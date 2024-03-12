75QNED86CRA

*QNED85/80 具備 AI Picture Pro 功能。

*QNED85/80 具備 AI Super Upscaling 功能。

*AI Picture Pro 不適用於 OTT 服務上任何受版權保護的內容。

*「傳統」指沒有配備 NanoCell 技術的 LG UHD 電視。

*升級內容的畫質將因應來源的解像度而有所不同。

*模擬影像以提升對功能的理解。

*QNED85/80 具備 AI Picture Pro 功能。

*QNED85/80 具備 AI Super Upscaling 功能。

*QNED75 具備 AI Brightness Control 功能。

*「傳統」指沒有配備 NanoCell 技術的 LG UHD 電視。

*升級內容的畫質將因應來源的解像度而有所不同。

*模擬影像以提升對功能的理解。

*QNED85/80/75 配備虛擬環迴立體聲 5.1.2 up-mix 向上混音功能。

