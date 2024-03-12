條款及細則：



1. 活動登記日期為2022 年 7 月 14 日至 26 日，名額有限，先到先得。

2. 如成功被挑選之參加者將於 2022 年 8 月 3 日前，透過電郵或 SMS 短訊通知，屆時將有專人安排整個試用流程。

3. 參加者將於2022 年8 月指定日期內開始試用 LG AeroTower 空氣淨化風扇，為期 1 個月。

4. 參加者試用產品後須完成一份網上問卷調查，內容有關用後感、產品功能滿意度等。

5. 完成問卷後，參加者可以優惠價購買原部 LG AeroTower 空氣淨化風扇及獲得朋友推薦優惠碼。

6. 於試用期間，產品擁有權仍屬於 LG 香港，如有任何惡意損壞，LG香港保留追究權利。

7. 如 LG 香港處理登記時 ，因被挑選之參加者於登記時提供無效的電郵地址或電話號碼，而未能成功以電子郵件或SMS 短訊聯絡，LG 香港有權決定取消該參加資格而毋須事先通知 ◦

8. LG香港保留隨時在有需要的情況下，無論有否作出通知或提供理由，而作出以下行為之權利：

- 更改、取消或補充活動或此條款及細則；及/或

- 取消、結束或中止活動。

9. LG香港將不會對任何人士負上任何因有關活動而引致的﹝不論直接、間接或其他原因而產生的﹞個人損傷、死亡、損失、損毀或責任，包括但不限於收入、利潤或信譽的損失、任何計算機會的錯誤、任何電腦、通訊或設施不正常地運作、任何由第三者所提供的服務的缺乏或不足之處、或任何通知因郵遞上的錯誤而寄失或遺失而引致的損失、損毀或責任，即使LG香港已被通知可能會有該等損失、損毀或責任。

10. 任何有關参加是次活動的懷疑或證實的詐騙個案，及/或懷疑或證實的濫用個案，將可能導致參加者的資格或應得之活動優惠被即時取消及/或中止。

11. 就任何有關是次活動之爭議，LG香港擁有絶對及最終決定權，而參加者必須完全同意遵守。

12. LG香港會將客戶所提供資料保密。

13. 本條款及細則將受香港特別行政區法律管轄，所有因本條款及細則而產生或與其有關的糾紛概由香港法院解決。

14. 如英文版和中文版內容不一致, 以英文版為準。