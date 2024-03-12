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49 吋 32:9 UltraWide™ Dual QHD 顯示器
所有規格
顯示
-
尺寸 (英寸)
49
-
尺寸 (cm)
124.5
-
解像度
5120 x 1440
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屏幕類型
IPS
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屏幕比例
32:9
-
像素間距
0.234 x 0.234 mm
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亮度 (最少)
280 cd/m²
-
亮度 (典型)
350 cd/m²
-
色域 (最少)
sRGB 95% (CIE1931)
-
色域 (典型)
sRGB 99% (CIE1931)
-
色彩深度 (顏色數)
1.07B
-
對比度 (最少)
700:1
-
對比度 (典型)
1000:1
-
反應時間
5ms (GtG at Faster)
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
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表面處理
防眩光
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弧形顯示屏
是
HDR
-
HDR 10
支援
-
HDR 效果
支援
色彩表現及校正
-
顏色校正出廠
支援
功能特色
-
自動亮度調節
支援
-
不閃爍屏幕
支援
-
閱讀模式
支援
-
色弱模式
支援
-
Super Resolution+
支援
-
動態動作同步
支援
-
PBP
支援 (2PBP/3PBP)
-
智能節能
支援
軟件支援
-
True Color Pro
支援
-
Dual Controller
支援
連接性
-
HDMI
支援 (2組)
-
HDMI (最高解像度, Hz)
3840 x 2160 @ 60Hz
-
DisplayPort
支援 (1組)
-
DP 版本
1.4
-
DP (最高解像度, Hz)
5120 x 1440 @ 60Hz
-
USB-C
支援 (1組)
-
USB-C (最高解像度, Hz)
3840 x 2160 @ 60Hz
-
USB-C (DP 交替模式)
支援
-
USB-C (數據傳輸)
支援
-
USB-C (PD 充電)
85W
-
USB 下行連接
支援(4組/ver3.0)
-
耳機輸出
支援
音效
-
揚聲器
支援
-
音效輸出 (功率)
10W
-
聲道
2ch
-
Rich Bass
支援
電源
-
類型
內置電源
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AC 電源輸入
100-240Vac, 50/60Hz
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耗電量 (典型)
80W
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耗電量 (最大)
200W
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耗電量 (睡眠模式)
1.0W
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耗電量 (DC 電源關閉)
少於 0.3W
機械設計
-
可調節座檯架
傾斜/高度/轉動
-
掛牆架支援
100 x 100 mm
尺寸及重量
-
連座檯架尺寸 (寬x高x深)
1215.1 x 543.5 x 307.3mm(座檯架升至最高時)
1215.1 x 433.5 x 307.3mm(座檯架降到最低時)
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不連座檯架尺寸 (寬x高x深)
1215.1 x 365.7 x 114.2 mm
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出貨尺寸 (寬x高x深)
1330 x 298 x 490 mm
-
連座檯架重量 (kg)
15.2
-
不連座檯架重量 (kg)
12.6
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運輸重量 (kg)
19.9
配件
-
HDMI 線
有
-
Display Port 線
有
-
USB Type C 線
有
-
USB Type C > USB A 轉接線
有