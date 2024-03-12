由於本條款及細則涉及閣下的權益，請仔細閱讀，再確認參加。如閣下參加本活動，即表示閣下確認明白本條款及細則並同意受之約束。



本活動由 LG Hong Kong Electronics 主辦 (以下簡稱『LG 香港』)。





遊戲詳情:

1. 遊戲開始及截止時間與獎品以『LG香港』官方 Facebook 或 Instagram 公佈為準。

2. 參加者須成功完成所有步驟，方具參加活動資格。

3. 參賽作品必須為原創及符合主題，並不得含有不雅或粗鄙用語。

4. 參加者一旦遞交參賽作品，即表示同意及授權『LG 香港』有權複製、刊登、發放或使用其參賽作品作商業用途而不另致酬。

5. 每名參加者 (Facebook 或 Instagram 帳號) 於整個活動推廣期內只可參加一次。

6. 參加者必須為年滿18歲。

7. 如發現以空號或假帳戶參加活動，或以任何程式擾亂或操控活動，『LG 香港』有權取消該參加者參加及得獎資格，而毋需另行通知。

8. 任何參加者參加是次活動，即表示接受及同意有關上載條款及細則及此條款及細則。如有違反，『LG 香港』有權取消其參加或得獎資格，並對於任何破壞是次活動之行為保留追究權利。

9. 『LG 香港』有權刊登所有符合資格的參賽作品到 LG.com 官方網站及『LG 香港』Facebook 或 Instagram 專頁，而毋需另行通知。



得獎公佈及領獎方法:

• 得獎結果將於『LG 香港』Facebook 或 Instagram 專頁內公佈。

• 得獎者必需於得獎結果公佈後於於指定限期內，提供所需領獎資料並發送至『LG 香港』Facebook 或 Instagram inbox。

• 獎項之有效期及使用條件須受有關條款及細則限制。

• 獎項之有效期及使用條件將由『LG 香港』決定，參加者不得異議。





一般事項:

• 對於是次活動之回覆資料及時間，將以『LG 香港』伺服器所獲得之數據作準。任何因電腦、網路等技術問題而引致參加者所遞交的資料有遲延、遺失、錯誤、無法辨識等情況，『LG 香港』概不負責。

• 參加者及得獎者透過推廣活動 (包括但不限於得獎、換領獎品及其他程序) 所提供的資料 (包括但不限於個人資料)，『LG 香港』及其廣告代理僅會用作是次推廣活動之用。參加者乃向『LG 香港』而非 Facebook 或 Instagram 提供有關資料。如『LG 香港』欲重用該等資料，事前必向參賽者取得有關同意及授權。

• 參加者須保證所有填寫或提交之資料均為真實及正確，且沒有冒用或盜用任何第三者之資料。如有不真實或不正確之情況發生，參加或得獎的資格將被取消。如因此導致『LG 香港』無法通知其得獎訊息時，『LG 香港』不會負任何責任，且如因此導致『LG 香港』或其他任何第三人遭受損害，參加者必須承擔一切相關責任。

• 得獎者不得以任何形式將獎品轉贈其他人。

• 除此條款及細則所註明之其他有關用途外，所有於推廣活動中提供的個人資料，將於推廣活動結束後6個月內自動刪除。

• 『LG 香港』將不會對任何人士負上任何因有關推廣活動、得獎或獎品而引致的 (不論直接、間接或其他原因而產生的) 個人損傷、死亡、損失、損毀或責任，包括但不限於收入、利潤或信譽的損失、任何計算機會的錯誤、任何電腦、通訊或設施不正常地運作、任何由第三者所提供的服務的缺乏或不足之處、或任何通知因郵遞上的錯誤而寄失或遺失而引致的損失、損毀或責任，即使『LG 香港』已被通知可能會有該等損失、損毀或責任。

• 『LG 香港』保留隨時在有需要的情況下，無論有否作出通知或提供理由，而作出以下行為之權利：

- 更改、取消或補充推廣活動或此條款及細則；

- 類似價值的物品轉換或代替獎品；及/或

- 取消、結束或中止推廣活動

• 任何有關参加是次推廣活動及/或換取獎品的懷疑或證實的詐騙個案，及/或懷疑或證實的濫用個案，將可能導致參加者的登記及/或得獎者應得之獎品被即時取消及/或中止。

• 凡屬『LG香港』之所有員工及其直系親屬，均不可參加是次推廣活動，以示公允。否則，『LG香港』保留沒收是次推廣活動之所有獎品的權利。

• 除非於此細則及條款列明，得獎者將不會獲得有關推廣活動中的獎品的任何現金補償/利益或任何形式的代替品。

• 是次推廣活動與 Facebook 或 Instagram 無關，並沒有由 Facebook 或 Instagram 贊助、支持或管理。

• 就任何有關是次推廣活動 (包括得獎機制) 之爭議，『LG 香港』擁有絶對及最終決定權，而參加者必須完全同意遵守。

• 獎品以實物為準，宣傳圖片僅供參考，得獎者不得提出異議。

• 獎品一經領取後，若有遺失或被竊，『LG 香港』將不會補發或証明，亦不作任何賠償。

• 本條款及細則將受香港法律管轄，所有因本條款及細則而產生或與其有關的糾紛概由香港法院解決。