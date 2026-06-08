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Sound Suite M7 | 2.1.1 聲道無線喇叭，配備空間音效擴充功能及 Dolby Atmos FlexConnect

Sound Suite M7 | 2.1.1 聲道無線喇叭，配備空間音效擴充功能及 Dolby Atmos FlexConnect

M7
Front view of Sound Suite M7 | 2.1.1 聲道無線喇叭，配備空間音效擴充功能及 Dolby Atmos FlexConnect M7
​Sound Suite M7 的後視圖 (已執行設計更新)
​Sound Suite M7 的左側視圖
​Sound Suite M7 的俯視角度的正視圖
​Sound Suite M7 的頂視圖
​Sound Suite M7 的按鈕頂部特寫
​Sound Suite M7 的按鈕特寫
從底部觀看 ​Sound Suite M7 的後視圖 (已執行設計更新)
​Sound Suite M7 連座地架的側視圖
​Sound Suite M7 連座地架的底視圖 (已執行設計更新)
​Sound Suite M7 的右側視圖
獨特賣點：Dolby Atmos FlexConnect
獨特賣點：承襲自 Peerless 的音色
獨特賣點：AI Sound Pro
獨特賣點：靈活多元用途
Front view of Sound Suite M7 | 2.1.1 聲道無線喇叭，配備空間音效擴充功能及 Dolby Atmos FlexConnect M7
​Sound Suite M7 的後視圖 (已執行設計更新)
​Sound Suite M7 的左側視圖
​Sound Suite M7 的俯視角度的正視圖
​Sound Suite M7 的頂視圖
​Sound Suite M7 的按鈕頂部特寫
​Sound Suite M7 的按鈕特寫
從底部觀看 ​Sound Suite M7 的後視圖 (已執行設計更新)
​Sound Suite M7 連座地架的側視圖
​Sound Suite M7 連座地架的底視圖 (已執行設計更新)
​Sound Suite M7 的右側視圖
獨特賣點：Dolby Atmos FlexConnect
獨特賣點：承襲自 Peerless 的音色
獨特賣點：AI Sound Pro
獨特賣點：靈活多元用途

主要功能

  • 環繞流動的空間音效
  • 支援 Dolby Atmos FlexConnect 的可擴展家庭音響喇叭方案
  • 3 個全頻單元及低音喇叭，由聲學領域百年先驅 Peerless 精心設計
  • 透過 LG ThinQ 應用程式，經由 Wi-Fi 從任何裝置流暢串流播放無損高音質內容
  • 直接與 LG 電視連接，享受流暢無縫、簡潔無線的音響體驗
  • 透過 Room Calibration Pro，全情投入您的專屬娛樂體驗
更多
T3 - CES 2026 大獎標誌

Sound Suite 系統

T3 - CES 2026

「……Sound Suite 的設計理念，正是為了讓您能夠配搭出最適合自己的專屬系統。」 (01/2026)

2026 紅點設計大獎標誌

Sound Suite M7

2026 紅點設計大獎－獲獎

LG Sound Suite M7 無線喇叭採用黑色紋理設計，搭配橙色燈光，可帶來身臨其境的環迴立體聲效系統。

LG Sound Suite M7 無線喇叭採用黑色紋理設計，搭配橙色燈光，可帶來身臨其境的環迴立體聲效系統。

靈活擴充結合多元性能 - LG Sound Suite M7

M7 是 LG Sound Suite 系列中的頂級喇叭，集結了系列的核心優勢 — 透過 DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) 支援空間音效調整、Sound Follow 聲效追蹤功能，更帶來靈活的擺放與擴充彈性。在 AI Sound Pro 的驅動下，它能智能適應任何空間，呈獻豐富且具層次感的 Dolby Atmos 立體音效。同時以精緻小巧的外型，融入各種不同環境。

了解更多

1) LG Sound Suite 配備 Dolby Atmos FlexConnect 技術，可偵測每個喇叭的位置，強化環迴立體聲效系統 2） LG Sound Suite 喇叭發射金色聲波，展示 AI Sound Pro 強化家庭音響系統 3） LG Sound Suite 喇叭搭配電視，強調家庭音響系統的多功能用途

*Sound Suite M7/M5 的 Dolby Atmos FlexConnect 功能僅適用於連接相容的電視或 Sound Suite H7。

*M5 必須連接兩部或以上裝置方可啟用 DAFC 功能。

*圖片只供參考。產品電源線或未於圖中顯示，產品實際外觀可能有所不同。

*H7 支援 Sound Follow 功能，且僅在 DAFC 連接啟動時方能運作。DAFC 必須連接最少兩部 M5 喇叭或一部 M7 喇叭。

Dolby Atmos FlexConnect

隨心擺放，體驗 Dolby 的無限魅力

DAFC (Dolby Atmos FlexConnect) 技術能智能偵測每部喇叭的位置，無論是隨心擺放還是增添新裝置，都能即時調整音頻訊號，在整個空間內呈現豐富且具沉浸感的音效。

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems

LG Sound Suite 支援 Dolby Atmos FlexConnect 技術，可偵測每個喇叭的位置，強化環迴立體聲效系統。

*Sound Suite M7/M5 的 Dolby Atmos FlexConnect 功能僅適用於連接相容的電視或 Sound Suite H7。

*M5 必須連接兩部或以上裝置方可啟用 DAFC 功能。

*圖片只供參考。產品電源線或未於圖中顯示，產品實際外觀可能有所不同。

*W7 預定於 2026 年 3 月後推出。

承襲自 Peerless 與 Dolby Atmos 技術，呈獻沉浸式音效體驗

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems

Peerless 單元

透過前置與向上發聲喇叭驅動，承襲自 Peerless 的空間音效

前置喇叭陣列配備 1.5 吋頻單元及低音喇叭，帶來豐富清晰的立體聲效果。配合向上發聲單元將聲音從天花板反射，結合前置喇叭聲效，在您的房間內擴展出細緻逼真的 3D 沉浸式音效。

LG Sound Suite M7 喇叭配備 Peerless 前置和向上發聲喇叭陣列支援空間音效，從每個方向提供 3D 沉浸式音效。

Dolby Atmos

全面體驗 Dolby Atmos

M7 無需額外喇叭，就可單獨提供 Dolby Atmos 音效。只需單一裝置，便能讓您體驗到籠罩整個空間的清晰、多方向全景聲效。

*模擬情境僅供參考。實際體驗或因使用環境而有所不同。

AI Sound Pro

即時識別內容類型，呈現最佳音效表現

您可以根據個人喜好，手動選擇以節奏、旋律或人聲為主導的模式，亦可讓 AI 為您設定最理想的模式。AI 會自動分析音源，並調整音效以配合當前的內容類型。

Room Calibration Pro 技術可根據你的空間調整音效

系統透過測量空間的聲學特性，即時調整音效輸出以配合當前空間，呈獻清晰平衡且自然流暢的聽覺享受。

客廳俯視圖，當中的圓形聲波在喇叭和 soundbar 之間平均分佈，展示 Room Calibration 技術。

*模擬情境僅供參考。實際體驗或因使用環境而有所不同。

靈活多元用途

您可以將其用作獨立喇叭進行個人聆聽、連接電視以建立沉浸式家庭影院，或是與其他喇叭配對以呈現豐富的環迴立體聲效 — 只需單一裝置，便能帶來真正多元靈活的用途。

1） LG Sound Suite M7 喇叭置於智能手機旁，用作獨立喇叭。 2） 一對 LG Sound Suite M7 立體聲喇叭與智能手機並列展示。 3） LG Sound Suite M7 喇叭與 H7 soundbar 配合，帶來更廣闊的環迴立體聲效。 4） LG Sound Suite M7 喇叭連接至電視，增強沉浸式家庭音響。

LG Sound Suite M7 無線喇叭置於各種家居環境，包括書桌、床邊、電視裝置和喇叭支架

LG Sound Suite M7 無線喇叭置於各種家居環境，包括書桌、床邊、電視裝置和喇叭支架

Wi-Fi 串流

透過 Google Cast 及 Apple AirPlay 2，支援 Wi-Fi 智能串流

透過 Wi-Fi 無縫串流播放，帶來始終如一的高質音效，並在不同平台之間享受輕鬆簡單的操控體驗。

LG Sound Suite 喇叭透過 Apple AirPlay 2 和 Google Cast，輕鬆進行 Wi-Fi 串流。

一位人士手持智能手機，開啟 LG ThinQ 應用程式，畫面顯示可輕鬆控制 LG Sound Suite。

一位人士手持智能手機，開啟 LG ThinQ 應用程式，畫面顯示可輕鬆控制 LG Sound Suite。

LG ThinQ

透過 LG ThinQ 應用程式進行個人化音效控制

使用 ThinQ 應用程式即可輕鬆設定 DAFC、Sound Follow 聲效追蹤功能及 Room Calibration Pro。為您的專屬空間度身訂造，開啟完全客製化的專屬音效旅程。

Room Calibration Pro 輕鬆校正專業聲學效果

只需透過 LG ThinQ 應用程式執行 Room Calibration Pro，即可獲得錄音室級別的音質表現。由 AI 驅動的處理系統會分析您房間獨特的聲學特性與傢俱佈置，從而微調每個音效細節。快速校正技術能呈現完美平衡、流暢無失真的音效，為您獨一無二的居住環境帶來最理想的音響效果。

透過 LG ThinQ 應用程式，輕鬆進行立體聲模式配對

使用 LG ThinQ 應用程式，快速配對兩部 M7 或 M5 喇叭，建立強勁的雙重音響配置。應用程式會自動搜尋附近的喇叭，為您喜愛的音樂構建更寬廣、更具沉浸感的聲場表現。

LG Sound Suite 無線喇叭的底視圖，突出堅固底座和支架連接

LG Sound Suite 無線喇叭的底視圖，突出堅固底座和支架連接

座地支架

專為簡潔典雅的安裝而設

將喇叭配搭座地支架，無縫融入您的專屬空間。內置的線纜管理設計可保持整體整齊有序，告別凌亂連接線，維持俐落整潔的外觀。

影像展示 Sound Suite 可自由擺放，並支援多種組合配置方式

A video shows Sound Suite can be placed freely for their various combinations

設計你的理想組合

您可以自由挑選 H7、M7、M5 及 W7，建立最切合

個人風格與喜好的專屬配置。無論您如何擺放，

Sound Suite 都能為您即時調整至最理想的音效表現。

*模擬情境僅供參考。實際體驗或因使用環境而有所不同。

*W7 預定於 2026 年 3 月後推出。

LG Sound Suite 喇叭置於電視兩側，組成完整家庭影院系統，聲波覆蓋整個空間，呈現完整 Dolby Atmos 沉浸式音效體驗。

*指定 LG 電視型號支援 DAFC。由 2025 年開始支援 LG OLED C 和 G 系列，2026 年擴展至其他 OLED 和 QNED 型號。

*支援的型號包括：

2025: LG OLED G5、C5、CS5

2026: LG OLED W6、G6、C6、CS6、B6、B6E；LG MRGB 95、9M、85；LG QNED 85、82

*DAFC 供應情況因應地區而有所差異。

*連接 B6E、MRGB85、QNED85 或 QNED82 時，需要支援 5GHz 的路由器。

直連電視的自由

無需經由 Soundbar，即可將您的喇叭直接連接電視。只需將它們與支援 DAFC 功能的 OLED 及 QNED 電視進行配對，便能體驗籠罩整個空間、身臨其境的聽覺享受。

Table Caption
FeatureStereo Suite 7 專業立體聲喇叭組合Stereo Suite 7 高清立體聲喇叭組合Stereo Suite 5 立體聲喇叭組合
一對 M7 喇叭配搭 W7 低音喇叭 (LG AI Stereo Suite 7 Pro)
Stereo Suite 7 專業立體聲喇叭組合
一對配備 LG AI Stereo Suite 7 的 M7 喇叭
Stereo Suite 7 高清立體聲喇叭組合
一對配備 LG AI Stereo Suite 5 的 M5 喇叭
Stereo Suite 5 立體聲喇叭組合
AI 處理器XXX
音效體驗真實環迴立體聲音效真實環迴立體聲音效真實環迴立體聲音效
喇叭單元15 個喇叭單元 (視電視型號而定)14 個喇叭單元 (視電視型號而定)12 個喇叭單元 (視電視型號而定)
產品組合2 部 M7 + W72 部 M72 部 M5
電視尺寸65 吋以上65 吋以上55 吋以上
Dolby Atmos FlexConnect連接到支援 DAFC 的電視時可用連接到支援 DAFC 的電視時可用連接到支援 DAFC 的電視時可用
Sound FollowXXX
Room Calibration ProOOO
' LG Sound Suite 的一對喇叭和 soundbar 與電視一同擺放，為電視帶來豐富的環迴立體聲，並支援完整 Dolby Atmos。

' LG Sound Suite 的一對喇叭和 soundbar 與電視一同擺放，為電視帶來豐富的環迴立體聲，並支援完整 Dolby Atmos。

*W7 預定於 2026 年 3 月後推出。

從 Sound Suite 的核心 H7 開始

只需配備 H7，即可開始建立您的 Sound Suite。將它用作控制中心，流暢連接您的電視與各個喇叭。

Table Caption
FeaturesImmersive Quad Suite 7 Pro 頂級旗艦喇叭組合Immersive Suite 7 Pro 進階旗艦喇叭組合Immersive Suite 5 Pro 專業旗艦喇叭組合Immersive Suite 7 高清立體聲喇叭組合
LG Immersive Quad Suite 7 Pro 頂級旗艦喇叭組合，是一套家庭立體聲音響系統，配備 1 部 Sound Suite soundbar、4 個喇叭及 1 個低音喇叭。
Immersive Quad Suite 7 Pro 頂級旗艦喇叭組合
Immersive Suite 7 Pro 進階旗艦喇叭組合，是一套家庭立體聲音響系統，配備 1 部 Sound Suite soundbar、2 個喇叭及 1 個低音喇叭。
Immersive Suite 7 Pro 進階旗艦喇叭組合
Immersive Suite 5 Pro 專業旗艦喇叭組合，是一套家庭立體聲音響系統，配備1 部 Sound Suite soundbar、2 個喇叭及 1 個低音喇叭。
Immersive Suite 5 Pro 專業旗艦喇叭組合
Immersive Suite 7 高清立體聲喇叭組合，是一套家庭立體聲音響系統，配備 1 部 Sound Suite soundbar 及 2 個喇叭
Immersive Suite 7 高清立體聲喇叭組合
AI 處理器alpha 11 Gen3 AI 處理器alpha 11 Gen3 AI 處理器alpha 11 Gen3 AI 處理器alpha 11 Gen3 AI 處理器
音效體驗由 4 個喇叭組成全 3D 音效深度雙喇叭沉浸式體驗深度雙喇叭沉浸式體驗深度雙喇叭沉浸式體驗
喇叭單元29 個喇叭單元21 個喇叭單元19 個喇叭單元20 個喇叭單元
產品組合H7 + 4 部 M7 + W7H7 + 2 部 M7 + W7H7 + 2 部 M5 + W7H7 + 2 部 M7
電視尺寸65 吋以上 / 80 吋以上65 吋以上 / 80 吋以上65 吋以上65 吋以上 / 80 吋以上
Dolby Atmos FlexConnect支援支援支援支援
Sound FollowOOOO
Room Calibration ProOOOO
Table Caption
FeaturesImmersive Suite 5 立體聲喇叭組合Cinema Suite 7 重低音影院組合
Immersive Suite 5 立體聲喇叭組合，是一套家庭立體聲音響系統，配備 1 部 Sound Suite soundbar 及 2 個喇叭
Immersive Suite 5 立體聲喇叭組合
LG Cinema Suite 7 重低音影院組合，是一套經典的家庭立體聲音響系統，配備 1 部 Sound Suite soundbar 及 1 個低音喇叭。
Cinema Suite 7 重低音影院組合
AI 處理器alpha 11 Gen3 AI 處理器alpha 11 Gen3 AI 處理器
音效體驗深度雙喇叭沉浸式體驗基本沉浸式設定
喇叭單元18 個喇叭單元13 個喇叭單元
產品組合H7 + 2 部 M5H7 + W7
電視尺寸65 吋以上65 吋以上
Dolby Atmos FlexConnect支援支援
Sound FollowOO
Room Calibration ProOO

探索 Sound Suite 系列產品

深入了解 Sound Suite 的各款型號，尋找專屬於您的音響配置。

H7

作為 Sound Suite 的核心，H7 是一款採用 alpha 11 AI 處理器的 All-in-one 一體式音響系統。內置 4 個低音喇叭與 8 個被動輻射器。

了解更多

M7

專為呈現沉浸感及清晰音質而設，M7 是一款支援 DAFC，並支援 AI Sound Pro 及 AI 空間校正功能的喇叭。內置 1 個低音喇叭及 3 個全頻單元。

了解更多

M5

機身小巧但動態強勁，M5 是一款支援 DAFC ，並支援 AI Sound Pro 及 AI 空間校正功能的喇叭。內置 1 個低音喇叭及雙高音單元。

了解更多

W7

支援 DAFC 的重低音喇叭模組，配備 8 吋 Peerless 低音喇叭，能呈現低至 25Hz 的重低音。

了解更多

官方指南：全面發揮 LG Sound Suite 的完整性能

提供逐步影片教學及常見問題，協助您完成安裝設定、客製化調節並完整體驗 Sound Suite 的強大功能 — 從 Dolby Atmos FlexConnect 到 AI 驅動的音效技術，一切盡在掌握。

LG Sound Suite 家庭影院喇叭配備 H7 soundbar、一對 M7 喇叭、另一對 M5 喇叭和 W7 低音喇叭。

列印

所有規格

方使性

  • 遙控應用程式 - iOS/Android OS

  • Dolby Atmos FlexConnect

  • Lighting

  • Room Calibration Pro (App)

  • 立體聲（Stereo）模式

  • Upgrade Manager (FOTA)

尺寸 (WXHXD)

  • 主要

    177 x 238 x 177 mm

  • 包裝盒尺寸

    236 x 324 x 230 mm

配件

  • 保養卡

  • 開放原始碼

  • 電源線

  • 快速設定指南

一般

  • 頻道數量

    2.1.1

  • 喇叭數量

    4 EA

  • 輸出功率

    100 W

音效

  • Clear Voice Pro

  • 標準

  • 自訂均衡器

  • Bass Boost

  • AI Sound Pro

  • 向上發聲

高解析度音訊

  • 採樣

    24bit/96kHz

  • 升位 / 升頻採樣

    24bit/96kHz

音訊格式

  • Dolby Atmos

  • FLAC（自由無損音訊壓縮編碼）

  • AAC

  • ALAC（蘋果無損音訊編碼）

  • SBC

  • LPCM（線性脈衝編碼調變）

重量

  • 主要

    2.8 kg

  • 總重量

    3.5 kg

連接性

  • 適用於 Google Home

  • Wi-Fi

  • 連接 Tidal

  • 連接 Spotify

  • Google Cast

  • 藍牙版本

    5.4

  • 藍牙音源解碼 - SBC/ACC

  • AirPlay 2

電源

  • 耗電量 (主喇叭)

    25 W

  • 待機耗電量

    0.3 W ↓

用家意見

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