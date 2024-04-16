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65-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED MiniLED QNED90 4K 2024

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65-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED MiniLED QNED90 4K 2024

65QNED91T6A

65-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED MiniLED QNED90 4K 2024

(3)
Вид спереди на телевизор LG QNED, QNED90 с текстом LG QNED MiniLED, 2024 и логотипом webOS Re:New Program на экране

Все дело в новом QNED

Яркие цвета и четкость изображения на огромном LG QNED. Наш новый набор микросхем и зоны уменьшения света обеспечивают идеальное изображение, поэтому каждый пиксель сохраняет безупречную четкость.

* Изображение на экране является имитацией.

Встречайте инновации LG QNED

ИИ-процессор Alpha 8 AI Processor 4K с оранжевым светом, исходящим из-под него. Между словами «Обновляемая webOS» и «webOS Re:New Program» изображена спираль красно-желто-фиолетового цвета. Телевизоры LG QNED89, QNED90 и QNED99 показаны в порядке слева направо. На каждом телевизоре изображена красочная заставка, а над телевизорами красуется надпись «Сверхбольшой телевизор».

ИИ-процессор Alpha 8 AI Processor 4K

Уникальный интеллект для QNED расширяет ваши впечатления

Погружение изнутри. Наш продвинутый ИИ-процессор Alpha 8 AI Processor 4K автоматически оптимизирует качество аудио и изображения для соответствия вашим предпочтениям.

* Изображение на экране является имитацией.

Интеллект, обогащающий впечатления от QNED

На стене в гостиной установлен телевизор LG, на экране которого изображен гитарист, графика в виде концентрических кругов, представляющих собой звуковые волны, а вверху слева расположена надпись «Настройка с помощью ИИ». Женщина сидит на улице в солнечный день на фоне деревьев и голубого неба, а вверху слева расположена надпись «AI Picture Pro». Телевизор LG со звуковыми пузырями и волнами, исходящими от экрана и заполняющими пространство, а вверху слева расположена надпись «AI Sound Pro».

Настройка с помощью ИИ

Синхронизируется с настройками просмотра

Изображение, соответствующее вашему вкусу

Выберите любимые фотографии, и функция AI Picture Wizard создаст из 85 миллионов вариантов изображение, точно соответствующее вашему уникальному вкусу, а затем сохранит его в вашем профиле.

На стене в гостиной установлен телевизор LG, на экране которого изображен гитарист. Графика в виде концентрических кругов, представляющих собой звуковые волны.

Акустический тюнинг ИИ

Оптимальное аудио для вашего пространства

Звуковая система определяет расположение вашей комнаты и ваше местоположение для создания звукового купола вокруг вас, идеально настроенного под уникальную акустику вашей комнаты.

Телевизор LG и звуковая панель LG Soundbar в современном жилом пространстве в ночное время. Изображение северного сияния на экране отображается с идеальным уровнем яркости.

Ночь

Телевизор LG и звуковая панель LG Soundbar в современном жилом пространстве в дневное время. Изображение северного сияния на экране отображается с идеальным уровнем яркости.

День

Интеллект, обеспечивающий яркое изображение при любом освещении

Днем или ночью функция Brightness Control обнаруживает свет в помещении и соответствующим образом балансирует изображение, обеспечивая четкость и ясность визуального восприятия.

AI Picture Pro

Подлинный реализм в каждом кадре

ИИ обеспечивает четкость изображения и насыщенность цвета

Пусть каждая сцена станет шедевром. Функция AI Super Upscaling использует алгоритмы глубокого обучения для улучшения контента в режиме реального времени, поэтому все, что вы смотрите, выглядит удивительно четким.

* QNED99, QNED90, QNED89 и QNED85 оснащены функциями AI Picture Pro и AI Super Upscaling.

** Модели с процессором Alpha 9 / Alpha 8 Processor (QNED99, QNED90, QNED89, QNED85 и 86NANO80) оснащены функцией Dynamic Tone Mapping Pro.

*** Функция AI Picture Pro не будет работать с каким-либо контентом, защищенным авторским правом, на OTT-сервисах.

**** Качество изображения повышенного разрешения зависит от исходного разрешения.

AI Sound Pro

Не упускайте ни одной детали звукового ландшафта

Телевизор LG, от экрана которого исходят звуковые пузыри и волны, заполняющие пространство.

Реалистичный звук разносится по помещению

Услышьте каждый вздох и удар, ведь виртуальная система объемного звучания 9.1.2 наполнит ваше помещение насыщенным аудио высокого качества.

Мужчина едет на мотоцикле по грунтовой дороге с яркой круговой графикой вокруг мотоцикла.

Впечатляющий звук вызывает резонанс

Благодаря усовершенствованиям ИИ-процессора звук приобретает динамическое усиление и мощность.

На экране телевизора LG демонстрируется выступление музыкантов с яркой круговой графикой вокруг пространства.

Звук соответствует контенту

Адаптивный контроль звука балансирует аудио в зависимости от жанра в режиме реального времени, обеспечивая насыщенную чистоту.

* Изображения на экране являются имитацией.

** Включается через меню режима звука.

*** Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания. 

Логотип программы webOS Re:New Program на черном фоне с желто-оранжево-фиолетовой круглой сферой внизу.

Программа webOS Re:New Program

Каждый год новый телевизор на протяжении 5 лет

Не отставайте от прогресса, пользуясь удобными функциями и технологиями, благодаря 4 обещанным обновлениям webOS в течение 5 лет.

* Программа webOS Re:New Program поддерживает в общей сложности 4 обновления webOS в течение пяти лет.

** Пятилетний порог обновления по программе webOS Re:New Program — это глобальный запуск нового продукта.

*** Первое обновление webOS произойдет через два года после покупки.

**** Покупатели получат 5 версий webOS, включая текущую версию на момент покупки.

***** Обновления доступны для моделей, выпущенных в 2022 году, включая все устройства OLED и 8K QNED, а также для моделей, выпущенных после 2023 года, включая устройства UHD, NanoCell, QNED и OLED.

****** Функции могут изменяться, при этом некоторые функции, приложения и сервисные обновления зависят от модели.

Операционная система webOS 24

Персонализируйте просмотр телевизора

Смотрите телевизор, адаптированный под ваши предпочтения, благодаря возможности настройки собственного профиля и использованию инструментов AI Picture Wizard, AI Concierge и Quick Cards.

Главный экран операционной системы webOS 24 с категориями «Домашний офис», «Игра», «Музыка», «Домашний хаб» и «Спорт». В нижней части экрана отображаются персональные рекомендации в разделе «Лучшие рекомендации для вас».

* Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны, а также могут измениться при выпуске.

** Рекомендации по ключевым словам зависят от приложения и времени суток, а также предоставляются только в странах, поддерживающих обработку их естественного языка. 

*** Применяется к моделям OLED, QNED, Nanocell и UHD, произведенным в 2023 году или позднее.

**** В общей сложности в течение 5 лет будет выполнено 4 обновления, график которых зависит от региона или страны.

***** Изображения на экране являются имитацией.

Сверхбольшой телевизор

Потрясающий масштаб завораживает

Семья в гостиной с установленным на стене сверхбольшим телевизором LG, на экране которого изображен океан с кораллами и черепахой.

Максимальное погружение в атмосферу развлечений в натуральную величину. Смотрите весь контент на сверхбольшом дисплее и наслаждайтесь непревзойденной четкостью и масштабом при просмотре, игре или занятиях спортом.

* QNED99 и QNED90 имеют дизайн Gallery Design.

** QNED99, QNED90, QNED85 и QNED80 имеют максимальный размер 86 дюймов.

*** Соответствующие модели могут отличаться в зависимости от региона.

Точное уменьшение света

Точная подсветка обеспечивает превосходную четкость изображения

Смотрите каждую сцену с реалистичной четкостью. Технология точного уменьшения света управляет сотнями блоков уменьшения света для получения максимально четкого изображения, уменьшения нежелательного ореола и выявления скрытых деталей.

* QNED99, QNED90, и QNED89 оснащены технологией точного уменьшения света Precision Dimming.

** QNED90 и QNED89 оснащены технологией точного уменьшения света Precision Dimming.

Миллион серых оттенков

Миллион оттенков передает восхитительные детали

Миллион динамических градаций и уровней яркости позволяет выявить самые четкие детали и придать им новую глубину.

Изображение лебедя на разделенном экране. Слева — надпись «Обычный ЖК-дисплей» и цветовая полоса с резким увеличением и изображением лебедя. Справа — надпись «1 миллион серых оттенков» и цветовая полоса с плавной градацией и изображением лебедя, которое отличается четкостью и хорошим контрастом.

* Изображения на экране являются имитацией.

QNED Color

Смотрите, как оживают яркие и сочные цвета

Поразите воображение невероятно насыщенными цветами, еще более яркими, чем окружающий вас мир.

* QNED99 и QNED90 оснащены технологией QNED Color Pro и 100 % цветовым охватом.

** Показатель Color Gamut Volume (CGV) дисплея эквивалентен или превышает показатель CGV цветового пространства DCI-P3, что сертифицировано независимой компанией Intertek.

Дизайн Gallery Design

Разместите шедевр на своей стене

Демонстрируйте телевизор как произведение искусства. Тонкая конструкция плотно прилегает к стене, поэтому экран органично вписывается в пространство.

Телевизор LG установлен плоско на деревянной стене с сопряженной с ним звуковой панелью. В современной гостиной с деревянным полом на серой стене установлен телевизор LG со звуковой панелью, на экране которого отображаются красочные произведения искусства. Угловой ракурс гостиной с мраморным полом и установленным на стене бежевого цвета телевизором LG, на экране которого отображается вид с воздуха на тропический океан и лодку в нем.

* QNED99 и QNED90 имеют дизайн Gallery Design.

** QNED99 и QNED90 имеют максимальный размер 86 дюймов.

*** Соответствующие модели могут отличаться в зависимости от региона.

Идеальная совместимость с аудиооборудованием LG

Превосходная звуковая панель, достойная LG QNED

Кронштейн Synergy

Великолепный звук всегда великолепно скрыт

С помощью кронштейна Synergy можно легко установить подходящую звуковую панель S70TY, идеально сочетающуюся с телевизором QNED.

* Звуковую панель можно приобрести отдельно.

** Кронштейн Synergy поставляется с 1-реечной или 2-реечной подставкой, что может отличаться в зависимости от страны/изделия.

Телевизор LG и звуковая панель LG Soundbar установлены на стене в гостиной, и яркие графические формы окружают всю комнату.

WOW Orchestra

Каждое изображение передается идеально точно

WOW Orchestra объединяет уникальный звук вашей звуковой панели LG Soundbar и телевизора LG QNED в едином звуковом пространстве.

Телевизор LG и звуковая панель LG Soundbar закреплены на стене с белым графическим символом Wi-Fi посередине.

Встроенная функция WOWCAST

Пусть ничто не отвлекает вас от просмотра телевизора.

Избавьтесь от проводов и раскройте полный потенциал качества аудио своей звуковой панели LG Soundbar с помощью WOWCAST.

* Звуковую панель можно приобрести отдельно, а режим управления звуковой панелью может отличаться в зависимости от модели.
** Использование пульта дистанционного управления для телевизора LG ограничено только определенными функциями. 
*** Примите во внимание, что на момент покупки услуга может быть недоступна. Для обновлений требуется подключение к сети.
**** Телевизоры, совместимые с функцией WOW Orchestra: QNED99, QNED90, QNED89 и QNED85.
***** Телевизоры, совместимые с функцией WOWCAST: QNED99, QNED90, QNED89 и QNED85.
****** Модели QNED99, QNED90, QNED89 и QNED85 с диагональю 80 дюймов и больше можно сочетать с S90TY, S90TR и S70.

Погрузитесь в мир кино и игрового мастерства

Технология Dolby Vision и режим FILMMAKER Mode

Аутентичные сцены из фильмов оживают

Преобразите вечер просмотра фильмов. Ультранасыщенные цвета Dolby Vision сочетаются с поддержкой режима FILMMAKER MODE™, который позволяет сохранить замысел режиссера и оптимизировать качество изображения, не допуская искажений или чрезмерной обработки.

Мужчина в темной монтажной студии смотрит на телевизор LG, на экране которого демонстрируется фильм «Убийцы цветочной луны». Текст на изображении: «Во время просмотра дома каждый фильм следует смотреть в режиме Filmmaker Mode.» а под ним — «Мартин Скорсезе, режиссер фильма "Убийцы цветочной луны"». Логотип фильма «Убийцы цветочной луны», логотип Apple TV и надпись «Скоро на экранах» находятся ниже.

* Изображения на экране являются имитацией.

** FILMMAKER MODE является товарным знаком UHD Alliance, Inc.

Истинное ощущение кинотеатра

Наслаждайтесь полномасштабным изображением и аудио, сидя на диване

Преобразуйте просмотр своих любимых фильмов. Dolby Atmos воспроизводит пространственный звук, чтобы еще глубже погрузить вас в атмосферу просмотра, а HDR10 Pro обеспечивает насыщенность и яркость цветов.

Гостиная с видом на улицу. Непрозрачный белый купол на всю ширину комнаты и яркая графика в виде кругов окружают комнату. Логотип Dolby Atmos в левом нижнем углу.

* HDR10 Pro — это технология, разработанная компанией LG Electronics на основе унифицированного качества изображения по стандарту «HDR10».

Усовершенствованный игровой процесс

Настройтесь на грандиозные победы

Благодаря технологиям FreeSync и VRR обеспечивается плавность игры на высоких скоростях, а простые настройки позволяют легко одержать победу.

A blurry scene of a car driving fast in a racing game. The scene is refined, resulting in smooth and clear action. FreeSync Premium logo and VRR logo in the top right corner.

* QNED99, QNED90, QNED89 и QNED85 оснащены технологиями AMD FreeSync™ Premium и VRR.

** QNED99, QNED90, QNED89, QNED85 и QNED80 оснащены GeForce NOW, Game Dashboard и Optimizer, ALLM, eARC и HGiG.

*** VRR является сертифицированной спецификацией HDMI 2.1.

**** HGiG — это независимая группа компаний-производителей игр и телевизионных дисплеев, проводящая встречи с целью разработки и предоставления общественности рекомендаций по улучшению игрового опыта потребителей в HDR.

***** Поддержка HGiG может отличаться в зависимости от страны.

Нужные элементы управления в нужном месте

Не приостанавливайте игру, чтобы воспользоваться инструментами Game Optimizer и Game Dashboard.

Сцена из шутера от первого лица с панелью Game Dashboard, появляющейся на экране во время игры. Темная зимняя сцена с меню Game Optimizer, появляющимся поверх игры.

* Панель Game Dashboard активируется только в случае включения параметров «Game Optimizer» и «Game Dashboard». 

** Изображения на экране являются имитацией.

Доступ ко всем вашим любимым играм

Тысячи игровых вселенных прямо у вас под рукой. Откройте для себя огромную библиотеку облачных игр и сразу же транслируйте их, не тратя игровое время на загрузку или обновление.

Изображение главного экрана платформы Boosteroid с игрой «Trine 4: The Nightmare Price». Главный экран GeForce NOW с пятью миниатюрами различных игр справа.

* Поддерживаемые партнерства могут отличаться в зависимости от страны.

** Может потребоваться подписка на GeForce NOW.

*** Может потребоваться подписка на Boosteroid.

Устойчивое развитие

Узнайте о видении LG QNED завтрашнего дня

Выбирайте то, что поможет планете, с легкой биоупаковкой и глобальной политикой устойчивого развития.

Упаковка телевизора LG QNED на бежевом фоне с иллюстрированными деревьями.

* Поддерживаемые партнерства могут отличаться в зависимости от страны.

** Нижний кронштейн для всех QNED и задняя крышка для QNED85 (с диагональю 65, 55 и 50 дюймов) изготовлены из переработанного пластика.

Печать

Характеристики

  • Тип дисплея

    4K QNED MiniLED

  • Частота обновления

    120Гц

  • Широкая цветовая гамма

    QNED Цвет Pro

  • Процессор

    Интеллектуальный процессор α8 4K

  • HDR (Расширенный динамический диапазон))

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • Совместимость с FreeSync (AMD)

    Да

  • Dolby Atmos

    Да

  • Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

    1452 x 839 x 44.9

  • Вес телевизора без подставки

    31.1

Все характеристики

ДОСТУПНОСТЬ

  • Оттенки серого

    Да

  • Высокая контрастность

    Да

  • Инвертировать цвета

    Да

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

  • Кабель питания

    Да (Прикрепленный к)

  • Пульт

    Пульт Magic Remote (MR24)

  • Батарейки для пульта дистанционного управления

    Да (AA x 2ШТ)

АУДИО

  • AI Звук (*AI - искусственный интеллект)

    α8 AI Sound Pro (Виртуальный 9.1.2-апмиксинг)

  • AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)

    Да

  • Аудио кодек

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. руководство)

  • Аудио выход

    40Вт

  • Bluetooth Surround Ready

    Да (2-стороннее воспроизведение)

  • Чистый голос Pro

    Да (авто настройка громкости)

  • Dolby Atmos

    Да

  • LG Синхронизация звука

    Да

  • Одновременный вывод звука

    Да

  • Звуковой режим

    Да

  • Направление динамика

    Вниз

  • Акустическая система

    2.2 Канала

  • Поддержка WiSA

    Да (увеличение до 2.1 канала)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

  • Поддержка Bluetooth

    Да (5.1)

  • CI-слот

    1шт

  • Ethernet- вход

    1шт

  • HDMI Обратный звуковой канал

    eARC (HDMI 3)

  • HDMI-вход

    4 шт.: поддержка 4K 120 Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 порта)

  • RF вход (антенна/кабель)

    2шт

  • Simplink (HDMI CEC)

    Да

  • SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)

    1шт

  • USB-вход

    2шт (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Да (Wi-Fi 5)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

  • Размеры упаковки (ШхВхГ)

    1600 x 1070 x 200

  • Вес упаковки

    43.2

  • Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)

    1452 x 839 x 44.9

  • Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)

    1452 x 907 x 285

  • Тумба под ТВ (ШхГ)

    340 x 285

  • Вес телевизора без подставки

    31.1

  • Вес телевизора с подставкой

    35.0

  • Крепление VESA (ШхВ)

    400 x 400

ИГРЫ

  • Оптимизатор игр

    Да (Игровая панель)

  • ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)

    Да

  • Совместимость с FreeSync (AMD)

    Да

  • Режим HGIG

    Да

  • VRR (Переменная частота обновления)

    Да

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)

  • Тип подсветки

    Mini LED

  • Разрешение экрана

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Тип дисплея

    4K QNED MiniLED

  • Частота обновления

    120Гц

  • Широкая цветовая гамма

    QNED Цвет Pro

ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)

  • AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)

    Да

  • AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)

    Да (SDR/HDR)

  • AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)

    Интеллектуальное масштабирование α8 4K

  • Технология затемнения

    Точное Затемнение

  • Динамическое отображение тонов

    Да (Динамическое отображение тонов Pro)

  • FILMMAKER MODE ™

    Да

  • HDR (Расширенный динамический диапазон))

    Dolby Vision / HDR10 / HLG

  • HFR (Высокая частота кадров)

    4K 120 кадров в секунду (HDMI)

  • Motion (Технология обработки движений)

    Motion Pro

  • Режим изображения

    10 режимов: Мастер персонализированного изображения, Яркий, Стандартный, Автоматическое энергосбережение(APS), Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, Светлая комната Эксперт (ISF), Темная комната Эксперт (ISF)

  • Процессор

    Интеллектуальный процессор α8 4K

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

  • Источник питания ( напряжение, Гц)

    Переменного тока 100~240В 50-60Гц

  • Энергопотребление в режиме ожидания

    Менее 0.5Вт

SMART TV

  • Семейные настройки

    Да

  • Всегда готов

    Да

  • Веб-браузер

    Да

  • Интеллектуальное распознавание голоса

    Да

  • Пульт Magic Remote

    В комплекте

  • Мультипросмотр

    Да

  • Операционная система (ОС)

    webOS 24

  • Передача из Комнаты в комнату

    Да (Получатель)

  • Приложение для удаленного управления смартфоном

    Да (LG ThinQ)

  • ThinQ

    Да

  • Совместимость с USB-камерой

    Да

  • Работает с Apple AirPlay 2

    Да

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Вид спереди на телевизор LG QNED, QNED90 с текстом LG QNED MiniLED, 2024 и логотипом webOS Re:New Program на экране

65QNED91T6A

65-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED MiniLED QNED90 4K 2024