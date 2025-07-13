We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
27 吋全高清 IPS 電視顯示器
27 吋全高清 IPS 電視顯示器
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
廣闊可視角度
廣闊清晰畫面
LG 電視顯示器採用 IPS 技術，無論以垂直或水平角度觀賞都可準確呈現色彩，坐著還是站著均能體驗相同影像。
LG 電視顯示器支援廣角的清晰畫面
簡約俐落設計
融入任何空間
顯示器設計時尚配上弧形邊框，簡約機背設有插座蓋，不僅無縫融入屋內任何空間，還適合用於戶外活動。
顯示器設計時尚配上弧形邊框，簡約機背設有插座蓋。
*如在戶外使用，產品可能會因雨水或塵垢而受損。
webOS 智能電視
以智能方式存取內容
僅需連接 Wi-Fi 網絡，webOS 電視顯示器即可搜尋各種電視節目和電影。您還可以內置的串流服務應用程式享受根據觀看記錄度身訂造的節目內容。
使用 webOS 連接到 Wi-Fi 網絡，透過內置串流服務應用程式存取視訊內容
*需要連接互聯網及訂閱串流服務。
*支援服務可能因應不同地區而異。
*支援服務可能因應不同地區而異。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*如何連接 ThinQ 家居儀表板：1.在手機安裝 LG ThinQ 應用程式，然後登記您的裝置。2.將 LG ThinQ 應用程式上登記的裝置連接至 ThinQ Home 信息中心。
*支援服務可能因應不同地區而異。
*AirPlay：可從 iOS、iPadOS 和 macOS 裝置進行鏡像和串流傳輸。
*螢幕分享：支援 Android 或 Windows 8.1 及更高版本。
*裝置須連接至電視顯示器相同的 Wi-Fi 網絡。
*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*不包含 Magic Remote 遙控器 (單獨出售)，詳細規格可能因應不同地區而異。
*包括電視遙控器。
5W 雙立體聲喇叭
使人沉醉的視聽體驗
內置立體聲揚聲器，以逼真立體聲欣賞電影或遊戲。顯示器周圍不需要再配置額外揚聲器。
5W 雙立體聲喇叭為您打造沉浸式體驗
所有規格
電源
類型
外置電源 (變壓器)
電力供應
100~240Vac, 50/60Hz
能源標籤
三級
耗電量 (典型)
32W
耗電量 (DC 電源關閉)
0.4W
音效
自動音量
支援
等化器
支援
喇叭
支援
喇叭輸出
5W
虛擬環迴立體聲
AI Sound
配件
電源線
支援
遙控器
支援
顯示
尺寸 (英寸)
27
尺寸 (cm)
68.6
解像度
1920 x 1080
屏幕類型
IPS
屏幕比例
16:9
像素間距
0.3114x0.3114
亮度 (最少)
180 cd/m²
亮度 (典型)
300 cd/m²
色深
8bit
色域 (典型)
NTSC 72% (CIE1931)
色彩深度 (顏色數)
16.7M
對比度 (DFC)
Mega
對比度 (典型)
1000:1
可視角度 (CR≥10)
178°(右/左), 178°(上/下)
廣播接收
模擬廣播接收
PAL
數碼電視接收
DTMB
- EPG
支援
智能系統
WebOS 22
網頁瀏覽器
支援
LG TV Remote App
支援
Miracast
支援
Bluetooth
支援
Wi-Fi
支援
乙太網路
支援
功能特色
藍牙音頻
支援
遊戲模式
支援
屏幕共享（Wi-Fi 鏡像）
支援
USB錄影
支援
USB 媒體播器
支援
連接性
HDMI
支援 (2組)
HDMI (H-Frequency)
30kHz - 83kHz
HDMI (V Frequency)
58Hz - 62Hz
光纖輸出
支援
USB
支援(USB2.0 1組)
乙太網絡連接
支援
WiFi
支援
藍牙
支援
HDCP
支援
掛牆架(選購)
掛牆架尺吋
75 x 75
呎吋(毫米)
機身不連座檯架 (闊x高x深)
634.6 x 397.7 x 91.9 mm
包裝(闊x高x深)
718 x 172 x 495 mm
重量(公斤)
機身不連座檯架
5.7kg
包裝
8.3kg
LG 為您精選
推薦產品