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34UM69G-B

規格

評論

支援

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所有規格

基本規格

  • 屏幕大小(吋)

    34"

  • 屏幕類型

    IPS

  • 色域（CIE1931）

    sRGB over 99%

  • 色彩深度（顏色數）

    6bit+A-FRC, 16.7M colors

  • 螢幕比例

    21:9

  • 解像度

    2560 × 1080

  • 亮度（Typ.)

    250cd/m2 (Typ.), 200cd/m2 (Min.)

  • 對比度

    1000:1(Typ.)

  • 對比度 (DFC)

    1,000,000:1

  • 反應時間(GTG)

    5ms(High), 1ms 動態模糊抑制功能

  • 可視角度（CR≥10）

    178/178 (CR≥10)

  • 表面處理

    Anti-Glare 3H

功能特色

  • 影像模式

    自訂,閱讀模式,相片,影院,色弱,FPS 遊戲1,FPS 遊戲2,RTS 遊戲,自訂(遊戲)

  • 顯示比例

    Full Wide, Original, Cinema1/2

  • DDC/CI

    支援

  • HDCP

    支援

  • 按鍵鎖

    支援

  • 反應時間控制

    支援

  • DAS 模式

    支援

  • Black Stabilizer

    支援

  • 1ms 動態模式抑制

    支援

  • 準星

    支援

  • 不閃爍屏幕

    支援

  • 智能省電

    支援

  • 自動待機

    支援

  • 閱讀模式

    支援

  • Six Axis Control

    支援

  • Super+ 解像度

    支援

  • 色彩校正出廠

    支援

  • 螢幕分割軟件

    支援

  • My Display Preset 軟件

    支援

  • OnScreen Control 軟件

    支援

輸入/輸出

  • HDMI

    1 (ver1.4)

  • - 水平頻率(HDMI)

    30 ~ 90KHz

  • - 垂直頻率(HDMI)

    56 ~ 75Hz

  • Support 75hz/144hz Max (HDMI)

    2560x1080@75Hz

  • DisplayPort

    1 (ver1.2)

  • - 水平頻率(DisplayPort)

    30 ~ 90KHz

  • - 垂直頻率(DisplayPort)

    56 ~ 75Hz

  • Support 75hz/144hz Max (DisplayPort)

    2560x1080@75Hz

  • USB Type-C

    支援 (DP Alt. Mode)

  • - 水平頻率(Thunderbolt)

    30 ~ 90KHz

  • - 垂直頻率(Thunderbolt)

    56 ~ 75Hz

  • Support 75hz/144hz Max (USB Type-C)

    2560x1080@75Hz

  • 音效輸出

    支援

FREESYNC

  • HDMI / DP

    40 ~ 75Hz

揚聲器

  • 類型

    MaxxAudio

  • 輸出功率 (watt)

    7W × 2

座檯架設計

  • 傾斜屏幕

    -5°~ 20°

  • 可調高支架

    最大 120mm

電源

  • 類型

    變壓器

  • 輸入

    100-240Vac, 50/60Hz

耗電量

  • 一般運作

    31.9W

  • 省電模式/睡眠(Max)

    0.5W

標準及認證

  • UL (cUL)

  • TUV-Type

  • FCC-B, CE

  • CCC (for China)

  • Erp

  • Windows

尺吋(闊X深X高, MM)

  • 連座檯架

    828.5 × 279.7 × 465.3

  • 不連座檯架

    828.5 × 41.5 × 370.2

重量(KG)

  • 連座檯架

    8.5

  • 不連座檯架

    6.4

配件

  • 標準配件

    電源線,HDMI 線,綑線索帶

掛牆架(選購)

  • 型號

    LSW140B

  • VESA 標準

    100 x 100

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