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LG 網店雙 11 激賞
01/11/2022 ~ 30/11/2022
LG 雙 11 激賞優惠
多款生活家電、影音產品及顯示器都以激筍折扣價發售！
1️⃣ 11 月 1 至 15 日期間，指定影音產品及家庭電器可享額外 11% 折扣優惠*
2️⃣ 11 月 1 至 15 日期間，指定顯示器產品可享額外折扣優惠#
3️⃣ 11 月 11 日 限時優惠，指定產品以超抵快閃價發售
*請輸入優惠碼 11SALE 以獲得額外折扣優惠
#請輸入優惠碼 11SALE 或 22SALE 以獲得額外折扣優惠
影音娛樂
1️⃣ 11 月 1 至 15 日：電視、Lifestyle Screens、Sound Bar 指定型號可享額外 11% 折扣 [優惠碼 11SALE]
2️⃣ 11 月 11 日：雙 11 限時優惠 - 65/55 吋 OLED G3、LG StanbyME 及 StanbyME Go
11.11 快閃優惠
優惠期：2022 年 11 月 11 日 (數量有限，售完即止)
1 + 1 折扣組合
優惠期：2022 年 11 月 12 至 30 日
顯示器投影機優惠
優惠期：2022年11月1至11日
電視音響優惠
優惠期：2022 年 11 月 1 至 11 日
條款及細則
1) 電子超市禮券將於在 30 天內發送至客戶電子郵件。
2) LG 香港保留隨時在有需要的情況下，無論有否作出通知或提供理由，而作出以下行為之權利：
- 更改、取消或補充推廣活動或此條款及細則；
- 以類似價值的物品轉換或代替禮品；及/或
- 取消、結束或中止推廣活動。
3) 任何有關参加是次推廣活動及/或換取禮品的懷疑或證實的詐騙個案，及/或懷疑或證實的濫用個案，將可能導致參加者的應得之活動禮品被即時取消及/或中止。
4) 有效推廣日期以最近更新版本為準。
5) 推廣優惠只適用於香港 LG 網店。
6) LG 電子香港有限公司保留此推廣優惠之所有相關事項的最終決定權，如有任何修改，恕不另行通知。
7) 本條款及細則將受香港特別行政區管轄，所有因本條款及細則而產生或與其有關的糾紛概由香港法院解決。
8) 如本條款及細則的中、英文版本有任何歧異或不符 ，概以英文版本為準。
最後更新日期：2022年11月11日