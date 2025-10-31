1 迎新優惠券_ 您成為會員後即可獲得一張 $100 優惠券，於 LG 網上商店買滿 $3,000 時使用。每個在 LG.com/hk 上新註冊的會員帳戶均會獲發一張優惠券。優惠券只適用於在 LG.com/hk 上購買的產品 (不包括清潔服務)。優惠券有效期為從註冊日起的 30 天內。必須將優惠券代碼套用到購物車內以兌換優惠。

2 生日優惠券_ 優惠券自會員生日當天凌晨 1 點起生效，可在 LG 網上商店結帳頁面兌換。此優惠券不可與其他優惠券同時使用。優惠券有效期為發送起的 30 天內，每年發放一次。會員收到優惠券後，即使更改個人資料中的生日日期，365 天內也不會再收到新的優惠券。此優惠券僅適用於同意接收市場推廣訊息的 LG 會員。如果您已更改生日日期，請再次登入以確認生日日期已成功更新。此優惠券只適用於在 LG.com/hk 上購買的產品 (不包括清潔服務)。

3 免費送貨_ 24 吋及全高清顯示器、XBOOM Go 喇叭及藍牙耳機除外。產品送貨服務只限指定香港本地及澳門送貨地址 (澳門免費送貨服務只限配件產品)。詳情： https://www.lg.com/hk/support/order-support/frequently-asked-questions

4 免費安裝_ 購買 OLED 及指定型號電視、洗衣機、雪櫃、冷氣機及 Styler 衣物護理機，均可享免費基本安裝服務。詳情： https://www.lg.com/hk/support/order-support/frequently-asked-questions

5 除舊機服務_ 購買電視、洗衣機、乾衣機、雪櫃、抽濕機、顯示器或冷氣機，均可享即日除舊機服務。此為收費服務，但您在收到新產品的當天即可享有除舊機服務。詳情： https://www.lg.com/hk/support/order-support/frequently-asked-questions

6 電子通訊_ 只適用於同意收取市場推廣或宣傳優惠之會員