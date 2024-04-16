* Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны, а также могут измениться при выпуске.

** Рекомендации по ключевым словам зависят от приложения и времени суток, а также предоставляются только в странах, поддерживающих обработку их естественного языка.

*** Применяется к моделям OLED, QNED, Nanocell и UHD, произведенным в 2023 году или позднее.

**** В общей сложности в течение 5 лет будет выполнено 4 обновления, график которых зависит от региона или страны.

***** Изображения на экране являются имитацией.