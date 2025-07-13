About Cookies on This Site

27 吋全高清廣闊視角 LED 電視顯示器

27 吋全高清廣闊視角 LED 電視顯示器

27 吋全高清廣闊視角 LED 電視顯示器

27TQ615S-PH
LG 27 吋全高清廣闊視角 LED 電視顯示器, 27TQ615S-PH
27tq615s-ph 的正視圖
主要功能

  • 全高清 (1920 X 1080) IPS 顯示屏
  • 廣闊可視角度
  • 三邊纖薄邊框設計
  • webOS 智能電視
  • 無線連線支援
  • 內置 5W 雙立體聲喇叭
更多
LG LED 電視顯示器

一同享受
電視及顯示器

LG LED 電視顯示器結合電視及電腦顯示器雙重用途，將不同技術與生活結合。

LG LED 電視顯示器，讓您電視和顯示器兼得

全高清 IPS 顯示屏帶來驚人視覺體驗
IPS 顯示屏

體驗驚人視覺效果

27 吋全高清 (1920 X 1080) IPS 顯示屏提供極致色準、視覺對比和銳利度，讓您盡享極佳畫質。
LG 電視顯示器支援廣角的清晰畫面
廣闊可視角度

廣闊清晰畫面

採用 IPS 技術，以垂直或是水平角度觀賞時都可準確呈現色彩，不論坐著還是站立均能體驗相同影像。
影院模式

營造個人家居影院

影院模式的全面可視性，讓你在家裡觀看電影時，
即使在黑暗場景中都能捕捉所有重要時刻。

使用 webOS 連接到 Wi-Fi 網絡，透過內置串流服務應用程式存取視訊內容
webOS 智能電視

以智能方式存取內容

僅需連接 Wi-Fi 網絡，webOS 電視顯示器即可搜尋各種電視節目和電影。您還可以內置的串流服務應用程式享受根據觀看記錄度身訂造的節目內容。

*需要連接互聯網及訂閱串流服務。
*支援服務可能因應不同地區而異。

AirPlay 螢幕分享 藍牙
AirPlay 螢幕分享 藍牙

智能無線連接

您可以透過 AirPlay (適用於 Apple 裝置) 或螢幕分享功能 (適用於 Android 裝置) 輕鬆將智能裝置中的內容分享到顯示器。此外，您亦可以透過藍牙配對享受豐富的音效。

*AirPlay：可從 iOS、iPadOS 和 macOS 裝置進行鏡像和串流傳輸。
*螢幕分享：支援 Android 或 Windows 8.1 及更高版本。
*使用 Android 裝置時，您的裝置必須連接到與電視顯示器相同的 Wi-Fi 網絡。

5W 雙立體聲喇叭

使人沉醉的視聽體驗

內置立體聲揚聲器，以逼真立體聲欣賞電影或遊戲。顯示器周圍不需要再配置額外揚聲器。

5W 雙立體聲喇叭為您打造沉浸式體驗

掛牆架

掛牆式設計

嘗試根據室內情況裝嵌電視顯示器，充分利用空間節省效果。

掛牆架功能時尚而方便

列印

所有規格

電源

  • 類型

    外置電源 (變壓器)

  • 電力供應

    100~240Vac, 50/60Hz

  • 能源標籤

    三級

  • 耗電量 (典型)

    32W

  • 耗電量 (DC 電源關閉)

    0.4W

音效

  • 自動音量

    支援

  • 等化器

    支援

  • 喇叭

    支援

  • 喇叭輸出

    5W

  • 虛擬環迴立體聲

    AI Sound

配件

  • 電源線

    支援

  • 遙控器

    支援

顯示

  • 尺寸 (英寸)

    27

  • 尺寸 (cm)

    68.6

  • 解像度

    1920 x 1080

  • 屏幕類型

    IPS

  • 屏幕比例

    16:9

  • 像素間距

    0.3114x0.3114

  • 亮度 (最少)

    160cd/m²

  • 亮度 (典型)

    250 cd/m²

  • 色深

    8bit

  • 色域 (典型)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • 色彩深度 (顏色數)

    16.7M

  • 對比度 (DFC)

    Mega

  • 對比度 (典型)

    1000:1

  • 可視角度 (CR≥10)

    178°(右/左), 178°(上/下)

廣播接收

  • 模擬廣播接收

    PAL

  • 數碼電視接收

    DTMB

  • - EPG

    支援

  • 智能系統

    WebOS 22

  • 網頁瀏覽器

    支援

功能特色

  • 藍牙音頻

    支援

  • 遊戲模式

    支援

  • 屏幕共享（Wi-Fi 鏡像）

    支援

  • USB錄影

    支援

  • USB 媒體播器

    支援

連接性

  • HDMI

    支援 (2組)

  • HDMI (H-Frequency)

    30kHz - 83kHz

  • HDMI (V Frequency)

    58Hz - 62Hz

  • 光纖輸出

    支援

  • USB

    支援(USB 2.0 1組)

  • 乙太網絡連接

    支援

  • WiFi

    支援

  • 藍牙

    支援

  • HDCP

    支援

掛牆架(選購)

  • 掛牆架尺吋

    75 x 75

呎吋(毫米)

  • 機身連座檯架 (闊x高x深)

    612 x 423.1 x 152.5 mm

  • 機身不連座檯架 (闊x高x深)

    612 x 368.5 x 73.9 mm

  • 包裝(闊x高x深)

    748 x 160 x 447 mm

重量(公斤)

  • 機身連座檯架

    3.75kg

  • 機身不連座檯架

    3.5kg

  • 包裝

    5.6kg

LG 為您精選