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Stereo Suite 7 | Sound Suite con 2 speaker M7 per un suono stereo surround
Stereo Suite 7 | Sound Suite con 2 speaker M7 per un suono stereo surround
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Funzionalità principali
- Set Sound Suite con 2 speaker M7: rendi l'audio del tuo TV più immersivo con un impianto stereo surround
- Dolby Atmos FlexConnect: collega gli speaker M7 al tuo TV compatibile Dolby Atmos FlexConnect e goditi il suono Dolby Atmos in modalità wireless
- AI Sound Pro: riconosce cosa ascolti e ottimizza voci, effetti e musica per film, sport, giochi e playlist
- Room Calibration Pro: rileva l'acustica della stanza e regola l'audio di M7 in base a pareti, mobili e distanze per darti un suono più equilibrato
- Compatibile con LG ThinQ: puoi controllare M7 e il tuo Sound Suite dall’app, con impostazioni semplici e sempre a portata di mano
- Audio Peerless: componenti premium per un suono più potente, ricco e preciso, con più presenza in tutta la stanza
Prodotti in questo Kit Esclusivo
Stereo premium, con tutta la libertà del wireless
Due speaker M7 con driver up-firing e unità full-range Peerless portano in casa un suono stereo ricco, dettagliato e spazioso. AI Sound & Calibration ottimizza la resa in base all’ambiente, mentre il wireless ti lascia più libertà nel posizionamento. Ideale per chi ama la musica e vuole riempire stanze più grandi con un ascolto pulito e coinvolgente.
*Per usare questa configurazione è necessario un TV compatibile Dolby Atmos FlexConnect. I modelli di TV LG compatibili sono LG OLED G6, C6, G5 e C5.
*Le scene sono simulate a scopo illustrativo. L’esperienza effettiva può variare in base all’ambiente di utilizzo.
Scopri di più sulla gamma Sound Suite
Esplora i diversi modelli Sound Suite e trova quello giusto per iniziare a costruire il tuo sistema audio, passo dopo passo.
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
Soundbar H7
Il cuore di Sound Suite. H7 è un sistema audio all-in-one con processore AI α11, quattro subwoofer e otto radiatori passivi. Parti da qui per dare più forza, profondità e intelligenza al tuo cinema in casa.
Speaker M7
Pensato per un suono nitido e immersivo, M7 è uno speaker compatibile con DAFC con AI Sound Pro e AI Calibration. Integra un woofer e tre unità full-range per dare più corpo e presenza al tuo sistema.
Speaker M5
Compatto, ma con carattere. M5 è uno speaker compatibile con DAFC con AI Sound Pro e AI Calibration. Con woofer e doppio tweeter, aggiunge energia e dettaglio al tuo sistema Sound Suite.
Subwoofer W7
Un modulo bassi compatibile con DAFC con woofer Peerless da 8 pollici, capace di scendere fino a 25 Hz. Per quando vuoi sentire film, musica e giochi anche nello stomaco.
Scegli una delle configurazioni che ti consigliamo
Rendi il tuo intrattenimento più coinvolgente con un audio immersivo grazie alla soundbar H7, al subwoofer W7 e a diverse combinazioni di casse M7 e M5.
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
Immersive Suite 5 Pro
Per avere un suono immersivo e profondo di livello superiore
•2 x speaker M5
•1 x soundbar H7
•1 x subwoofer W7
Immersive Suite 7 Pro
Per avere un suono immersivo e profondo di alto livello
•2 x speaker M7
•1 x soundbar H7
•1 x subwoofer W7
Cinema Suite 7
Per ricreare a casa l'esperienza cinema con bassi profondi
•1 x soundbar H7
•1 x subwoofer W7
...oppure componi il tuo setup audio in totale libertà
Qui sotto trovi degli esempi di configurazioni alternative se hai un TV compatibile Dolby Atmos FlexConnect, oppure se vuoi delle opzioni senza subwoofer.
1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems
Stereo Suite 5
Collegali direttamente ai TV Dolby Atmos FlexConnect (ad es. G6, C6, G5, C5) senza la necessità di una soundbar.
•2 x speaker M5
Stereo Suite 7
Collegali direttamente ai TV Dolby Atmos FlexConnect (ad es. G6, C6, G5, C5) senza la necessità di una soundbar.
•2 x speaker M7
Sei curioso? Ecco come vivere al meglio LG Sound Suite
Video passo passo e FAQ ti aiutano a configurare, personalizzare e sfruttare fino in fondo Sound Suite: da Dolby Atmos FlexConnect alle funzioni audio con AI. Così il tuo sistema è pronto a suonare come vuoi tu.
- Sound Suite M7 | Speaker wireless 2.1.1 canali con audio spaziale & Dolby Atmos FlexConnect
Tutte le specifiche
GENERALE
Canali
2.1.1
Speaker
4 EA
Potenza
100 W
FUNZIONI AGGIUNTIVE
App per smartphone (Android / iOS)
Sì
Aggiornamento software over-the-air
Sì
Modalità stereo
Sì
Room Calibration Pro (tramite app)
Sì
Illuminazione
Sì
Dolby Atmos FlexConnect
Sì
EFFETTI AUDIO
AI Sound Pro
Sì
Standard
Sì
Bass Boost
Sì
Clear Voice Pro
Sì
Equalizzatore personalizzato
Sì
Upfiring
Sì
AUDIO HI-RES
Campionamento
24bit / 96kHz
Upbit / Upsampling
24bit / 96kHz
FORMATI AUDIO
Dolby Atmos
Sì
SBC
Sì
LPCM
Sì
FLAC
Sì
ALAC
Sì
AAC
Sì
CONNETTIVITÀ
Works with Google Home
Sì
Wi-Fi
Sì
Tidal Connect
Sì
Spotify Connect
Sì
Google Cast
Sì
Versione Bluetooth
5.4
Codec Bluetooth - SBC / AAC
Sì
AirPlay 2
Sì
DIMENSIONI (L X A X P)
Unità principale
177 x 238 x 177 mm
Dimensioni con imballo
236 x 324 x 230 mm
PESO
Unità principale
2,8 kg
Peso con imballo
3,5 kg
POTENZA
Consumi - unità principale
25 W
Consumo in stand-by
0.3 W ↓
ACCESSORI
Garanzia
Sì
Open Source
Sì
Cavo di alimentazione
Sì
Guida rapida di utilizzo
Sì
CODICE EAN
Codice EAN
8806096641965
INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ
estensione
estensione
Cosa dicono i nostri clienti
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Manuali e Software
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Risoluzione problemi
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Garanzia
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Accessori
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