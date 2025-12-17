About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
طفل يبتسم أثناء فحص طبي تجريه طبيبة تحمل سماعة أذن طبية.

طفل يبتسم أثناء فحص طبي تجريه طبيبة تحمل سماعة أذن طبية.

لحلول صحية أذكى، تُقدّم LG أنظمة متكاملة

بيئات علاجية ترحيبية ومريحة

ابتكر مساحات علاجية أشبه بالمنزل تُشعر المرضى والمقيمين بالراحة، عبر حلول الهواء المتقدمة وشاشات العرض التجارية.

 

  • أنظمة تكييف قابلة للتوسع
  • المرافق الصحية الكبرى
  • شاشات تفاعلية لتقديم المعلومات والإرشاد

شاشات احترافية بدقة طبية عالية

تُوفّر شاشاتنا الطبية صورًا دقيقة ومستقرة لدعم التشخيص والعلاج الدقيق.

 

  • جودة عرض فائقة للإجراءات الجراحية الدقيقة
  • شاشات تشخيصية تُظهر أدق التفاصيل بوضوح

حلول مصمَّمة لكل تخصص

من غرف التشخيص إلى غرف العمليات، صُمِّمت حلول LG لتناسب جميع البيئات الطبية.

 

  • شاشات مهيّأة للطب عن بُعد للاستشارات الافتراضية
  • تحكم متطور بدرجة الحرارة والرطوبة وضغط الهواء

حلول الرعاية الصحية والمستشفيات وفق الحاجة

الردهة (غرفة الاستقبال)

ترتقي LG بمداخل المستشفيات عبر لافتات LED واضحة المعلومات، وأكشاك للتسجيل السريع، وأنظمة سحابية آمنة، وحلول هواء ذكية، لتعزيز الكفاءة والسلامة والراحة.

ردهة استقبال مستشفى تضم شاشات رقمية لعرض المعلومات الطبية وأرقام الانتظار، مع مقاعد مرتبة في صالة الانتظار.
وحدة معالجة هواء صناعية من ‎LG‎ بهيكل معدني مستطيل الشكل، مزوّدة بألواح وصول ووحدات تحكم جانبية.

وحدة مناولة الهواء (AHU)

تتكامل حلول وحدة معالجة الهواء (AHU) من LG مع سلسلة MULTI V، لتُوفر كفاءة عالية في استهلاك الطاقة وهواءً مكيّفًا منعشًّا.

معرفة المزيد
شاشتان LED عاليتا الدقة تعرضان مناظر طبيعية ومدنية نابضة بالألوان والتفاصيل الدقيقة.

لافتات LED للأماكن المغلقة

بأفضل الميزات الرائعة تعمل لافتات LG الذكية LED على تعزيز فعالية الإعلان في مجالات واسعة في الداخل. تعلم المزيد الآن.

معرفة المزيد
A digital display showing a pink spring sale advertisement with floral graphics and two women wearing sunglasses.

قياسي

مع لافتات ال جي القياسية ، تستطيع زيادة الفرص المتاحة لأعمالك التجارية الى أقصى حد ممكن. يكمنك الاختيار من ثلاث فئات وهم "قياسي متميز" ، "الأداء القياسي" و "أساسي قياسي".

معرفة المزيد

غرفة العمليات

توفر حلول شاشات ‎LG‎ الطبية للبيئات الجراحية مستوى استثنائيًا من الوضوح والموثوقية، بما يضمن ثقة الجراحين في كل مرحلة من مراحل الرعاية الطبية.

غرفة عمليات عصرية مزودة بإضاءة جراحية وشاشات طبية تعرض صورًا تنظيرية ومجموعة من الأجهزة المحيطة بطاولة العمليات.
شاشة طبية تعرض مشهدًا قريبًا لعملية جراحية تُظهر الأنسجة الداخلية والأدوات الجراحية.

شاشات العرض الطبية

اكتشف أفضل النتائج بفضل جودة الصورة الفائقة وسهولة الاستخدام والموثوقية العالية.

معرفة المزيد

مركز رعاية المسنين

تُقدّم ‎LG‎ شاشات ذكية وحلول هواء نقية تُنشئ بيئة صديقة لكبار السن، تجمع بين الترفيه السهل والعرض الغامر وجودة الهواء المثالية من أجل بيئة صحية ومريحة.

ردهة مركز رعاية للمسنين تضم أرائك وشاشات رقمية كبيرة تعرض حالة الطقس وتمارين اللياقة، مع وحدات تكييف مثبتة في السقف.
جهاز تهوية مستطيل الشكل يحتوي على قناتي هواء دائريتين على جانب واحد، مصمم لتدوير الهواء في الأماكن المغلقة.

حل التهوية

حل التهوية ERV من شركة LG هو حل فعال لتوفير هواء داخلي نقي. تتيح لك مجموعة متنوعة من تقنيات توفير الطاقة وفلاتر تنقية الهواء تنفس هواء أكثر صحة.

معرفة المزيد
وحدة تكييف هواء خارجية عمودية ذات هيكل معدني أبيض وفتحات تهوية على جانب واحد.

وحدات النظام التبريد المتغير الخارجية

ترتبط الوحدات الخارجية من LG مع الوحدات الداخلية لتوفير تدفئة وتبريد فعالين للمساحات التجارية.

معرفة المزيد
مجموعة من أربع وحدات تكييف هواء داخلية بأشكال مختلفة، تشمل تصميمات سقفية وجدارية ودائرية.

وحدات النظام التبريد المتغير الداخلية

توفر الوحدات الداخلية من LG جميع احتياجاتك التجارية وتضمن وجود حل تكييف هواء يتناسب تمامًا مع مساحتك.

معرفة المزيد
شاشة رقمية تعرض مشهدًا حيًّا لأنصاف ليمون أخضر تتناثر في الماء على خلفية سوداء.

LG MAGNIT

بفضل تقنية Micro LED الدقيقة من LG، تُقدِّم شاشة LG MAGNIT Micro LED تجربة مشاهدة مذهلة.

معرفة المزيد
خلفية حمراء مجردة تحتوي على أشكال متداخلة بتدرجات وردية كبيرة، بتصميم عصري بسيط

خلفية حمراء مجردة تحتوي على أشكال متداخلة بتدرجات وردية كبيرة، بتصميم عصري بسيط

تواصَل مع قسم أعمال LG

إذا كنت ترغب في الحصول على عرض سعر لأحد المنتجات التي تهمك أو لديك أي استفسار آخر، فلا تتردد في التواصل معنا.

اتصل بنا

كتيب الإرشادات

كتيب الإرشادات

ضمان

ضمان

تسجيل منتج

تسجيل منتج