About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
34 吋 21:9 UltraWide™ WQHD (3440x1440) IPS 顯示器 | 支援 HDR、sRGB 99% (Typ.)、多功能 USB-C 連接

34 吋 21:9 UltraWide™ WQHD (3440x1440) IPS 顯示器 | 支援 HDR、sRGB 99% (Typ.)、多功能 USB-C 連接

34 吋 21:9 UltraWide™ WQHD (3440x1440) IPS 顯示器 | 支援 HDR、sRGB 99% (Typ.)、多功能 USB-C 連接

34U650A-B
UltraWide 顯示器正視圖
UltraWide 顯示器正面斜角視圖(左)
UltraWide 顯示器稍向左斜角正視圖
UltraWide 顯示器稍向右斜角正視圖
UltraWide 顯示器正面斜角視圖(右)
顯示器支架側視圖(-15 度傾斜)
顯示器支架側視圖(+15 度傾斜)
顯示器支架俯視圖
螢幕向後傾斜的顯示器支架側視圖
螢幕向前傾斜的顯示器支架側視圖
顯示器後視圖，可看見雙連接埠
顯示器後面斜角視圖，可看見支架和連接埠(左)
顯示器後面斜角視圖，可看見支架和連接埠(右)
顯示器連接埠和支架安裝特寫後視圖
顯示器支架斜角底視圖
UltraWide 顯示器正視圖
UltraWide 顯示器正面斜角視圖(左)
UltraWide 顯示器稍向左斜角正視圖
UltraWide 顯示器稍向右斜角正視圖
UltraWide 顯示器正面斜角視圖(右)
顯示器支架側視圖(-15 度傾斜)
顯示器支架側視圖(+15 度傾斜)
顯示器支架俯視圖
螢幕向後傾斜的顯示器支架側視圖
螢幕向前傾斜的顯示器支架側視圖
顯示器後視圖，可看見雙連接埠
顯示器後面斜角視圖，可看見支架和連接埠(左)
顯示器後面斜角視圖，可看見支架和連接埠(右)
顯示器連接埠和支架安裝特寫後視圖
顯示器支架斜角底視圖

主要功能

  • 34 吋 21:9 WQHD (3440x1440) IPS 顯示屏
  • 三邊近無邊框設計
  • sRGB 99% (Typ.)、原廠色彩校正
  • HDR 10
  • 100Hz 更新率、5ms (GtG at Faster)、Black Stabilizer、Dynamic Action Sync
  • 2 個配備 DepthSound 技術的 7W 喇叭
更多
LG UltraWide™ 弧形顯示器標誌。

LG UltraWide™ 弧形顯示器標誌。

視角更廣，執行更多

現代化的家居辦公室設置，配備大尺寸 Ultrawide LG 顯示器，正顯示資料儀表板、3D 圖像和項目管理工具，並在木製辦公桌上放著無線鍵盤和滑鼠。

現代化的家居辦公室設置，配備大尺寸 Ultrawide LG 顯示器，正顯示資料儀表板、3D 圖像和項目管理工具，並在木製辦公桌上放著無線鍵盤和滑鼠。

這是 UltraWide 顯示器的摘要影像，分為六個區塊：34 吋 WQHD IPS 弧形顯示器放在木製家居辦公桌上，顯示著即時監控、色彩繽紛的 3D 圖像和項目管理工具；栩栩如生的鮮明抽象波浪，展示 HDR10 和 99% sRGB 色彩準確度；連接埠特寫，說明多功能 USB-C 連接；快速移動的電單車賽車場景，突顯 100Hz 的順暢更新率；內置 7W 雙喇叭圖像，提供沉浸式的音效；以及纖薄支架的側面輪廓，圖示指示符合人體工學的傾斜度、旋轉度和高度調整。

這是 UltraWide 顯示器的摘要影像，分為六個區塊：34 吋 WQHD IPS 弧形顯示器放在木製家居辦公桌上，顯示著即時監控、色彩繽紛的 3D 圖像和項目管理工具；栩栩如生的鮮明抽象波浪，展示 HDR10 和 99% sRGB 色彩準確度；連接埠特寫，說明多功能 USB-C 連接；快速移動的電單車賽車場景，突顯 100Hz 的順暢更新率；內置 7W 雙喇叭圖像，提供沉浸式的音效；以及纖薄支架的側面輪廓，圖示指示符合人體工學的傾斜度、旋轉度和高度調整。

令人驚艷的畫面便利功能遊戲體驗升級舒適度

21:9 WQHD IPS 顯示屏

UltraWide™ QHD (3440×1440) 解像度，配合 21：9 長闊比，可提供充足的屏幕空間，可同時執行多個程式，提升工作效率。3800R 弧度符合人眼視覺，減少畫面失真，而三邊近無邊框設計則提供寬廣無阻的視野，讓您享受更身歷其境的舒適觀看體驗。

LG Ultrawide 顯示器透過 34 吋 21:9 屏幕顯示多個應用程式，比較圖展示與標準 29 吋 16:9 顯示屏比較的額外水平空間。

LG Ultrawide 顯示器透過 34 吋 21:9 屏幕顯示多個應用程式，比較圖展示與標準 29 吋 16:9 顯示屏比較的額外水平空間。

*模擬影像以提升對功能的理解。實際使用時或有所不同。

HDR 10 及 sRGB 99% (Typ.)

IPS 屏幕帶來栩栩如生的色彩

HDR 10 兼容性和 99% sRGB 覆蓋範圍 (typ.) 在 HDR 場景中重現精準色彩並提供色調映射技術。

IPS 顯示屏

LG IPS 顯示器以廣闊視角中呈現一致且鮮艷的色彩。

HDR 10

HDR10 (高動態範圍) 支援特定的色彩與亮度等級。

sRGB 99% (Typ.)

顯示器提供 99% sRGB (Typ.) 覆蓋率，是精準色彩顯示的理想之選。

色彩校正

確保精準一致的色彩重現。

LG Ultrawide 顯示器顯示生動的極光影像，並配備照片編輯介面，展現生動的色彩準確度和高解像度細節。

LG Ultrawide 顯示器顯示生動的極光影像，並配備照片編輯介面，展現生動的色彩準確度和高解像度細節。

*模擬影像以提升對功能的理解。實際使用時或有所不同。

USB-C (PD 96W)

多功能 USB-C 連接

輕鬆使用 USB-C、DisplayPort 和 HDMI 連接埠連接各種裝置。USB-C 連接埠透過單一連接線，即可輸出影像、傳輸資料及為手提電腦充電 (高達 96W)。

UltraWide 顯示器透過 USB-C 連接線連接至手提電腦，正在顯示影像編輯項目，其中有一名自行車手在橋上，畫面有 USB-C 連接埠特寫，並突出顯示 96W 供電功能。

UltraWide 顯示器透過 USB-C 連接線連接至手提電腦，正在顯示影像編輯項目，其中有一名自行車手在橋上，畫面有 USB-C 連接埠特寫，並突出顯示 96W 供電功能。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*產品內含 DisplayPort、電源線、HDMI 和 USB-C 連接線，但影視內容或因地區而有所差異。

UltraWide 顯示器顯示著一位黑暗的奇幻遊戲角色，顯示器下方散發出兩個彩色聲波，代表配備 DepthSound 技術的內置 7W 喇叭，可帶來深沉的低音和身歷其境的音頻體驗。

配備 DepthSound 技術的喇叭

感受深沉的音景

內置 7W 喇叭的深沉震撼音效，配備 DepthSound 技術以增強低音範圍，帶來完全沉浸式的遊戲體驗。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

LG Switch 應用程式

迅速切換影像

您可以輕鬆地將整個顯示屏畫面分割為多達 6 個顯示區域、更改主題設計，甚至以自訂快捷鍵輕鬆啟動視像通話平台。另外還支援 PBP 和 PIP 模式，同時於多個輸入源間進行高效多工作業。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*請在 LG.com 支援主頁中，搜尋並下載最新的 LG Switch 應用程式。

充滿未來感的電單車手在霓虹燈閃爍的城市街道上賽車，背景有動態模糊效果，並突出顯示清晰的視覺效果，展示流暢的遊戲體驗和 100Hz 更新率的清晰度。

100Hz 更新率

100Hz 更新率
動作快速流暢

100Hz 更新率帶來靈敏的表現，提供流暢的視覺效果，帶來清晰、無重影的遊戲體驗，讓您在競爭中佔盡優勢。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

5ms (GtG) 反應時間

一致的速度

5ms (GtG) 反應時間，有效減少殘影，呈現清晰流暢的視覺效果。以可靠的速度和流暢的動作，全面掌控每一場遊戲。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

同時兼顧舒適感生產力的設計

閱讀模式

閱讀模式可調節調整色溫和亮度，

有助長時間觀看文件時減少眼睛疲勞。

不閃爍技術

減少屏幕上不可見的閃爍，有助於減輕眼睛疲勞，並在長時間使用時提供更舒適的觀看體驗。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

*以上功能或根據實際使用情況而有所差異。

搭配方形底座的纖薄支架

乾淨利落的時尚支架設計

時尚的 L 型支架不但有助於保持空間整潔，亦符合人體工學設計，能輕鬆調整傾斜度、旋轉度和高度，以適應您的視角和姿勢，提供舒適使用體驗。更支援快速輕鬆的一鍵式安裝。

可調校高度的圖示。

高度

150 毫米
可調校旋轉角度圖示。

旋轉角度

-30°~30° 

可調整傾斜度圖示。

傾斜度

-5°~21°

桌上的弧形 UltraWide 顯示器俯視圖，旁邊有咖啡杯、無線鍵盤和滑鼠，並有一張特寫，顯示專為穩定安裝及保持辦公空間井然有序而設計的纖薄方形顯示器底座。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

列印

主要規格

  • Size [Inch]

    34

  • Resolution

    3440 x 1440

  • Panel Type

    IPS

  • Aspect Ratio

    21:9

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Curvature

    3800R

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    100

  • Response Time

    5ms (GtG at Faster)

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel

所有規格

DIMENSIONS/WEIGHTS

  • Dimension with Stand (W x H x D) [mm]

    816.7 x 535.2 x 230.0 (Up)
    816.7 x 385.2 x 267.5 (Down)

  • Dimension without Stand (W x H x D) [mm]

    816.7 x 364.4 x 83.6

  • Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]

    988 x 481 x 203

  • Weight with Stand [kg]

    10.1

  • Weight without Stand [kg]

    7.3

  • Weight in Shipping [kg]

    12.5

FEATURES

  • HDR 10

    YES

  • Color Calibrated in Factory

    YES

  • Flicker Safe

    YES

  • Reader Mode

    YES

  • Color Weakness

    YES

  • Super Resolution+

    YES

  • Black Stabilizer

    YES

  • Dynamic Action Sync

    YES

  • User Defined Key

    YES

  • Auto Input Switch

    YES

  • PBP

    YES (2PBP)

  • PIP

    PIP

  • Smart Energy Saving

    YES

INFO

  • Product name

    UltraWide

  • Year

    Y25

CONNECTIVITY

  • HDMI

    YES(2ea)

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • DP Version

    1.4

  • USB-C

    YES(1ea)

  • USB-C (Power Delivery)

    96W

  • USB Upstream Port

    YES(1ea/ver3.2 Gen1)

  • USB Downstream Port

    USB-C(1ea/ver3.2 Gen1)
    USB-A(3ea/ver3.2 Gen1)

  • Built-in KVM

    YES

  • LAN (RJ-45)

    YES

  • Headphone out

    4-pole (Sound+Mic)

  • Mic In

    YES

POWER

  • Type

    Built-in Power

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Power Consumption (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • Power Consumption (DC Off)

    Less than 0.3W

ACCESSORY

  • HDMI

    YES

  • USB-C

    YES

  • Display Port

    YES

DISPLAY

  • Size [Inch]

    34

  • Size [cm]

    86.705 cm

  • Resolution

    3440 x 1440

  • Panel Type

    IPS

  • Aspect Ratio

    21:9

  • Pixel Pitch [mm]

    0.2325 x 0.2325

  • Brightness (Min.) [cd/m²]

    240 cd/m²

  • Brightness (Typ.) [cd/m²]

    300 cd/m²

  • Color Gamut (Min.)

    sRGB 90% (CIE1931)

  • Color Gamut (Typ.)

    sRGB 99% (CIE1931)

  • Color Depth (Number of Colors)

    1.07B

  • Contrast Ratio (Min.)

    700:1

  • Contrast Ratio (Typ.)

    1000:1

  • Response Time

    5ms (GtG at Faster)

  • Refresh Rate (Max.) [Hz]

    100

  • Viewing Angle (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • Curvature

    3800R

SW APPLICATION

  • Dual Controller

    YES

SOUND

  • Speaker

    7W x 2

MECHANICAL

  • Display Position Adjustments

    Tilt/Height/Swivel

  • Wall Mountable [mm]

    100 x 100 mm

LG 為您精選