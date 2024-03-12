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杜比全景聲 High Res Audio 無線 Sound Bar

功能

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規格

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支援

杜比全景聲 High Res Audio 無線 Sound Bar

SN7CY

杜比全景聲 High Res Audio 無線 Sound Bar

(0)
LG Sound Bar SN7CY

嘆為觀止的多合一音訊體驗

採用 Meridian 音響技術

進階訊號處理技術，提升音質並營造廣闊音場。

Dolby Vision™ 及 Dolby Atmos®

迫真震撼的音訊娛樂體驗

3.0.2 ch 環迴立體聲

優質家庭影院體驗

雙重雄渾低音

享受更震撼的高品質聲效

探索 SN7CY 的特色

LG Soundbar 左方的特寫在左下角顯示 Meridian 標誌。電視的左下方同樣可視。
LG Sound Bar SN7CY

享受最佳影院級音效體驗


共創震撼聲效

「Meridian」標誌圖片

英國頂級音響品牌 Meridian

自 1977 年起Meridian 擁有創新精巧的高質音響技術。其顛覆傳統的產品為音樂及電影提供革新的觀賞方式，從不受地點所限。

拼貼。從左上方順時針方向：Meridian 內部硬件的兩張影像、白色 Meridian 揚聲器以及 Meridian R

Meridian 領先音響技術

嚴謹哲學以研究作導向，致力突破音響發展界限。Meridian 在高解析度音訊領域領先同儕，在數碼訊號處理方面亦別具心得，於先進技術發展及應用上擔當重要地位。

數碼訊號處理 (DSP)

透過 DSP 全面掌握音頻訊號，於任何情況下亦能提升音響體驗。

Meridian 無損壓縮

作為Meridian 的 Dolby長期技術夥伴，Meridian 的無損壓縮技術為 Dolby 作為 DVD 音訊的標準。

大師級質素認證

Meridian 研發的 MQA有效串流音樂，讓用家享受超卓的音質。
Dolby Vision™ 及 Dolby Atmos®

以彷如身歷其境的 3D 音效聆聽截然不同的聲效

支援 Dolby Vision™ 、Dolby Atmos® 及 DTS：X ，
將家居變為影院，讓用家置身喜歡的電影世界中。

電視置在牆上，而 LG Soundbar 則在白色大理石架子的下方，右方則設有重低音揚聲器。電視展示出一對正在駕車的情侶。

將音效推至更高水平

Dolby Atmos® 透過頭頂上方的第三個維度把立體聲提升到更高水平。
透過追蹤場景中移動的音訊對象，嶄新的 LG Sound Bars 可從上下左右等各個方向輸出聲效，彷如影院的音訊體驗。
影片預覽展示出 Dolby 技術如何傳遞立體聲音效。
3.0.2 ch 聲道

令房間充滿極具電影感的環迴立體聲

支援 3.0.2 ch 輸出的無線連接，用家可在觀看電視時享受身歷其境的音效。
高解像音訊

無與倫比的音效

高解析度音訊傳遞 96kHz 和 24bit 的音效取樣，帶來更準確的聲音和更愉悅的聆聽體驗。
雙重雄渾低音

更震撼低音聲效

無源輻射器產生強勁節拍，彷如身歷其境的音效。

AI Sound Pro

調整用家觀看的音效

AI Sound Pro 自動分析內容，從以根據正在播放的內容最佳化音效設定。
因應內容類型，例如透過清晰的對話與更具衝擊力的音效以呈現各內容細節。

灰色牆上有一個電視，而 LG Soundbar 則在其下方的灰色架子上。電視展示指揮家正指揮樂團。

4K Pass-Through

聲畫無縫同步

傳遞包括 HDR 和 Dolby VisionTM 等 4K 內容，為已連接的電視和音訊體驗帶來毫不失色的品質表現。

* 模擬影像

高連接性

連接更為簡便

在音訊設定新增藍牙®連接，或使用光纖或 HDMI 電線簡便地進行連接和播放內容。

LG Soundbar 右方的特寫在右下角設有 LG 標誌。產品上方展示出連接性的圖示。

列印

主要規格

  • 頻道數量

    3.0.2

  • 輸出功率

    160 W

  • Dolby Atmos

  • DTS:X

  • 主要

    890 x 65 x 119 mm

所有規格

一般

  • 頻道數量

    3.0.2

  • 輸出功率

    160 W

  • 喇叭數量

    9 EA (with Passive Radiators)

音效

  • AI Sound Pro

  • 標準

  • 音樂

  • Movie

  • 重低音 / 重低音+

高解析度音訊

  • 採樣

    24bit/96kHz

  • 升位 / 升頻採樣

    24bit/96kHz

音訊格式

  • Dolby Atmos

  • Dolby Digital

  • DTS:X

  • DTS Digital Surround

  • AAC

  • AAC+

連接性

  • Optical

    1

  • HDMI In

    1

  • HDMI Out

    1

  • USB

    1

  • 藍牙版本

    4

  • 藍牙音源解碼 - SBC/ACC

  • Wireless Rear Ready

支援 HDMI

  • pass-through

  • Pass-through (4K)

  • HDR10

  • Dolby Vision

  • 音訊回傳通道 (ARC)

  • CEC (Simplink)

方使性

  • 遙控應用程式 - iOS/Android OS

    - / 是

尺寸 (WXHXD)

  • 主要

    890 x 65 x 119 mm

重量

  • 主要

    3.74 kg

  • 總重量

    5.01 kg

配件

  • 保養卡

  • 光纖線

  • 掛牆架

  • 遙控

電源

  • 斷電狀態耗電量 (主喇叭)

    0.5 W ↓

  • 耗電量 (主喇叭)

    38 W

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