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LG 網店雙 11 激賞

01/11/2022 ~ 30/11/2022

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LG 雙 11 激賞優惠

 

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1️⃣ 11 月 1 至 15 日期間，指定影音產品及家庭電器可享額外 11% 折扣優惠*
2️⃣ 11 月 1 至 15 日期間，指定顯示器產品可享額外折扣優惠#
3️⃣ 11 月 11 日 限時優惠，指定產品以超抵快閃價發售

*請輸入優惠碼 11SALE 以獲得額外折扣優惠
#請輸入優惠碼 11SALE 或 22SALE 以獲得額外折扣優惠

影音娛樂

 

1️⃣ 11 月 1 至 15 日：電視、Lifestyle Screens、Sound Bar 指定型號可享額外 11% 折扣 [優惠碼 11SALE]
2️⃣ 11 月 11 日：雙 11 限時優惠 - 65/55 吋 OLED G3、LG StanbyME 及 StanbyME Go

更多影音產品優惠

647L InstaView Door-in-Door™ 雪櫃 S651MC78A

優惠價: $20,452
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LG Vivace 人工智能洗衣乾衣機FV9A90W2

優惠價: $6,577
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458L InstaView Door-in-Door™ 雪櫃 F521MC78

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LG Vivace 人工智能洗衣機 FV7S90V2

優惠價: $5,509
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LG All-in-One Tower™ 無線吸塵機 A9T-Ultra

優惠價: $8,259
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家庭電器 第二擊

11.11 快閃優惠

優惠期：2022 年 11 月 11 日 (數量有限，售完即止)

LG Styler 衣物護理機 (只限慕雪白)

11.11 優惠價: $9,999
原價: $15,980

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LG PuriCare™ AeroTower 空氣淨化風扇

11.11 優惠價: $4,999
原價: $6,580

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家庭電器 第三擊

1 + 1 折扣組合

優惠期：2022 年 11 月 12 至 30 日

LG Styler (慕雪白) +LG AeroTower 空氣淨化風扇

1+1 組合優惠價: $15,999
加送HK$2,000元電子超市禮券1
原價: $22,560

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LG Styler (慕雪白) +A9N 無線吸塵機 (鐵灰色 / 酒紅色)

1+1 組合優惠價: $14,999
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原價: $20,970

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科技產品

顯示器投影機優惠

優惠期：2022年11月1至11日

One:Quick Flex
連可移動式支架

網店優惠價: $24,360
原價: $34,800

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LG ProBeam 5,000 ANSI 流明
4K 鐳射投影機

網店優惠價: $41,980
原價: $59,980

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38 吋 21:9 UltraWide™ QHD+Nano IPS 弧形顯示器 38WN95C-W

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49 吋 32:9 UltraWide™ Dual QHD Nano IPS™ 弧形顯示器 49WQ95C-W

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29 吋 21:9 UltraWide™ HDR全高清顯示器 29WP60G-B

優惠價: $1,590
原價: $2,290

29 吋 21:9 UltraWide™全高清顯示器 29WQ600-W

優惠價: $1,890
原價: $2,390

34 吋 21:9 UltraWide™全高清顯示器 34WP500-B

優惠價: $2,290
原價: $2,990

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影音娛樂

電視音響優惠

優惠期：2022 年 11 月 1 至 11 日

38 吋 21:9 UltraWide™ QHD+Nano IPS 弧形顯示器 38WN95C-W

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49 吋 32:9 UltraWide™ Dual QHD Nano IPS™ 弧形顯示器 49WQ95C-W

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5.1.2 聲道杜比全景聲 High Res Audio無線 Sound Bar SN10Y

優惠價: $5,480
原價: $7,680

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3.1.2 聲道杜比全景聲無線Eclair Soundbar QP5

優惠價: $2,990
原價: $5,990

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條款及細則

1) 電子超市禮券將於在 30 天內發送至客戶電子郵件。
2) LG 香港保留隨時在有需要的情況下，無論有否作出通知或提供理由，而作出以下行為之權利：
- 更改、取消或補充推廣活動或此條款及細則；
- 以類似價值的物品轉換或代替禮品；及/或
- 取消、結束或中止推廣活動。
3) 任何有關参加是次推廣活動及/或換取禮品的懷疑或證實的詐騙個案，及/或懷疑或證實的濫用個案，將可能導致參加者的應得之活動禮品被即時取消及/或中止。
4) 有效推廣日期以最近更新版本為準。
5) 推廣優惠只適用於香港 LG 網店。
6) LG 電子香港有限公司保留此推廣優惠之所有相關事項的最終決定權，如有任何修改，恕不另行通知。
7) 本條款及細則將受香港特別行政區管轄，所有因本條款及細則而產生或與其有關的糾紛概由香港法院解決。
8) 如本條款及細則的中、英文版本有任何歧異或不符 ，概以英文版本為準。

最後更新日期：2022年11月11日