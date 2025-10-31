We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
您的專屬福利已領取
完成購買讓生活更美好
很高興您再次回來。現已解鎖我們為您準備的專屬福利。
以免錯過，請在24小時內使用。
1 迎新優惠券_ 您成為會員後即可獲得一張 $100 優惠券，於 LG 網上商店買滿 $3,000 時使用。每個在 LG.com/hk 上新註冊的會員帳戶均會獲發一張優惠券。優惠券只適用於在 LG.com/hk 上購買的產品 (不包括清潔服務)。優惠券有效期為從註冊日起的 30 天內。必須將優惠券代碼套用到購物車內以兌換優惠。
2 生日優惠券_ 優惠券自會員生日當天凌晨 1 點起生效，可在 LG 網上商店結帳頁面兌換。此優惠券不可與其他優惠券同時使用。優惠券有效期為發送起的 30 天內，每年發放一次。會員收到優惠券後，即使更改個人資料中的生日日期，365 天內也不會再收到新的優惠券。此優惠券僅適用於同意接收市場推廣訊息的 LG 會員。如果您已更改生日日期，請再次登入以確認生日日期已成功更新。此優惠券只適用於在 LG.com/hk 上購買的產品 (不包括清潔服務)。
3 免費送貨_ 24 吋及全高清顯示器、XBOOM Go 喇叭及藍牙耳機除外。產品送貨服務只限指定香港本地及澳門送貨地址 (澳門免費送貨服務只限配件產品)。詳情：https://www.lg.com/hk/support/order-support/frequently-asked-questions
4 免費安裝_ 購買 OLED 及指定型號電視、洗衣機、雪櫃、冷氣機及 Styler 衣物護理機，均可享免費基本安裝服務。詳情：https://www.lg.com/hk/support/order-support/frequently-asked-questions
5 除舊機服務_ 購買電視、洗衣機、乾衣機、雪櫃、抽濕機、顯示器或冷氣機，均可享即日除舊機服務。此為收費服務，但您在收到新產品的當天即可享有除舊機服務。詳情：https://www.lg.com/hk/support/order-support/frequently-asked-questions
6 電子通訊_ 只適用於同意收取市場推廣或宣傳優惠之會員