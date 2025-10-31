LG PuriCare™ Aerospeaker 空氣清新茶几 (忌廉白) 韓國製造

*上方影像圖片僅供參考，或與實際產品有所不同。

1)低音加強演算法

- 測試條件：消音房 1M(輸入：藍牙)

- 測試結果：當音量低時，自動增強低音水平

(即使在低音量下，低音亦能得到提升，並持續實現清晰程度平衡，提高聲音)

- 聲音或因聲音來源而有所不同。

- 可透過產品的物理按鈕實現基本控制 (例如音量和前後曲目)；如欲全面使用喇叭相關設定和功能，請使用 LG ThinQ 應用程式。

- 使用 LG ThinQ 應用程式控制喇叭時，需要穩定的 Wi-Fi 連接環境。

2) Aero V 濾網

[過濾 99.999% 低至 0.01 微米的粒子]

- 測試日期：2025 年 1 月 31 日

- 測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL)

- 測試產品：AS065 系列

- 測試條件：室容量 – 30.0 立方米；溫度 – 23.0 ± 3.0°C；濕度 – 50.0 ± 10 % R.H.；操作模式 – 第 3 階段(高)

- 測試方法：根據適用於室內空氣清新機的 SPS-KACA 002-0132:2022 附錄 A，產生並穩定了直徑為 0.01μm 的氯化鉀 (KCl) 微粒。空氣淨化器連續運行了 4 小時，直至除塵效率跌降至 99.999% 或以上，從而量度降低率。

- 測試結果：操作 35 分 45 秒或更久後，可達至 99.999% 的祛除。-實際使用環境的結果可能有所不同。

【清除 5 種主要有害氣體並消除其異味】

- 測試日期：2025 年 2 月 11 日

- 測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL)

- 測試對象：AS065****

- 測試條件：在下列空氣環境條件下進行：

a) 溫度：21 ± 1.1°C

b) 相對濕度：45 ± 5%

c) 微塵與氣體濃度：低於

《公共衛生控制法案》訂下的室內環境標準。

- 測試結果：符合韓國空氣潔淨協會有害氣體清除認證標準(CA 標準：B.2.2)。

- 目標氣體：

a) 氨 (NH₃)

b) 甲苯 (C₇H₈)

c) 甲醛 (HCHO)

d) 醋酸

e) 乙醛

- 結果可能會因實際使用環境而有所不同。

[去除 SO₂ 和 NO₂]

- 測試日期：2025 年 2 月 20 日

- 測試組織：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL)

- 測試型號：AS065****

- 測試條件：溫度 - 21 ± 1℃；濕度 - 45 ± 5%；測試艙測試室 8.0±0.5 立方米

- 測試方法：按照韓國空氣潔淨協會空氣淨化器測試標準 (SPS-KACA 002-132:2022) 進行，以測試 SO₂ 和 NO₂ 祛除效率。

- 測試結果：NO₂：運行 30 分鐘後祛除超過 92%；運行 60 分鐘後祛除超過 99.5%。SO₂：運行 30 分鐘後祛除 31%；運行 120 分鐘後祛除 56%。

- 測試模式：高模式

- 結果可能會因實際使用環境而有所不同。

[去除霉菌]

- 測試日期：2025 年 2 月 3 日至 2025 年 2 月 20 日

- 目標型號：AeroSpeaker (AS065 系列)

- 測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL)

- 測試條件：ISO 16000-36:L2018，測試時間 1 小時，溫度 22.9±0.5℃，濕度 49.6±1.0%，風量 3 級

- 測試菌株：巴西麴黴 ATCC 9642

- 測試方法：測試室空間中空氣微生物減少測試 (協定)

- 測試結果：空氣中微生物減少測試，效果達到 99.8%

- 結果可能會因實際使用環境而有所不同。

3) UVnano

- 測試日期：2021 年 5 月 10 日至 18 日

- 測試實驗室：釜慶大學 (TÜV Rheinland certified)

- 測試條件：溫度 25±3℃ / 相對濕度 50±10%

- 測試對象：FS061PWHA

- 測試方法：使用上下風扇的紫外線 LED (1 小時)

4) LG ThinQ

- 在 LG ThinQ 應用程式上登記家用電器需要家中具備無線連接。

- 若要使用 LG ThinQ，必須從 Google Play Store 或 Apple App Store 安裝 LG ThinQ 應用程式，並連接到 Wi-Fi。

- LG ThinQ 應用程式在某些智能手機上的功能或許有限，因此請務必檢查裝置是否達到最低要求。(Android OS 9.0 及 iOS 16.0 或以上)

- 選擇 9 種照明預設 (包括「環境」、「派對」和「自然」) 不能僅透過物理按鈕完成；完整存取需要 LG ThinQ 應用程式。

- 由於照明預設僅可透過 LG ThinQ 設定，因此該功能始終需要穩定的 Wi-Fi 連接環境。

5) 無線充電

- 認證日期：2025 年 2 月 28 日

- 認證對象 (零件/型號)：AS065S*** AeroSpeaker

- 認證機構：SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd；TTA – Telecommunications4)Technology Association

- 認證詳情：Qi 認證 (BPP、PPDE)

- 認證條件 (標準)：Qi 1.3.3

- 認證有效期：長期有效

- 智能手機無線充電：僅支援兼容無線充電的型號

- BPP (基礎電源配置檔電力概況)：0–5W 充電 Qi 標準認證

- PPDE (私有協議電源傳輸擴展)：5-10W Samsung 快速無線充電 Qi 標準認證

- 不兼容智能手錶充電

- 無線充電僅在將裝置置於產品的指定充電區域時有效。

- 請確保正確擺放裝置，如果置於指定區域外，充電可能無法運作。

- 結果可能會因實際使用環境而有所不同。

6) 低噪音

- 測試日期：2025 年 1 月 8 日

- 測試實驗室：Busan Technopark

- 測試對象：AS065****

- 測試條件：在睡眠模式下分別測量韓國空氣潔淨協會噪音標準點

- 測試方法：距離產品正面、背面、左側、右側和頂部中心 1 米進行測量，然後取平均值

- 測試結果：平均 19.7dB (前方：19.8dB、後方：19.9dB、右側：20.0dB、左側：19.8dB、上方：19.0dB)

- 測試模式：睡眠模式

- 結果可能會因實際使用環境而有所不同。