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XBOOM 360 XO3 便攜式藍牙喇叭 (米白)
紅點設計大獎
LG XBOOM 360 XO3Q
iF Design Award
LG XBOOM 360 XO3Q
CES 2023 Innovation Awards
LG XBOOM 360 XO3Q
真 360˚ 環繞音效
聲波在客廳空間的桌子上圍繞 XBOOM 360 X03 擴散的圖片。
體驗 LG 360° 聲音專利技術
運用 LG 專利*技術，反射器結構設計讓聲音全方向均勻擴散。無論您身在何處，XBOOM 360 XO3 都能為您再現最接近原始音質的頂級音效。
XBOOM 360 聲浪影片，顯示 XBOOM 360 如何包含聲浪以及聲浪如何運作。
"XBOOM 360 聲波圖片，反射器的左右兩邊設有橙色箭頭，聲波在箭頭周圍擴散。 圖片將傳統單向式音效和傳統全向式音效與 LG 真全向式音效的波長進行比較。"
**由多驅動單體喇叭發出的全向式音效
***單向式水平測試於 LG 內部進行 (在實驗室條件下)
頂級三音路喇叭呈現完美音效
清晰度強化結構 (Clarity Boosting Structure) 以絲質球頂、玻璃纖維和釹磁鐵等優質物料組成，提高聲音清晰度和準確性。雙被動輻射器 (Dual Passive Radiator) 減少不規則的振動，從而減少失真。而動態低音增强 (Dynamic Bass Optimizer) 在音量調低時可單獨增強低音水平。享受您最愛的音樂所呈現的原始活力。
"展示 XO3 結構的 XBOOM 360 XO3 的圖片。 顯示 XO3 如何製成；向上發射的絲質球頂高音喇叭，玻璃纖維中音喇叭，釹磁鐵低音喇叭，雙被動輻射器。"
以 XBOOM 應用程式可自訂氣氛燈顏色
高達 1680 萬種顏色任意選擇，讓您聽音樂時，能增強沉浸感，提升感官體驗。
一個男人正拿著手機，使用 XBOOM 應用程式。
360° 美學設計提升您的
空間美感
XBOOM 360 XO3 在桌子上亮起綠燈的圖片。
水滴形玻璃
可拆式手提帶
音樂無休止
不論任何心情、任何時刻，讓音樂不受干擾地一直陪伴著您。
防水防塵功能讓您隨時隨地都能享受 360° 音效
IP54 級防水防塵即使濕度和灰塵都無法阻礙您在任何地方提升氣氛。
*IP54 是 IP5X 和 IPX4 的組合。IP5X 為防塵級別。產品在正常的情況下，可以防止一定程度的灰塵進入，但並非完全防塵。
*IPX4 級別為全方位角度的防濺保護。但不建議在雨天、海灘或游泳池使用。
極限播放時間：高達 24 小時續航
*實際電池壽命會因應網絡連接和氣氛燈的使用而異。
*根據 LGE 內部品質測試，在音量為 50%、EQ 和 LED 關閉的情況下，電池可供持續使用 24 小時。
藍牙環迴立體聲讓電視聲效
猶如身臨其境
*喇叭必須是同一型號 (例如，XO3 與 XO3，XG7 與 XG7)。
*只支援 2020 年起推出之 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 型號。
使用再回收織物製造
XBOOM 360 XO3 的影像顯示其採用再回收織物製作。
環保紙漿包裝
使用環保紙漿包裝的 XBOOM 360 XO3 包裝盒的圖片。
*價格、促銷活動和供應情況可能因商店和網絡管道而異。價格如有變動，恕不另行通知。
*數量有限。請向當地零售商了解最終價格和供應情況。
*顏色和功能可能因應零售商、地區或運營商而異。
*實際的顏色和尺寸可能與螢幕上的圖片有所不同。
*功能和規格如有變化，恕不另行通知。
所有規格
一般
-
頻道數量
1.1ch(3Way)
-
輸出功率
25W+25W
EQ
-
Sound Boost
是
-
標準
是
-
自訂 EQ (應用程式)
是
音訊格式
-
SBC
是
-
AAC
是
連接性
-
Aux in (3.5Φ)
是
-
藍牙版本
5.1
電源
-
USB C-type
是
電池
-
充電時間 (小時)
5
-
電量 (小時)
24hrs
耗電量
-
開機模式
10W
-
待機模式
0.5W
方使性
-
多點配對
是
-
無線 Party Link (雙重模式)
是
-
無線 Party Link (多重模式)
是
-
Upgrade Manager (FOTA)
是
-
藍牙應用程式 (Android/iOS)
是/是
-
Lighting
是
-
防水/防濺
IP54
-
電量顯示燈
是
-
安全鎖
是
尺寸 (WXHXD)
-
喇叭
165 x 327 x 165 mm
-
紙箱
219 x 219 x 392 mm
喇叭
-
低音單元
4" x 1
-
中音單元
2" x 1
-
高音單元體積
1" x 1
-
高音單元類型
球頂
-
被動輻射器
是
重量
-
淨重
3.2 kg
-
總重量
4 kg
配件
-
保養卡
是
-
USB C type 連接線
是
-
手提帶
是