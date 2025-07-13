About Cookies on This Site

延長保養價目表

電視

產品享有 3 年原廠保養
(UHD / NANO / QLED 系列)

英吋

系列

延長保養

1年售價 (港幣)

2年售價 (港幣)

43

UHD / NANO / QLED

300

600

50

UHD / NANO / QLED

500

1,000

55

UHD / NANO

600

1,200

QNED

950

1,900

65

UHD / NANO

950

1,900

QNED

1,600

3,200

70

UHD

1,300

2,600

75

UHD

1,600

3,200

NANO

1,300

2,600

QNED

4,000

8,000

86

QNED

6,000

12,000

產品享有 3 年原廠保養
(OLED 系列)

英吋

系列

延長保養

1年售價 (港幣)

2年售價 (港幣)

42

OLED

850

1,700

48

OLED

950

1,900

55

OLED

1,300

2,600

55G

OLED

1,600

3,200

65

OLED

2,100

4,200

65G

OLED

4,000

8,000

77

OLED

6,000

12,000

77G

OLED

8,000

16,000

83

OLED

8,000

16,000

83G

OLED

暫不提供

97 G/M

OLED

暫不提供

產品享有2年原廠保養

英吋

系列

延長保養

1年售價 (港幣)

2年售價 (港幣)

3年售價 (港幣)

43

UR8000PCB / UT7800PCB

400

800

1,200

50

UR8000PCB / UT7800PCB

400

800

1,200

55

UT7800PCB

400

800

1,200

洗衣機

類別

延長保養

1年售價 (港幣)

2年售價 (港幣)

3年售價 (港幣)

頂揭式洗衣機

600

1,200

1,800

前置式洗衣機

600

1,200

1,800

洗衣乾衣機

1,000

2,000

3,000

乾衣機

1,300

2,600

3,900

STYLER 衣物護理機

2,100

4,200

6,300

雪櫃

類別

延長保養

1年售價 (港幣)

2年售價 (港幣)

上置式冷凍型

300

600

下置式冷凍型

600

1,200

對門雪櫃

900

1,800

顯示器

英吋

型號

延長保養

1年售價 (港幣)

2年售價 (港幣)

22

22MP410-B

200

400

22MR410-B

200

400

24

24BA560-B

320

640

24GN60R-B

320

640

24GQ50F-B

320

640

24GS60F-B

320

640

24MR400-B

200

400

27

27BA560-B

500

1,000

27BQ70QC-S

1,100

2,200

27G850A-B

1,300

2,600

27GP95R-B

1,100

2,200

27GP95U-B

1,100

2,200

27GQ50F-B

500

1,000

27GR75Q-B

500

1,000

27GR82Q-B

500

1,000

27GR93U-B

820

1,640

27GR95QE-B

1,500

3,000

27GS60QC-B

500

1,000

27GS75Q-B

500

1,000

27GS85Q-B

650

1,300

27GS94U-B

820

1,640

27GS95QE-B

1,100

2,200

27GX790A-B

2,100

4,200

27MR400-B

320

640

27SR50F-W

500

1,000

27U511SA-W

500

1,000

27UP650K-W

500

1,000

27UP650-W

500

1,000

27UP850K-W

650

1,300

27UQ850V-W

820

1,640

27UQ850-W

980

1,960

27US500-W

500

1,000

 

英吋

型號

延長保養

1年售價 (港幣)

2年售價 (港幣)

28

28MQ780-B

1,300

2,600

29

29WQ600-W

500

1,000

32

32GQ850-B

1,500

3,000

32GQ950-B

1,500

3,000

32GR93U-B

980

1,960

32GS60QC-B

500

1,000

32GS75Q-B

650

1,300

32GS85Q-B

820

1,640

32GS94U-B

980

1,960

32GS95UE-B

2,100

4,200

32GX870A-B

2,100

4,200

32SQ730S-W

980

1,960

32SR50F-W

500

1,000

32SR83U-W

820

1,640

32U731SA-W

820

1,640

32UN880-B

1,100

2,200

32UR550-B

500

1,000

32UR550K-B

650

1,300

34

34GS95QE-B

2,100

4,200

34WQ75C-B

980

1,960

38

38WR85QC-W

2,100

4,200

39

39GS95QE-B

2,500

5,000

40

40WP95C-W

2,100

4,200

45

45GR95QE-B

3,300

6,600

45GS95QE-B

3,300

6,600

45GX950A-B

4,700

9,400

49

49WQ900G-B

2,100

4,200

49WQ95C-W

3,300

6,600