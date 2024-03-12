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12 公斤 950 轉 TurboWash3D™ 蒸氣洗衣機

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12 公斤 950 轉 TurboWash3D™ 蒸氣洗衣機

WT-S12VH

12 公斤 950 轉 TurboWash3D™ 蒸氣洗衣機

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正面 LG WT-S12VH
強勁快速全方位潔淨衣物3
TurboWash3D™

強勁快速全方位潔淨衣物

TurboWash3D™ 集合 WaveForce™、TurboDrum™及 JetSpray 三大洗滌技術產生強大的噴射水流全方位噴洗，徹底洗淨衣物。
Turboshot™
WaveForce™ JetSpray

強勁瀑布水流及噴射水柱

WaveForce™ 及 JetSpray 造成瀑布般水流及噴射水柱，以高壓水力及強力轉動滾筒從而達到衣物深層清潔效果。
滾筒及筒槽轉動1
TurboDrum™

滾筒及筒槽轉動

洗衣滾筒及筒槽以相反方向轉動，產生強力水流左右轉動衣物，溫和而強效潔衣。
騰出更多時間3
TurboWash3D™

騰出更多時間

透過 WaveForce™ 及 JetSpray 洗滌技術高效潔淨衣物，TurboWash3D™ 於 39 分鐘內即可完成洗衣程序，從此騰出更多時間。

* 選擇 9kg 第 4 水力等級『TurboWash（快速清洗）』以在 39 分鐘內完成洗衣（如無選擇 TurboWash（(潔勁噴射)），則需 58 分鐘）/ 選擇 22kg 第 3 水力等級『TurboWash（潔勁噴射）』以在39 分鐘內完成洗衣（如無選擇 TurboWash（潔勁噴射），則需 66 分鐘）
* 經過 Intertek 測試；設有 TurboWash™ 選項的棉質衣物洗滌程序可在 39±5% 分鐘內完成洗衣。

Steam™ 蒸氣洗滌技術 防敏衛生1

Steam™ 蒸氣洗滌技術 防敏衛生

在滾筒下將水溫加熱至 40-60℃，利用暖水將洗衣劑全面溶解得，比用冷水更易洗走污漬，更有效洗淨衣物。

抗菌防敏

以 60℃ 水溫去除 99.9% 致敏原，例如花粉、塵蟎及寵物致敏原

去除污漬

以 40℃ 水溫清除頑固污漬如咖啡漬及果汁漬
節能省水1
TurboWash3D™

節能省水

TurboWash™ 可減少耗電量達 27% 及，省水達 14%，而不會減弱洗衣效能。

* 在不犧牲洗滌效能的條件下可節省 27% 的能源和 14% 的水。TurboWash3D™ 技術透過動態噴射水流和渦輪滾筒有效快速清潔衣物。
* 結果可能因應不同環境而異。

尺寸不變，容量更大1

尺寸不變，容量更大

一次過徹底清洗大量衣物，
即使是羽絨被及窗簾等沉重衣物都能在家輕鬆洗淨。
時尚設計，使用方便
自動清洗滾筒功能

輕易保養，方便下次使用

自動清洗滾筒功能可去除滾筒內的異味及殘留污垢，
保持滾筒潔淨衛生，以便下次使用。

* 自動清洗滾筒功能適用於標準 / 除污護理 / 防敏護理 / 毛巾 / 預先清洗+標準 / 學校衣物護理洗衣模式。

全不鏽鋼滾筒及絨毛濾網1

全不鏽鋼滾筒及絨毛濾網

採用常用於廚具及手術工具物料的全不鏽鋼滾筒及絨毛濾網有效防污，確保洗衣過程潔淨衛生。
無需手洗 輕鬆除污3
自動預先清洗功能

無需手洗
輕鬆除污

自動預先清洗功能可去除頑固污漬，無需人手清洗。

* 經過 LG 實驗室測試 / 測試衣物：3.5kg（第 4 水力等級）

ThinQ™ 智能家電3

ThinQ™ 智能家電

透過 ThinQ™ 手機應用程式，隨時隨地掌控洗衣機運作。下載更多洗衣模式，獲享最新先進功能。
LG 會員招募1

LG 會員招募

LG 會員招募 詳情

總結

列印
產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）
540 x 945 x 540
最大洗衣量（千克）
12
機體顏色
銀色
顯示器類型
觸控 + LED 顯示

主要規格

  • 最大洗衣量（千克）

    12

  • 產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）

    540 x 945 x 540

  • 蒸氣

  • ThinQ(Wi-Fi)

    支援

所有規格

尺寸及重量

  • 產品開蓋後的高度（毫米）

    1250

  • 產品尺寸（闊 x 高 x 深 毫米）

    540 x 945 x 540

  • 重量（千克）

    38

材質與飾面

  • 機體顏色

    銀色

  • 蓋子類型

    強化玻璃輕柔機門

容量

  • 最大洗衣量（千克）

    12

控制與顯示

  • 顯示器類型

    觸控 + LED 顯示

  • 門鎖顯示器

功能

  • 妙手 6 重洗

  • 類型

    頂揭式

  • 洗滌程序結束信號

  • 補放漏洗衣物

    支援

  • 直驅式變頻摩打

  • LoadSense

  • 蒸氣

  • TurboWash3D™ 速洗

程序

  • 纖幼衣物

  • 下載模式

  • 大件

  • 標準

  • 預洗+標準

  • 快速洗

  • 過水+脫水

  • 呵護洗

  • 運動裝

  • 毛巾

  • 滾筒清潔

額外選項

  • 空氣烘乾

  • 補放漏洗衣物

    支援

  • 兒童安全鎖

    支援

  • 浸泡

  • 除污護理

  • 預洗

  • 遙距控制

    支援

  • 過水

  • 延遲時間

  • 蒸氣

  • 滾筒清洗

智能科技

  • 下載洗滌程序

  • ThinQ(Wi-Fi)

    支援

  • 滾筒清潔指導

    支援

網上購買/零售商

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