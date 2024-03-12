3.1.2 聲道杜比全景聲無線 Eclair Soundbar

自 1977 年起Meridian 擁有創新精巧的高質音響技術。其顛覆傳統的產品為音樂及電影提供革新的觀賞方式，從不受地點所限。Meridian 在高解析度音訊領域領先同儕，在數碼訊號處理方面亦別具心得，於先進技術發展及應用上擔當重要地位。

