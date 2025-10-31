AeroMini 空氣清新機 (忌廉白)

*以上圖像及影片均為模擬及示意圖，僅供參考，以加深理解產品。實際產品安裝環境可能有所不同。

1) 節省空間

-與 360˚ Hit 型號相比，地板面積減少約 21%，高度減少約 30%。

- 傳統 LG 360˚ Hit 型號 (Φ315 mm)：約 77,926 mm²

-AeroMini 型號 (Φ250mm)：約 61,562 mm²

2) 強大空氣淨化功能

[移除 99.999% 細小至 0.01 μm 的微細塵粒] *報告編號：CT26-001937K -測試日期：2026.01.07 -測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL) -測試型號：AS30*G*** -測試條件：淨化測試室尺寸：30.0 ㎥，溫度：23.0±3.0，濕度：50.0±10.0% R.H.， -測試方法：穩定產生直徑 0.01 ㎛ 的氯化鉀 (KCl) 粒子後，運行空氣清新機 1 小時，直至除塵率降至 99.999% 以上，並測量運行中的減少量。（參考標準：SPS-KACA 002-0132：2022，室內空氣清新機附錄 A） -測試結果：操作 35 分 45 秒或以上時，可去除 99.999%） -測試模式：強風

【懸浮細菌的降低率】 *報告編號：25-084495-01-1 -測試日期：2026.01.06 至 2026.01.07 -測試機構：KTL -測試型號：AS30*G*** -測試條件：淨化測試室尺寸：30.0 ㎥，溫度：23.0±2.0，濕度：50.0±5.0% RH， -測試方法：將測試細菌漂浮在 30 ㎥ 測試室中，靜置 1 小時，然後測量初始值，運行產品 60 分鐘，並比較測量值與初始值，計算減少率。 - 測試結果：在 60 ㎥ 空間 中去除 99.8% 的表皮葡萄球菌 -測試模式：強風 * 測試細菌：表皮葡萄球菌 (ATCC 12228，表皮葡萄球菌) * 參考標準：KOUVA AS 02：2023

【懸浮病毒的降低率】 *報告編號：25-084495-01-2 -測試日期：2026.01.07 至 2026.01.08 -測試機構：KTL -測試型號：AS30*G*** -測試條件：淨化測試室尺寸：30.0 ㎥，溫度：23.0±2.0，濕度：50.0±5.0% RH， -測試方法：將測試細菌漂浮在 30 ㎥ 測試室中，靜置 1 小時，然後測量初始值，運行產品 30 分鐘，並比較測量值與初始值，計算減少率。 - 測試結果：在 60 ㎥ 空間中去除 98.5% 的表皮葡萄球菌 -測試模式：強風 * 測試細菌：表皮葡萄球菌 (ATCC 12228，表皮葡萄球菌) * 參考標準：KOUVA AS 02：2023

[懸浮黴菌去除率] *報告編號：CT25-103754K -測試日期：2025.12.03 至 2026.01.16 -測試機構：韓國建設生活環境試驗硏究院 (KCL) -測試型號：AS30*G*** -測試條件：淨化測試室尺寸：30.0 ㎥，溫度：22.8±0.5°C，濕度 51.5±1.0% -測試方法：確認室內空間中的有害氣體清除率（協議） -測試結果：運行前濃度 7.7X10^4 → 運行後濃度 <10，降低率 99.9% -測試模式：強風 * 測試菌株：巴西曲霉 ATCC 9642 * 參考標準：KOUVA AS 02：2023

*測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。

3) 低噪音 -啟動睡眠模式時，噪音水平為 25dB。

*LG 內部測試結果 -測試日期：2026.01 -測試機構：LG Changwon Smart Park2 噪音室 -測試型號：AS30*G*** -測試條件：溫度 25±3℃，濕度 50±10%，無響室 30 ㎥ -測試方法：根據韓國空氣清潔協會室內空氣清新機測試標準 (SPS-KACA003-0132:2022) 測量聲壓水平 -測試結果：AeroMini 最低噪音為 24.4dB -測試模式：強風

*測試結果以實驗室環境為基準，可能會隨著條件改變而有所差異。

4) 配件 -產品顏色和配件可能因發行國家或地區而有所不同。

5) LG ThinQ™

-需要連接互聯網。 -需要 Wi-Fi 連接才能使用 LG ThinQ™ 功能。 -初始設定和裝置配對需要藍牙連接。