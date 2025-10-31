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LG PuriCare™ Aerospeaker 空氣清新茶几 (忌廉白) 韓國製造

LG PuriCare™ Aerospeaker 空氣清新茶几 (忌廉白) 韓國製造

AF20SOUND
Front view of LG PuriCare™ Aerospeaker 空氣清新茶几 (忌廉白) 韓國製造 AF20SOUND
AF20SOUND LG Puricare™ AeroSpeaker 正視圖，外蓋取下，展示出綠色濾網
AF20SOUND LG Puricare™ AeroSpeaker 側視圖，可看見綠色的圓柱形濾網的側面圖
AF20SOUND LG Puricare™ AeroSpeaker 斜角正視圖，顯示白色頂部和黑色間條底座
AF20SOUND LG Puricare™ AeroSpeaker 斜角側視圖，展示高聳纖幼的圓柱機身
AF20SOUND 白色背景上的 LG Puricare™ AeroSpeaker 四分之三斜角視圖
AF20SOUND LG Puricare™ AeroSpeaker 分解視圖，展示拆開的圓形頂部面板
AF20SOUND LG Puricare™ AeroSpeaker 斜角頂視圖，可看見平坦圓面
AF20SOUND LG Puricare™ AeroSpeaker 斜角上視圖，突出光滑頂部表面
AF20SOUND LG Puricare™ AeroSpeaker 斜角視圖，頂部放有正在充電的智能手機
AF20SOUND LG Puricare™ AeroSpeaker 頂視圖，展示連圓形無線充電面板
AF20SOUND LG Puricare™ AeroSpeaker 斜角底視圖，顯示喇叭格柵和 LED 環
AF20SOUND LG Puricare™ AeroSpeaker 喇叭邊緣的控制按鈕特寫視圖
AF20SOUND LG PuriCare™ Aerospeaker 底部低角度視圖，展現 LED 燈環細節
AF20SOUND LG PuriCare™ Aerospeaker 斜角俯視圖，展示頂部面板連充電區域
Front view of LG PuriCare™ Aerospeaker 空氣清新茶几 (忌廉白) 韓國製造 AF20SOUND
AF20SOUND LG Puricare™ AeroSpeaker 正視圖，外蓋取下，展示出綠色濾網
AF20SOUND LG Puricare™ AeroSpeaker 側視圖，可看見綠色的圓柱形濾網的側面圖
AF20SOUND LG Puricare™ AeroSpeaker 斜角正視圖，顯示白色頂部和黑色間條底座
AF20SOUND LG Puricare™ AeroSpeaker 斜角側視圖，展示高聳纖幼的圓柱機身
AF20SOUND 白色背景上的 LG Puricare™ AeroSpeaker 四分之三斜角視圖
AF20SOUND LG Puricare™ AeroSpeaker 分解視圖，展示拆開的圓形頂部面板
AF20SOUND LG Puricare™ AeroSpeaker 斜角頂視圖，可看見平坦圓面
AF20SOUND LG Puricare™ AeroSpeaker 斜角上視圖，突出光滑頂部表面
AF20SOUND LG Puricare™ AeroSpeaker 斜角視圖，頂部放有正在充電的智能手機
AF20SOUND LG Puricare™ AeroSpeaker 頂視圖，展示連圓形無線充電面板
AF20SOUND LG Puricare™ AeroSpeaker 斜角底視圖，顯示喇叭格柵和 LED 環
AF20SOUND LG Puricare™ AeroSpeaker 喇叭邊緣的控制按鈕特寫視圖
AF20SOUND LG PuriCare™ Aerospeaker 底部低角度視圖，展現 LED 燈環細節
AF20SOUND LG PuriCare™ Aerospeaker 斜角俯視圖，展示頂部面板連充電區域

主要功能

  • 茶几+ 空氣清新機+ 藍牙喇叭+充電+ Mood Lighting 情境氣氛燈五合一
  • 360˚ 空氣淨化：Aero V 濾網(HEPA 13) 、UVnano™ 技術
  • 情境氣氛燈隨音樂變換
  • 自帶療癒音樂 (Healing Therapy List)
  • 無線充電
  • ThinQ™ 應用程式智能操控，隨時隨地監控空氣
更多
房間內的 LG Aerospeaker 影像，帶來四合一功能：喇叭、空氣淨化、氛圍燈光、無線充電。

房間內的 LG Aerospeaker 影像，帶來四合一功能：喇叭、空氣淨化、氛圍燈光、無線充電。

LG PuriCare™

不止呼吸清新，更帶來四合一舒適體驗

從新鮮空氣到舒適音效，LG Aerospeaker 為您的生活帶來舒適與便利的體驗。

淨化空氣，擴大聲音

LG Aerospeaker 影像，以視覺化形式呈現 360 度聲波，在現代化室內環境中彰顯其喇叭功能。

藍牙喇叭

LG Aerospeaker 影像，顯示 360 度空氣淨化和濾網，彰顯潔淨空氣流通的潔淨設計。

360˚ 空氣淨化

LG Aerospeaker 影像，調校為柔和的情調照明，透過智能手機應用程式在舒適的室內環境中進行控制。

情境氣氛燈

LG Aerospeaker 影像，頂部表面用於無線充電，為智能手機提供 72% 的電量。

無線充電

家庭喇叭

清晰聲音，貫滿空間

透過簡易藍牙連接，體驗生動逼真的音響效果。有了低音增強功能，每個層次的音樂都變得更清晰飽滿。¹⁾

LG Aerospeaker 在客廳中的影像，以視覺化形式呈現聲波，彰顯沉浸式喇叭功能。

LG Aerospeaker 在客廳中的影像，以視覺化形式呈現聲波，彰顯沉浸式喇叭功能。

藍牙連接

通過 Apple MFi 和 藍牙 SIG 認證，可帶來提供流暢可靠的藍牙效能。

360˚ 空氣淨化

每次呼吸，空氣都徹底純淨

使用 LG 的 Puricare™ Aero V 濾網保持空氣潔淨，提升在家享受每一刻。

LG Aerospeaker 影像，其放在陽光照射的明亮房間內。

Aero V 濾網

淨化效能經過驗證，可清除 99.999% 細至 0.01μm 的超細微粒、99.9%細菌及病毒、99.8% 黴菌，並有效去除空氣中的特定有害氣體(氨、甲苯、甲醛、醋酸、乙醛) 。 ²⁾

UVnano™ 技術

消除扇葉上 99.99% 的細菌，保持家居空氣純淨。³⁾

HEPA13 濾網

有效過濾 99.9% 的細菌、99.999% 的粉塵、細小顆粒、懸浮物和氯化鈉顆粒

- 抗菌 99.9% / 抗病毒 99.9%

- 大量除塵

- 去除氯化鈉 (NaCL)

 

- 抗菌 99.9%。 ①經韓國化學轉化試驗研究院 (KTR) 檢測。 ②測試菌種：金黃色葡萄球菌 / 肺炎克雷伯菌 / 大腸桿菌。 ③測試方法：ISO 20743（紡織品抗菌活性測定標準）。 （測試日期：2020 年 4 月）

- 抗病毒 99.9%。 ①經首爾大學保健研究生院檢測。 ②測試菌種：鼠肝炎病毒 (MHV；鼠冠狀病毒)（人類傳染性冠狀病毒替代物）。 ③測試方法：ISO 20743。 （測試日期：2020年4月）

- 氯化鈉去除率99.9%：經韓國合格實驗室KCL測試。在32公升/分鐘的空氣流量下，運轉180秒後，可去除99.9%的氯化鈉。效率測試結果精確到萬分之一。 （測試日期：2025年5月）

AeroSpeakerData_Mo
LG Aerospeaker 亮起黃色氛圍燈光，顯示「環境」、「派對」和「自然」模式的預設選項。

情境氣氛燈

找到合適燈光，營造絕佳氛圍

配備色彩繽紛的燈光，一鍵即可輕鬆控制，提升整體環境情調。使用 ThinQ 應用程式⁴⁾，選擇 9 種預設燈光，包括「環境」、「派對」和「自然」模式。

LG Aerospeaker 的影像，頂部的智能手機正在無線充電，螢幕顯示電池和充電圖示。

無線充電

置於頂部即可充電

使用桌面無線充電功能，讓裝置充電變得更方便，再無線路亂纏的煩惱。5)

LG Aerospeaker 的影像，顯示噪音圖表和圖示，將 21dB 與樹葉、吹口哨和圖書館的聲音進行比較。

LG Aerospeaker 的影像，顯示噪音圖表和圖示，將 21dB 與樹葉、吹口哨和圖書館的聲音進行比較。

低噪音

寧靜淨化

在 21dB 下享受寧靜的空氣淨化 6⁾，猶如微風中樹葉沙沙作響般柔和。

ThinQ

智能控制，盡在指尖

透過 ThinQ 應用程式連接內置 WiFi，輕鬆遙距控制 Aerospeaker。

一名女士使用手機應用程式控制 LG 淨化器的氛圍燈光，顯示智能手機螢幕和客廳中的淨化器。

一名女士使用手機應用程式控制 LG 淨化器的氛圍燈光，顯示智能手機螢幕和客廳中的淨化器。

為您的生活方式增添舒適

  • LG Aerospeaker 在明亮客廳的影像，其用作側桌，上面放有時鐘和蠟燭。
  • LG Aerospeaker 在床邊的影像，其放在現代化臥室環境中，上面放有一部智能手機，正在無線充電。
  • LG Aerospeaker 在現代起居空間的影像，其用作側桌，置於扶手椅旁，上面放有堆疊的書本。
  • LG Aerospeaker 在時尚室內環境的影像，其用作邊桌，上面放有裝飾物品和書籍。
  • LG Aerospeaker 在現代客廳的影像，其用作側桌，上面放有小盆栽植物。
  • LG Aerospeaker 在兒童房內的影像，其用作側桌，置於木架旁，上面放有泰迪熊和玩具。

*上方影像圖片僅供參考，或與實際產品有所不同。

 

1)低音加強演算法

- 測試條件：消音房 1M(輸入：藍牙)

- 測試結果：當音量低時，自動增強低音水平

 (即使在低音量下，低音亦能得到提升，並持續實現清晰程度平衡，提高聲音)

- 聲音或因聲音來源而有所不同。

- 可透過產品的物理按鈕實現基本控制 (例如音量和前後曲目)；如欲全面使用喇叭相關設定和功能，請使用 LG ThinQ 應用程式。

- 使用 LG ThinQ 應用程式控制喇叭時，需要穩定的 Wi-Fi 連接環境。

 

2) Aero V 濾網

 

[過濾 99.999% 低至 0.01 微米的粒子]

- 測試日期：2025 年 1 月 31 日

- 測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL)

- 測試產品：AS065 系列

- 測試條件：室容量 – 30.0 立方米；溫度 – 23.0 ± 3.0°C；濕度 – 50.0 ± 10 % R.H.；操作模式 – 第 3 階段(高)

- 測試方法：根據適用於室內空氣清新機的 SPS-KACA 002-0132:2022 附錄 A，產生並穩定了直徑為 0.01μm 的氯化鉀 (KCl) 微粒。空氣淨化器連續運行了 4 小時，直至除塵效率跌降至 99.999% 或以上，從而量度降低率。

- 測試結果：操作 35 分 45 秒或更久後，可達至 99.999% 的祛除。-實際使用環境的結果可能有所不同。

 

【清除 5 種主要有害氣體並消除其異味】

- 測試日期：2025 年 2 月 11 日

- 測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL)

- 測試對象：AS065****

- 測試條件：在下列空氣環境條件下進行：

a) 溫度：21 ± 1.1°C

b) 相對濕度：45 ± 5%

c) 微塵與氣體濃度：低於

《公共衛生控制法案》訂下的室內環境標準。

- 測試結果：符合韓國空氣潔淨協會有害氣體清除認證標準(CA 標準：B.2.2)。

- 目標氣體：

a) 氨 (NH₃)

b) 甲苯 (C₇H₈)

c) 甲醛 (HCHO)

d) 醋酸

e) 乙醛

- 結果可能會因實際使用環境而有所不同。

 

[去除 SO₂ 和 NO₂]

- 測試日期：2025 年 2 月 20 日

- 測試組織：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL)

- 測試型號：AS065****

- 測試條件：溫度 - 21 ± 1℃；濕度 - 45 ± 5%；測試艙測試室 8.0±0.5 立方米

- 測試方法：按照韓國空氣潔淨協會空氣淨化器測試標準 (SPS-KACA 002-132:2022) 進行，以測試 SO₂ 和 NO₂ 祛除效率。

- 測試結果：NO₂：運行 30 分鐘後祛除超過 92%；運行 60 分鐘後祛除超過 99.5%。SO₂：運行 30 分鐘後祛除 31%；運行 120 分鐘後祛除 56%。

- 測試模式：高模式

- 結果可能會因實際使用環境而有所不同。

 

[去除霉菌]

- 測試日期：2025 年 2 月 3 日至 2025 年 2 月 20 日

- 目標型號：AeroSpeaker (AS065 系列)

- 測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL)

- 測試條件：ISO 16000-36:L2018，測試時間 1 小時，溫度 22.9±0.5℃，濕度 49.6±1.0%，風量 3 級

- 測試菌株：巴西麴黴 ATCC 9642

- 測試方法：測試室空間中空氣微生物減少測試 (協定)

- 測試結果：空氣中微生物減少測試，效果達到 99.8%

- 結果可能會因實際使用環境而有所不同。

 

3) UVnano

- 測試日期：2021 年 5 月 10 日至 18 日

- 測試實驗室：釜慶大學 (TÜV Rheinland certified)

- 測試條件：溫度 25±3℃ / 相對濕度 50±10%

- 測試對象：FS061PWHA

- 測試方法：使用上下風扇的紫外線 LED (1 小時)

 

4) LG ThinQ

- 在 LG ThinQ 應用程式上登記家用電器需要家中具備無線連接。

- 若要使用 LG ThinQ，必須從 Google Play Store 或 Apple App Store 安裝 LG ThinQ 應用程式，並連接到 Wi-Fi。

- LG ThinQ 應用程式在某些智能手機上的功能或許有限，因此請務必檢查裝置是否達到最低要求。(Android OS 9.0 及 iOS 16.0 或以上)

- 選擇 9 種照明預設 (包括「環境」、「派對」和「自然」) 不能僅透過物理按鈕完成；完整存取需要 LG ThinQ 應用程式。

- 由於照明預設僅可透過 LG ThinQ 設定，因此該功能始終需要穩定的 Wi-Fi 連接環境。

 

5) 無線充電

- 認證日期：2025 年 2 月 28 日

- 認證對象 (零件/型號)：AS065S*** AeroSpeaker

- 認證機構：SGS-CSTC Standards Technical Services Co., Ltd；TTA – Telecommunications4)Technology Association

- 認證詳情：Qi 認證 (BPP、PPDE)

- 認證條件 (標準)：Qi 1.3.3

- 認證有效期：長期有效

- 智能手機無線充電：僅支援兼容無線充電的型號

- BPP (基礎電源配置檔電力概況)：0–5W 充電 Qi 標準認證

- PPDE (私有協議電源傳輸擴展)：5-10W Samsung 快速無線充電 Qi 標準認證

- 不兼容智能手錶充電

- 無線充電僅在將裝置置於產品的指定充電區域時有效。

- 請確保正確擺放裝置，如果置於指定區域外，充電可能無法運作。

- 結果可能會因實際使用環境而有所不同。

 

6) 低噪音

- 測試日期：2025 年 1 月 8 日

- 測試實驗室：Busan Technopark

- 測試對象：AS065****

- 測試條件：在睡眠模式下分別測量韓國空氣潔淨協會噪音標準點

- 測試方法：距離產品正面、背面、左側、右側和頂部中心 1 米進行測量，然後取平均值

- 測試結果：平均 19.7dB (前方：19.8dB、後方：19.9dB、右側：20.0dB、左側：19.8dB、上方：19.0dB)

- 測試模式：睡眠模式

- 結果可能會因實際使用環境而有所不同。

常見問題

Q.

它會在室內產生多少噪音和震動？

A.

AeroSpeaker 在靜風模式下以 21 dB 運作。21 dB 的分貝水平，宛如樹葉沙沙作響般輕柔，而且幾乎沒有震動。然而，隨著潔淨功率提升，噪音水平可能會超過 21 dB。* 作為低噪音空氣淨化器喇叭，它讓您不受干擾地享受音樂或環境聲音。

 

*按風力的調節噪音水平：靜風 21 dB、低風 25 dB、中風 34 dB、強風 45 dB

Q.

音質有多一致？

A.

AeroSpeaker 採用低音增強演算法，自動調整低頻，以柔和聆聽水平進行調整。這有助帶來平衡圓滿的音效，讓您在任何音量下都能享受清晰悅耳的音樂舒適。

Q.

我可以透過藍牙將其連接至手機或平板電腦嗎？

A.

可以。AeroSpeaker 全面兼容藍牙裝置，包括智能手機、平板電腦和手提電腦。它通過 Apple MFi 和藍牙 SIG 認證，確保在各種操作系統中皆可帶來流暢可靠的藍牙效能。

Q.

我可以透過 LG ThinQ 應用程式存取哪些功能？它是否支援產品升級？

A.

透過 LG ThinQ 應用程式，從調整氣流和燈光，到選擇治癒預設音效及監控實時空氣質素，您可完全智能地控制 AeroSpeaker。您也可以透過 Wi-Fi 隨時隨地遙距控制裝置。此外，AeroSpeaker 亦支援 LG 產品升級功能——ThinQ UP，隨著時間推移提供新功能。 當有新的升級時，AeroSpeaker 上的「UP」燈便會亮起，您將透過 ThinQ 應用程式收到通知。

 

*產品升級功能僅適用於在 LG ThinQ 應用程式註冊的裝置。

列印

所有規格

基本規格

  • 建議面積 (㎡)

    19.8

  • 輸入功率 (W)

    46

  • 電源供應 (V/Hz)

    220~240V / 50Hz

  • 風量（高/低，CFM）

    No

  • CADR (CMH)

    154

  • CADR (CMM)

    2.57

  • 顏色

    白色

  • 能源級別

    -

  • 外觀設計

    圓形

  • 風扇摩打類型

    無刷直流摩打

  • 運作時音量（高/低）

    44 / 21

功能特色

  • 360° 潔淨

  • 粒子密度顯示

    沒有

  • 感應器

    塵埃 (PM1.0)

  • 睡眠時間掣

    沒有

  • 智能顯示器（空氣質素）

    4 級（非常差→好）紅/橙/黃/綠

  • Uvnano

  • 風扇模式/淨化步驟

    6 檔（關閉/自動/低/中/高/睡眠）

  • 濾網更換提醒

  • 氣氛燈

  • 淨化模式/自動模式

    沒有

  • 睡眠模式

    沒有

  • 待機功率(1W以下)

    沒有

  • 無線充電功能

智能

  • [App] 自動開關

  • 空氣質素指數 (AQI) 狀態/報告

  • 濾網壽命監測

  • 智能診斷

  • ThinQ(Wi-Fi)

過濾器

  • 空氣清新機濾網

    Aero 系列 V Filter 1 套

  • 過濾器等級

    H13

尺寸和重量

  • 產品重量（公斤）

    9.9

  • 重量_運送（公斤）

    12.7

  • 產品尺寸 - 闊x高x深（毫米）

    426 x 603 x 426

  • 包裝尺寸 - 闊x高x深（毫米）

    565 x 585 x 447

證書/獎項

  • [ST11]BAF 認證

合規性

  • 原產地

    韓國

  • 推出月份 (YYYY-MM)

    2026-01

  • 產品類型（型號名稱）

    AS20GSHU0.AHK

用家意見

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