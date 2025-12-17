About Cookies on This Site

امرأتان تحملان حقائب تسوّق تتأملان شاشة رقمية تعرض إعلانًا ترويجيًا لمستحضرات تجميل.

حلول متكاملة لتجارة أكثر ذكاءً

أداء بصري مذهل

حوّل المحتوى الإعلاني إلى تجربة بصرية مفعمة بالحياة تُثري الأجواء وتجذب الأنظار

 

  • مجموعة منتجات مخصصة لمختلف بيئات الإعلانات الخارجية
  • شاشات عالية الدقة تُضفي أثرًا بصريًا قويًا
  • أداء متين في جميع الظروف المناخ

كفاءة تشغيلية عالية

ارتقِ بإدارة العروض وسهولة تشغيلها بفضل تقنيات LG الذكية الموفرة للطاقة.

 

  • ضبط تلقائي للسطوع لتوفير الطاقة
  • تشغيل مستقر للمحتوى عبر نظام webOS
  • إدارة عن بُعد عن طريق برنامج SuperSign

حلول قطاع التجزئة وفق الحاجة

المناطق الخارجية للمجمعات التجارية

توفر اللافتات الخارجية من LG وضوحًا فائقًا بفضل السطوع الذكي والتصميم المتين ونظام webOS. يُسهّل نظام SuperSign إدارة الإعلانات، بينما يُخزِّن نظام تخزين الطاقة (ESS) الطاقة الشمسية بكفاءة في مساحات مدمجة.

واجهة مركز تسوق عصري بواجهات زجاجية كبيرة تعرض لافتة "تخفيضات كبيرة" بخصم يصل إلى 50%.
Outdoor LED

لافتات LED للأماكن الخارجية

نماذج متنوعة متاحة بتصاميم هيكلية مختلفة تناسب الاستخدامات الخارجية في الملاعب والإعلانات الخارجية والعروض الميدانية.

معرفة المزيد

منطقة التسوق في المجمعات التجارية الكبرى

تحوّل شركة LG المساحات التجارية عبر شاشات عرض انسيابية وأكشاك تفاعلية وحلول هواء نقي، لتجمع بين التصميم والراحة والعملية في بيئات ملهمة.

مدخل متجر رياضي عصري باسم "الرياضات المتعددة"، تُزيّنه شاشات رقمية تعرض أحذية رياضية ومشاهد مستوحاة من رياضة كرة السلة.
صورة لوحدة معالجة هواء صناعية من LG تحتوي على ألواح معدنية متعددة ونوافذ صغيرة ووحدات تحكم مُعنونة على خلفية بيضاء.

وحدة مناولة الهواء (AHU)

تتكامل حلول وحدة معالجة الهواء (AHU) من LG مع سلسلة MULTI V، لتُوفر كفاءة عالية في استهلاك الطاقة وهواءً مكيّفًا منعشًّا.

معرفة المزيد
إعلان عطر بمناسبة عيد الحب بخلفية وردية تتخللها فراشات بنفسجية وزهور وزجاجة عطر بلورية تحمل اسم "عطر".

Indoor LED

تضم LG مجموعة شاملة من الشاشات الداخلية، بدءًا من الشاشات فائقة الدقة الدقيقة إلى الشاشات القياسية، لتناسب مختلف الاستخدامات الداخلية.

معرفة المزيد
شاشة رقمية تعرض إعلانًا ترويجيًا لأثاث داخلي يضم كرسيًّا خشبيًّا بتفاصيل من الخوص الطبيعي على خلفية بيضاء بسيطة.

لافتات OLED الإعلانية

تُقدّم لافتات OLED من LG تجربة عرض واقعية لجميع الألوان بتصميم فائق الأناقة. غيّر طريقة تفاعلك مع عملائك. LG تُحدث تحولاً في تجربة العمل بأسلوب مبتكر يُحدث تحولاً في طريقة ممارسة أعمالك.

معرفة المزيد

متجر الأجهزة المحمولة الرئيسي

تُقدِّم LG حلولاً مبتكرة تضفي على المساحات طابعًا تفاعليًّا نابضًا بالحياة عن طريق تجارب تفاعلية وتصميم سلس ومتكامل. تجمع تقنياتنا بين التجارب الغامرة والانسجام السلس مع أي بيئة داخلية، ضامنة اعتمادية عالية بفضل التصميم المتين طويل الأمد.

ديكور داخلي لمتجر إلكترونيات عصري يضم شاشات رقمية وهواتف ذكية على الطاولات وشاشة LED كبيرة ملونة على الجدار الخلفي.
شاشة رقمية تعرض مشهدًا حيًّا لأنصاف ليمون أخضر تتناثر في الماء على خلفية سوداء.

LG MAGNIT

بفضل تقنية Micro LED الدقيقة من LG، تُقدِّم شاشة LG MAGNIT Micro LED تجربة مشاهدة مذهلة.

معرفة المزيد
شاشة رقمية أخرى تعرض إعلانًا لأثاث داخلي يضم كرسيًّا بتصميم من الخوص على خلفية بيضاء أنيقة.

لافتات OLED الإعلانية

تُقدّم لافتات OLED من LG تجربة عرض واقعية لجميع الألوان بتصميم فائق الأناقة. غيّر طريقة تفاعلك مع عملائك. LG تُحدث تحولاً في تجربة العمل بأسلوب مبتكر يُحدث تحولاً في طريقة ممارسة أعمالك.

معرفة المزيد
خلفية حمراء مجردة تحتوي على أشكال متداخلة بتدرجات وردية كبيرة، بتصميم عصري بسيط

تواصَل مع قسم أعمال LG

إذا كنت ترغب في الحصول على عرض سعر لأحد المنتجات التي تهمك أو لديك أي استفسار آخر، فلا تتردد في التواصل معنا.

اتصل بنا

