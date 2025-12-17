We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
أداء بصري مذهل
حوّل المحتوى الإعلاني إلى تجربة بصرية مفعمة بالحياة تُثري الأجواء وتجذب الأنظار
- مجموعة منتجات مخصصة لمختلف بيئات الإعلانات الخارجية
- شاشات عالية الدقة تُضفي أثرًا بصريًا قويًا
- أداء متين في جميع الظروف المناخ
كفاءة تشغيلية عالية
ارتقِ بإدارة العروض وسهولة تشغيلها بفضل تقنيات LG الذكية الموفرة للطاقة.
- ضبط تلقائي للسطوع لتوفير الطاقة
- تشغيل مستقر للمحتوى عبر نظام webOS
- إدارة عن بُعد عن طريق برنامج SuperSign
حلول قطاع التجزئة وفق الحاجة
المناطق الخارجية للمجمعات التجارية
توفر اللافتات الخارجية من LG وضوحًا فائقًا بفضل السطوع الذكي والتصميم المتين ونظام webOS. يُسهّل نظام SuperSign إدارة الإعلانات، بينما يُخزِّن نظام تخزين الطاقة (ESS) الطاقة الشمسية بكفاءة في مساحات مدمجة.
- شاشة المعلومات
لافتات LED للأماكن الخارجية
نماذج متنوعة متاحة بتصاميم هيكلية مختلفة تناسب الاستخدامات الخارجية في الملاعب والإعلانات الخارجية والعروض الميدانية.
منطقة التسوق في المجمعات التجارية الكبرى
تحوّل شركة LG المساحات التجارية عبر شاشات عرض انسيابية وأكشاك تفاعلية وحلول هواء نقي، لتجمع بين التصميم والراحة والعملية في بيئات ملهمة.
- حلول التكييف
- شاشة المعلومات
وحدة مناولة الهواء (AHU)
تتكامل حلول وحدة معالجة الهواء (AHU) من LG مع سلسلة MULTI V، لتُوفر كفاءة عالية في استهلاك الطاقة وهواءً مكيّفًا منعشًّا.
Indoor LED
تضم LG مجموعة شاملة من الشاشات الداخلية، بدءًا من الشاشات فائقة الدقة الدقيقة إلى الشاشات القياسية، لتناسب مختلف الاستخدامات الداخلية.
لافتات OLED الإعلانية
تُقدّم لافتات OLED من LG تجربة عرض واقعية لجميع الألوان بتصميم فائق الأناقة. غيّر طريقة تفاعلك مع عملائك. LG تُحدث تحولاً في تجربة العمل بأسلوب مبتكر يُحدث تحولاً في طريقة ممارسة أعمالك.
متجر الأجهزة المحمولة الرئيسي
تُقدِّم LG حلولاً مبتكرة تضفي على المساحات طابعًا تفاعليًّا نابضًا بالحياة عن طريق تجارب تفاعلية وتصميم سلس ومتكامل. تجمع تقنياتنا بين التجارب الغامرة والانسجام السلس مع أي بيئة داخلية، ضامنة اعتمادية عالية بفضل التصميم المتين طويل الأمد.
- شاشة المعلومات
LG MAGNIT
بفضل تقنية Micro LED الدقيقة من LG، تُقدِّم شاشة LG MAGNIT Micro LED تجربة مشاهدة مذهلة.
لافتات OLED الإعلانية
تُقدّم لافتات OLED من LG تجربة عرض واقعية لجميع الألوان بتصميم فائق الأناقة. غيّر طريقة تفاعلك مع عملائك. LG تُحدث تحولاً في تجربة العمل بأسلوب مبتكر يُحدث تحولاً في طريقة ممارسة أعمالك.