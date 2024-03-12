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LG 藍光播放機 UP970
所有規格
設計
-
類型
托盤式
-
顯示
LED 燈
-
操作
按鍵 / 遙控
支援光碟類型
-
BD Profile
6.0
-
藍光影碟
支援
-
USB 播放
支援
-
UBD-ROM/UBD-R/UBD-RE
支援
-
BD-ROM/BD-R/BD-RE
支援
-
DVD-ROM/DVD±R/DVD±RW
支援
-
Audio CD/CD-R/CD-RW
支援
-
DTS-CD
支援
影像解碼
-
MPEG-1
支援
-
MPEG2 PS/TS
支援
-
MPEG4 AVC (H.264)
支援
-
SMPTE VC1 (VC-9)
支援
-
H.265
支援
-
Xvid
支援
-
MKV
支援
-
AVC Rec
支援
-
AVCHD
支援
-
M4V
支援
-
WMV
支援
-
3GP
支援
-
MP4
支援
-
MOV
支援
-
FLV
支援
-
VOB
支援
-
TS
支援
-
DAT
支援
-
Photo
JPEG/ GIF/ Animated GIF/ PNG/ MPO
音效解碼
-
LPCM - HDMI
2/ 5.1/ 7.1ch (Bitstream / 解碼)
-
LPCM - 光纖
2ch (Bitstream / 解碼)
-
杜比數碼
5.1ch (Bitstream / 解碼)
-
杜比全景聲
Bitstream
-
杜比數碼 Plus
7.1ch (Bitstream / 解碼)
-
杜比 TrueHD
7.1ch (Bitstream / 解碼)
-
DTS
Bitstream / 解碼
-
DTS-HD Master Audio
Bitstream / 解碼
-
MPEG 1/2 L2
解碼
-
MP3
解碼
-
WMA
解碼
-
AAC
解碼
-
FLAC
解碼
影像功能
-
UHDA Premium 認證
有
-
HDR (高動態範圍影像)
支援
-
杜比視界
支援
-
4K 影像倍線技術
支援
-
訊噪抑制
支援
-
NTSC ~ PAL 轉換
支援
-
BT.2020/BT.709
支援
-
xvYCC
支援
-
影像增強
支援
-
HDR → SDR 轉換
支援
音效功能
-
LPCM 轉換 (DTS HD, 杜比TrueHD)
HDMI
-
動態範圍控制
開/關
功能
-
內置應用程式
Netflix, Youtube
-
設定精靈
支援
-
SIMPLINK
支援
-
時間軸
支援
-
托盤快速打開
支援
-
韌體更新
支援
-
螢幕保護功能
支援
-
自動電源關閉
支援
-
家長鎖定
支援
連接性
-
Wi-Fi
802.11ac b/g/n (2.4 & 5Ghz)
輸入/輸出
-
HDMI 2.0 輸出
1 (HDMI 2.0a, HDCP 2.2)
-
HDMI 1.4 輸出
1 (只供音效輸出)
-
光纖輸出
有
-
USB 2.0
有
-
乙太網絡連接
有
耗電量
-
使用
17W
-
待機
0.5W
尺寸及重量
-
尺寸 (mm)
430 × 45.5 × 205
-
重量 (Kg)
1.65
配件
-
標準配件
遙控, 電池, 簡易說明