We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
27 吋全高清廣闊視角 LED 電視顯示器
一同享受
電視及顯示器
LG LED 電視顯示器，讓您電視和顯示器兼得
營造個人家居影院
即使在黑暗場景中都能捕捉所有重要時刻。
*需要連接互聯網及訂閱串流服務。
*支援服務可能因應不同地區而異。
*AirPlay：可從 iOS、iPadOS 和 macOS 裝置進行鏡像和串流傳輸。
*螢幕分享：支援 Android 或 Windows 8.1 及更高版本。
*使用 Android 裝置時，您的裝置必須連接到與電視顯示器相同的 Wi-Fi 網絡。
使人沉醉的視聽體驗
5W 雙立體聲喇叭為您打造沉浸式體驗
掛牆式設計
掛牆架功能時尚而方便
所有規格
電源
類型
外置電源 (變壓器)
電力供應
100~240Vac, 50/60Hz
能源標籤
三級
耗電量 (典型)
32W
耗電量 (DC 電源關閉)
0.4W
音效
自動音量
支援
等化器
支援
喇叭
支援
喇叭輸出
5W
虛擬環迴立體聲
AI Sound
配件
電源線
支援
遙控器
支援
顯示
尺寸 (英寸)
27
尺寸 (cm)
68.6
解像度
1920 x 1080
屏幕類型
IPS
屏幕比例
16:9
像素間距
0.3114x0.3114
亮度 (最少)
160cd/m²
亮度 (典型)
250 cd/m²
色深
8bit
色域 (典型)
NTSC 72% (CIE1931)
色彩深度 (顏色數)
16.7M
對比度 (DFC)
Mega
對比度 (典型)
1000:1
可視角度 (CR≥10)
178°(右/左), 178°(上/下)
廣播接收
模擬廣播接收
PAL
數碼電視接收
DTMB
- EPG
支援
智能系統
WebOS 22
網頁瀏覽器
支援
功能特色
藍牙音頻
支援
遊戲模式
支援
屏幕共享（Wi-Fi 鏡像）
支援
USB錄影
支援
USB 媒體播器
支援
連接性
HDMI
支援 (2組)
HDMI (H-Frequency)
30kHz - 83kHz
HDMI (V Frequency)
58Hz - 62Hz
光纖輸出
支援
USB
支援(USB 2.0 1組)
乙太網絡連接
支援
WiFi
支援
藍牙
支援
HDCP
支援
掛牆架(選購)
掛牆架尺吋
75 x 75
呎吋(毫米)
機身連座檯架 (闊x高x深)
612 x 423.1 x 152.5 mm
機身不連座檯架 (闊x高x深)
612 x 368.5 x 73.9 mm
包裝(闊x高x深)
748 x 160 x 447 mm
重量(公斤)
機身連座檯架
3.75kg
機身不連座檯架
3.5kg
包裝
5.6kg
LG 為您精選
購買任何顯示器 1 部，可以半價加購 xboom Grab / Bounce 喇叭 1 部
*請將 1 部顯示器與 1 個 xboom 喇叭同時加入購物車以享優惠。數量有限，售完即止。