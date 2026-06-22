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Stereo Suite 7 | Sound Suite con 2 speaker M7 per un suono stereo surround

Stereo Suite 7 | Sound Suite con 2 speaker M7 per un suono stereo surround

M7.M7001
Vista frontale di Stereo Suite 7 | Sound Suite con 2 speaker M7 per un suono stereo surround M7.M7001
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Vista frontale di Stereo Suite 7 | Sound Suite con 2 speaker M7 per un suono stereo surround M7.M7001
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Funzionalità principali

  • Set Sound Suite con 2 speaker M7: rendi l'audio del tuo TV più immersivo con un impianto stereo surround
  • Dolby Atmos FlexConnect: collega gli speaker M7 al tuo TV compatibile Dolby Atmos FlexConnect e goditi il suono Dolby Atmos in modalità wireless
  • AI Sound Pro: riconosce cosa ascolti e ottimizza voci, effetti e musica per film, sport, giochi e playlist
  • Room Calibration Pro: rileva l'acustica della stanza e regola l'audio di M7 in base a pareti, mobili e distanze per darti un suono più equilibrato
  • Compatibile con LG ThinQ: puoi controllare M7 e il tuo Sound Suite dall’app, con impostazioni semplici e sempre a portata di mano
  • Audio Peerless: componenti premium per un suono più potente, ricco e preciso, con più presenza in tutta la stanza
Altro
Prodotti in questo Kit Esclusivo
front view of the sound suite M7 on a white background with a slight shadow underneath

M7

Sound Suite M7 | Speaker wireless 2.1.1 canali con audio spaziale & Dolby Atmos FlexConnect
Un set di speaker Sound Suite M7 è posizionato sui supporti davanti a un TV montato su una parete grigia.

Un set di speaker Sound Suite M7 è posizionato sui supporti davanti a un TV montato su una parete grigia.

Stereo premium, con tutta la libertà del wireless

Due speaker M7 con driver up-firing e unità full-range Peerless portano in casa un suono stereo ricco, dettagliato e spazioso. AI Sound & Calibration ottimizza la resa in base all’ambiente, mentre il wireless ti lascia più libertà nel posizionamento. Ideale per chi ama la musica e vuole riempire stanze più grandi con un ascolto pulito e coinvolgente.

Coppia di speaker M7 per LG AI Stereo Suite 7

*Per usare questa configurazione è necessario un TV compatibile Dolby Atmos FlexConnect. I modelli di TV LG compatibili sono LG OLED G6, C6, G5 e C5.

Video che mostra come Sound Suite possa essere posizionato liberamente in diverse combinazioni

LG Sound Suite H7 soundbar with a slim, sleek black design displayed on a surface under a spotlight

Crea la combinazione ideale

Scegli H7, M7, M5 e W7 e componi il sistema più adatto al tuo stile, al tuo spazio e a quello che ami ascoltare. Tu li disponi come preferisci, Sound Suite ottimizza il suono per te.

*Le scene sono simulate a scopo illustrativo. L’esperienza effettiva può variare in base all’ambiente di utilizzo.

Scopri di più sulla gamma Sound Suite

Esplora i diversi modelli Sound Suite e trova quello giusto per iniziare a costruire il tuo sistema audio, passo dopo passo.

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems

  1. Soundbar H7

    Il cuore di Sound Suite. H7 è un sistema audio all-in-one con processore AI α11, quattro subwoofer e otto radiatori passivi. Parti da qui per dare più forza, profondità e intelligenza al tuo cinema in casa.

    Acquista ora

  2. Speaker M7

    Pensato per un suono nitido e immersivo, M7 è uno speaker compatibile con DAFC con AI Sound Pro e AI Calibration. Integra un woofer e tre unità full-range per dare più corpo e presenza al tuo sistema.

    Acquista ora

  3. Speaker M5

    Compatto, ma con carattere. M5 è uno speaker compatibile con DAFC con AI Sound Pro e AI Calibration. Con woofer e doppio tweeter, aggiunge energia e dettaglio al tuo sistema Sound Suite.

    Acquista ora

  4. Subwoofer W7

    Un modulo bassi compatibile con DAFC con woofer Peerless da 8 pollici, capace di scendere fino a 25 Hz. Per quando vuoi sentire film, musica e giochi anche nello stomaco.

    Acquista ora

Scegli una delle configurazioni che ti consigliamo

Rendi il tuo intrattenimento più coinvolgente con un audio immersivo grazie alla soundbar H7, al subwoofer W7 e a diverse combinazioni di casse M7 e M5.

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems

Immersive Suite 5 Pro 

Per avere un suono immersivo e profondo di livello superiore

•2 x speaker M5

•1 x soundbar H7

•1 x subwoofer W7

Acquista ora

Immersive Suite 7 Pro 

Per avere un suono immersivo e profondo di alto livello

•2 x speaker M7

•1 x soundbar H7

•1 x subwoofer W7

Acquista ora

Cinema Suite 7

Per ricreare a casa l'esperienza cinema con bassi profondi

•1 x soundbar H7

•1 x subwoofer W7

Acquista ora

Immersive Quad Suite 7

Il setup audio perfetto se vuoi ricreare tutta la magia del cinema

•1 x soundbar H7

•1 x subwoofer W7

•2 x speaker M7

•2 x speaker M5

Acquista ora

...oppure componi il tuo setup audio in totale libertà

Qui sotto trovi degli esempi di configurazioni alternative se hai un TV compatibile Dolby Atmos FlexConnect, oppure se vuoi delle opzioni senza subwoofer.

1) LG Sound Suite with Dolby Atmos FlexConnect technology detects each speaker’s location to optimize surround sound systems 2) LG Sound Suite speaker emitting golden sound waves, illustrating AI Sound Pro for an optimized home sound system 3) LG Sound Suite speakers arranged with a TV , highlighting versatile use for home audio systems

Stereo Suite 5 

Collegali direttamente ai TV Dolby Atmos FlexConnect (ad es. G6, C6, G5, C5) senza la necessità di una soundbar.

•2 x speaker M5

Acquista gli speaker M5

Stereo Suite 7 

Collegali direttamente ai TV Dolby Atmos FlexConnect (ad es. G6, C6, G5, C5) senza la necessità di una soundbar.

•2 x speaker M7

Acquista gli speaker M7

Immersive Suite 5 

Per avere un suono immersivo

•2 x speaker M5

•1 x soundbar H7

Acquista gli speaker M5

Immersive Suite 7 

Per avere un suono immersivo di livello superiore

•2 x speaker M7

•1 x soundbar H7

Acquista gli speaker M7

Sei curioso? Ecco come vivere al meglio LG Sound Suite

Video passo passo e FAQ ti aiutano a configurare, personalizzare e sfruttare fino in fondo Sound Suite: da Dolby Atmos FlexConnect alle funzioni audio con AI. Così il tuo sistema è pronto a suonare come vuoi tu.

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Tutte le specifiche

GENERALE

Canali

2.1.1

Speaker

4 EA

Potenza

100 W

FUNZIONI AGGIUNTIVE

App per smartphone (Android / iOS)

Aggiornamento software over-the-air

Modalità stereo

Room Calibration Pro (tramite app)

Illuminazione

Dolby Atmos FlexConnect

EFFETTI AUDIO

AI Sound Pro

Standard

Bass Boost

Clear Voice Pro

Equalizzatore personalizzato

Upfiring

AUDIO HI-RES

Campionamento

24bit / 96kHz

Upbit / Upsampling

24bit / 96kHz

FORMATI AUDIO

Dolby Atmos

SBC

LPCM

FLAC

ALAC

AAC

CONNETTIVITÀ

Works with Google Home

Wi-Fi

Tidal Connect

Spotify Connect

Google Cast

Versione Bluetooth

5.4

Codec Bluetooth - SBC / AAC

AirPlay 2

DIMENSIONI (L X A X P)

Unità principale

177 x 238 x 177 mm

Dimensioni con imballo

236 x 324 x 230 mm

PESO

Unità principale

2,8 kg

Peso con imballo

3,5 kg

POTENZA

Consumi - unità principale

25 W

Consumo in stand-by

0.3 W ↓

ACCESSORI

Garanzia

Open Source

Cavo di alimentazione

Guida rapida di utilizzo

CODICE EAN

Codice EAN

8806096641965

INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

estensione
GPSR Safety Information(M7)
estensione
WEB INFO(M7)
MAGGIORI INFORMAZIONI DI CONFORMITÀ

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