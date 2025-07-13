We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
34 吋 21:9 UltraWide™ WQHD (3440x1440) IPS 顯示器 | 支援 HDR、sRGB 99% (Typ.)、多功能 USB-C 連接
視角更廣，執行更多
21:9 WQHD IPS 顯示屏
UltraWide™ QHD (3440×1440) 解像度，配合 21：9 長闊比，可提供充足的屏幕空間，可同時執行多個程式，提升工作效率。3800R 弧度符合人眼視覺，減少畫面失真，而三邊近無邊框設計則提供寬廣無阻的視野，讓您享受更身歷其境的舒適觀看體驗。
HDR 10 及 sRGB 99% (Typ.)
IPS 屏幕帶來栩栩如生的色彩
HDR 10 兼容性和 99% sRGB 覆蓋範圍 (typ.) 在 HDR 場景中重現精準色彩並提供色調映射技術。
USB-C (PD 96W)
多功能 USB-C 連接
輕鬆使用 USB-C、DisplayPort 和 HDMI 連接埠連接各種裝置。USB-C 連接埠透過單一連接線，即可輸出影像、傳輸資料及為手提電腦充電 (高達 96W)。
*產品內含 DisplayPort、電源線、HDMI 和 USB-C 連接線，但影視內容或因地區而有所差異。
LG Switch 應用程式
迅速切換影像
您可以輕鬆地將整個顯示屏畫面分割為多達 6 個顯示區域、更改主題設計，甚至以自訂快捷鍵輕鬆啟動視像通話平台。另外還支援 PBP 和 PIP 模式，同時於多個輸入源間進行高效多工作業。
*請在 LG.com 支援主頁中，搜尋並下載最新的 LG Switch 應用程式。
5ms (GtG) 反應時間
一致的速度
5ms (GtG) 反應時間，有效減少殘影，呈現清晰流暢的視覺效果。以可靠的速度和流暢的動作，全面掌控每一場遊戲。
同時兼顧舒適感生產力的設計
閱讀模式
閱讀模式可調節調整色溫和亮度，
有助長時間觀看文件時減少眼睛疲勞。
不閃爍技術
減少屏幕上不可見的閃爍，有助於減輕眼睛疲勞，並在長時間使用時提供更舒適的觀看體驗。
搭配方形底座的纖薄支架
乾淨利落的時尚支架設計
時尚的 L 型支架不但有助於保持空間整潔，亦符合人體工學設計，能輕鬆調整傾斜度、旋轉度和高度，以適應您的視角和姿勢，提供舒適使用體驗。更支援快速輕鬆的一鍵式安裝。
主要規格
Size [Inch]
34
Resolution
3440 x 1440
Panel Type
IPS
Aspect Ratio
21:9
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Brightness (Typ.) [cd/m²]
300 cd/m²
Curvature
3800R
Refresh Rate (Max.) [Hz]
100
Response Time
5ms (GtG at Faster)
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel
所有規格
DIMENSIONS/WEIGHTS
Dimension with Stand (W x H x D) [mm]
816.7 x 535.2 x 230.0 (Up)
816.7 x 385.2 x 267.5 (Down)
Dimension without Stand (W x H x D) [mm]
816.7 x 364.4 x 83.6
Dimension in Shiping (W x H x D) [mm]
988 x 481 x 203
Weight with Stand [kg]
10.1
Weight without Stand [kg]
7.3
Weight in Shipping [kg]
12.5
FEATURES
HDR 10
YES
Color Calibrated in Factory
YES
Flicker Safe
YES
Reader Mode
YES
Color Weakness
YES
Super Resolution+
YES
Black Stabilizer
YES
Dynamic Action Sync
YES
User Defined Key
YES
Auto Input Switch
YES
PBP
YES (2PBP)
PIP
PIP
Smart Energy Saving
YES
INFO
Product name
UltraWide
Year
Y25
CONNECTIVITY
HDMI
YES(2ea)
DisplayPort
YES(1ea)
DP Version
1.4
USB-C
YES(1ea)
USB-C (Power Delivery)
96W
USB Upstream Port
YES(1ea/ver3.2 Gen1)
USB Downstream Port
USB-C(1ea/ver3.2 Gen1)
USB-A(3ea/ver3.2 Gen1)
Built-in KVM
YES
LAN (RJ-45)
YES
Headphone out
4-pole (Sound+Mic)
Mic In
YES
POWER
Type
Built-in Power
AC Input
100~240V (50/60Hz)
Power Consumption (Sleep Mode)
Less than 0.5W
Power Consumption (DC Off)
Less than 0.3W
ACCESSORY
HDMI
YES
USB-C
YES
Display Port
YES
DISPLAY
Size [Inch]
34
Size [cm]
86.705 cm
Resolution
3440 x 1440
Panel Type
IPS
Aspect Ratio
21:9
Pixel Pitch [mm]
0.2325 x 0.2325
Brightness (Min.) [cd/m²]
240 cd/m²
Brightness (Typ.) [cd/m²]
300 cd/m²
Color Gamut (Min.)
sRGB 90% (CIE1931)
Color Gamut (Typ.)
sRGB 99% (CIE1931)
Color Depth (Number of Colors)
1.07B
Contrast Ratio (Min.)
700:1
Contrast Ratio (Typ.)
1000:1
Response Time
5ms (GtG at Faster)
Refresh Rate (Max.) [Hz]
100
Viewing Angle (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
Curvature
3800R
SW APPLICATION
Dual Controller
YES
SOUND
Speaker
7W x 2
MECHANICAL
Display Position Adjustments
Tilt/Height/Swivel
Wall Mountable [mm]
100 x 100 mm
