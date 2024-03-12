55'' LG UHD 4K 智能電視 - UR80

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*以下產品概覽中使用的圖片僅供參考。
*準確產品圖片請參閱頁面頂部的圖片庫。
*HDR10 Pro 並非 LG Dynamic Tone Mapping 技術逐幀應用於 HDR10 內容的格式。
更佳影像體驗
*86吋 UR80 型號配備 α7 Gen6 4K AI 處理器。
*升級內容的畫質將按照來源解像度而有所差異。
AI Sound Pro
AI Sound Pro 被啟用，圖片顯示豐富的聲效充滿整個空間。
*86吋 UR80 型號配備 α7 Gen6 4K AI 處理器。
*UR78 和 UR73 配備虛擬環迴立體聲 5.1 向上混音功能。
sub
AI 亮度控制
螢幕上顯示森林影像，並根據周圍環境調節亮度。
音效完美契合
螢幕下半部分及半個 sound bar。電視顯示白馬在水面上奔跑。
*此功能僅支援 2023 年電視型號，並因應不同型號而有所差異。
*功能或因應不同 LG Soundbar 型號而有所差異。
貼合心意
*服務或因應不同地區而有所差異。
*OTT 服務需要另行訂購。
My Profile
*顯示內容或因應不同地區及網絡連接而有所減少或限制。
*創建帳戶無上限，但主頁最多只可顯示 10 個帳戶。
Quick Card
AI Concierge
電視畫面顯示一位男士的樣貌，旁邊顯示建議關鍵字詞。
*服務或因應不同地區及系列而有所差異。
*「For you keyword」只能在母語支援 NLP 的地區提供。
智能助理及連接功能
透過語音即可方便監控已連接的家電，並即時查看資訊。
Apple Airplay 標誌 兼容 Apple Home 的標誌 兼容 Matter 的標誌
*「Matter」支援的服務和功能或因連接的裝置而有所差異。ThinQ 和 Matter 的初始連接應通過 ThinQ 應用程序進行。
*Apple、Apple 標誌、Apple TV、AirPlay 及 HomeKit 為 Apple Inc. 於美國及其他地區註冊的商標。
*支援的功能列表及應用程式或因應不同地區而有所差異。
*語音命令或因產品和地區而有所差異。
*顯示的功能列表或因應不同型號而有所差異。
*AirPlay 2 和 HomeKit 的支援或因應不同地區而有所差異。
FILMMAKER MODE™
有名電影導演望著大型電視顯示器，正在編輯內容。電視畫面顯示一座在紫色天空襯托下的起重機。FILMMAKER MODE™ 標誌在右下角顯示。
*FILMMAKER MODE™ 的支援或因應不同地區而有所差異。
有名電影導演望著大型電視顯示器，正在編輯內容。電視畫面顯示一座在紫色天空襯托下的起重機。FILMMAKER MODE™ 標誌在右下角顯示。
*必須持有 Netflix 串流會籍。
*內容及應用程式或因應不同地區而有所差異。需要另外訂閱 Disney+。(c) 2022 迪士尼及其相關實體版權所有。
*Apple、Apple 標誌及 Apple TV 為 Apple Inc 於美國及其他地區註冊的商標。
*Apple TV+ 和/或部分內容可能並非在所有地區都能提供。
*需要訂閱 Apple TV+。
*Amazon、Prime Video 和所有相關標誌是 Amazon.com，Inc. 或其附屬公司的商標。需要支付 Amazon Prime 會員費和/或 Prime Video 費用。有關詳細資訊，請參閱 primevideo.com/terms。
*支援服務或因應不同地區而異。
Game Optimizer 遊戲畫質提升功能 及遊戲儀錶板
遊戲儀錶板讓您快速更改當前的遊戲種類設定。
HGiG
雲端遊戲
*軟件更新或因應不同型號和地區而有所差異。
*Game Optimizer 遊戲畫質提升功能選單中的項目或因應不同系列而有所差異。
*HGiG 是一個由遊戲和電視顯示器行業中的公司組成的自願團體，他們共同確立準則並提供給大眾，以改善消費者的 HDR 遊戲體驗。
*合作關係的支援或因地區而有所差異。
*包裝盒上的內容或因型號或地區而有所差異。
主要規格
-
顯示類型
4K UHD
-
刷新率
60Hz Native
-
影像處理器
α5 AI Processor 4K Gen6
-
HDR
HDR10 / HLG
-
機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
1235 x 715 x 57.5
-
機身不連座檯架重量 (kg)
14.0
所有規格
PICTURE (DISPLAY)
-
顯示類型
4K UHD
-
解像度
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
背光技術
Direct
-
刷新率
60Hz Native
PICTURE (PROCESSING)
-
影像處理器
α5 AI Processor 4K Gen6
-
人工智能倍線技術
4K Upscaling
-
動態色調配對
支援
-
人工智能亮度控制
支援
-
HDR
HDR10 / HLG
-
FILMMAKER MODE ™
支援
-
影像模式
9 (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, ISF Bright Room, ISF Dark Room)
GAMING
-
HGIG 模式
支援
-
電競界面
支援 (遊戲界面)
-
ALLM (自動低延遲模式)
支援
SMART TV
-
系統
webOS 23
-
賽事提醒
支援
-
家庭設定
支援
-
ThinQ
支援
-
USB 鏡頭連接
支援
-
網頁瀏覽器
支援
-
智能語音識別
支援
-
神奇遙控器
附送
-
房對房分享
支援 (接收)
-
手機遙控應用程式
支援 (LG ThinQ)
ACCESSIBILITY
-
High Contrast
支援
-
Gray Scale
支援
-
Invert Colors
支援
DIMENSIONS AND WEIGHTS
-
機身不連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
1235 x 715 x 57.5
-
機身連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
1235 x 776 x 231
-
包裝盒尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)
1360 x 810 x 162
-
檯架 (闊 x 深, mm)
991 x 231
-
機身不連座檯架重量 (kg)
14.0
-
機身連座檯架重量 (kg)
14.2
-
連包裝盒重量 (kg)
19.0
-
VESA Mounting (WxH, mm)
300 x 300
AUDIO
-
AI 聲學調音
AI Sound Pro (Virtual 5.1.2 Up-mix)
-
專業清晰語音
支援
-
LG Sound Sync
支援
-
電視聲音模式分享
支援
-
聲音同步輸出
支援
-
Bluetooth Surround Ready
Yes (2 Way Playback)
-
聲音輸出
20W
-
AI Acoustic Tuning
支援
-
Audio Codec
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Refer to manual)
-
Speaker Direction
Down Firing
-
音響系統
2.0 Ch
CONNECTIVITY
-
HDMI Audio Return Channel
eARC (HDMI 2)
-
Bluetooth Support
支援 (v 5.0)
-
Ethernet Input
1ea
-
Simplink (HDMI CEC)
支援
-
SPDIF (Optical Digital Audio Out)
1ea
-
HDMI Input
3ea (supports eARC, ALLM)
-
RF Input (Antenna/Cable)
1ea
-
USB Input
2ea (v 2.0)
-
Wi-Fi
Yes (Wi-Fi 5)
POWER
-
Power Supply (Voltage, Hz)
AC 100~240V 50~60Hz (Hongkong), AC 100~220V/50Hz (China)
-
待機耗電量
小於 0.5W
ACCESSORIES INCLUDED
-
遙控器
神奇遙控器
-
電源線
Yes (Detachable)
-
遙控器電池
支援 (AA x 2 粒)