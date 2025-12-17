We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
بيئات علاجية ترحيبية ومريحة
ابتكر مساحات علاجية أشبه بالمنزل تُشعر المرضى والمقيمين بالراحة، عبر حلول الهواء المتقدمة وشاشات العرض التجارية.
- أنظمة تكييف قابلة للتوسع
- المرافق الصحية الكبرى
- شاشات تفاعلية لتقديم المعلومات والإرشاد
شاشات احترافية بدقة طبية عالية
تُوفّر شاشاتنا الطبية صورًا دقيقة ومستقرة لدعم التشخيص والعلاج الدقيق.
- جودة عرض فائقة للإجراءات الجراحية الدقيقة
- شاشات تشخيصية تُظهر أدق التفاصيل بوضوح
حلول مصمَّمة لكل تخصص
من غرف التشخيص إلى غرف العمليات، صُمِّمت حلول LG لتناسب جميع البيئات الطبية.
- شاشات مهيّأة للطب عن بُعد للاستشارات الافتراضية
- تحكم متطور بدرجة الحرارة والرطوبة وضغط الهواء
حلول الرعاية الصحية والمستشفيات وفق الحاجة
الردهة (غرفة الاستقبال)
ترتقي LG بمداخل المستشفيات عبر لافتات LED واضحة المعلومات، وأكشاك للتسجيل السريع، وأنظمة سحابية آمنة، وحلول هواء ذكية، لتعزيز الكفاءة والسلامة والراحة.
- حلول التكييف
- شاشة المعلومات
وحدة مناولة الهواء (AHU)
تتكامل حلول وحدة معالجة الهواء (AHU) من LG مع سلسلة MULTI V، لتُوفر كفاءة عالية في استهلاك الطاقة وهواءً مكيّفًا منعشًّا.
لافتات LED للأماكن المغلقة
بأفضل الميزات الرائعة تعمل لافتات LG الذكية LED على تعزيز فعالية الإعلان في مجالات واسعة في الداخل. تعلم المزيد الآن.
قياسي
مع لافتات ال جي القياسية ، تستطيع زيادة الفرص المتاحة لأعمالك التجارية الى أقصى حد ممكن. يكمنك الاختيار من ثلاث فئات وهم "قياسي متميز" ، "الأداء القياسي" و "أساسي قياسي".
غرفة العمليات
توفر حلول شاشات LG الطبية للبيئات الجراحية مستوى استثنائيًا من الوضوح والموثوقية، بما يضمن ثقة الجراحين في كل مرحلة من مراحل الرعاية الطبية.
- منتجات تكنولوجيا المعلومات
شاشات العرض الطبية
اكتشف أفضل النتائج بفضل جودة الصورة الفائقة وسهولة الاستخدام والموثوقية العالية.
مركز رعاية المسنين
تُقدّم LG شاشات ذكية وحلول هواء نقية تُنشئ بيئة صديقة لكبار السن، تجمع بين الترفيه السهل والعرض الغامر وجودة الهواء المثالية من أجل بيئة صحية ومريحة.
- حلول التكييف
- شاشة المعلومات
حل التهوية
حل التهوية ERV من شركة LG هو حل فعال لتوفير هواء داخلي نقي. تتيح لك مجموعة متنوعة من تقنيات توفير الطاقة وفلاتر تنقية الهواء تنفس هواء أكثر صحة.
وحدات النظام التبريد المتغير الخارجية
ترتبط الوحدات الخارجية من LG مع الوحدات الداخلية لتوفير تدفئة وتبريد فعالين للمساحات التجارية.
وحدات النظام التبريد المتغير الداخلية
توفر الوحدات الداخلية من LG جميع احتياجاتك التجارية وتضمن وجود حل تكييف هواء يتناسب تمامًا مع مساحتك.
LG MAGNIT
بفضل تقنية Micro LED الدقيقة من LG، تُقدِّم شاشة LG MAGNIT Micro LED تجربة مشاهدة مذهلة.