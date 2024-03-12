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LG OLED Flex

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LG OLED Flex

42LX3QPCA

LG OLED Flex

(1)
Left-facing Flex seen from a front 45-degree angled view with a fully curved screen.

限定優惠 :

送港幣$2,000 STEAM 禮品卡

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CES 2023 Innovation Award 標誌。

CES 2023 Innovation Award

LG OLED Flex

Best of Inovation*

CES 2023 Innovation Award 標誌。

CES 2023 創新大奬

LG OLED Flex

Honoree of the Video Display category

紅點設計大獎標誌。

紅點設計大獎

LG OLED Flex

紅點設計大獎標誌。

紅點設計大獎

LG OLED Flex

iF 設計大獎標誌。

iF 設計大獎

LG OLED Flex

*CES Innovation Awards 基於向評審提交的描述性資料。消費者技術協會 (CTA) 並無核實任何提交的項目或任何宣稱的準確性，亦無測試獲獎產品。

一道閃光出現在黑色背景上，並變成一條直線，從頂視角度顯示平面狀態的 LG OLED Flex。線條隨後彎曲，鏡頭向下呈現 LG OLED Flex。

流麗彎曲

柔性顯示屏

1 個螢幕 20 種弧度

LG OLED Flex 讓您從平面狀態到 900R 曲率*中找到最適合您的完美弧度，徹底沉醉於視覺體驗之中。只需按下遙控器上的弧度按鈕，即可探索 20 級不同弧度。

Close-ups of Posé from the back at an angle, and from the side. Partial view of Magic Remote in Beige.

圖片顯示平面狀態的 LG OLED Flex，前面是個遙控。弧度按鈕以綠色突出顯示。

*此產品並無固定弧度，而是設有可彎曲、變動的曲線。根據內部測試結果，最大弧度近似於具有固定 900R 曲率的產品，而最小弧度則與平面螢幕相似。
*所有圖像僅供參考。

0.1 毫秒反應速度

飛速暢玩 減少延遲

透過迅疾如風的 0.1 毫秒回應速度，在場上矯捷靈敏地發揮最佳表現*。感受實時行動，就如身歷其境一樣。
了解更多

一般顯示屏及快速回應顯示屏同樣顯示相同的足球遊戲畫面。0.1 毫秒回應的顯示屏明顯更加流暢，而且更加栩栩如生。

*回應時間經 Intertek 測試及認證。

SAR 防反光

防止反射
干擾遊戲

在 SAR 防反光技術的幫助下，LG OLED Flex 能夠有效減少來自環境光、物件及人物的反射，相比以往型號減少 25%*。螢幕上的陰影因而大幅減少，即使身處明亮環境，也能不受干擾盡情暢玩。

圖片顯示有人使用 LG OLED Flex 玩遊戲。螢幕右側採用 SAR 防反光技術，只顯示遊戲圖像。螢幕左側並無採用 SAR 防反光技術，反射遊戲玩家的面孔。

*在內部測試中，反射問題相比 LG OLED G2 及 C2 減少 25%。
*對比圖片僅供參考。

自發光 OLED evo

值得擁有的電競螢幕

LG OLED evo 的自發光像素可呈現驚人的明暗細節，帶來無可匹敵的清晰對比度。鮮明畫質糅合 100% 色彩還原度*，使遊戲影像逼真無比。眼部舒適認證**更賦予您王者視野。
了解更多

三部 LG OLED Flex 電視並排而立，畫面顯示黑色抽象圖、彩色抽象圖及藍色波浪圖。

*LG OLED 面板獲 Intertek 100% 色彩還原度認證，並經 CIE DE2000 檢驗，具有 125 個色板。
*螢幕色彩容量 (CGV) 等於或超過經 Intertek 獨立驗證的 DCI-P3 色彩容量。
*LG OLED 電視螢幕均已獲 TUV-Eyesafe® 低藍光認證。

度身打造

您專屬的遊戲基地

以最佳觀賞角度徹底盡情沉醉遊戲享受。高度調整範圍高達 140 毫米，螢幕可向前傾斜 10 度或向後傾斜 5 度。遇到敵人來襲？即刻尋找絕佳的取勝位置。是時候看齣電影輕鬆一下，稍稍調整螢幕即可享受最佳位置。
影片隨著電視高度調整和螢幕傾斜，從正面及側面顯示 LG OLED Flex。
自訂 UX

掌控一切

遊戲控制面板在螢幕上顯示而不會中斷遊戲，以便為遊戲尋找最佳的螢幕大小。因應您心愛的遊戲類別，27、32 或 42 吋隨心任選。多重畫面的強大配合下，螢幕可以一分為二，一側投入暢玩，另一側顯示遊戲教學。

*所有圖像僅供參考。

Game Optimizer 遊戲畫質提升功能

影像聲效
無縫配合所玩遊戲

透過 Game Optimizer 遊戲畫質提升功能，進一步深入控制，並應用進階遊戲、畫面及聲音設定，全面滿足玩家的各種細緻要求。

遊戲上以三張不同圖片顯示遊戲、畫面及聲音設定。

方便連接

電視 電腦
輕鬆切換

直接連接滑鼠、鍵盤、耳機及咪高峰至 LG OLED Flex，並透過 Switching Hub 切換功能在電視與電腦模式中進行切換。

三張圖片上顯示 Switching Hub 切換功能。在第一張圖片，LG OLED Flex 畫面上顯示 Switching Hub 切換選單。第二張圖片顯示 LG OLED Flex 上的連接埠。第三張圖片顯示 LG OLED Flex 連接埠的側面。

*使用 Switching Hub 切換功能時，連接所有裝置，例如滑鼠、鍵盤及 USB 頭戴式或耳掛式耳機。
*USB 電腦 ↔ 電視連接終端獨立提供。

內置遊戲咪高峰

發號施令 掌控一切

一聲令下，通通由您指揮。內置咪高峰能消除回音，無需戴上耳機，也能確保聲音響亮清晰。

圖片顯示有位男士正在使用 LG OLED Flex 玩遊戲。語音聲波泡泡在他嘴邊顯示。

超卓聲效

音效逼真傳神
引人全情投入

戰鬥機飛過頭頂，爆發聲轟動耳際，整個遊戲世界的逼真音效環繞身邊。40W 喇叭位於電視前方，宏亮聲效憾動整個空間。Dolby Atmos 營造虛擬環繞音效，一切恍如在身邊真實發生。

圖片顯示有人使用 LG OLED Flex 觀賞音樂會。聲波泡泡代表從電視前方發出的音訊。

護盾設計

風格無可匹敵

LG OLED Flex 都為您在遊戲中帶來無堅不摧的力量。超纖薄螢幕在堅固強大的機背支架支撐下，就如護盾一樣助您擊退對手。

LG OLED Flex 的三張圖片。第一，從頂視角度顯示兩部對立的電視。第二，從角度頂視圖特寫顯示護盾設計。第三，正面特寫顯示護盾設計。

融合燈光效果

營造氣氛

可自訂機背燈光顏色，及 5 種不同燈光模式以配合遊戲氛圍。在 Sound Sync 功能配合下，燈光效果隨聲音而動，爆發出加倍驚人的效果。Video Sync 功能讓 燈光與圖像同步，讓您全情投入遊戲世界之中。

從背面顯示 LG OLED Flex，呈現綠色燈光。下面特寫顯示並排而列的紅色、紫色、藍色及灰色護盾設計。

列印

主要規格

  • 顯示類型

    4K OLED

  • 刷新率

    120Hz Native

  • 寬色域技術

    OLED Color

  • 影像處理器

    α9 Gen5 AI 4K 處理器

  • HDR

    Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

  • G-Sync Compatible (Nvidia)

    支援

  • FreeSync Compatible (AMD)

    支援

  • Dolby Atmos

    支援

所有規格

PICTURE (DISPLAY)

  • 顯示類型

    4K OLED

  • 解像度

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • 刷新率

    120Hz Native

  • 寬色域技術

    OLED Color

PICTURE (PROCESSING)

  • 影像處理器

    α9 Gen5 AI 4K 處理器

  • 人工智能影像

    AI Picture Pro

  • 人工智能倍線技術

    AI 4K Upscaling

  • 動態色調配對

    支援 (專業動態色調配對)

  • 人工智能影像識別

    支援 (SDR/HDR/Dolby HDR)

  • 人工智能亮度控制

    支援

  • HDR

    Dolby Vision IQ / HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE ™

    支援

  • 高幀率影像

    4K 120 fps (HDMI, USB)

  • 調光技術

    像素獨立控光

  • 流暢畫面

    OLED Motion

  • 影像模式

    9 (Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, ISF Bright Room, ISF Dark Room)

GAMING

  • G-Sync Compatible (Nvidia)

    支援

  • FreeSync Compatible (AMD)

    支援

  • HGIG 模式

    支援

  • 電競界面

    支援 (遊戲界面)

  • ALLM (自動低延遲模式)

    支援

  • VRR (可變刷新率)

    支援

SMART TV

  • Apple Homekit

    支援

  • Apple Airplay2

    支援

  • Art Gallery

    支援

  • 系統

    webOS 22

  • 賽事提醒

    支援

  • 家庭設定

    支援

  • ThinQ

    支援

  • 智能家電界面

    支援

  • USB 鏡頭連接

    支援

ACCESSIBILITY

  • High Contrast

    支援

  • Gray Scale

    支援

  • Invert Colors

    支援

DIMENSIONS AND WEIGHTS

  • 機身連座檯架尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    937 x 614 x 297

  • 包裝盒尺寸 (闊 x 高 x 深, mm)

    1125 x 770 x 455

  • 檯架 (闊 x 深, mm)

    363 x 297

  • 機身連座檯架重量 (kg)

    22.6

  • 連包裝盒重量 (kg)

    30.6

AUDIO

  • Dolby Atmos

    支援

  • AI 聲學調音

    AI Sound Pro (Virtual 7.1.2 Up-mix)

  • 專業清晰語音

    支援

  • WiSA Ready

    Yes (Up to 2.1 Channel)

  • LG Sound Sync

    支援

  • 電視聲音模式分享

    支援

  • 聲音同步輸出

    支援

  • Bluetooth Surround Ready

    Yes (2 Way Playback)

CONNECTIVITY

  • HDMI Audio Return Channel

    eARC (HDMI 2)

  • Bluetooth Support

    支援 (v 5.0)

  • Ethernet Input

    1ea

  • Simplink (HDMI CEC)

    支援

  • SPDIF (Optical Digital Audio Out)

    1ea

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