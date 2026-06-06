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Sound Suite H7 | All-in-one Soundbar，配備 9.1.6 立體音效及 Dolby Atmos FlexConnect

Sound Suite H7 | All-in-one Soundbar，配備 9.1.6 立體音效及 Dolby Atmos FlexConnect

H7
Front view of Sound Suite H7 | All-in-one Soundbar，配備 9.1.6 立體音效及 Dolby Atmos FlexConnect H7
Sound Suite H7 的頂視圖
Sound Suite H7 的頂視圖
Sound Suite H7 的標誌特寫
Sound Suite H7 的俯視角度正視圖
Sound Suite H7 的後視圖
Sound Suite H7 的連接埠特寫
Sound Suite H7 的燈光特寫
Sound Suite H7 的左側視圖
從底部觀看 Sound Suite H7 的側視圖
Sound Suite H7 的內部單元
獨特賣點：Dolby Atmos FlexConnect
獨特賣點：AI 聲效追蹤功能呈獻圍繞您的完美音場
獨特賣點：靈活擺放，智能配對最佳音效
獨特賣點：AI Sound Pro+
Front view of Sound Suite H7 | All-in-one Soundbar，配備 9.1.6 立體音效及 Dolby Atmos FlexConnect H7
Sound Suite H7 的頂視圖
Sound Suite H7 的頂視圖
Sound Suite H7 的標誌特寫
Sound Suite H7 的俯視角度正視圖
Sound Suite H7 的後視圖
Sound Suite H7 的連接埠特寫
Sound Suite H7 的燈光特寫
Sound Suite H7 的左側視圖
從底部觀看 Sound Suite H7 的側視圖
Sound Suite H7 的內部單元
獨特賣點：Dolby Atmos FlexConnect
獨特賣點：AI 聲效追蹤功能呈獻圍繞您的完美音場
獨特賣點：靈活擺放，智能配對最佳音效
獨特賣點：AI Sound Pro+

主要功能

  • 世界首款 Dolby Atmos FlexConnect Soundbar
  • LG 最強大的 alpha 11 Gen3 AI 處理器
  • 支援 Dolby Atmos FlexConnect 的可擴展家庭音響喇叭方案
  • 12 個單元及 8 個被動輻射器，由聲學領域百年先驅 Peerless 精心設計
  • Sound Follow™ 功能自動追蹤移動軌跡，呈獻完美的環繞音效
  • 透過 LG ThinQ 應用程式，經由 Wi-Fi 從任何裝置流暢串流播放無損高音質內容
更多
TechRadar 2026 CES 最佳產品大獎標誌

H7 Soundbar

TechRadar - 2026 CES 最佳產品

「音效表現令人驚艷，而隨心擺放的自由度，更是徹底顛覆了音響體驗。」 (01/2026)

T3 - CES 2026 大獎標誌

Sound Suite 系統

T3 - CES 2026

「……Sound Suite 的設計理念，正是為了讓您能夠配搭出最適合自己的專屬系統。」 (01/2026)

2026 紅點設計大獎標誌

Sound Suite H7

2026 紅點設計大獎－獲獎

LG Sound Suite H7 soundbar，置於聚光燈照射的枱面上，展示其纖薄流線型黑色機身設計。

LG Sound Suite H7 soundbar，置於聚光燈照射的枱面上，展示其纖薄流線型黑色機身設計。

系列中的 AI 調校核心 - LG Sound Suite H7

H7 是一款頂級條型喇叭，亦是 LG Sound Suite 系列的核心所在。作為全球首款由 Dolby Atmos FlexConnect 驅動的 Soundbar 音響系統，它不僅支援空間音效調整，更帶來靈活的安裝與擴充彈性。H7 搭載基於神經網絡引擎的 alpha 11 處理器，能精準分析音頻組件與聲道；配合 Peerless 全頻單元、低音喇叭及被動輻射器，呈現出細緻豐富的清晰度，以及深邃沉浸的重低音表現。

1) LG Sound Suite 置於客廳中，展示靈活的喇叭擺放方式，締造更具沉浸感的家庭音響系統。 2) LG Sound Suite 配備 Dolby Atmos FlexConnect 技術，可偵測每個喇叭的位置，強化環迴立體聲效系統 3) LG alpha 11 Gen3 AI 處理器的特寫畫面呈現發光效果，象徵 AI Sound Pro+ 技術

*M5 必須連接兩部或以上裝置方可啟用 DAFC 功能。

*W7 可被分配至 DAFC 群組，但無法以 DAFC 模式運作。

*圖片只供參考。產品電源線或未於圖中顯示，產品實際外觀可能有所不同。

Dolby Atmos FlexConnect

隨心擺放，體驗 Dolby 的無限魅力

DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) 技術能智能偵測每部喇叭的位置，無論是隨心擺放還是增添新裝置，都能即時調整音頻訊號，在整個空間內呈現豐富且具沉浸感的音效。

LG Sound Suite 支援 Dolby Atmos FlexConnect 技術，可偵測每個喇叭的位置，強化環迴立體聲效系統。

*M5 必須連接兩部或以上裝置方可啟用 DAFC 功能。

*W7 可被分配至 DAFC 群組，但無法以 DAFC 模式運作。

*圖片只供參考。產品電源線或未於圖中顯示，產品實際外觀可能有所不同。

*W7 預定於 2026 年 3 月後推出。

Sound Follow ™ 聲效追蹤功能

AI 聲效追蹤功能呈獻圍繞您的完美音場

每次移動後，無需重新擺放喇叭。H7 的 Sound Follow ™ 聲效追蹤功能不單能分析空間環境，更可偵測您在空間內的位置與移動軌跡，確保無論您身在何處，都能享受最理想的音效表現。

LG Sound Suite W7 woofer with deep bass precision control for wireless surround sound system

影片顯示 Sound Follow 聲效追蹤功能如何運作

*支援具備 UWB 技術的智能手機。

*W7 預定於 2026 年 3 月後推出。

*模擬情境僅供參考。實際體驗或因使用環境而有所不同。

*Sound Follow 功能將於 2026 年 1 月起提供。

*H7 支援 Sound Follow 功能，且僅在 DAFC 連接啟動時方能運作。DAFC 必須連接最少兩部 M5 喇叭或一部 M7 喇叭。

H7 AI 技術極致雕琢，令每個音效細節更顯細緻

alpha 11 Gen3 AI 處理器

承襲了 LG 旗艦級 OLED 電視的創新技術，先進的神經網絡引擎能即時分析各種影音內容與聲效的類型，並透過先進的物件導向處理技術，將音訊精確分離為人聲、音樂及效果音。每個元素隨後經由深度學習技術進行微調，呈現出清晰無瑕的人聲與層次分明的音樂，讓您沉浸於栩栩如生的震撼音效之中。

LG alpha 11 Gen3 AI 處理器的特寫畫面呈現發光效果，代表先進的 AI 音效處理

AI Sound Pro+

AI 物件分離技術重新混音，呈獻清晰人聲與細緻音效

由 alpha 11 神經網絡引擎驅動的 AI Upmix 增強混音配合 Clear Voice Pro+ 技術，應用深度學習音訊處理技術，精確分離人聲、音樂及效果音，並重新進行混音。透過結合物件分離與類型識別技術，可以顯著提升人聲清晰度並擴展空間深邃感，帶來生動、平衡且智能沉浸的震撼音效。

LG Sound Suite H7 Soundbar 置於電視下方，向上、向前和向側面發出層次分明的聲波，展示由 alpha 11 處理器驅動的 AI Upmix 增強混音。

*Upmixing 增強至 9.1.6 聲道僅適用於 Dolby Atmos 內容。 

*模擬情境僅供參考。實際體驗或因使用環境而有所不同。

Room Calibration Pro 技術可根據你的空間調整音效

系統透過測量空間的聲學特性，即時調整音效輸出以配合當前空間，呈獻清晰平衡且自然流暢的聽覺享受。

LG Sound Suite H7 soundbar 的客廳俯視圖，當中的圓形聲波平均分佈，展示 Room Calibration 技術。

*模擬情境僅供參考。實際體驗或因使用環境而有所不同。

Dolby Atmos

全面體驗 Dolby Atmos

H7 無需額外喇叭，就可單獨提供 Dolby Atmos 音效。只需單一裝置，便能讓您體驗到籠罩整個空間的清晰、多方向全景聲效。

LG Sound Suite soundbar 在客廳帶來弧形聲波，配備 Dolby Atmos FlexConnect，支援電視的環迴立體聲效系統。

*模擬情境僅供參考。實際體驗或因使用環境而有所不同。

Peerless 單元

承襲自 Peerless 的頂尖強勁低音

Sound Suite H7 配備 8 個來自 Peerless 的全頻喇叭單元。經過精心佈局，單元分別裝設於機身正面、兩側及頂部，將豐富且具沉浸感的音效激盪至空間的每個角落。內置的 4 個低音喇叭與 8 個被動輻射器完美協同運作，呈現出強勁雄渾的重低音與動態分明的聲音層次。

LG Sound Suite H7 soundbar 配備內置的 Peerless 單元，提供強勁低音和寬廣音場表現

突破沉浸界限 — 最高可達 13.1.7 聲道

將 H7 與 M7、M5 及 W7 組合配對，即可完美釋放 Dolby Atmos FlexConnect 的全部潛能，體驗影院級全方位音效。雖然單獨一部 H7 已能呈現 9.1.6 立體音效，但透過擴充升級，更可將效能推向極致，解鎖令人震撼的 13.1.7 聲道全景音場。

客廳配備 LG Sound Suite 喇叭、soundbar和低音喇叭，發出脈衝聲波，打造 Dolby Atmos 家庭影院系統

*9.1.6 音體音效僅在播放 Dolby Atmos 影視內容時才啟動。 

*模擬情境僅供參考。實際體驗或因使用環境而有所不同。

一位人士手持智能手機，開啟 LG ThinQ 應用程式，畫面顯示可輕鬆控制 LG Sound Suite。

一位人士手持智能手機，開啟 LG ThinQ 應用程式，畫面顯示可輕鬆控制 LG Sound Suite。

LG ThinQ

透過 LG ThinQ 應用程式進行個人化音效控制

使用 ThinQ 應用程式即可輕鬆設定 DAFC、Sound Follow 聲效追蹤功能及 Room Calibration Pro。為您的專屬空間度身訂造，開啟完全客製化的專屬音效旅程。

透過 LG ThinQ 應用程式為 DAFC 進行設定及調整

使用 LG ThinQ 應用程式，輕鬆設定與變更您的喇叭佈局，獲取最佳環迴立體聲效。您可隨時經由應用程式設定或調整裝置位置，確保每個喇叭都能達成最理想的同步表現。不論您的空間如何變動，都能靈活享受為您度身訂造的專業級 Dolby Atmos 音響環境。

啟動聲效追蹤功能，呈現精準個人化音效

只需在 LG ThinQ 應用程式中啟動 Sound Follow 聲效追蹤功能，即可讓音響的「最佳聆聽位置」始終以您的智能手機位置為中心。系統會自動追蹤您的移動路徑並重新調整聲場中心，讓您在整個房間移動時，都能享受全程流暢跟隨、為您度身訂造的專屬聽覺之旅。

Room Calibration Pro 輕鬆校正專業聲學效果

只需透過 LG ThinQ 應用程式執行 Room Calibration Pro，即可獲得錄音室級別的音質表現。由 AI 驅動的處理系統會分析您房間獨特的聲學特性與傢俱佈置，從而微調每個音效細節。快速校正技術能呈現完美平衡、流暢無失真的音效，為您獨一無二的居住環境帶來最理想的音響效果。

OLED 智能顯示屏，帶來直觀且輕鬆的操控體驗

機身正面的 1.3 吋 OLED 顯示屏清晰呈現裝置狀態、運作模式及內容詳情。它會自動調暗或關閉，確保您的觀看體驗免受干擾；亦可保持啟動，以便在需要時即時查看。屏幕專為輕鬆互動而設，以細緻的智能科技完美襯托出 H7 精緻典雅的簡約外觀。

高級外觀設計，綴以鋁金屬細節

H7 的簡約外型融入了精雕細琢的鋁金屬細節，與深黑色織物飾面完美相襯。細緻的燈光與平衡的喇叭佈局，將音效表現與極致美學同時推向更高層次，讓頂尖科技與優雅格調無縫融入任何空間。

1) 從上方特寫黑色 Sound Suite H7 soundbar，略微轉動角度，以鋁質細節突顯其高級外觀設計 2) 置於黑色表面的 LG Sound Suite H7 soundbar的俯視圖，下方有淡雅的橙色燈光 3) LG Sound Suite H7 soundbar 的側面視圖，帶有精雕細琢的鋁金屬細節和深黑色織物飾面

*圖片為模擬影像，僅供說明用途。

影像展示 Sound Suite 可自由擺放，並支援多種組合配置方式

A video shows Sound Suite can be placed freely for their various combinations

設計你的理想組合

您可以自由挑選 H7、M7、M5 及 W7，建立最切合

個人風格與喜好的專屬配置。無論您如何擺放，

Sound Suite 都能為您即時調整至最理想的音效表現。

*圖片只供參考。產品電源線或未於圖中顯示，產品實際外觀可能有所不同。

*W7 預定於 2026 年 3 月後推出。

'LG Sound Suite 的一對喇叭和 soundbar 與電視一同擺放，為電視帶來豐富的環迴立體聲，並支援完整 Dolby Atmos。

'LG Sound Suite 的一對喇叭和 soundbar 與電視一同擺放，為電視帶來豐富的環迴立體聲，並支援完整 Dolby Atmos。

*W7 預定於 2026 年 3 月後推出。

從 Sound Suite 的核心 H7 開始

只需配備 H7，即可開始建立您的 Sound Suite。將它用作控制中心，流暢連接您的電視與各個喇叭。

Table Caption
FeaturesImmersive Quad Suite 7 Pro 頂級旗艦喇叭組合Immersive Suite 7 Pro 進階旗艦喇叭組合Immersive Suite 5 Pro 專業旗艦喇叭組合Immersive Suite 7 高清立體聲喇叭組合
LG Immersive Quad Suite 7 Pro 頂級旗艦喇叭組合，是一套家庭立體聲音響系統，配備 1 部 Sound Suite soundbar、4 個喇叭及 1 個低音喇叭。
Immersive Quad Suite 7 Pro 頂級旗艦喇叭組合
Immersive Suite 7 Pro 進階旗艦喇叭組合，是一套家庭立體聲音響系統，配備 1 部 Sound Suite soundbar、2 個喇叭及 1 個低音喇叭。
Immersive Suite 7 Pro 進階旗艦喇叭組合
Immersive Suite 5 Pro 專業旗艦喇叭組合，是一套家庭立體聲音響系統，配備1 部 Sound Suite soundbar、2 個喇叭及 1 個低音喇叭。
Immersive Suite 5 Pro 專業旗艦喇叭組合
Immersive Suite 7 高清立體聲喇叭組合，是一套家庭立體聲音響系統，配備 1 部 Sound Suite soundbar 及 2 個喇叭
Immersive Suite 7 高清立體聲喇叭組合
AI 處理器alpha 11 Gen3 AI 處理器alpha 11 Gen3 AI 處理器alpha 11 Gen3 AI 處理器alpha 11 Gen3 AI 處理器
音效體驗由 4 個喇叭組成全 3D 音效深度雙喇叭沉浸式體驗深度雙喇叭沉浸式體驗深度雙喇叭沉浸式體驗
喇叭單元29 個喇叭單元21 個喇叭單元19 個喇叭單元20 個喇叭單元
產品組合H7 + 4 部 M7 + W7H7 + 2 部 M7 + W7H7 + 2 部 M5 + W7H7 + 2 部 M7
電視尺寸65 吋以上 / 80 吋以上65 吋以上 / 80 吋以上65 吋以上65 吋以上 / 80 吋以上
Dolby Atmos FlexConnect支援支援支援支援
Sound FollowOOOO
Room Calibration ProOOOO
Table Caption
FeaturesImmersive Suite 5 立體聲喇叭組合Cinema Suite 7 重低音影院組合
Immersive Suite 5 立體聲喇叭組合，是一套家庭立體聲音響系統，配備 1 部 Sound Suite soundbar 及 2 個喇叭
Immersive Suite 5 立體聲喇叭組合
LG Cinema Suite 7 重低音影院組合，是一套經典的家庭立體聲音響系統，配備 1 部 Sound Suite soundbar 及 1 個低音喇叭。
Cinema Suite 7 重低音影院組合
AI 處理器alpha 11 Gen3 AI 處理器alpha 11 Gen3 AI 處理器
音效體驗深度雙喇叭沉浸式體驗基本沉浸式設定
喇叭單元18 個喇叭單元13 個喇叭單元
產品組合H7 + 2 部 M5H7 + W7
電視尺寸65 吋以上65 吋以上
Dolby Atmos FlexConnect支援支援
Sound FollowOO
Room Calibration ProOO

探索 Sound Suite 系列產品

深入了解 Sound Suite 的各款型號，尋找專屬於您的音響配置。

H7

作為 Sound Suite 的核心，H7 是一款採用 alpha 11 AI 處理器的 All-in-one 一體式音響系統。內置 4 個低音喇叭與 8 個被動輻射器。

了解更多

M7

專為呈現沉浸感及清晰音質而設，M7 是一款支援 DAFC，並支援 AI Sound Pro 及 AI 空間校正功能的喇叭。內置 1 個低音喇叭及 3 個全頻單元。

了解更多

M5

機身小巧但動態強勁，M5 是一款支援 DAFC ，並支援 AI Sound Pro 及 AI 空間校正功能的喇叭。內置 1 個低音喇叭及雙高音單元。

了解更多

W7

支援 DAFC 的重低音喇叭模組，配備 8 吋 Peerless 低音喇叭，能呈現低至 25Hz 的重低音。

了解更多

官方指南：全面發揮 LG Sound Suite 的完整性能

提供逐步影片教學及常見問題，協助您完成安裝設定、客製化調節並完整體驗 Sound Suite 的強大功能 — 從 Dolby Atmos FlexConnect 到 AI 驅動的音效技術，一切盡在掌握。

LG Sound Suite 家庭影院喇叭配備 H7 soundbar、一對 M7 喇叭、另一對 M5 喇叭和 W7 低音喇叭。

列印

所有規格

方使性

  • 遙控應用程式 - iOS/Android OS

  • Dolby Atmos FlexConnect

  • Lighting

  • Room Calibration Pro (App)

  • Soundbar 模式控制

  • Sound Follow

  • WOW Interface

  • WOW Orchestra

尺寸 (WXHXD)

  • 主要

    1200 x 63 x 143 mm

  • 包裝盒尺寸

    1296 x 222 x 163 mm

配件

  • 保養卡

  • HDMI 連接線

  • 開放原始碼

  • 電源線

  • 快速設定指南

  • 遙控

  • 掛牆架

高解析度音訊

  • 採樣

    24bit/96kHz

  • 升位 / 升頻採樣

    24bit/96kHz

音訊格式

  • Dolby Atmos

  • Dolby Digital

  • AAC+

  • AAC

重量

  • 主要

    7.7 kg

  • 總重量

    11.0 kg

電源

  • 斷電狀態耗電量 (主喇叭)

    0.5 W ↓

  • 耗電量 (主喇叭)

    80 W

連接性

  • USB-A

  • Wi-Fi

  • 連接 Tidal

  • 連接 Spotify

  • HDMI Out

    1

  • 藍牙版本

    5.4

  • AirPlay 2

一般

  • 輸出功率

    500 W

  • 喇叭數量

    12 EA

支援 HDMI

  • CEC (Simplink)

  • HDMI Version

    2.1

  • 音訊回傳通道 (e-ARC)

  • 音訊回傳通道 (ARC)

音效

  • AI Upmix

  • Bass Boost

  • 自訂均衡器

  • 標準

用家意見

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