LG PuriCare™ 便攜式空氣清新機

*與濾網的最初除塵性能相比，0.3μm微粉塵去除率降低50%（以強風模式操作和Eco Energy Research Institute的濾網壽命測量標準）

**經 Intertek 測試，在 8㎥ 的空間內進行 155 分鐘的高速模式（H），去除 99% 的 0.3㎛ 污染物（結果可能因環境和設備的使用而有所不同）。