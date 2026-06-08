We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Sound Suite M7 | 2.1.1 聲道無線喇叭，配備空間音效擴充功能及 Dolby Atmos FlexConnect
Sound Suite 系統
T3 - CES 2026
「……Sound Suite 的設計理念，正是為了讓您能夠配搭出最適合自己的專屬系統。」 (01/2026)
Sound Suite M7
2026 紅點設計大獎－獲獎
靈活擴充結合多元性能 - LG Sound Suite M7
M7 是 LG Sound Suite 系列中的頂級喇叭，集結了系列的核心優勢 — 透過 DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) 支援空間音效調整、Sound Follow 聲效追蹤功能，更帶來靈活的擺放與擴充彈性。在 AI Sound Pro 的驅動下，它能智能適應任何空間，呈獻豐富且具層次感的 Dolby Atmos 立體音效。同時以精緻小巧的外型，融入各種不同環境。
1) LG Sound Suite 配備 Dolby Atmos FlexConnect 技術，可偵測每個喇叭的位置，強化環迴立體聲效系統 2） LG Sound Suite 喇叭發射金色聲波，展示 AI Sound Pro 強化家庭音響系統 3） LG Sound Suite 喇叭搭配電視，強調家庭音響系統的多功能用途
*Sound Suite M7/M5 的 Dolby Atmos FlexConnect 功能僅適用於連接相容的電視或 Sound Suite H7。
*M5 必須連接兩部或以上裝置方可啟用 DAFC 功能。
*圖片只供參考。產品電源線或未於圖中顯示，產品實際外觀可能有所不同。
*H7 支援 Sound Follow 功能，且僅在 DAFC 連接啟動時方能運作。DAFC 必須連接最少兩部 M5 喇叭或一部 M7 喇叭。
Dolby Atmos FlexConnect
隨心擺放，體驗 Dolby 的無限魅力
DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) 技術能智能偵測每部喇叭的位置，無論是隨心擺放還是增添新裝置，都能即時調整音頻訊號，在整個空間內呈現豐富且具沉浸感的音效。
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
*Sound Suite M7/M5 的 Dolby Atmos FlexConnect 功能僅適用於連接相容的電視或 Sound Suite H7。
*M5 必須連接兩部或以上裝置方可啟用 DAFC 功能。
*圖片只供參考。產品電源線或未於圖中顯示，產品實際外觀可能有所不同。
*W7 預定於 2026 年 3 月後推出。
承襲自 Peerless 與 Dolby Atmos 技術，呈獻沉浸式音效體驗
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
Peerless 單元
透過前置與向上發聲喇叭驅動，承襲自 Peerless 的空間音效
前置喇叭陣列配備 1.5 吋頻單元及低音喇叭，帶來豐富清晰的立體聲效果。配合向上發聲單元將聲音從天花板反射，結合前置喇叭聲效，在您的房間內擴展出細緻逼真的 3D 沉浸式音效。
LG Sound Suite M7 喇叭配備 Peerless 前置和向上發聲喇叭陣列支援空間音效，從每個方向提供 3D 沉浸式音效。
Dolby Atmos
全面體驗 Dolby Atmos
M7 無需額外喇叭，就可單獨提供 Dolby Atmos 音效。只需單一裝置，便能讓您體驗到籠罩整個空間的清晰、多方向全景聲效。
*模擬情境僅供參考。實際體驗或因使用環境而有所不同。
AI Sound Pro
即時識別內容類型，呈現最佳音效表現
您可以根據個人喜好，手動選擇以節奏、旋律或人聲為主導的模式，亦可讓 AI 為您設定最理想的模式。AI 會自動分析音源，並調整音效以配合當前的內容類型。
Room Calibration Pro 技術可根據你的空間調整音效
系統透過測量空間的聲學特性，即時調整音效輸出以配合當前空間，呈獻清晰平衡且自然流暢的聽覺享受。
客廳俯視圖，當中的圓形聲波在喇叭和 soundbar 之間平均分佈，展示 Room Calibration 技術。
*模擬情境僅供參考。實際體驗或因使用環境而有所不同。
靈活多元用途
您可以將其用作獨立喇叭進行個人聆聽、連接電視以建立沉浸式家庭影院，或是與其他喇叭配對以呈現豐富的環迴立體聲效 — 只需單一裝置，便能帶來真正多元靈活的用途。
1） LG Sound Suite M7 喇叭置於智能手機旁，用作獨立喇叭。 2） 一對 LG Sound Suite M7 立體聲喇叭與智能手機並列展示。 3） LG Sound Suite M7 喇叭與 H7 soundbar 配合，帶來更廣闊的環迴立體聲效。 4） LG Sound Suite M7 喇叭連接至電視，增強沉浸式家庭音響。
Wi-Fi 串流
透過 Google Cast 及 Apple AirPlay 2，支援 Wi-Fi 智能串流
透過 Wi-Fi 無縫串流播放，帶來始終如一的高質音效，並在不同平台之間享受輕鬆簡單的操控體驗。
LG Sound Suite 喇叭透過 Apple AirPlay 2 和 Google Cast，輕鬆進行 Wi-Fi 串流。
Room Calibration Pro 輕鬆校正專業聲學效果
只需透過 LG ThinQ 應用程式執行 Room Calibration Pro，即可獲得錄音室級別的音質表現。由 AI 驅動的處理系統會分析您房間獨特的聲學特性與傢俱佈置，從而微調每個音效細節。快速校正技術能呈現完美平衡、流暢無失真的音效，為您獨一無二的居住環境帶來最理想的音響效果。
透過 LG ThinQ 應用程式，輕鬆進行立體聲模式配對
使用 LG ThinQ 應用程式，快速配對兩部 M7 或 M5 喇叭，建立強勁的雙重音響配置。應用程式會自動搜尋附近的喇叭，為您喜愛的音樂構建更寬廣、更具沉浸感的聲場表現。
*模擬情境僅供參考。實際體驗或因使用環境而有所不同。
*W7 預定於 2026 年 3 月後推出。
LG Sound Suite 喇叭置於電視兩側，組成完整家庭影院系統，聲波覆蓋整個空間，呈現完整 Dolby Atmos 沉浸式音效體驗。
*指定 LG 電視型號支援 DAFC。由 2025 年開始支援 LG OLED C 和 G 系列，2026 年擴展至其他 OLED 和 QNED 型號。
*支援的型號包括：
2025: LG OLED G5、C5、CS5
2026: LG OLED W6、G6、C6、CS6、B6、B6E；LG MRGB 95、9M、85；LG QNED 85、82
*DAFC 供應情況因應地區而有所差異。
*連接 B6E、MRGB85、QNED85 或 QNED82 時，需要支援 5GHz 的路由器。
直連電視的自由
無需經由 Soundbar，即可將您的喇叭直接連接電視。只需將它們與支援 DAFC 功能的 OLED 及 QNED 電視進行配對，便能體驗籠罩整個空間、身臨其境的聽覺享受。
|Feature
|Stereo Suite 7 專業立體聲喇叭組合
|Stereo Suite 7 高清立體聲喇叭組合
|Stereo Suite 5 立體聲喇叭組合
Stereo Suite 7 專業立體聲喇叭組合
Stereo Suite 7 高清立體聲喇叭組合
Stereo Suite 5 立體聲喇叭組合
|AI 處理器
|X
|X
|X
|音效體驗
|真實環迴立體聲音效
|真實環迴立體聲音效
|真實環迴立體聲音效
|喇叭單元
|15 個喇叭單元 (視電視型號而定)
|14 個喇叭單元 (視電視型號而定)
|12 個喇叭單元 (視電視型號而定)
|產品組合
|2 部 M7 + W7
|2 部 M7
|2 部 M5
|電視尺寸
|65 吋以上
|65 吋以上
|55 吋以上
|Dolby Atmos FlexConnect
|連接到支援 DAFC 的電視時可用
|連接到支援 DAFC 的電視時可用
|連接到支援 DAFC 的電視時可用
|Sound Follow
|X
|X
|X
|Room Calibration Pro
|O
|O
|O
*W7 預定於 2026 年 3 月後推出。
從 Sound Suite 的核心 H7 開始
只需配備 H7，即可開始建立您的 Sound Suite。將它用作控制中心，流暢連接您的電視與各個喇叭。
|Features
|Immersive Quad Suite 7 Pro 頂級旗艦喇叭組合
|Immersive Suite 7 Pro 進階旗艦喇叭組合
|Immersive Suite 5 Pro 專業旗艦喇叭組合
|Immersive Suite 7 高清立體聲喇叭組合
Immersive Quad Suite 7 Pro 頂級旗艦喇叭組合
Immersive Suite 7 Pro 進階旗艦喇叭組合
Immersive Suite 5 Pro 專業旗艦喇叭組合
Immersive Suite 7 高清立體聲喇叭組合
|AI 處理器
|alpha 11 Gen3 AI 處理器
|alpha 11 Gen3 AI 處理器
|alpha 11 Gen3 AI 處理器
|alpha 11 Gen3 AI 處理器
|音效體驗
|由 4 個喇叭組成全 3D 音效
|深度雙喇叭沉浸式體驗
|深度雙喇叭沉浸式體驗
|深度雙喇叭沉浸式體驗
|喇叭單元
|29 個喇叭單元
|21 個喇叭單元
|19 個喇叭單元
|20 個喇叭單元
|產品組合
|H7 + 4 部 M7 + W7
|H7 + 2 部 M7 + W7
|H7 + 2 部 M5 + W7
|H7 + 2 部 M7
|電視尺寸
|65 吋以上 / 80 吋以上
|65 吋以上 / 80 吋以上
|65 吋以上
|65 吋以上 / 80 吋以上
|Dolby Atmos FlexConnect
|支援
|支援
|支援
|支援
|Sound Follow
|O
|O
|O
|O
|Room Calibration Pro
|O
|O
|O
|O
|Features
|Immersive Suite 5 立體聲喇叭組合
|Cinema Suite 7 重低音影院組合
Immersive Suite 5 立體聲喇叭組合
Cinema Suite 7 重低音影院組合
|AI 處理器
|alpha 11 Gen3 AI 處理器
|alpha 11 Gen3 AI 處理器
|音效體驗
|深度雙喇叭沉浸式體驗
|基本沉浸式設定
|喇叭單元
|18 個喇叭單元
|13 個喇叭單元
|產品組合
|H7 + 2 部 M5
|H7 + W7
|電視尺寸
|65 吋以上
|65 吋以上
|Dolby Atmos FlexConnect
|支援
|支援
|Sound Follow
|O
|O
|Room Calibration Pro
|O
|O
探索 Sound Suite 系列產品
深入了解 Sound Suite 的各款型號，尋找專屬於您的音響配置。
官方指南：全面發揮 LG Sound Suite 的完整性能
提供逐步影片教學及常見問題，協助您完成安裝設定、客製化調節並完整體驗 Sound Suite 的強大功能 — 從 Dolby Atmos FlexConnect 到 AI 驅動的音效技術，一切盡在掌握。
LG Sound Suite 家庭影院喇叭配備 H7 soundbar、一對 M7 喇叭、另一對 M5 喇叭和 W7 低音喇叭。
所有規格
方使性
遙控應用程式 - iOS/Android OS
是
Dolby Atmos FlexConnect
是
Lighting
是
Room Calibration Pro (App)
是
立體聲（Stereo）模式
是
Upgrade Manager (FOTA)
是
尺寸 (WXHXD)
主要
177 x 238 x 177 mm
包裝盒尺寸
236 x 324 x 230 mm
配件
保養卡
是
開放原始碼
是
電源線
是
快速設定指南
是
一般
頻道數量
2.1.1
喇叭數量
4 EA
輸出功率
100 W
音效
Clear Voice Pro
是
標準
是
自訂均衡器
是
Bass Boost
是
AI Sound Pro
是
向上發聲
是
高解析度音訊
採樣
24bit/96kHz
升位 / 升頻採樣
24bit/96kHz
音訊格式
Dolby Atmos
是
FLAC（自由無損音訊壓縮編碼）
是
AAC
是
ALAC（蘋果無損音訊編碼）
是
SBC
是
LPCM（線性脈衝編碼調變）
是
重量
主要
2.8 kg
總重量
3.5 kg
連接性
適用於 Google Home
是
Wi-Fi
是
連接 Tidal
是
連接 Spotify
是
Google Cast
是
藍牙版本
5.4
藍牙音源解碼 - SBC/ACC
是
AirPlay 2
是
電源
耗電量 (主喇叭)
25 W
待機耗電量
0.3 W ↓
用家意見
LG 為您精選
推薦產品