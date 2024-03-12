50" LG QNED75 4K 智能電視

*軟件更新或因應不同型號和地區而有所差異。

*Game Optimizer 功能選單中的項目或因應不同系列而有所差異。

*「Game Dashboard」控制面板只在「Game Optimizer」及「Game Dashboard」兩者均已開啟的情況下才能啟用

*「傳統」指沒有配備 NanoCell 技術的 LG UHD 電視。

*模擬影像以提升對功能的理解。