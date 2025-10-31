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AeroMini 空氣清新機 (忌廉白)

AeroMini 空氣清新機 (忌廉白)

AS30GGW10
Front view of AeroMini 空氣清新機 (忌廉白) AS30GGW10
AeroMini 開燈時的正面視圖 AS30GGW10.AHK
AS30GGW10 AeroMini 關燈時的右視圖
AS30GGW10 AeroMini 開燈時的右視圖
AS30GGW10 AeroMini 關燈時的左視圖
AS30GGW10 AeroMini 開燈時的左視圖
AS30GGW10 AeroMini 的右視圖
AS30GGW10 AeroMini 的左視圖
AS30GGW10 AeroMini 的後視圖
AS30GGW10 AeroMini 關燈時的俯視圖
AS30GGW10 AeroMini 開燈時的俯視圖
AS30GGW10 AeroMini 配備濾網和覆蓋配件
AS30GGW10 AeroMini 的下側細節圖
AS30GGW10 打開 AeroMini 的底部蓋
AS30GGW10 從底部取下 AeroMini 濾網
Front view of AeroMini 空氣清新機 (忌廉白) AS30GGW10
AeroMini 開燈時的正面視圖 AS30GGW10.AHK
AS30GGW10 AeroMini 關燈時的右視圖
AS30GGW10 AeroMini 開燈時的右視圖
AS30GGW10 AeroMini 關燈時的左視圖
AS30GGW10 AeroMini 開燈時的左視圖
AS30GGW10 AeroMini 的右視圖
AS30GGW10 AeroMini 的左視圖
AS30GGW10 AeroMini 的後視圖
AS30GGW10 AeroMini 關燈時的俯視圖
AS30GGW10 AeroMini 開燈時的俯視圖
AS30GGW10 AeroMini 配備濾網和覆蓋配件
AS30GGW10 AeroMini 的下側細節圖
AS30GGW10 打開 AeroMini 的底部蓋
AS30GGW10 從底部取下 AeroMini 濾網

主要功能

  • 小巧簡約設計
  • 360 度全方位潔淨空氣
  • 強大空氣淨化功能: HEPA 13濾網、PM1.0 懸浮粒子感應器
  • 低噪音
  • 隨心配搭配件: 皮革手提帶、多功能容器和茶几
  • ThinQ™ 應用程式隨時隨地監控空氣
更多

專為小型生活空間而設的空氣清新機

白色 LG AeroMini 空氣清新機放在乾淨的白色廚房台面上，背面有瓷磚牆面。

小巧簡約設計

房間內有白色 LG AeroMini 空氣清新機，上方有藍色弧形線條，代表著空氣流通帶來的潔淨。

360˚空氣淨化

桌上的 LG AeroMini 配備筆記本，顯示「25dB」和聲波圖像，以突顯其安靜的運作。

低噪音舒適

智能手機在 LG 空氣清新機旁邊顯示室內 PM2.5 歷史記錄應用程式，顯示 Wi-Fi 連接圖示。

空氣質素監控

改良設計

當代先進設計
搭配您的空間。

纖巧簡約的外形，可作為自然融入任何空間的室內裝飾。

節省空間

尺寸小巧，空間輕盈

與傳統 360˚ Hit 型號相比，地板空間減少 21%，高度降低 30%，可輕鬆放置於到任何空間。¹⁾

床邊桌上的白色 LG 空氣清新機，尺寸：215 mm 寬、360 mm 高和 250 mm 深，在明亮的臥室環境中展示

床邊桌上的白色 LG 空氣清新機，尺寸：215 mm 寬、360 mm 高和 250 mm 深，在明亮的臥室環境中展示

360˚空氣淨化

全方位淨化空間

在兒童遊戲室、睡房或家庭辦公室等空間體驗 360˚空氣淨化，

隨時隨地呼吸新鮮空氣。

一個白色 LG 空氣清新機在嬰兒房的白色地毯上，正淨化孩子周圍的空氣，孩子在玩收納架上的木塊和各種玩具

強大空氣淨化功能 

多重過濾，呼吸新鮮空氣

Aero H 濾網，可去除 99.999% 細小至 0.01 μm 的微細塵粒，以及 99.8% 的細菌、98.5% 的病毒和 99.9% 的空氣中黴菌。²⁾

AeroMini-AeroSpeaker

AeroMini-AeroSpeaker

HEPA13 濾網

有效過濾 99.9% 的細菌、99.999% 的粉塵、細小顆粒、懸浮物和氯化鈉顆粒

- 抗菌 99.9% / 抗病毒 99.9%

- 大量除塵

- 去除氯化鈉 (NaCL)

 

- 抗菌 99.9%。 ①經韓國化學轉化試驗研究院 (KTR) 檢測。 ②測試菌種：金黃色葡萄球菌 / 肺炎克雷伯菌 / 大腸桿菌。 ③測試方法：ISO 20743（紡織品抗菌活性測定標準）。 （測試日期：2020 年 4 月）

- 抗病毒 99.9%。 ①經首爾大學保健研究生院檢測。 ②測試菌種：鼠肝炎病毒 (MHV；鼠冠狀病毒)（人類傳染性冠狀病毒替代物）。 ③測試方法：ISO 20743。 （測試日期：2020年4月）

- 氯化鈉去除率99.9%：經韓國合格實驗室KCL測試。在32公升/分鐘的空氣流量下，運轉180秒後，可去除99.9%的氯化鈉。效率測試結果精確到萬分之一。 （測試日期：2025年5月）

LG 空氣清新機配備 PM 1.0 感應器及環形 LED 顯示屏，提供精確的空氣質素監測及狀態指示

對超微細顆粒極為靈敏

PM 1.0 懸浮粒子感應器能偵測肉眼無法看見的污染物。

低噪音

即使在運動中也能享受安靜的舒適感

工作聲音只有 25dB³⁾，可保持安靜，讓您專注於在任何寧靜空間學習。可將它放在辦公桌上，然後輕鬆呼吸。

桌上的白色 LG AeroMini 空氣清新機顯示 25dB 低噪音水平，比吹口嘯聲還小，與沙沙作響的樹葉差不多。

桌上的白色 LG AeroMini 空氣清新機顯示 25dB 低噪音水平，比吹口嘯聲還小，與沙沙作響的樹葉差不多。

配件

隨心配搭

使用皮革手提帶、多功能容器和茶几等配件，打造適合您空間的個人專屬空氣清新機 ⁴⁾

一位拿著薄荷色 LG 空氣清新機的人士拿著棕色皮革手柄，在模糊的家居環境中展示了其便攜小巧的設計。
白色梳妝枱上的啞光黑色 LG 空氣清新機，配有時尚的銀色花瓶附件，香水瓶旁邊有一個黃色鬱金香。
奶油色 LG 空氣清新機，與一張圓形紫色茶几風格融為一體，茶几置於陽光充足的大型盆栽旁的房間內，上面放著一部智能手機。
薄荷綠色 LG 空氣清新機配備棕色皮革手帶，在明亮陽光的房間中，木質書桌旁邊擺放著一杯白茶。
木製床頭櫃上的白色 LG 空氣清新機，作為裝飾品使用，銀色花瓶在陽光明媚的臥室中盛放兩朵橙花。

*顧客需另外購買配件產品

LG ThinQ™

智能家居 始於 LG ThinQ™

使用 LG ThinQ™ 應用程式⁵⁾，隨時隨地輕鬆監控空氣與控制空氣清新機運作情況。

木質地板上的白色 LG 空氣清新機，四周環繞著蒼翠綠的室內植物，在一個明亮通風的房間裡，自然日光充足。

木質地板上的白色 LG 空氣清新機，四周環繞著蒼翠綠的室內植物，在一個明亮通風的房間裡，自然日光充足。

*以上圖像及影片均為模擬及示意圖，僅供參考，以加深理解產品。實際產品安裝環境可能有所不同。

 

1) 節省空間

 -與 360˚ Hit 型號相比，地板面積減少約 21%，高度減少約 30%。

 - 傳統 LG 360˚ Hit 型號 (Φ315 mm)：約 77,926 mm² 

 -AeroMini 型號 (Φ250mm)：約 61,562 mm²

 

2) 強大空氣淨化功能

 

[移除 99.999% 細小至 0.01 μm 的微細塵粒] *報告編號：CT26-001937K -測試日期：2026.01.07 -測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL) -測試型號：AS30*G*** -測試條件：淨化測試室尺寸：30.0 ㎥，溫度：23.0±3.0，濕度：50.0±10.0% R.H.， -測試方法：穩定產生直徑 0.01 ㎛ 的氯化鉀 (KCl) 粒子後，運行空氣清新機 1 小時，直至除塵率降至 99.999% 以上，並測量運行中的減少量。（參考標準：SPS-KACA 002-0132：2022，室內空氣清新機附錄 A） -測試結果：操作 35 分 45 秒或以上時，可去除 99.999%） -測試模式：強風

 

【懸浮細菌的降低率】 *報告編號：25-084495-01-1 -測試日期：2026.01.06 至 2026.01.07 -測試機構：KTL -測試型號：AS30*G*** -測試條件：淨化測試室尺寸：30.0 ㎥，溫度：23.0±2.0，濕度：50.0±5.0% RH， -測試方法：將測試細菌漂浮在 30 ㎥ 測試室中，靜置 1 小時，然後測量初始值，運行產品 60 分鐘，並比較測量值與初始值，計算減少率。 - 測試結果：在 60 ㎥ 空間 中去除 99.8% 的表皮葡萄球菌 -測試模式：強風 * 測試細菌：表皮葡萄球菌 (ATCC 12228，表皮葡萄球菌) * 參考標準：KOUVA AS 02：2023

 

【懸浮病毒的降低率】 *報告編號：25-084495-01-2 -測試日期：2026.01.07 至 2026.01.08 -測試機構：KTL -測試型號：AS30*G*** -測試條件：淨化測試室尺寸：30.0 ㎥，溫度：23.0±2.0，濕度：50.0±5.0% RH， -測試方法：將測試細菌漂浮在 30 ㎥ 測試室中，靜置 1 小時，然後測量初始值，運行產品 30 分鐘，並比較測量值與初始值，計算減少率。 - 測試結果：在 60 ㎥ 空間中去除 98.5% 的表皮葡萄球菌 -測試模式：強風 * 測試細菌：表皮葡萄球菌 (ATCC 12228，表皮葡萄球菌) * 參考標準：KOUVA AS 02：2023

 

[懸浮黴菌去除率] *報告編號：CT25-103754K -測試日期：2025.12.03 至 2026.01.16 -測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL) -測試型號：AS30*G*** -測試條件：淨化測試室尺寸：30.0 ㎥，溫度：22.8±0.5°C，濕度 51.5±1.0% -測試方法：確認室內空間中的有害氣體清除率（協議） -測試結果：運行前濃度 7.7X10^4 → 運行後濃度 <10，降低率 99.9% -測試模式：強風 * 測試菌株：巴西曲霉 ATCC 9642 * 參考標準：KOUVA AS 02：2023

 

*測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。

 

3) 低噪音 -啟動睡眠模式時，噪音水平為 25dB。

 

*LG 內部測試結果 -測試日期：2026.01 -測試機構：LG Changwon Smart Park2 噪音室 -測試型號：AS30*G*** -測試條件：溫度 25±3℃，濕度 50±10%，無響室 30 ㎥ -測試方法：根據韓國空氣清潔協會室內空氣清新機測試標準 (SPS-KACA003-0132:2022) 測量聲壓水平 -測試結果：AeroMini 最低噪音為 24.4dB -測試模式：強風

 

*測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。

 

4) 配件 -產品顏色和配件可能因發行國家或地區而有所不同。

 

5) LG ThinQ™

 -需要連接互聯網。 -需要 Wi-Fi 連接才能使用 LG ThinQ™ 功能。 -初始設定和裝置配對需要藍牙連接。

常見問題

Q.

這款空氣清新機有多小巧？

A.

這款迷你空氣清新機可輕鬆放入小空間，例如床頭櫃或房間的小角落。LG AeroMini 的底座小巧，佔用空間僅 250 mm，僅高 360 mm，非常適合狹小的起居空間。作為便攜式空氣淨化器，LG AeroMini 可以方便地從臥室移動到廚房或工作區。

Q.

這款空氣清新機最適合哪種空間？

A.

可與日常生活空間無縫融合，而不佔用太多空間。LG AeroMini 自然地放置在床頭櫃、書桌、廚房島台上，或寵物區旁邊，是家庭不同空間的靈活選擇。

Q.

此空氣清新機中的濾網效果如何？

A.

雖然其尺寸小巧，但 AeroMini 透過預濾網和 HEPA 濾網，以 99.999% 的效率去除小至 0.01 μm 的超細顆粒，提供強大的空氣過濾性能。LG AeroMini 的多重過濾功能也有助於減少有害的空氣傳播物質，包括 99.99% 的細菌、99.0% 的病毒和 99.0% 的黴菌。

Q.

我應該多久更換一次濾網？

A.

濾網應該一年更換一次。需要更換濾網時，產品會自動提醒。您不僅可以在產品上查看通知，亦可以透過 LG ThinQ 應用程式查看。⁵⁾

 

5) 濾網更換週期基於每天使用 10 小時計算。實際更換週期可能因實際使用時間及環境而異。

Q.

我可以根據我的喜好自訂空氣清新機嗎？

A.

可以。空氣清新機配有一系列可選配件，包括皮革手柄、花架和桌面。只需將您喜歡的 DIY 配件連接到 LG AeroMini，即可搭配您的風格和空間。

Q.

如何監控即時空氣質素？

A.

您可以隨時方便地監控空氣清新機周圍的當前空氣質素。LG AeroMini 配備空氣質素感應器，可即時追蹤空氣質素，結果可直接在顯示器上或透過專用手機應用程式查看。

Q.

我可以用手機控制空氣清新機嗎？

A.

可以。連接 Wi-Fi 時，您可以從智能手機控制和監控空氣清新機。LG AeroMini 支援 LG ThinQ 應用程式，讓您隨時隨地監控即時空氣質素，並在需要更換濾網時接收通知。

列印

所有規格

基本規格

  • 建議面積 (㎡)

    27.0

  • 輸入功率 (W)

    25

  • 電源供應 (V/Hz)

    100-240V~ 50/60Hz

  • CADR (CMH)

    210

  • CADR (CMM)

    3.5

  • 顏色

    白色

  • 顯示(方法)

    LED + 觸控按鈕

  • 能源級別

    -

  • 外觀設計

    沒有

  • 風扇摩打類型

    無刷直流摩打

  • CASR (CMM)

    No

  • 運作時音量（高/低）

    48 / 26

  • 額定電壓

    DC 24 V

功能特色

  • 兒童安全鎖

    沒有

  • 納米離子

    沒有

  • 異味顯示

    沒有

  • 遙控器

    沒有

  • 感應器

    塵埃 (PM1.0)

  • 睡眠時間掣

    沒有

  • 智能顯示器（空氣質素）

    4 級（非常差→好）紅/橙/黃/綠

  • Uvnano

    沒有

  • 語音指引

    沒有

  • 風扇模式/淨化步驟

    5種模式（自動/低/中/高/睡眠）

  • 濾網更換提醒

  • 氣氛燈

    沒有

  • 睡眠模式

  • 智能指示器（微粒）

    PM 1.0 / 2.5 / 10

  • UWB 感應器

    沒有

智能

  • 空氣質素指數 (AQI) 狀態/報告

  • 濾網壽命監測

  • 智能診斷

  • ThinQ(Wi-Fi)

過濾器

  • 空氣清新機濾網

    Aero Series H Filter X1件

  • 過濾器等級

    H13

尺寸和重量

  • 產品重量（公斤）

    2.8

  • 重量_運送（公斤）

    3.6

  • 產品尺寸 - 闊x高x深（毫米）

    250 x 250 x 360

  • 包裝尺寸 - 闊x高x深（毫米）

    305 x 420 x 305

  • 重量（克）

    2800

配件

  • 花架

    沒有

  • 皮革手柄

    沒有

  • 桌面

    沒有

證書/獎項

  • 美國哮喘及過敏基金會 (AAFA)認證

    沒有

  • [ST11]BAF 認證

    沒有

合規性

  • 原產地

    中國

  • 推出月份 (YYYY-MM)

    2026-03

  • 產品類型（型號名稱）

    AS30GGW10.AHK

用家意見

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