34 吋 21:9 UltraWide™ WQHD (3440x1440) IPS 顯示器 | 支援 HDR、sRGB 99% (Typ.)、多功能 USB-C 連接

這是 UltraWide 顯示器的摘要影像，分為六個區塊：34 吋 WQHD IPS 弧形顯示器放在木製家居辦公桌上，顯示著即時監控、色彩繽紛的 3D 圖像和項目管理工具；栩栩如生的鮮明抽象波浪，展示 HDR10 和 99% sRGB 色彩準確度；連接埠特寫，說明多功能 USB-C 連接；快速移動的電單車賽車場景，突顯 100Hz 的順暢更新率；內置 7W 雙喇叭圖像，提供沉浸式的音效；以及纖薄支架的側面輪廓，圖示指示符合人體工學的傾斜度、旋轉度和高度調整。