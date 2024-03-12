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TONE Free HBS-FN7
Tone Free HBS-FN7
Two earbuds are floating in the black background.
如下圖所示，LG TONE Free FN7 的 主動式降噪(ANC)功能有效減少周邊日常環境的高中低頻噪音，例如：談話、咖啡店、辦公室、隧道及汽車響安聲等。遠離這些噪音，讓你更沉醉於音樂中。
There are noise level reduction graph. 3 images of real life examples of sound frequencies are displayed under the graph.
*透過在配備四個 HATS Pinna 的 LG TONE Free FN7 和三個價格類似的品牌耳機播放粉紅雜訊並測量降噪水準，進行測試。
音質清晰立體
MERIDIAN 的說法
- Meridian 的政總裁, Audio John Buchanan
Alt text
英國頂級音響品牌 Meridian
A layout of four images related to the Meridian audio
Meridian 領先音響技術
There are 3 images. An image of a semiconductor chip with a "DSP" text on it. An image of the "MLP" logo. An image of the "MQA" logo
UVnano 紫外線殺菌
*UVnano 是從 UV 及其單位納米衍生而來的複合詞。
*獨立測試顯示，Uvnano紫外線充電盒在有線充電並關上盒蓋時，可於 10 分鐘內殺滅耳塞部分高達 99.9% 的大腸桿菌和金黃色葡萄球菌。紫外線 LED 功能只有在充電盒連接到電源線時才會運作。
*紫外線 LED 燈是肉眼看不見的，而且只有在充電盒關起來且內有耳機時才會運作。藍色指示燈僅用於美觀目的，它會在充電盒的蓋子打開時亮起。
*本裝置或其任何部位之用意皆非用於預防或治療任何健康狀況，亦無任何此等暗示；它並非醫療設備，也非用作醫療設備或替代之。
*矽膠耳塞的基本材料符合 ISO 10993 和 USP VI 類之要求。
簡約設計 搭配不同造型
A woman is bending down to stretch while wearing TONE Free. A man is riding a bicycle.
*IPX4 可以處理任何方向的水花。
**LG TONE Free FN7 充電盒非 IPX4 等級。
*聆聽音樂時的標準播放時間。
**關閉主動降噪功能時，耳機電池和充電座電池分別可使用 7 和 14 個小時。
*將耳機放入充電盒中充電 5 分鐘後，即可享受最長 1 小時的音樂播放時間。
**不含無線充電狀態。
*購買本產品時不含無線充電器。
**只與特定的無線充電器兼容。
主要規格
-
主動式降噪 (ANC)
是
-
單元體積
6Φ
-
Meridian 音效
是
-
UVnano
是
-
防水/防濺
IPX4
-
無線充電
是
所有規格
喇叭
-
單元體積
6Φ
-
單元種類
Dynamic
SOUND SOLUTION
-
主動式降噪 (ANC)
是
-
環境模式
是
-
麥克風數量
3
EQ
-
自訂 EQ
是
-
LG EQ
是
-
Meridian EQ (自然、浸沉)
是
-
Meridian 音效
是
音頻編解碼器
-
AAC
是
-
SBC
是
連接性
-
BLE
是
-
Google 快速配對
是
-
藍牙版本
5
電量 (小時)
-
電量 (耳機, ANC off)
7
-
電量 (耳機+充電盒, ANC off)
21
充電時間 (小時)
-
充電時間 (耳機)
1
-
充電時間 (耳機+充電盒)
2
方使性
-
快速充電
是
-
UVnano
是
-
語音控制 (Google 助理, Siri)
是
-
防水/防濺
IPX4
-
無線充電
是
尺寸 (WXHXD)
-
充電盒
54.5 x 54.5 x 27.6 mm
-
耳機
16.2 x 32.7 x 26.8 mm
重量
-
充電盒淨重
39 g
-
產品淨重
5.6 g
配件
-
充電線
是
-
醫療級矽膠耳塞
是
-
保養卡
是