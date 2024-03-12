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[會員限定]
免費試用 LG AeroTower 空氣淨化風扇
誠邀 LG 會員試用全新推出 LG PuriCare™ 系列產品： LG AeroTower 2 合 1 空氣淨化風扇。
✅ 1 個月免費試用
✅ 試用後可選擇以優惠價購買產品
✅ 可獲朋友推薦優惠碼
活動詳情：
📅 於2022 年 7 月 14 日 – 26 日內登記：https://forms.gle/Xtcat63u9YkX7HaG7
🏠 試用日期：一個月試用，於 2022 年 8 月開始
於試用產品後需完成有關產品之網上問卷調查 📝
產品特點：
⭐ 韓國製造
⭐ 三重過濾系統，強力空氣淨化：前置濾網、360° HEPA 濾網、除臭濾網，過濾 99.97% 微細至 PM 0.3 懸浮粒子、甲酫及異味
⭐ 獨有 UVnano™ 殺菌技術：去除扇葉細菌，確保吹送潔淨涼風
⭐ 三種氣流模式：集中吹風、廣域送風、空氣循環，對應不同需要
⭐ 實時監察空氣質素：內置懸浮粒子感應器，可透過 LCD 顯示板即時了解空氣狀況
⭐ 超靜音運作，支援 LG ThinQ™ 手機 App 遙距智能控制及獲得使用提示
開箱介紹
AeroTower 空氣淨化風扇 全面解構
與 LG 產品管理主任 了解 AeroTower 空氣淨化風扇的嶄新設計及功能。
條款及細則：
1. 活動登記日期為2022 年 7 月 14 日至 26 日，名額有限，先到先得。
2. 如成功被挑選之參加者將於 2022 年 8 月 3 日前，透過電郵或 SMS 短訊通知，屆時將有專人安排整個試用流程。
3. 參加者將於2022 年8 月指定日期內開始試用 LG AeroTower 空氣淨化風扇，為期 1 個月。
4. 參加者試用產品後須完成一份網上問卷調查，內容有關用後感、產品功能滿意度等。
5. 完成問卷後，參加者可以優惠價購買原部 LG AeroTower 空氣淨化風扇及獲得朋友推薦優惠碼。
6. 於試用期間，產品擁有權仍屬於 LG 香港，如有任何惡意損壞，LG香港保留追究權利。
7. 如 LG 香港處理登記時 ，因被挑選之參加者於登記時提供無效的電郵地址或電話號碼，而未能成功以電子郵件或SMS 短訊聯絡，LG 香港有權決定取消該參加資格而毋須事先通知 ◦
8. LG香港保留隨時在有需要的情況下，無論有否作出通知或提供理由，而作出以下行為之權利：
- 更改、取消或補充活動或此條款及細則；及/或
- 取消、結束或中止活動。
9. LG香港將不會對任何人士負上任何因有關活動而引致的﹝不論直接、間接或其他原因而產生的﹞個人損傷、死亡、損失、損毀或責任，包括但不限於收入、利潤或信譽的損失、任何計算機會的錯誤、任何電腦、通訊或設施不正常地運作、任何由第三者所提供的服務的缺乏或不足之處、或任何通知因郵遞上的錯誤而寄失或遺失而引致的損失、損毀或責任，即使LG香港已被通知可能會有該等損失、損毀或責任。
10. 任何有關参加是次活動的懷疑或證實的詐騙個案，及/或懷疑或證實的濫用個案，將可能導致參加者的資格或應得之活動優惠被即時取消及/或中止。
11. 就任何有關是次活動之爭議，LG香港擁有絶對及最終決定權，而參加者必須完全同意遵守。
12. LG香港會將客戶所提供資料保密。
13. 本條款及細則將受香港特別行政區法律管轄，所有因本條款及細則而產生或與其有關的糾紛概由香港法院解決。
14. 如英文版和中文版內容不一致, 以英文版為準。