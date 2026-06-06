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Sound Suite H7 | All-in-one Soundbar，配備 9.1.6 立體音效及 Dolby Atmos FlexConnect
Sound Suite H7 | All-in-one Soundbar，配備 9.1.6 立體音效及 Dolby Atmos FlexConnect
H7
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H7 Soundbar
TechRadar - 2026 CES 最佳產品
「音效表現令人驚艷，而隨心擺放的自由度，更是徹底顛覆了音響體驗。」 (01/2026)
Sound Suite 系統
T3 - CES 2026
「……Sound Suite 的設計理念，正是為了讓您能夠配搭出最適合自己的專屬系統。」 (01/2026)
Sound Suite H7
2026 紅點設計大獎－獲獎
系列中的 AI 調校核心 - LG Sound Suite H7
H7 是一款頂級條型喇叭，亦是 LG Sound Suite 系列的核心所在。作為全球首款由 Dolby Atmos FlexConnect 驅動的 Soundbar 音響系統，它不僅支援空間音效調整，更帶來靈活的安裝與擴充彈性。H7 搭載基於神經網絡引擎的 alpha 11 處理器，能精準分析音頻組件與聲道；配合 Peerless 全頻單元、低音喇叭及被動輻射器，呈現出細緻豐富的清晰度，以及深邃沉浸的重低音表現。
1) LG Sound Suite 置於客廳中，展示靈活的喇叭擺放方式，締造更具沉浸感的家庭音響系統。 2) LG Sound Suite 配備 Dolby Atmos FlexConnect 技術，可偵測每個喇叭的位置，強化環迴立體聲效系統 3) LG alpha 11 Gen3 AI 處理器的特寫畫面呈現發光效果，象徵 AI Sound Pro+ 技術
*M5 必須連接兩部或以上裝置方可啟用 DAFC 功能。
*W7 可被分配至 DAFC 群組，但無法以 DAFC 模式運作。
*圖片只供參考。產品電源線或未於圖中顯示，產品實際外觀可能有所不同。
Dolby Atmos FlexConnect
隨心擺放，體驗 Dolby 的無限魅力
DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) 技術能智能偵測每部喇叭的位置，無論是隨心擺放還是增添新裝置，都能即時調整音頻訊號，在整個空間內呈現豐富且具沉浸感的音效。
*M5 必須連接兩部或以上裝置方可啟用 DAFC 功能。
*W7 可被分配至 DAFC 群組，但無法以 DAFC 模式運作。
*圖片只供參考。產品電源線或未於圖中顯示，產品實際外觀可能有所不同。
*W7 預定於 2026 年 3 月後推出。
Sound Follow ™ 聲效追蹤功能
AI 聲效追蹤功能呈獻圍繞您的完美音場
每次移動後，無需重新擺放喇叭。H7 的 Sound Follow ™ 聲效追蹤功能不單能分析空間環境，更可偵測您在空間內的位置與移動軌跡，確保無論您身在何處，都能享受最理想的音效表現。
LG Sound Suite W7 woofer with deep bass precision control for wireless surround sound system
*支援具備 UWB 技術的智能手機。
*W7 預定於 2026 年 3 月後推出。
*模擬情境僅供參考。實際體驗或因使用環境而有所不同。
*Sound Follow 功能將於 2026 年 1 月起提供。
*H7 支援 Sound Follow 功能，且僅在 DAFC 連接啟動時方能運作。DAFC 必須連接最少兩部 M5 喇叭或一部 M7 喇叭。
H7 AI 技術極致雕琢，令每個音效細節更顯細緻
alpha 11 Gen3 AI 處理器
承襲了 LG 旗艦級 OLED 電視的創新技術，先進的神經網絡引擎能即時分析各種影音內容與聲效的類型，並透過先進的物件導向處理技術，將音訊精確分離為人聲、音樂及效果音。每個元素隨後經由深度學習技術進行微調，呈現出清晰無瑕的人聲與層次分明的音樂，讓您沉浸於栩栩如生的震撼音效之中。
LG alpha 11 Gen3 AI 處理器的特寫畫面呈現發光效果，代表先進的 AI 音效處理
AI Sound Pro+
AI 物件分離技術重新混音，呈獻清晰人聲與細緻音效
由 alpha 11 神經網絡引擎驅動的 AI Upmix 增強混音配合 Clear Voice Pro+ 技術，應用深度學習音訊處理技術，精確分離人聲、音樂及效果音，並重新進行混音。透過結合物件分離與類型識別技術，可以顯著提升人聲清晰度並擴展空間深邃感，帶來生動、平衡且智能沉浸的震撼音效。
LG Sound Suite H7 Soundbar 置於電視下方，向上、向前和向側面發出層次分明的聲波，展示由 alpha 11 處理器驅動的 AI Upmix 增強混音。
*Upmixing 增強至 9.1.6 聲道僅適用於 Dolby Atmos 內容。
*模擬情境僅供參考。實際體驗或因使用環境而有所不同。
Room Calibration Pro 技術可根據你的空間調整音效
系統透過測量空間的聲學特性，即時調整音效輸出以配合當前空間，呈獻清晰平衡且自然流暢的聽覺享受。
LG Sound Suite H7 soundbar 的客廳俯視圖，當中的圓形聲波平均分佈，展示 Room Calibration 技術。
*模擬情境僅供參考。實際體驗或因使用環境而有所不同。
Dolby Atmos
全面體驗 Dolby Atmos
H7 無需額外喇叭，就可單獨提供 Dolby Atmos 音效。只需單一裝置，便能讓您體驗到籠罩整個空間的清晰、多方向全景聲效。
LG Sound Suite soundbar 在客廳帶來弧形聲波，配備 Dolby Atmos FlexConnect，支援電視的環迴立體聲效系統。
*模擬情境僅供參考。實際體驗或因使用環境而有所不同。
Peerless 單元
承襲自 Peerless 的頂尖強勁低音
Sound Suite H7 配備 8 個來自 Peerless 的全頻喇叭單元。經過精心佈局，單元分別裝設於機身正面、兩側及頂部，將豐富且具沉浸感的音效激盪至空間的每個角落。內置的 4 個低音喇叭與 8 個被動輻射器完美協同運作，呈現出強勁雄渾的重低音與動態分明的聲音層次。
LG Sound Suite H7 soundbar 配備內置的 Peerless 單元，提供強勁低音和寬廣音場表現
突破沉浸界限 — 最高可達 13.1.7 聲道
將 H7 與 M7、M5 及 W7 組合配對，即可完美釋放 Dolby Atmos FlexConnect 的全部潛能，體驗影院級全方位音效。雖然單獨一部 H7 已能呈現 9.1.6 立體音效，但透過擴充升級，更可將效能推向極致，解鎖令人震撼的 13.1.7 聲道全景音場。
客廳配備 LG Sound Suite 喇叭、soundbar和低音喇叭，發出脈衝聲波，打造 Dolby Atmos 家庭影院系統
*9.1.6 音體音效僅在播放 Dolby Atmos 影視內容時才啟動。
*模擬情境僅供參考。實際體驗或因使用環境而有所不同。
透過 LG ThinQ 應用程式為 DAFC 進行設定及調整
使用 LG ThinQ 應用程式，輕鬆設定與變更您的喇叭佈局，獲取最佳環迴立體聲效。您可隨時經由應用程式設定或調整裝置位置，確保每個喇叭都能達成最理想的同步表現。不論您的空間如何變動，都能靈活享受為您度身訂造的專業級 Dolby Atmos 音響環境。
啟動聲效追蹤功能，呈現精準個人化音效
只需在 LG ThinQ 應用程式中啟動 Sound Follow 聲效追蹤功能，即可讓音響的「最佳聆聽位置」始終以您的智能手機位置為中心。系統會自動追蹤您的移動路徑並重新調整聲場中心，讓您在整個房間移動時，都能享受全程流暢跟隨、為您度身訂造的專屬聽覺之旅。
Room Calibration Pro 輕鬆校正專業聲學效果
只需透過 LG ThinQ 應用程式執行 Room Calibration Pro，即可獲得錄音室級別的音質表現。由 AI 驅動的處理系統會分析您房間獨特的聲學特性與傢俱佈置，從而微調每個音效細節。快速校正技術能呈現完美平衡、流暢無失真的音效，為您獨一無二的居住環境帶來最理想的音響效果。
OLED 智能顯示屏，帶來直觀且輕鬆的操控體驗
機身正面的 1.3 吋 OLED 顯示屏清晰呈現裝置狀態、運作模式及內容詳情。它會自動調暗或關閉，確保您的觀看體驗免受干擾；亦可保持啟動，以便在需要時即時查看。屏幕專為輕鬆互動而設，以細緻的智能科技完美襯托出 H7 精緻典雅的簡約外觀。
高級外觀設計，綴以鋁金屬細節
H7 的簡約外型融入了精雕細琢的鋁金屬細節，與深黑色織物飾面完美相襯。細緻的燈光與平衡的喇叭佈局，將音效表現與極致美學同時推向更高層次，讓頂尖科技與優雅格調無縫融入任何空間。
1) 從上方特寫黑色 Sound Suite H7 soundbar，略微轉動角度，以鋁質細節突顯其高級外觀設計 2) 置於黑色表面的 LG Sound Suite H7 soundbar的俯視圖，下方有淡雅的橙色燈光 3) LG Sound Suite H7 soundbar 的側面視圖，帶有精雕細琢的鋁金屬細節和深黑色織物飾面
*圖片為模擬影像，僅供說明用途。
*圖片只供參考。產品電源線或未於圖中顯示，產品實際外觀可能有所不同。
*W7 預定於 2026 年 3 月後推出。
*W7 預定於 2026 年 3 月後推出。
從 Sound Suite 的核心 H7 開始
只需配備 H7，即可開始建立您的 Sound Suite。將它用作控制中心，流暢連接您的電視與各個喇叭。
|Features
|Immersive Quad Suite 7 Pro 頂級旗艦喇叭組合
|Immersive Suite 7 Pro 進階旗艦喇叭組合
|Immersive Suite 5 Pro 專業旗艦喇叭組合
|Immersive Suite 7 高清立體聲喇叭組合
Immersive Quad Suite 7 Pro 頂級旗艦喇叭組合
Immersive Suite 7 Pro 進階旗艦喇叭組合
Immersive Suite 5 Pro 專業旗艦喇叭組合
Immersive Suite 7 高清立體聲喇叭組合
|AI 處理器
|alpha 11 Gen3 AI 處理器
|alpha 11 Gen3 AI 處理器
|alpha 11 Gen3 AI 處理器
|alpha 11 Gen3 AI 處理器
|音效體驗
|由 4 個喇叭組成全 3D 音效
|深度雙喇叭沉浸式體驗
|深度雙喇叭沉浸式體驗
|深度雙喇叭沉浸式體驗
|喇叭單元
|29 個喇叭單元
|21 個喇叭單元
|19 個喇叭單元
|20 個喇叭單元
|產品組合
|H7 + 4 部 M7 + W7
|H7 + 2 部 M7 + W7
|H7 + 2 部 M5 + W7
|H7 + 2 部 M7
|電視尺寸
|65 吋以上 / 80 吋以上
|65 吋以上 / 80 吋以上
|65 吋以上
|65 吋以上 / 80 吋以上
|Dolby Atmos FlexConnect
|支援
|支援
|支援
|支援
|Sound Follow
|O
|O
|O
|O
|Room Calibration Pro
|O
|O
|O
|O
|Features
|Immersive Suite 5 立體聲喇叭組合
|Cinema Suite 7 重低音影院組合
Immersive Suite 5 立體聲喇叭組合
Cinema Suite 7 重低音影院組合
|AI 處理器
|alpha 11 Gen3 AI 處理器
|alpha 11 Gen3 AI 處理器
|音效體驗
|深度雙喇叭沉浸式體驗
|基本沉浸式設定
|喇叭單元
|18 個喇叭單元
|13 個喇叭單元
|產品組合
|H7 + 2 部 M5
|H7 + W7
|電視尺寸
|65 吋以上
|65 吋以上
|Dolby Atmos FlexConnect
|支援
|支援
|Sound Follow
|O
|O
|Room Calibration Pro
|O
|O
探索 Sound Suite 系列產品
深入了解 Sound Suite 的各款型號，尋找專屬於您的音響配置。
官方指南：全面發揮 LG Sound Suite 的完整性能
提供逐步影片教學及常見問題，協助您完成安裝設定、客製化調節並完整體驗 Sound Suite 的強大功能 — 從 Dolby Atmos FlexConnect 到 AI 驅動的音效技術，一切盡在掌握。
LG Sound Suite 家庭影院喇叭配備 H7 soundbar、一對 M7 喇叭、另一對 M5 喇叭和 W7 低音喇叭。
所有規格
方使性
遙控應用程式 - iOS/Android OS
是
Dolby Atmos FlexConnect
是
Lighting
是
Room Calibration Pro (App)
是
Soundbar 模式控制
是
Sound Follow
是
WOW Interface
是
WOW Orchestra
是
尺寸 (WXHXD)
主要
1200 x 63 x 143 mm
包裝盒尺寸
1296 x 222 x 163 mm
配件
保養卡
是
HDMI 連接線
是
開放原始碼
是
電源線
是
快速設定指南
是
遙控
是
掛牆架
是
高解析度音訊
採樣
24bit/96kHz
升位 / 升頻採樣
24bit/96kHz
音訊格式
Dolby Atmos
是
Dolby Digital
是
AAC+
是
AAC
是
重量
主要
7.7 kg
總重量
11.0 kg
電源
斷電狀態耗電量 (主喇叭)
0.5 W ↓
耗電量 (主喇叭)
80 W
連接性
USB-A
是
Wi-Fi
是
連接 Tidal
是
連接 Spotify
是
HDMI Out
1
藍牙版本
5.4
AirPlay 2
是
一般
輸出功率
500 W
喇叭數量
12 EA
支援 HDMI
CEC (Simplink)
是
HDMI Version
2.1
音訊回傳通道 (e-ARC)
是
音訊回傳通道 (ARC)
是
音效
AI Upmix
是
Bass Boost
是
自訂均衡器
是
標準
是
用家意見
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