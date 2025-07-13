About Cookies on This Site

27 吋全高清 IPS 電視顯示器

主要功能

  • 全高清 (1920 X 1080) IPS 顯示屏
  • 廣闊可視角度
  • 弧形邊框時尚設計
  • webOS 智能電視 / 支援無線連線
  • ThinQ Home 信息中心 / 支援 Magic Remote 遙控器
  • 5W 雙立體聲喇叭
更多
LG Room
LG Room

LG Room

二合一電視顯示器
完美融入空間設計

LG 電視顯示器結合電視與電腦顯示器功能，簡約設計完美融入任何空間。
顯示屏
27 吋 IPS 顯示屏
全高清 (1920x1080)
廣闊視角
方便
webOS 智能電視
ThinQ Home 信息中心
Magic Remote 遙控器支援
設計
時尚設計
白色機身、弧形邊框
機背設計簡約（插座蓋）

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。

全高清 IPS 顯示屏帶來驚人視覺體驗
全高清 IPS 顯示屏

體驗驚人視覺效果

27 吋全高清 (1920 x 1080) IPS 顯示屏提供極高色準、對比度和銳利度，讓您盡享絕佳畫質。
廣闊可視角度

廣闊清晰畫面

LG 電視顯示器採用 IPS 技術，無論以垂直或水平角度觀賞都可準確呈現色彩，坐著還是站著均能體驗相同影像。

LG 電視顯示器支援廣角的清晰畫面

簡約俐落設計
融入任何空間

顯示器設計時尚配上弧形邊框，簡約機背設有插座蓋，不僅無縫融入屋內任何空間，還適合用於戶外活動。

顯示器設計時尚配上弧形邊框，簡約機背設有插座蓋。

*如在戶外使用，產品可能會因雨水或塵垢而受損。

webOS 智能電視

以智能方式存取內容

僅需連接 Wi-Fi 網絡，webOS 電視顯示器即可搜尋各種電視節目和電影。您還可以內置的串流服務應用程式享受根據觀看記錄度身訂造的節目內容。

使用 webOS 連接到 Wi-Fi 網絡，透過內置串流服務應用程式存取視訊內容

*需要連接互聯網及訂閱串流服務。
*支援服務可能因應不同地區而異。
掌控 ThinQ Home 信息中心，輕鬆掌控智能家電。

ThinQ Home 信息中心

輕鬆掌控智能家電

有了 ThinQ Home 信息中心，生活從此便利無憂。看電視時，使用遙控器即可立即查看和掌控家電狀態。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*如何連接 ThinQ 家居儀表板：1.在手機安裝 LG ThinQ 應用程式，然後登記您的裝置。2.將 LG ThinQ 應用程式上登記的裝置連接至 ThinQ Home 信息中心。
*支援服務可能因應不同地區而異。

AirPlay 螢幕分享 藍牙
AirPlay 螢幕分享 藍牙

智能無線連接

您可以透過 AirPlay (適用於 Apple 裝置) 或螢幕分享功能 (適用於 Android 裝置) 輕鬆將智能裝置中的內容分享到顯示器。此外，您亦可以透過藍牙配對享受豐富的音效。

*AirPlay：可從 iOS、iPadOS 和 macOS 裝置進行鏡像和串流傳輸。
*螢幕分享：支援 Android 或 Windows 8.1 及更高版本。
*裝置須連接至電視顯示器相同的 Wi-Fi 網絡。

透過語音指令，即可進行控制操作及播放心愛的內容。

Magic Remote 遙控器語音控制功能

借助人工智能語音識別技術，只需透過語音指令，即可進行控制操作及播放心愛的內容。( Magic Remote 遙控器需額外選購 )

內容建議

根據您選擇的內容獲得推薦。

輕鬆操控

只需說話即可輕鬆控制電視，例如音量、頻道切換及開關排程設定。

根據對話搜尋資訊

能記下您所說的內容，免除重複輸入指令詞的麻煩，只需像自然對話般說出指令就能搜尋資訊。

*模擬影像以提升對功能的理解，實際使用時或有所不同。
*不包含 Magic Remote 遙控器 (單獨出售)，詳細規格可能因應不同地區而異。
*包括電視遙控器。

5W 雙立體聲喇叭

使人沉醉的視聽體驗

內置立體聲揚聲器，以逼真立體聲欣賞電影或遊戲。顯示器周圍不需要再配置額外揚聲器。

5W 雙立體聲喇叭為您打造沉浸式體驗

列印

所有規格

電源

  • 類型

    外置電源 (變壓器)

  • 電力供應

    100~240Vac, 50/60Hz

  • 能源標籤

    三級

  • 耗電量 (典型)

    32W

  • 耗電量 (DC 電源關閉)

    0.4W

音效

  • 自動音量

    支援

  • 等化器

    支援

  • 喇叭

    支援

  • 喇叭輸出

    5W

  • 虛擬環迴立體聲

    AI Sound

配件

  • 電源線

    支援

  • 遙控器

    支援

顯示

  • 尺寸 (英寸)

    27

  • 尺寸 (cm)

    68.6

  • 解像度

    1920 x 1080

  • 屏幕類型

    IPS

  • 屏幕比例

    16:9

  • 像素間距

    0.3114x0.3114

  • 亮度 (最少)

    180 cd/m²

  • 亮度 (典型)

    300 cd/m²

  • 色深

    8bit

  • 色域 (典型)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • 色彩深度 (顏色數)

    16.7M

  • 對比度 (DFC)

    Mega

  • 對比度 (典型)

    1000:1

  • 可視角度 (CR≥10)

    178°(右/左), 178°(上/下)

廣播接收

  • 模擬廣播接收

    PAL

  • 數碼電視接收

    DTMB

  • - EPG

    支援

  • 智能系統

    WebOS 22

  • 網頁瀏覽器

    支援

  • LG TV Remote App

    支援

  • Miracast

    支援

  • Bluetooth

    支援

  • Wi-Fi

    支援

  • 乙太網路

    支援

功能特色

  • 藍牙音頻

    支援

  • 遊戲模式

    支援

  • 屏幕共享（Wi-Fi 鏡像）

    支援

  • USB錄影

    支援

  • USB 媒體播器

    支援

連接性

  • HDMI

    支援 (2組)

  • HDMI (H-Frequency)

    30kHz - 83kHz

  • HDMI (V Frequency)

    58Hz - 62Hz

  • 光纖輸出

    支援

  • USB

    支援(USB2.0 1組)

  • 乙太網絡連接

    支援

  • WiFi

    支援

  • 藍牙

    支援

  • HDCP

    支援

掛牆架(選購)

  • 掛牆架尺吋

    75 x 75

呎吋(毫米)

  • 機身不連座檯架 (闊x高x深)

    634.6 x 397.7 x 91.9 mm

  • 包裝(闊x高x深)

    718 x 172 x 495 mm

重量(公斤)

  • 機身不連座檯架

    5.7kg

  • 包裝

    8.3kg

