • Dual Controller

    YES

SOUND

  • Speaker

    5W x 2

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Pivot

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100

用家意見

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