LG OLED Flex

遊戲控制面板在螢幕上顯示而不會中斷遊戲，以便為遊戲尋找最佳的螢幕大小。因應您心愛的遊戲類別，27、32 或 42 吋隨心任選。多重畫面的強大配合下，螢幕可以一分為二，一側投入暢玩，另一側顯示遊戲教學。

