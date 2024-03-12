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LG PuriCare™ 便攜式空氣清新機

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LG PuriCare™ 便攜式空氣清新機

AP151MGA1

LG PuriCare™ 便攜式空氣清新機

(0)
正面 LG AP151MGA1
CHI_GOLD_RAC-PuriCare-Mini-01-Pure-Air-Desktop
空氣淨化能力獲權威認證3

空氣淨化能力獲權威認證

LG PuriCare™ 便攜式空氣清新機獲得多項認證，高效淨化空氣，經 Intertek 證明有效去除空氣中的致敏原。

*模擬影片以便理解，實際產品顏色或因個別地區而有所不同。

Intertek 認證

有效過濾 0.3μm 極細粉塵高達 99%*，包括重金屬等有害物質。

經英國過敏協會認證

效能經 BAF（英國過敏協會）認證，有效避免可能導致呼吸系統和皮膚疾病的過敏原。

CA 小型空氣清淨機認證

通過多項測試，包括淨化能力，確保其效能。

CA 微塵傳感器認證

其微塵傳感器經過認證，有效檢測並去除超細粉塵。

獲韓國哮喘過敏協會認證

KAF（韓國哮喘過敏協會）僅向有效舒緩哮喘和過敏症狀的產品發出認證。

* 經 Intertek 測試，在 8㎥ 的空間內進行 155 分鐘的高速模式（H），去除 99% 的 0.3㎛ 污染物（結果可能因環境和設備的使用而有所不同）。

4 步空氣過濾系統

快速淨化空氣

在檢測到污染物後，採用雙變頻摩打的淨化風扇將各種致敏原和有害的微細粉塵吸走，經過濾後輸出清淨空氣，快速、全面淨化空氣。

4 色空氣潔淨顯示燈

PM1.0 傳感器提供實時檢測，並以 4 種顏色來顯示空氣質素。

雙變頻摩打

雙變頻摩打更快速吸入空氣，進行過濾。

全效防敏濾網

全效防敏濾網，使用壽命長達 2,000 *小時，可去除 99% 的一般粉塵、微塵和致敏原。

雙重淨化風扇

強大的雙重淨化風扇製造強勁氣流，快速為環境注入清新空氣。

*與濾網的最初除塵性能相比，0.3μm微粉塵去除率降低50%（以強風模式操作和Eco Energy Research Institute的濾網壽命測量標準）
**經 Intertek 測試，在 8㎥ 的空間內進行 155 分鐘的高速模式（H），去除 99% 的 0.3㎛ 污染物（結果可能因環境和設備的使用而有所不同）。

530g, 30dB

由早到晚，淨化空氣

輕巧機身和無線設計，時刻保持空氣清新。 寧靜低噪，不會影響睡眠。
CHI_GOLD_RAC-PuriCare-Mini-08-2-Clean-Air-Desktop

全效防敏濾網

全效防敏濾網，使用壽命長達 2,000 *小時，可去除 99% 的一般粉塵、微塵和致敏原。

小而輕巧 530g

如一瓶 500 毫升水一樣輕盈（包括內置電池），方便隨身攜帶。

電池使用時間長達 8 小時

使用 USB 線輕鬆充電，隨時隨地使用，使用時間長達 8 小時。

低噪音 30 dB

低噪音運作，安靜得即使在辦公室，圖書館等也不會打擾周圍環境。

* 依據弱速模式(L)，強模式(H)可持續使用 2 小時
** 國際認證機構 TUV-Rh，以弱速模式(L)在距離 70 公分處所進行的噪音測試結果。結果可能因使用者環境而不同。

支援藍芽

智能控制

實時檢測空氣狀況，檢查過去的空氣污染紀錄，自動發送通知，風力強度控制，檢查電池使用量和濾網使用狀況。
配件

讓使用更臻完美

濾網能持久使用，減低成本，
LG PuriCare™ 便攜式空氣清新機亦為車廂和嬰兒車設計專屬的使用配件。

輕易掌控

只需兩個按鈕，所有功能都可輕鬆操作。 當三個指示燈都亮起時，即啟動快速模式以強效清除灰塵。

LG 會員招募1

LG 會員招募

LG 會員招募 詳情

總結

列印
產品尺寸 - 闊x高x深（毫米）
69 x 64 x 200
建議面積 (㎡)
1.67
運作時音量（高/低）
48 / 30
風扇摩打類型
變頻摩打

所有規格

基本規格

  • 建議面積 (㎡)

    1.67

  • CADR (CMH)

    13

  • 顏色

    玫瑰金

  • 風扇摩打類型

    變頻摩打

  • 運作時音量（高/低）

    48 / 30

功能特色

  • 電池

    內置 3,600mAh

  • 電池充電時間

    3.5 小時

  • 濾網更換提醒

    支援

  • 遙控器

    支援

  • 使用時間（充滿電量）

    最長 8 小時

智能

  • Puricare 迷你應用程式

    藍牙 (iOS / Android)

過濾器

  • 空氣清新機濾網

    前導濾網, 全效防敏濾網

尺寸和重量

  • 產品重量（公斤）

    0.53

  • 產品尺寸 - 闊x高x深（毫米）

    69 x 64 x 200

合規性

  • 產品類型（型號名稱）

    便攜式空氣清新機

網上購買/零售商

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