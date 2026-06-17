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Stereo Suite 5 | Sound Suite con 2 speaker M5 per un suono stereo surround

Stereo Suite 5 | Sound Suite con 2 speaker M5 per un suono stereo surround

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Vista frontale di Stereo Suite 5 | Sound Suite con 2 speaker M5 per un suono stereo surround M5.M5001
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Funzionalità principali

  • Set Sound Suite con 2 speaker M5: rendi l'audio del tuo TV più immersivo con un impianto stereo surround
  • Dolby Atmos FlexConnect: collega gli speaker M5 al tuo TV compatibile Dolby Atmos FlexConnect e goditi il suono Dolby Atmos in modalità wireless
  • AI Sound Pro: riconosce cosa ascolti e ottimizza voci, effetti e musica per film, sport, giochi e playlist
  • Room Calibration Pro: rileva l'acustica della stanza e regola l'audio di M5 in base a pareti, mobili e distanze per darti un suono più equilibrato
  • Compatibile con LG ThinQ: puoi controllare M5 e il tuo Sound Suite dall’app, con impostazioni semplici e sempre a portata di mano
  • Audio Peerless: driver premium per un suono chiaro, ricco e curato, anche in uno speaker compatto e versatile
Altro
Prodotti in questo Kit Esclusivo
front view of the sound suite M5 on a white background with a slight shadow underneath

M5

Sound Suite M5 | Speaker wireless 1.1.1 canali con audio spaziale & Dolby Atmos FlexConnect
Un set di speaker Sound Suite M5 è posizionato sui supporti davanti a un TV montato su una parete grigia.

Un set di speaker Sound Suite M5 è posizionato sui supporti davanti a un TV montato su una parete grigia.

Dettagli avvolgenti anche negli spazi piccoli

Due speaker M5 con driver up-firing e unità full-range Peerless portano un suono stereo più ricco e avvolgente anche negli spazi più compatti. AI Sound & Calibration ottimizza l’esperienza in base a dove li posizioni, così la resa resta sempre chiara e curata. Ideale se vuoi ascoltare musica, film e contenuti con più presenza, senza occupare troppo spazio.

Coppia di speaker M5 per LG AI Stereo Suite 5

*Per usare questa configurazione è necessario un TV compatibile Dolby Atmos FlexConnect. I modelli di TV LG compatibili sono LG OLED G6, C6, G5 e C5.

Video che mostra come Sound Suite possa essere posizionato liberamente in diverse combinazioni

LG Sound Suite H7 soundbar with a slim, sleek black design displayed on a surface under a spotlight

Crea la combinazione ideale

Scegli H7, M7, M5 e W7 e componi il sistema più adatto al tuo stile, al tuo spazio e a quello che ami ascoltare. Tu li disponi come preferisci, Sound Suite ottimizza il suono per te.

*Le scene sono simulate a scopo illustrativo. L’esperienza effettiva può variare in base all’ambiente di utilizzo.

Scopri di più sulla gamma Sound Suite

Esplora i diversi modelli Sound Suite e trova quello giusto per iniziare a costruire il tuo sistema audio, passo dopo passo.

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems

  1. Soundbar H7

    Il cuore di Sound Suite. H7 è un sistema audio all-in-one con processore AI α11, quattro subwoofer e otto radiatori passivi. Parti da qui per dare più forza, profondità e intelligenza al tuo cinema in casa.

    Acquista ora

  2. Speaker M7

    Pensato per un suono nitido e immersivo, M7 è uno speaker compatibile con DAFC con AI Sound Pro e AI Calibration. Integra un woofer e tre unità full-range per dare più corpo e presenza al tuo sistema.

    Acquista ora

  3. Speaker M5

    Compatto, ma con carattere. M5 è uno speaker compatibile con DAFC con AI Sound Pro e AI Calibration. Con woofer e doppio tweeter, aggiunge energia e dettaglio al tuo sistema Sound Suite.

    Acquista ora

  4. Subwoofer W7

    Un modulo bassi compatibile con DAFC con woofer Peerless da 8 pollici, capace di scendere fino a 25 Hz. Per quando vuoi sentire film, musica e giochi anche nello stomaco.

    Acquista ora

Scegli una delle configurazioni che ti consigliamo

Rendi il tuo intrattenimento più coinvolgente con un audio immersivo grazie alla soundbar H7, al subwoofer W7 e a diverse combinazioni di casse M7 e M5.

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems

Immersive Suite 5 Pro 

Per avere un suono immersivo e profondo di livello superiore

•2 x speaker M5

•1 x soundbar H7

•1 x subwoofer W7

Acquista ora

Immersive Suite 7 Pro 

Per avere un suono immersivo e profondo di alto livello

•2 x speaker M7

•1 x soundbar H7

•1 x subwoofer W7

Acquista ora

Cinema Suite 7

Per ricreare a casa l'esperienza cinema con bassi profondi

•1 x soundbar H7

•1 x subwoofer W7

Acquista ora

Immersive Quad Suite 7

Il setup audio perfetto se vuoi ricreare tutta la magia del cinema

•1 x soundbar H7

•1 x subwoofer W7

•2 x speaker M7

•2 x speaker M5

Acquista ora

...oppure componi il tuo setup audio in totale libertà

Qui sotto trovi degli esempi di configurazioni alternative se hai un TV compatibile Dolby Atmos FlexConnect, oppure se vuoi delle opzioni senza subwoofer.

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems

Stereo Suite 5 

Collegali direttamente ai TV Dolby Atmos FlexConnect (ad es. G6, C6, G5, C5) senza la necessità di una soundbar.

•2 x speaker M5

Acquista gli speaker M5

Stereo Suite 7 

Collegali direttamente ai TV Dolby Atmos FlexConnect (ad es. G6, C6, G5, C5) senza la necessità di una soundbar.

•2 x speaker M7

Acquista gli speaker M7

Immersive Suite 5 

Per avere un suono immersivo

•2 x speaker M5

•1 x soundbar H7

Acquista gli speaker M5

Immersive Suite 7 

Per avere un suono immersivo di livello superiore

•2 x speaker M7

•1 x soundbar H7

Acquista gli speaker M7

Sei curioso? Ecco come vivere al meglio LG Sound Suite

Video passo passo e FAQ ti aiutano a configurare, personalizzare e sfruttare fino in fondo Sound Suite: da Dolby Atmos FlexConnect alle funzioni audio con AI. Così il tuo sistema è pronto a suonare come vuoi tu.

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Tutte le specifiche

GENERALE

  • Canali

    1.1.1

  • Speaker

    3 EA

  • Potenza

    60 W

FUNZIONI AGGIUNTIVE

  • App per smartphone (Android / iOS)

  • Aggiornamento software over-the-air

  • Modalità stereo

  • Room Calibration Pro (tramite app)

  • Illuminazione

  • Dolby Atmos FlexConnect

EFFETTI AUDIO

  • AI Sound Pro

  • Standard

  • Bass Boost

  • Clear Voice Pro

  • Equalizzatore personalizzato

  • Upfiring

AUDIO HI-RES

  • Campionamento

    24bit / 96kHz

  • Upbit / Upsampling

    24bit / 96kHz

FORMATI AUDIO

  • Dolby Atmos

  • SBC

  • LPCM

  • FLAC

  • ALAC

  • AAC

CONNETTIVITÀ

  • Works with Google Home

  • Wi-Fi

  • Tidal Connect

  • Spotify Connect

  • Google Cast

  • Versione Bluetooth

    5.4

  • Codec Bluetooth - SBC / AAC

  • AirPlay 2

DIMENSIONI (L X A X P)

  • Unità principale

    152 x 199 x 152 mm

  • Dimensioni con imballo

    208 x 287 x 212 mm

PESO

  • Unità principale

    1,7 kg

  • Peso con imballo

    2,4 kg

ACCESSORI

  • Garanzia

  • Open Source

  • Cavo di alimentazione

  • Guida rapida di utilizzo

POTENZA

  • Consumi - unità principale

    15 W

  • Consumo in stand-by

    0.3 W ↓

CODICE EAN

  • Codice EAN

    8806096641989

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Le informazioni concernenti la sicurezza degli accessori sono incluse nelle informazioni di sicurezza del prodotto e non vengono rilasciate separatamente.
Per saperne di più su come questo prodotto gestisce i dati e sui tuoi diritti come utente, visita ″Copertura e specifiche dei dati″ su LG Privacy

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