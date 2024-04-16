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75-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED MiniLED QNED90 4K 2024
Все дело в новом QNED
Яркие цвета и четкость изображения на огромном LG QNED. Наш новый набор микросхем и зоны уменьшения света обеспечивают идеальное изображение, поэтому каждый пиксель сохраняет безупречную четкость.
* Изображение на экране является имитацией.
Встречайте инновации LG QNED
Уникальный интеллект для QNED расширяет ваши впечатления
Погружение изнутри. Наш продвинутый ИИ-процессор Alpha 8 AI Processor 4K автоматически оптимизирует качество аудио и изображения для соответствия вашим предпочтениям.
* Изображение на экране является имитацией.
Интеллект, обогащающий впечатления от QNED
Синхронизируется с настройками просмотра
Изображение, соответствующее вашему вкусу
Выберите любимые фотографии, и функция AI Picture Wizard создаст из 85 миллионов вариантов изображение, точно соответствующее вашему уникальному вкусу, а затем сохранит его в вашем профиле.
Ночь
День
Интеллект, обеспечивающий яркое изображение при любом освещении
Днем или ночью функция Brightness Control обнаруживает свет в помещении и соответствующим образом балансирует изображение, обеспечивая четкость и ясность визуального восприятия.
Подлинный реализм в каждом кадре
ИИ обеспечивает четкость изображения и насыщенность цвета
Пусть каждая сцена станет шедевром. Функция AI Super Upscaling использует алгоритмы глубокого обучения для улучшения контента в режиме реального времени, поэтому все, что вы смотрите, выглядит удивительно четким.
* QNED99, QNED90, QNED89 и QNED85 оснащены функциями AI Picture Pro и AI Super Upscaling.
** Модели с процессором Alpha 9 / Alpha 8 Processor (QNED99, QNED90, QNED89, QNED85 и 86NANO80) оснащены функцией Dynamic Tone Mapping Pro.
*** Функция AI Picture Pro не будет работать с каким-либо контентом, защищенным авторским правом, на OTT-сервисах.
**** Качество изображения повышенного разрешения зависит от исходного разрешения.
Не упускайте ни одной детали звукового ландшафта
* Изображения на экране являются имитацией.
** Включается через меню режима звука.
*** Звук может отличаться в зависимости от условий прослушивания.
* Программа webOS Re:New Program поддерживает в общей сложности 4 обновления webOS в течение пяти лет.
** Пятилетний порог обновления по программе webOS Re:New Program — это глобальный запуск нового продукта.
*** Первое обновление webOS произойдет через два года после покупки.
**** Покупатели получат 5 версий webOS, включая текущую версию на момент покупки.
***** Обновления доступны для моделей, выпущенных в 2022 году, включая все устройства OLED и 8K QNED, а также для моделей, выпущенных после 2023 года, включая устройства UHD, NanoCell, QNED и OLED.
****** Функции могут изменяться, при этом некоторые функции, приложения и сервисные обновления зависят от модели.
Операционная система webOS 24
Персонализируйте просмотр телевизора
Смотрите телевизор, адаптированный под ваши предпочтения, благодаря возможности настройки собственного профиля и использованию инструментов AI Picture Wizard, AI Concierge и Quick Cards.
Главный экран операционной системы webOS 24 с категориями «Домашний офис», «Игра», «Музыка», «Домашний хаб» и «Спорт». В нижней части экрана отображаются персональные рекомендации в разделе «Лучшие рекомендации для вас».
* Поддерживаемые меню и приложения могут отличаться в зависимости от страны, а также могут измениться при выпуске.
** Рекомендации по ключевым словам зависят от приложения и времени суток, а также предоставляются только в странах, поддерживающих обработку их естественного языка.
*** Применяется к моделям OLED, QNED, Nanocell и UHD, произведенным в 2023 году или позднее.
**** В общей сложности в течение 5 лет будет выполнено 4 обновления, график которых зависит от региона или страны.
***** Изображения на экране являются имитацией.
Потрясающий масштаб завораживает
Семья в гостиной с установленным на стене сверхбольшим телевизором LG, на экране которого изображен океан с кораллами и черепахой.
Максимальное погружение в атмосферу развлечений в натуральную величину. Смотрите весь контент на сверхбольшом дисплее и наслаждайтесь непревзойденной четкостью и масштабом при просмотре, игре или занятиях спортом.
* QNED99 и QNED90 имеют дизайн Gallery Design.
** QNED99, QNED90, QNED85 и QNED80 имеют максимальный размер 86 дюймов.
*** Соответствующие модели могут отличаться в зависимости от региона.
Точное уменьшение света
Точная подсветка обеспечивает превосходную четкость изображения
Смотрите каждую сцену с реалистичной четкостью. Технология точного уменьшения света управляет сотнями блоков уменьшения света для получения максимально четкого изображения, уменьшения нежелательного ореола и выявления скрытых деталей.
* QNED99, QNED90, и QNED89 оснащены технологией точного уменьшения света Precision Dimming.
** QNED90 и QNED89 оснащены технологией точного уменьшения света Precision Dimming.
Миллион серых оттенков
Миллион оттенков передает восхитительные детали
Миллион динамических градаций и уровней яркости позволяет выявить самые четкие детали и придать им новую глубину.
Изображение лебедя на разделенном экране. Слева — надпись «Обычный ЖК-дисплей» и цветовая полоса с резким увеличением и изображением лебедя. Справа — надпись «1 миллион серых оттенков» и цветовая полоса с плавной градацией и изображением лебедя, которое отличается четкостью и хорошим контрастом.
* Изображения на экране являются имитацией.
Смотрите, как оживают яркие и сочные цвета
Поразите воображение невероятно насыщенными цветами, еще более яркими, чем окружающий вас мир.
* QNED99 и QNED90 оснащены технологией QNED Color Pro и 100 % цветовым охватом.
** Показатель Color Gamut Volume (CGV) дисплея эквивалентен или превышает показатель CGV цветового пространства DCI-P3, что сертифицировано независимой компанией Intertek.
Дизайн Gallery Design
Разместите шедевр на своей стене
Демонстрируйте телевизор как произведение искусства. Тонкая конструкция плотно прилегает к стене, поэтому экран органично вписывается в пространство.
Телевизор LG установлен плоско на деревянной стене с сопряженной с ним звуковой панелью. В современной гостиной с деревянным полом на серой стене установлен телевизор LG со звуковой панелью, на экране которого отображаются красочные произведения искусства. Угловой ракурс гостиной с мраморным полом и установленным на стене бежевого цвета телевизором LG, на экране которого отображается вид с воздуха на тропический океан и лодку в нем.
* QNED99 и QNED90 имеют дизайн Gallery Design.
** QNED99 и QNED90 имеют максимальный размер 86 дюймов.
*** Соответствующие модели могут отличаться в зависимости от региона.
Превосходная звуковая панель, достойная LG QNED
Великолепный звук всегда великолепно скрыт
С помощью кронштейна Synergy можно легко установить подходящую звуковую панель S70TY, идеально сочетающуюся с телевизором QNED.
* Звуковую панель можно приобрести отдельно.
** Кронштейн Synergy поставляется с 1-реечной или 2-реечной подставкой, что может отличаться в зависимости от страны/изделия.
* Звуковую панель можно приобрести отдельно, а режим управления звуковой панелью может отличаться в зависимости от модели.
** Использование пульта дистанционного управления для телевизора LG ограничено только определенными функциями.
*** Примите во внимание, что на момент покупки услуга может быть недоступна. Для обновлений требуется подключение к сети.
**** Телевизоры, совместимые с функцией WOW Orchestra: QNED99, QNED90, QNED89 и QNED85.
***** Телевизоры, совместимые с функцией WOWCAST: QNED99, QNED90, QNED89 и QNED85.
****** Модели QNED99, QNED90, QNED89 и QNED85 с диагональю 80 дюймов и больше можно сочетать с S90TY, S90TR и S70.
Погрузитесь в мир кино и игрового мастерства
Аутентичные сцены из фильмов оживают
Преобразите вечер просмотра фильмов. Ультранасыщенные цвета Dolby Vision сочетаются с поддержкой режима FILMMAKER MODE™, который позволяет сохранить замысел режиссера и оптимизировать качество изображения, не допуская искажений или чрезмерной обработки.
Мужчина в темной монтажной студии смотрит на телевизор LG, на экране которого демонстрируется фильм «Убийцы цветочной луны». Текст на изображении: «Во время просмотра дома каждый фильм следует смотреть в режиме Filmmaker Mode.» а под ним — «Мартин Скорсезе, режиссер фильма "Убийцы цветочной луны"». Логотип фильма «Убийцы цветочной луны», логотип Apple TV и надпись «Скоро на экранах» находятся ниже.
* Изображения на экране являются имитацией.
** FILMMAKER MODE является товарным знаком UHD Alliance, Inc.
Наслаждайтесь полномасштабным изображением и аудио, сидя на диване
Преобразуйте просмотр своих любимых фильмов. Dolby Atmos воспроизводит пространственный звук, чтобы еще глубже погрузить вас в атмосферу просмотра, а HDR10 Pro обеспечивает насыщенность и яркость цветов.
Гостиная с видом на улицу. Непрозрачный белый купол на всю ширину комнаты и яркая графика в виде кругов окружают комнату. Логотип Dolby Atmos в левом нижнем углу.
* HDR10 Pro — это технология, разработанная компанией LG Electronics на основе унифицированного качества изображения по стандарту «HDR10».
Настройтесь на грандиозные победы
Благодаря технологиям FreeSync и VRR обеспечивается плавность игры на высоких скоростях, а простые настройки позволяют легко одержать победу.
* QNED99, QNED90, QNED89 и QNED85 оснащены технологиями AMD FreeSync™ Premium и VRR.
** QNED99, QNED90, QNED89, QNED85 и QNED80 оснащены GeForce NOW, Game Dashboard и Optimizer, ALLM, eARC и HGiG.
*** VRR является сертифицированной спецификацией HDMI 2.1.
**** HGiG — это независимая группа компаний-производителей игр и телевизионных дисплеев, проводящая встречи с целью разработки и предоставления общественности рекомендаций по улучшению игрового опыта потребителей в HDR.
***** Поддержка HGiG может отличаться в зависимости от страны.
Нужные элементы управления в нужном месте
Не приостанавливайте игру, чтобы воспользоваться инструментами Game Optimizer и Game Dashboard.
* Панель Game Dashboard активируется только в случае включения параметров «Game Optimizer» и «Game Dashboard».
** Изображения на экране являются имитацией.
Доступ ко всем вашим любимым играм
Тысячи игровых вселенных прямо у вас под рукой. Откройте для себя огромную библиотеку облачных игр и сразу же транслируйте их, не тратя игровое время на загрузку или обновление.
* Поддерживаемые партнерства могут отличаться в зависимости от страны.
** Может потребоваться подписка на GeForce NOW.
*** Может потребоваться подписка на Boosteroid.
Узнайте о видении LG QNED завтрашнего дня
Выбирайте то, что поможет планете, с легкой биоупаковкой и глобальной политикой устойчивого развития.
* Поддерживаемые партнерства могут отличаться в зависимости от страны.
** Нижний кронштейн для всех QNED и задняя крышка для QNED85 (с диагональю 65, 55 и 50 дюймов) изготовлены из переработанного пластика.
Характеристики
-
Тип дисплея
4K QNED MiniLED
-
Частота обновления
120Гц
-
Широкая цветовая гамма
QNED Цвет Pro
-
Процессор
Интеллектуальный процессор α8 4K
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
Совместимость с FreeSync (AMD)
Да
-
Dolby Atmos
Да
-
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
1673 x 963 x 44.9
-
Вес телевизора без подставки
41.9
Все характеристики
ДОСТУПНОСТЬ
-
Оттенки серого
Да
-
Высокая контрастность
Да
-
Инвертировать цвета
Да
АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ
-
Кабель питания
Да (Прикрепленный к)
-
Пульт
Пульт Magic Remote (MR24)
-
Батарейки для пульта дистанционного управления
Да (AA x 2ШТ)
АУДИО
-
AI Звук (*AI - искусственный интеллект)
α8 AI Sound Pro (Виртуальный 9.1.2-апмиксинг)
-
AI Акустическая настройка (*AI - искусственный интеллект)
Да
-
Аудио кодек
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (См. руководство)
-
Аудио выход
40Вт
-
Bluetooth Surround Ready
Да (2-стороннее воспроизведение)
-
Чистый голос Pro
Да (авто настройка громкости)
-
Dolby Atmos
Да
-
LG Синхронизация звука
Да
-
Одновременный вывод звука
Да
-
Звуковой режим
Да
-
Направление динамика
Вниз
-
Акустическая система
2.2 Канала
-
Поддержка WiSA
Да (увеличение до 2.1 канала)
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
-
Поддержка Bluetooth
Да (v 5.0)
-
CI-слот
1шт
-
Ethernet- вход
1шт
-
HDMI Обратный звуковой канал
eARC (HDMI 3)
-
HDMI-вход
4 шт.: поддержка 4K 120 Гц, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 порта)
-
RF вход (антенна/кабель)
2шт
-
Simplink (HDMI CEC)
Да
-
SPDIF (Оптический цифровой аудио выход)
1шт
-
USB-вход
2шт (v 2.0)
-
Wi-Fi
Да (Wi-Fi 5)
ГАБАРИТЫ И ВЕС
-
Размеры упаковки (ШхВхГ)
1820 x 1205 x 253
-
Вес упаковки
61.5
-
Размеры телевизора без подставки (ШхВхГ)
1673 x 963 x 44.9
-
Размеры телевизора с подставкой (ШхВхГ)
1673 x 1040 x 370
-
Тумба под ТВ (ШхГ)
380 x 370
-
Вес телевизора без подставки
41.9
-
Вес телевизора с подставкой
50.1
-
Крепление VESA (ШхВ)
400 x 400
ИГРЫ
-
Оптимизатор игр
Да (Игровая панель)
-
ALLM (Автоматический режим с низкой задержкой)
Да
-
Совместимость с FreeSync (AMD)
Да
-
Режим HGIG
Да
-
VRR (Переменная частота обновления)
Да
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ДИСПЛЕЙ)
-
Тип подсветки
Mini LED
-
Разрешение экрана
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
Тип дисплея
4K QNED MiniLED
-
Частота обновления
120Гц
-
Широкая цветовая гамма
QNED Цвет Pro
ИЗОБРАЖЕНИЕ (ОБРАБОТКА)
-
AI Управление яркостью (*AI - искусственный интеллект)
Да
-
AI Выбор жанра (*AI - искусственный интеллект)
Да (SDR/HDR)
-
AI Масштабирование ( *AI - искусственный интеллект)
Интеллектуальное масштабирование α8 4K
-
Технология затемнения
Точное Затемнение
-
Динамическое отображение тонов
Да (Динамическое отображение тонов Pro)
-
FILMMAKER MODE ™
Да
-
HDR (Расширенный динамический диапазон))
Dolby Vision / HDR10 / HLG
-
HFR (Высокая частота кадров)
4K 120 кадров в секунду (HDMI)
-
Motion (Технология обработки движений)
Motion Pro
-
Режим изображения
10 режимов: Мастер персонализированного изображения, Яркий, Стандартный, Автоматическое энергосбережение(APS), Кино, Спорт, Игра, Режиссерский, Светлая комната Эксперт (ISF), Темная комната Эксперт (ISF)
-
Процессор
Интеллектуальный процессор α8 4K
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
-
Источник питания ( напряжение, Гц)
Переменного тока 100~240В 50-60Гц
-
Энергопотребление в режиме ожидания
Менее 0.5Вт
SMART TV
-
Семейные настройки
Да
-
Всегда готов
Да
-
Веб-браузер
Да
-
Интеллектуальное распознавание голоса
Да
-
Пульт Magic Remote
В комплекте
-
Мультипросмотр
Да
-
Операционная система (ОС)
webOS 24
-
Передача из Комнаты в комнату
Да (Получатель)
-
Приложение для удаленного управления смартфоном
Да (LG ThinQ)
-
ThinQ
Да
-
Совместимость с USB-камерой
Да
-
Работает с Apple AirPlay 2
Да
-
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75QNED91T6A
75-дюймовый телевизор Smart TV LG QNED MiniLED QNED90 4K 2024