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LG TONE Free T90 (白色)
每日盡享優質又真實的音效
LG TONE Free T90 不僅帶來驚艷的音效，更提供一種全新的生活方式。創新設計讓每個音符都具有錄音室的品質和真實感，強化版自適應主動式降噪 (ANC) 可以識別您需要聽到的聲音。輕巧、衛生的材質提高佩戴舒適度，讓您整天使用。
全球首部 Dolby Atmos 真無線藍牙耳機
Dolby Atmos(標誌)
輕巧而強勁 以純石墨烯製作高品質無線耳機
如紙般輕巧、又像金屬般堅硬，純石墨烯提高了揚聲器效能，帶來更強烈、更逼真的音效。僅重 5.5 克，LG TONE Free 的輕巧設計讓您的耳朵保持舒適，讓這種物料成為製作無線耳機的最佳材質之一。
*與舊型號相比。(50.24mm² → 94.99mm²)
Meridian 聯手打造自然空間音效
T90 耳機在位於桌面上的充電盒內的俯瞰圖。
英國頂級音響品牌 Meridian
左上角，聚光燈照亮的麥克風。左下角，揚聲器內驅動器的特寫。右方是 Meridian DSP8000XE 揚聲器。
Meridian 的領先技術與專業知識
工作室中，一個男人正在仔細檢查音訊技術。
數碼訊號處理
DSP 電路板位於中間。
強化版自適應降噪功能 減少噪音以獲得更好音色
借助強化 ANC 結構* 、即時 ANC 優化器和兩步 ANC 演算法，無線耳機可以偵測並更有效消除周圍噪音，讓您的音樂保持清晰。而且不需要精準貼合耳朵即可發揮超高性能 - 耳機會檢測其在您耳中的位置並自動調整 ANC 級別。
1. 醫療級矽膠耳塞
乾淨舒適，貼合度有助阻擋噪音並減少潛在的皮膚刺激。
2. 內置麥克風檢測噪音
監控環境噪音並調整 ANC 以配合您的耳朵。
3. 語音拾取單元 (VPU)
檢測語音，讓您隨時聆聽對話。
4. 純石墨烯單元
石墨烯材質提供 Hi-Fi 音效，11Φ 驅動單元提供清晰、豐富的音訊。
5. 高續航力
可提供 9 小時使用時間，另外充電盒還可提供額外 20 小時，共 29 小時。
6. IMU 感應器
*專利申請中：KR2022-0053021。
高貼服度提升聲音和舒適度
耳機並不僅僅用作播放聲音，我們認為無線耳機應該能讓用家整天舒適佩戴。LG TONE Free 的高貼服度提供舒適感，同時提升耳機性能，以獲得高品質音效並強化降噪效果。
Uvnano 讓耳機時刻保持衛生
UVnano 充電盒內置強大的紫外光燈，每次將無線耳機放入盒中都會進行消毒。紫外線照射區域已擴大至整個耳塞區域，可減少高達 99.9% 的細菌。
*UVnano 是從 UV 及其單位納米衍生而來的複合詞。
*根據獨立測試顯示，Uvnano 紫外線充電盒在充電期間能於 10 分鐘內殺滅 99.9% 的大腸桿菌、金黃色葡萄球菌及肺炎克雷伯菌。紫外線 LED 功能僅在充電時運作。結果可能因實際使用環境而異。
*紫外線 LED 燈肉眼無法看見，而且只有在充電盒關起來且內有耳機時才會啟動。藍色指示燈僅為美觀效果，它會在充電盒蓋打開時亮起。
*本產品使用波長在 265 至 285 納米之間的紫外線技術。
一插即用
享受升級版無線連接
一個女人正在使用電腦，並使用即插即用功能參加電話會議。
透過傳輸線連接充電盒及您的裝置。
∙ USB A 轉 USB C：用於 雙向通訊的語音輸入和聲音輸出 (隨附連接線)
∙ USB C 轉 USB C：用於雙向通訊的語音輸入和聲音輸出
∙ AUX 轉 USB C：用於單向通訊的聲音輸出 (隨附連接線)
*產品隨附白色或黑色 AUX 連接線。
*當音源裝置和耳機都配備 Snapdragon Sound 技術時，才能享受它的完整功能。如音源裝置沒有 Snapdragon SoundTM 技術認證時，可使用「即插即用」功能使用無線連接。
切換模式以滿足您的需求
圖示代表不同的模式：悄悄話模式、聆聽模式和對話模式。
防水防濺
一個身著鮮豔雨衣的女人站在雨中聽耳機。
*充電盒並不防水。將耳機放入充電盒前，必須維持徹底乾燥，否則可能會造成損壞。使用充電盒前，必須擦乾雙手。
*電池續航時間取決於裝置設定、環境、使用情況和眾多其他因素。
*根據 LGE 內部品質測試顯示，關閉主動降噪、環境模式和 Dolby Atmos 時，耳機電池和充電盒電池的續航時間分別為 9 小時和 20 小時。
輕鬆配對連線您的無線耳機
連接到 Android 裝置或電腦的方法非常簡單。只需讓您的耳機進入配對模式，Google 快速配對的彈出視窗將立即跳出引導您。若要在 Windows 電腦上使用，Microsoft 快速配對的連接視窗會帶領您完成整個過程。
*如果未出現彈出視窗，請在兩個耳機都在充電盒中時，輕觸右邊耳機 10 秒。充電盒將閃爍藍光並進行連接。
*僅支持 Android 裝置。
*必須開啟定位和藍牙功能才能進行操作。
*Google 快速配對僅支援 Android 裝置。
*MS 快速配對僅支援 Windows 10 1803 版或更高版本。
*在 Google 驗證前，您可以開啟並使用裝置的除錯模式。
*沒有單獨的距離調節選項。
1.本裝置或其任何部件之用途皆非用於預防或治療任何健康問題，亦無任何此等暗示；它並非醫療設備，也非用作醫療設備或替代品。
2.矽膠耳塞的基本物料符合 ISO 10993 和 USP VI 類之要求。
3.部份遊戲機不適用即插即用無線功能，且兼容性會因裝置而異。
4.Snapdragon Sound 是 Qualcomm Technologies, Inc. 和/或其子公司的產品。
5.Snapdragon 和 Snapdragon Sound 是 Qualcomm Incorporated 的商標或註冊商標。
*價格、促銷活動和供應情況可能因商店和網絡管道而異。價格如有變動，恕不另行通知。數量有限。請向當地零售商了解最終價格和供應情況。
*可用顏色和功能可能因零售商、國家/地區或運營商而異。
*實際的顏色和尺寸可能與螢幕上的影像有所不同。
*功能和規格如有變化，恕不另行通知。
主要規格
-
3D 聲場
是
-
apt-X Adaptive
是
-
主動式降噪 (ANC)
是
-
單元體積
11Φ(Graphene)
-
Meridian 音效
是
-
即插即用
是
-
UVnano
是
-
防水/防濺
IPX4
-
無線充電
是
所有規格
喇叭
-
單元體積
11Φ(Graphene)
-
單元種類
Dynamic
SOUND SOLUTION
-
主動式降噪 (ANC)
是
-
環境模式
是
-
Talk Thru
是
-
麥克風數量
4
EQ
-
自訂 EQ
是
-
LG EQ
是
-
Meridian EQ (自然、浸沉)
是
-
Meridian 音效
是
-
Dolby Atmos
是
-
3D 聲場
是
音頻編解碼器
-
AAC
是
-
apt-X Adaptive
是
-
SBC
是
連接性
-
BLE
是
-
Google 快速配對
是
-
藍牙版本
5.3
電量 (小時)
-
電量 (耳機, ANC off)
9
-
電量 (耳機+充電盒, ANC off)
29
充電時間 (小時)
-
充電時間 (耳機)
1
-
充電時間 (耳機+充電盒)
2
方使性
-
快速充電
是
-
多點配對
是
-
多重配對
是
-
快速配對
是
-
UVnano
是
-
語音控制 (Google 助理, Siri)
是
-
防水/防濺
IPX4
-
無線充電
是
-
即插即用
是
尺寸 (WXHXD)
-
充電盒
54.5 x 54.5 x 29.6 mm
-
耳機
21.5 x 27.7 x 24.9 mm
重量
-
充電盒淨重
39.3 g
-
產品淨重
5.3 g
配件
-
充電線
是
-
醫療級矽膠耳塞
是
-
AUX (3.5Φ) to USB 連接線
是